Ku Kula ka Ntirho wa IT hi ku Tiyimisela: Teka Vulawuri bya Riendzo ra Wena ra Xiphurofexinali

Dilivhara

Tech lead eka tiphurojeke (swiringanyeto swa phurojeke) .

· Ku teka swilaveko swa bindzu tanihi swingheniso

· Kuma ntlhantlho lowu tirhaka swinene eka xiphiqo xa bindzu (ku lavisisa tindlela tin’wana, tiyisisa swintshuxo hi ku tirhisa maendlelo yo pfumala khodi/khodi ya le hansi) .

· Ku tumbuluxa dizayini ya sisiteme ya vukorhokeri lebyintshwa kumbe sisiteme ya le hansi, ku teka xiboho eka thekinoloji na maendlelo ya vunjhiniyara lama nga ta tirhisiwa

· Ku hambanyisa ntirho eka ti-epic hi xiyimo lexi eneleke xa vuxokoxoko eka ntlhantlho (leswi faneleke ku endliwa na leswaku swi endliwa rini) na ku tirhisiwa (ndlela leyi swi faneleke ku endliwa ha yona) .

· Ku nyika swiringanyeto leswi kongomeke eka xiyimo xa phurojeke, ku tinyiketela eka masiku

· U tirha tani hi tech lead eka project hinkwayo

· Ku ntshunxa xipano xa vona, ku lulamisa timhaka, na ku susa swihinga

· Ku lawula thekinoloji, ku tirhisiwa, na makhombo ya matirhelo