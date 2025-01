Todos os blogs de HackerNoon tamén publican en Pinterest, Threads, Bluesky, X/Twitter, Mastodon, FlipBoard e RSS

Agora, cada historia de HackerNoon publicada compártese automaticamente en varias plataformas, incluíndo Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard e a través de RSS (gratuíto, texto completo). Distribución FTW! Isto baséase nalgúns dos nosos métodos existentes para amplificar o botón de publicación, como tamén a publicación automática de todas as novas historias na cadea de bloques de Arweave , o lector de terminal e a versión simplificada da historia (sen javascript). Premer o botón de publicación amplía o teu contido, dándolle unha exposición masiva nunha ampla gama de redes. É unha forma poderosa de aumentar o teu alcance e maximizar a visibilidade cun mínimo esforzo.

Cada publicación inclúe o título da túa historia, a ligazón e usa a primeira etiqueta como hashtag e, se se proporciona, etiqueta o teu identificador social.





1. Metodoloxía das transformacións dixitais - Cando Agile pode quedar curto na compra na nube. #nube





2. Este artigo explora como implementar un sistema de permisos nos fluxos de traballo de Langflow usando as capacidades ABAC de Permit.io. #llms





3. Un axente intelixente que pode impulsar de forma remota o teu repositorio a Github. #aichatbot





Cada publicación inclúe a metadescrición da historia xunto coas dúas primeiras etiquetas como hashtags para mellorar a descuberta.





1. Fai unha previsión precisa dos ingresos da subscrición en menos de 20 minutos con este modelo de previsión ARR de follas de cálculo de Google. #arrforecasting #backcasting





2. Atopouse que Scholar GPT proporciona información e estatísticas inexactas. O mesmo no que se supoñía sobresaír -a precisión- resultou ser unha farsa total. #ai #chatgpt





3. Os retenedores de SEO non sempre pagan a pena - A verdade? Os retenedores de SEO afastáronse do éxito do cliente xenuíno e transformáronse nun ciclo de xeración de leads. #seo #marketingdigital





Cada publicación inclúe a metadescrición da historia, a primeira etiqueta como hashtag e unha ligazón multimedia á historia.





1. O concepto do "Marco de fichas condicionais de Gnosis" implementa unha base de código para tokenizar os resultados potenciais nos mercados de predición.#predictionmarkets





2. Implementación do algoritmo Blocked Floyd-Warshall compatible con caché en C# (paralelismo e vectorización) revestido nunha teoría básica detrás do caché e do perfilado. #programación





3. Descubra AnyModal, o marco flexible que simplifica o adestramento de grandes modelos de linguaxe (LLM) multimodais. Integra texto, imaxes e audio sen problemas. #modelosgrandesidiomas





Publicouse unha historia concisa TL;DR e unha ligazón, que ofrece unha rápida ollada ao teu contido.





1. Como inflúe Google na opinión pública





2. WordPress está entrando no seu período de creación final





3. Fotorrealismo, sesgo e máis alá: resultados da avaliación de 26 modelos de texto a imaxe





As imaxes destacadas son o segundo título dunha publicación do blog. O HackerNoon Pinterest inclúe taboleiros para cada unha das nosas 23 categorías de tecnoloxía, cada historia de HackerNoon está nunha desas categorías e fixarase no taboleiro correspondente.





1. A IA necesita dúas cousas para prosperar: confianza e descentralización





2. Analizamos 20,2 millóns de empregos de CI en probas de escamosas de troncos: isto é o que aprendemos - Parte 1





3. É cuantificable o sesgo na IA?





Cada publicación inclúe o TLDR da historia, as etiquetas como hashtags e unha ligazón multimedia á historia.





1. Non, non necesitas un equipo altamente especializado para crear a túa aplicación SaaS





2. A túa guía actualizada para construír unha aplicación Asp.Net 8 MVC multilingüe





3. Os marcos AOP poden facer marabillas para o teu proxecto. Aquí tes como





Facemos unha copia de seguranza do texto da historia de corpo completo na cadea de bloques para unha visibilidade permanente.





1. Construír unha infraestrutura de comercio electrónico escalable en Magento





2. A integración de Velar trae o comercio automatizado aos mercados de Bitcoin





3. Gnosis conditional token framework (CTF): tokenización de resultados potenciais nos mercados de predición





Inclúense o título e a ligazón para asegurarse de que o seu contido siga en circulación.





1. Comprensión das medidas de centralidade: un mergullo profundo na media, mediana e modo

2. Implementación do algoritmo Floyd-Warshall bloqueado para resolver o problema do camiño máis curto de todos os pares en C#

3. O evento TechBeat: Towards Glory: Lumoz OG NFT xa está en directo! (20/11/2024)









A inxección tecnolóxica diaria de HackerNoon ofrece unha selección seleccionada de 5 historias de lectura obrigatoria, escollidas a dedo polos nosos editores entre centos de envíos semanais. Isto non inclúe todas as historias, só as 5 mellores historias de todos os días. Subscríbete a The HackerNoon Newsletter aquí.









Todos os relatos de HackerNoon teñen asignada unha categoría polos escritores e editores. Todas as historias publicadas en HackerNoon entran nunha cola para publicalas nun informe técnico específico da categoría. Nota: debido a que o volume de historias nunha categoría varía, esta función do boletín, a diferenza das publicacións sociais, pode non ocorrer o día exacto da publicación, ás veces pode ser uns días despois.









Subscríbete a temas principais como AI , Ciberseguridade , Programación , Web3 , Negocios , Finanzas e Life Hacking , ou visita a nosa páxina de Categorías de tecnoloxía para estar ao día das últimas historias do teu nicho, completas con resumos (tl;dr) e adelantos de introdución. , enviado directamente á túa caixa de entrada.

Obtén o teu contido en plataformas como Spotify, a aplicación Podbean, Amazon Music e moito máis, con título e descrición.









1. NFTs de acción en directo, IP de personaxes e Alien Conjecture con Paul Wight (The Big Show), Neil Stevenson-Moore e David Smooke





2. Discutir as estafas Crypto, NFT e Web3 con HackerNoon





3. Recollida de intelixencia sobre ameazas para reforzar a seguridade





Máis distribución de historias

HackerNoon ofrece outras formas de aumentar a distribución e o número de lectores das túas historias, facilitando a ampliación do teu alcance. Ademais do uso compartido automático en varias plataformas, HackerNoon tamén aumenta manualmente as actualizacións nativas das principais historias e ofrece unha visibilidade mellorada a través do noso paquete de blogs empresariais, o que garante que o contido de alta calidade reciba a atención que merece.





Para unha exposición aínda maior, ofrecemos opcións ad hoc adicionais. Podes mellorar a exposición do teu contido con só uns poucos clics a través das traducións de historias, que fan que a túa historia sexa accesible a un público máis amplo e mellore a túa visibilidade. Aprende a traducir a túa historia aquí .





Noutro lugar deberíamos publicar os nosos titulares? ¡Avísanos nos comentarios!