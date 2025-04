Kgolo ya Mošomo wa IT wo o nago le mafolofolo: Tšea Taolo ya Leeto la Gago la Seprofešenale

Go na le dihlogo tše ntši tše botse mabapi le dipina tša mošomo tše di kgonegago tšeo o ka di phegelelago go IT, le ge go le bjalo, ga se ka bona tše ntši tšeo di ka šomišwago bjalo ka tlhahlo ya nnete ya go namela lere la mošomo.





Ga bjale, ke šoma khamphaning yeo e nago le dinyakwa tše di kwagalago kudu tša tlhatlošo ya maemo a baentšeneare le seo se ka šomišwago bjalo ka bohlatse bjo bo lekanego bja phethagatšo ya dinyakwa tšeo. Motswako wa mabaka a a mabedi o mphile kgopolo ya gore tshedimošo ya tlaleletšo ka ga hlogotaba ye e ka thuša baentšeneare ba bangwe bao ba thwetšwego ke dikhamphani tšeo di se nago yona go aga leano leo le tlago ba dumelela go fihla maemong a latelago.





Mo e nyakilego go ba khamphaning le ge e le efe ya IT yeo e godilego kudu goba yeo e sego ya go gola, tsela e tlwaelegilego ya mošomo bakeng sa moentšeneare wa didirišwa tša khomphutha ke ya mothalo gomme e bonagala e nyakile e swana:

Moentšeneare wa Software wa Mohlakanelwa ke wa boikgethelo gomme a ka tšweletšwa goba a se tšweletšwe ka sebopegong se se tlwaelegilego sa lefapha la IT ka lebaka le bonolo kudu: ke net-negative dikgweding tše 12 tša mathomo ka ge e nyaka go swara ka seatla kudu ka fao ga se dikhamphani ka moka tšeo di nago le methopo le nako ya go dumelela maemo a bjalo ka sebopegong sa tšona.





Tsela e oketšegilego ya mošomo e tla ithekga ka ditshekamelo tša gago, seo o thabelago go se dira le ge e ba o loketše phetogo tseleng yeo o šomago ka yona.





Ga go na selo se se fošagetšego ka go dula o le moentšeneare yo mogolo wa disoftware ge e ba o rata go aba bontši bja nako ya gago go ngwala dikhoutu. Le ge go le bjalo, ge o ikwa o nyaka go matlafatša ba bangwe le go eta pele woo ke motsotso wo o swanetšego wa go ela ditebelelo ka moka tša tema ye nngwe le ye nngwe, maatla a gago, dilo tšeo di go otlelago, gomme o ikgethele tsela ye e swanetšego kudu.





Go sa šetšwe bonolo bja pono bja dipina tše di lego ka mo godimo, ga go molaleng gore o ka batamela bjang mafelelong a maleba. Ditemogo tše di latelago di tla šoma go dikhamphani tšeo di nago le:

sebopego sa tatelano ya maemo moo mongmošomo yo mongwe le yo mongwe a nago le molaodi wa mola

kgahlego ya nnete ya tlhabollo ya bašomi



Ke ka baka la’ng seo se boletšwego ka mo godimo se le bohlokwa? Karabo e bonolo kudu: go tloga letšatšing la pele o na le modirišani - molaodi wa gago wa mothaladi .





Bokgoni bja molaodi yo mongwe le yo mongwe wa mothaladi bo theilwe godimo ga ditšweletšwa tša motho yo mongwe le yo mongwe yo a ba begago: ge o gola ka lebelo - ke moo tšweletšo ya gago e lego ye kgolo - ke moo bokgoni bja molaodi wa mothaladi bo lego kaone. Ka ge go filwe tše ka moka, kapejana goba ka morago, ka morago ga ge o tsenetše khamphani ya gago, molaodi wa gago wa mothaladi o tla go batamela ka potšišo e rego: “O ipona kae ka morago ga nako e itšego?” Ge e ba go sa direge gomme o na le di-one-to-one tša ka mehla, ikwe o lokologile go oketša se bjalo ka hlogotaba ya poledišano lenaneong la ditaba.





Go bolela maikemišetšo a gago le go ipeela pakane e fo ba mogato wa mathomo wa tsela ya gago. Mogato wo o latelago ke go kgoboketša lenaneo la dinyakwa tša tema ye e phagamego le go kgoboketša lenaneo la diphihlelelo tšeo di ka šomago bjalo ka bohlatse bja mangwalo a gago a thuto ao o ka a šomišago bjalo ka tlhahlo yeo o swanetšego go e latela go tloga ntlheng ya A go ya ntlheng ya B. Dikhamphani tšeo di nago le ditshepedišo tša go hlatloša maemo tšeo di lego pepeneneng, se se swanetše go ba se šetše se le gona.





Ge e ba se se se bjalo, wena le molaodi wa gago le ka hlama e tee. Gopola gore tshepedišo ye e hola mahlakore ka bobedi: o hwetša tumelelano ya gore ka morago ga diphihlelelo tše itšego, o tla retwa ka tlhatlošo ya maemo gomme molaodi wa gago wa mola a ka hwetša ditšweletšwa tše di oketšegilego go tšwa sehlopheng, ka fao ke molato wa go fenya.





Dikhamphani tše di fapanego di ka ba le dinyakwa tše di fapanego tša maemo a itšego, gomme nka se bolele gore ao a lego ka mo tlase ke a legohle gomme a tla swanela bohle. Morero o mogolo ke go go fa kgopolo yeo e ka lebelegago bjalo ka ge o nyaka yeo e ka rulaganywago gape go ya ka dinyakwa tša gago.



Ditlhahlo tša bohlatse di ka šomišwa bjalo ka mmapa wa tsela wo o go tlišago lefelong leo o le nyakago. Megato e latelago bakeng sa pina e tlwaelegilego e ka ba

Lekola mmapa wa tsela wa sehlopha bakeng sa diprotšeke tše di swanetšego goba dikgopelo tša phetogo tšeo di ka swanelago morero wa bohlatse.





Hlagiša maikemišetšo a gago go molaodi wa mothaladi gore ba kgone go thuša ka kabo ya maleba ya protšeke le go fa tshedimošo ka ga selo sa yona sa pele, boleng bja kgwebo, le gore e ka tšewa neng bakeng sa tlhabollo.





Hwetša mafelo afe goba afe ao a ka bago gona a kaonafatšo ya khoutu, go bonwa, go katološwa, le dipono tša tšhireletšo gomme o di godiše bjalo ka dithekethe tša beng.





Itlwaetše tshepedišo ya bjale ya go thwala batho khamphaning ya gago gomme o kgopele go dira moriti nakong ya dithulaganyo tša go thwala. Kgopela go fetola dikarolo moo motho yo mogolo kudu a tlago go go dira moriti gomme a kgopele ditshwaotshwao.

Le ke lenaneo le lekopana la dikarolo tšeo di tlago akaretšwa go tšwa go dinyakwa/ditlhahlo tša dipono tša bohlatse:

Pina e Tlwaelegilego Dinyakwa tša Moentšeneare wa Software ya Mofsa Dinyakwa tša Moentšeneare wa Software Dinyakwa tša Moentšeneare yo Mogolo wa Software

Track ya Boentšenere Dinyakwa tša Moentšeneare yo a Eteletšego Pele Dinyakwa tša Ketapele ya Boentšenere bjo Bogolo

Track ya Taolo Molaodi wa Boentšenere Molaodi wa Boentšenere



Dinyakwa tša Moentšeneare wa Software ya Mofsa

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo E tliša mešomo

· Dinyakwa tše di hlakilego di a nyakega (kgwebo le tshepedišo) .

· E hlama/phethagatša ditharollo tša setegeniki tša bogolo bjo bo lekanyeditšwego

· Tlhahlo ye e lekanyeditšwego e a nyakega 1. Lenaneo la mešomo yeo e phethilwego

o Mešomo e swanetše go ba ye e raraganego ka mo go lekanego go ka e bolela

o Matšatši a mafelelo a a fihlelelwa

o Ga go na ditaba tše kgolo tša boleng

o Mešomo e ile ya phethwa go se na go swara ka seatla

2. Tsenyo go tšwa go molaodi wa mothaladi yeo e tiišetšago gore dinyakwa ka moka di fihleletšwe. Boleng Diriša mekgwa ye mekaone

· O ithuta le go diriša mekgwa ye mekaone ka mehla

· Bokgoni ka didirišwa tša go fapafapana tša dev

· Nyakišiša le go lokiša mathata/diphošo tše di raraganego Ditshwaotshwao go tšwa go molaodi wa mothaladi le dithaka tšeo di tiišetšago gore dinyakwa ka moka di fihleletšwe.





Dinyakwa tša Moentšeneare wa Software

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo E tliša dikgopelo tša phetogo (dikarolo) .

· E tšea dinyakwa tša kgwebo bjalo ka tsenyo

· Dikgaotšo mošomo ka mešomo yeo e nago le maemo a lekanego a dintlha ka ga tharollo (seo se swanetšego go dirwa le gore se dirilwe neng) le phethagatšo (kamoo e swanetšego go dirwa ka gona) .

· E fana ka dikakanyo tše di nepagetšego maemong a mošomo/kanegelo ya modiriši

· Dipara le baentšeneare ba bang ho fana ka ka potlako Lenaneo la dikgopelo tša phetogo tšeo di tlišitšwego, go sepelelana le dinyakwa tše di latelago:

1. Kgopelo ya phetogo e tlišitšwe ka botlalo gomme letšatšikgwedi la mafelelo le fihleletšwe.

2. Karolo ya go utolla e ile ya phethwa ke mošomi (dithekethe, dikakanyo).

3. Kgopelo ya phetogo e raragane ka mo go lekanego go tšwa ponong ya setegeniki (dibeke tša go feta tše 2 tša motho gore moentšeneare o tee a e phethagatše).

4. Kgopelo ya phetogo e fa khuetšo ye e nago le mohola kgwebong.

5. Kgopelo ya phetogo e saennwe ke kgwebo gomme e sepela ka tšweletšo.

6. Mošomi o bontšhitše maemo a lekanego a go ikemela le boleng (go ya ka ditshwaotshwao go tšwa go moetapele wa theknolotši le molaodi wa boentšenere). Moralo wa tshepedišo Designs ditirelo

· E hlama le go phethagatša ditirelo tše nnyane mola e ela hloko dikarolo ka moka tšeo di sa šomego (go katološwa, tšhireletšo, go bonwa, bj.bj.) .

· Ngwala khoutu ya maemo a godimo ka go amogelwa ka botlalo ga mekgwa le mekgwa ya boentšenere

· O tšea karolo ditshekatshekong tša khoutu go gapeletša mekgwa ye mekaone

· Fixes modu dibaki ka morago ga diphošo le mathata a kopanago Bonyane ditirelo tše pedi tšeo di hlamilwego ka go dumelelana le dinyakwa tše di latelago:

1. E ka ba tirelo ye mpsha goba tlhamo ye mpsha ka botlalo ya tirelo ye e lego gona.

2. E ka ba tirelo ye e ikemetšego, bokgobapuku, goba karolo yeo e jewago ke ditirelo tše dingwe.

3. Tirelo ga se ya swanela go ba ye e sa rego selo go tšwa ponong ya go hlama.

4. Moentšeneare o be a swanetše go ba a latetše tshepedišo ya semmušo ya go hlama:

· Hwetša dinyakwa tša kgwebo le tša tshepedišo

· Hlaola seemo seo se lekanyeditšwego

· Hlaola dinyakwa tšeo di sa šomego

· Aroganya seemo ka ditirelo

· Fumana ditshwaelo ka tharollo

· E phethagatše

5. Tirelo e phethagatšwa gomme e matha ka tšweletšong.





Moentšeneare yo Mogolo wa Software

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo E tliša dikgato tša projeke (diepiki) .

· E tšea dinyakwa le tlhamo ya tshepedišo ya maemo a godimo bjalo ka tsenyo

· Bopa moralo wa tsamaiso bakeng sa tšebeletso kapa karolo, o etsa qeto ka theknoloji le mekgwa ya boenjiniere ho sebediswa

· Dikgaotšo mošomo ka mešomo goba dikanegelo tša modiriši ka maemo a lekanego a dintlha ka ga tharollo (seo se swanetšego go dirwa le gore se dirilwe neng) le phethagatšo (kamoo e swanetšego go dirwa ka gona) .

· E fana ka dikakanyo tše di nepagetšego maemong a mošomo/kanegelo ya modiriši

· E etelela pele sehlopha se senyenyane go tliša sebaka

· Unblocks sehlopha sa bona, rarolla ditaba, le tlosa ditšhitišo Lenaneo la dikgato tša protšeke/diepiki tšeo di tlišitšwego, tšeo di sepelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Kgato ya epiki/porojeke e tlišitšwe ka botlalo gomme letšatšikgwedi la mafelelo le fihleletšwe.

2. Karolo ya go utolla e ile ya phethwa ke mošomi (dithekethe, dikakanyo).

3. Kgato ya epic/projeke e raragane ka mo go lekanego go tšwa ponong ya setegeniki (e nyaka bonyane baentšeneare ba 2 ka >= dibeke tše 2).

4. Kgato ya epiki/porojeke e fa khuetšo ye e nago le mohola kgwebong.

5. Mošomo o saennwe ke kgwebo gomme o sepela ka tšweletšo.

6. Mošomi o bontšhitše maemo a lekanego a go ikemela le boleng (go ya ka ditshwaotshwao go tšwa go moetapele wa theknolotši le molaodi wa boentšenere).

7. Moentšeneare o tšere karolo go phethagatšeng bjalo ka moetapele wa setegeniki. Moralo wa tshepedišo Designs ditshepedišo tša ka fasana

· E swana le ya Moentšeneare wa Software eupša e lebeletše kudu ditirelo tše di raraganego kudu goba ditshepedišo tše nnyane

· Bokgoni ka leru le dithulaganyo phatlalatšwa moralo le phethagatšo Bonyane ditirelo tše 3 tšeo di hlamilwego ka go dumelelana le dinyakwa tše di latelago:

1. E ka ba tirelo ye mpsha goba tlhamo ye mpsha ka botlalo ya tirelo ye e lego gona.

2. E ka ba tirelo ye e ikemetšego, bokgobapuku, goba karolo yeo e jewago ke ditirelo tše dingwe.

3. Tirelo ga se ya swanela go ba ye e sa rego selo go tšwa ponong ya go hlama.

4. Moentšeneare o be a swanetše go ba a latetše tshepedišo ya semmušo ya go hlama:

a. Hwetša dinyakwa tša kgwebo le tša tshepedišo

b. Hlaola seemo seo se lekanyeditšwego

c. Hlaola dinyakwa tšeo di sa šomego

d. Aroganya seemo ka ditirelo

e. Hwetša ditshwayotshwayo ka tharollo

f. E phethagatše

5. Tirelo e phethagatšwa gomme e matha ka tšweletšong. Go otlela go a fetoga E šišinya diphetogo

· E hlohla maemo a bjale le dikakanyo tšeo di dirilwego

· Hwetša ditsela tša go kaonafatša sefala, ditshepedišo, tikologo ya mošomo, le sehlopha sa theknolotši ka kakaretšo Bonyane diphetogo tše tharo tše bohlokwa di šišintšwe, tšeo e ka bago efe goba efe ya tše di latelago:

1. Mošomo: e šišinya kgopelo ya phetogo yeo e bego e beilwe pele le go phethagatšwa (kgopelo ya phetogo e swanetše go ba ye kgolo ka mo go lekanego gore e ka tšewa bjalo ka phetogo, e sego phetogo ya setlolo).

2. Batho: o ile a boledišana le moentšeneare yo a thwetšwego gomme a feta nako ya teko (moentšeneare wa disoftware yo monyenyane goba go feta moo, yo a tšewago bjalo ka phetogo sehlopheng).

3. Beng: e šišinya porojeke ya beng (yeo e akareditšwego ka go mmapa wa tsela wa beng, yeo e dumeletšwego ke CTO).









Dinyakwa tša Moentšeneare yo a Eteletšego Pele

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo Tech etella pele bakeng sa diporojeke tse di (ditshitshinyo porojeke e ne) .

· E tšea dinyakwa tša kgwebo bjalo ka tsenyo

· Hwetša tharollo ye e šomago kudu ya bothata bja kgwebo (nyakišišo mekgwa ye mengwe, netefatša ditharollo o šomiša mekgwa ya go hloka khoutu/khoutu ya fase) .

· Bopa tlhamo ya tshepedišo ya tirelo ye mpsha goba tshepedišo ya ka fasana, e tšea sephetho ka ga theknolotši le mekgwa ya boentšenere yeo e tlago šomišwa

· Dikgaotšo mošomo ka diepiki ka maemo a lekanego a dintlha ka tharollo (seo se swanetšego go dirwa le gore se dirilwe neng) le phethagatšo (kamoo e swanetšego go dirwa ka gona) .

· E fana ka dikakanyo tše di nepagetšego maemong a porojeke, e itlama go matšatšikgwedi

· E šoma bjalo ka tech lead bakeng sa projeke ka moka

· Unblocks sehlopha sa bona, rarolla ditaba, le tlosa ditšhitišo

· Laola theknolotši, phethagatšo, le dikotsi tša tshepedišo Lenaneo la diprotšeke tšeo di tlišitšwego, tšeo di sepelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Tharollo ya bothata e šišintšwe ke mošomi gomme e tšewa e le yeo e šomago. Ke gore mekgwa ye mengwe ye mentši e ile ya hlahlobja, gomme kgetho ye nngwe ye kaone e ile ya kgethwa go ya ka netefatšo ya khoutu ya fase/go se be le khoutu.

2. Karolo ya go utolla e ile ya phethwa ke mošomi (dithekethe, dikakanyo).

3. Tharollo e ile ya hlongwa ke mošomi.

4. Protšeke e swanetše go ba protšeke ya “tšobotsi” yeo e thomilwego ka tšhišinyo ya protšeke.

5. Moentšeneare o tšere karolo go phethagatšeng bjalo ka moetapele wa setegeniki (bona kholomo ya dinyakwa bakeng sa dintlha tše dingwe). Go otlela go a fetoga E otlela diphetogo tša setegeniki (sehlopha) .

· E šišinya le go phethagatša maitapišo a go kaonafatša boleng bja tshepedišo le go fokotša dikoloto tša sethekniki

· E šišinya le go phethagatša diphetogo go kaonafatša boitemogelo bja bahlami le tšweletšo

· E buelela le go gapeletša khoutu ye e hlwekilego le meago ye e hlwekilego Lenaneo la diphetogo tše kgolo tšeo di tsebagaditšwego (gantši bonyenyane tše nne), tšeo di dumelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Phetogo e fa kaonafatšo ye e nago le mohola go boleng bja tshepedišo (mohlala, dikaonafatšo tša sefala), maitemogelo a motšweletši, goba tšweletšo ya motšweletši. Phetogo e ama sehlopha ka moka.

2. Ga go nyakege gore moentšeneare e be yena a šišinyago phetogo yeo. Moentšeneare e swanetše go ba maatla a mathomo a go hlohleletša phetogo (mohlala, o hlamilwe, o šomile bjalo ka moetapele wa theknolotši, o tšere karolo go phethagatšeng). Phetogo e ka tlišwa ke moentšeneare goba bjalo ka maiteko a sehlopha.

3. Phetogo e swanetše go phethagatšwa ka botlalo le go šomišwa ke sehlopha/sefala (phetogo e swanetše go ba “ya go kgomarela” gomme e nee boleng bjo bo lekanego go e boloka).

4. Phetogo e swanetše go ba ye bohlokwa ka mo go lekanego go ka bolela. Batho Mohlahli

· O eletša le go thekga baentšeneare bao ba se nago maitemogelo a magolo

· O dira dipoledišano tša setegeniki ka mo go atlegilego

· E šoma bjalo ka “makenete” go baentšeneare ba bagolo nakong ya go thwala (eba selo sa mafelelo moo re lego phadišanong ya talente ye botse vs. khamphani ye nngwe) Bohlatse bjo bo ka bago gona:

1. Baentšeneare bao ba boledišantšwego le bona, bao ba ilego ba thwala gomme ba feta nako ya go leka.

2. Ditshwaelo go tšwa go baentšeneare bao ba nago le bokgoni bjo bo phagamego.

3. Dithulaganyo tša tlhahlo di rulagantšwe/di tlišwa sehlopha ka moka sa theknolotši (mohlala, Tech Sync, Engineering Dojo).

4. Ge o etelela pele sehlopha sa mošomo lenaneo la diphetogo tše di šišintšwego/tše di phethagaditšwego ka gare ga sebaka sa sehlopha sa mošomo le ka šomišwa bjalo ka bohlatse.





Moetapele yo Mogolo wa Boentšenere

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo Tech Lead bakeng sa diprotšeke tše di raraganego (ditšhišinyo tša diprotšeke) .

Go swana le Moentšeneare yo a Eteletšego Pele, eupša e lebišitše tlhokomelo mathateng ao a raraganego go tšwa go dipono tša setegeniki, tša mokgatlo goba tša kgwebo

· Protšeke e nyaka kgokaganyo go ralala le dihlopha tše ntši

· Protšeke e akaretša moabi wa theknolotši wa mokgatlo wa boraro goba mokgathatema (mohlala, tirišano) .

· e ncha sehlahiswa haha ha sehlahiswa se ka mokgwa wa kutollo

· projeke ya bohlokwa bjo bo phagamego/ya tšhoganetšo yeo e nago le matšatši a mafelelo ao a sa fetogego le a mantši ao a sa tsebjego Lenaneo la diprotšeke tšeo di tlišitšwego, tšeo di sepelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Protšeke e tšewa e le yeo e raraganego (bona mehlala ka go le letshadi).

2. Protšeke e tlišitšwe ka botlalo (dithomelo ka moka + DoD) gomme letšatšikgwedi la mafelelo le fihleletšwe.

3. Tharollo ya bothata e šišintšwe ke mošomi gomme e tšewa e le yeo e šomago gabotse (ke gore go ile gwa hlahlobja mekgwa ye mengwe ye mentši, gomme mokgwa wo mongwe wo mokaone o ile wa kgethwa go ya ka netefatšo ya khoutu ya fase/go se be le khoutu).

4. Karolo ya kutollo e ile ya phethwa ke mošomi (dinyakwa tša tshepedišo, dithekethe, dikakanyo).

5. Tharollo e ile ya hlongwa ke mošomi. Protšeke e na le go raragana mo go phagamego go tšwa ponong ya tlhamo ya tshepedišo.

6. Moentšeneare o tšere karolo go phethagatšeng bjalo ka moetapele wa setegeniki. Go otlela go a fetoga E otlela diphetogo tša setegeniki (theknolotši) .

· Same le E5 empa maemong a tech

· Mong wa tshepedišo bakeng sa bonyane lehlakore le tee leo le sa šomego (mohlala, tšhireletšo, go bonwa, bj.bj.). Lenaneo la diphetogo tše kgolo tšeo di tsebagaditšwego (gantši bonyenyane tše 4), tšeo di dumelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Phetogo e fa kaonafatšo ye e nago le mohola go boleng bja tshepedišo (mohlala, dikaonafatšo tša sefala), maitemogelo a motšweletši, goba tšweletšo ya motšweletši. Phetogo e ama dihlopha tše ntši (mohlala, go amogelwa ga theknolotši).

2. Ga go nyakege gore moentšeneare e be yena a šišinyago phetogo yeo. Moentšeneare e swanetše go ba maatla a mathomo a go hlohleletša phetogo (mohlala, o hlamilwe, o šomile bjalo ka moetapele wa theknolotši, o tšere karolo go phethagatšeng). Phetogo ka boyona e ka tlišwa ke moentšeneare goba bjalo ka maiteko a sehlopha.

3. Phetogo e swanetše go phethagatšwa ka botlalo le go šomišwa ke dihlopha tše ntši (diphetogo di swanetše go ba “go kgomarela” le go fa boleng bjo bo lekanego go e boloka).

4. Phetogo e swanetše go ba ye bohlokwa ka mo go lekanego go ka bolela. E swanetše go latišišwa letlakaleng la “diprotšeke tše di tlago” bjalo ka porojeke ya beng (beng ka seemo se bo ra diphetogo go sefala, didirišwa, ditshepedišo, bj.bj., e sego fela diphetogo tše di amanago le sefala).

5. Bonyane diphetogo tše 2 di swanetše go amana le lehlakore leo le sa šomego leo le nago le motho ka noši. Batho Setsebi se se amogetšwego

· Setsebi se amogetšwego ka gare ga lefelo le le filwego la bokgoni maemong a khamphani, se šoma bjalo ka ntlha ya setegeniki ya kgokagano ka theknolotšing ka gare ga lefelo la bona la bokgoni

· O hlokomela ditshekamelo/theknolotši ka gare ga lefelo la bokgoni le go kgokaganya dimpshafatšo le dikhwetšo

· Ka mafolofolo le ka mehla o arolelana bokgoni le baenjiniere ba bang (dithuto-thuto, dipolelo tsa theknoloji, thupelo) .

· E nolofatša tirišano go hwetša ditharollo tša mathata a raraganego (dihlopha tša mošomo, bj.bj.) .

· O dira dipoledišano tša setegeniki ka mo go atlegilego

· Baeletši le go thekga baentšeneare bao ba se nago maitemogelo, ba hlahla mošomo wa bona go tšwa ponong ya tlhabollo ya profešene

· E šoma bjalo ka “makenete” go baentšeneare ba bagolo nakong ya go thwala (eba selo sa mafelelo moo re lego phadišanong ya talente ye botse vs. khamphani ye nngwe) Bohlatse bjo bo ka bago gona:

1. O boledišane le baentšeneare, bao ba ilego ba thwala gomme ba feta nako ya go leka.

2. Ditshwaelo go tšwa go baentšeneare bao ba nago le bokgoni bjo bo phagamego.

3. Dithulaganyo tša tlhahlo di rulagantšwe/di tlišwa sehlopha ka moka sa theknolotši (mohlala, Tech Sync, Engineering Dojo).

4. Go eta pele sehlopha sa mošomo, lenaneo la diphetogo tše di šišintšwego/tše di phethagaditšwego ka gare ga sebaka sa sehlopha sa mošomo le ka šomišwa bjalo ka bohlatse.





Molaodi wa Boentšenere

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo E tliša mmapa wa tsela wa sehlopha

· E etelela pele sehlopha sa baenjiniere ba 3-6

· O šoma bjalo ka molaodi wa protšeke bakeng sa maitapišo a mantši a nako e tee

· Kgona go tliša dipoelo tšeo di nago le dinyakwa tša kgwebo fela bjalo ka tsenyo (kgona go hlama le go saena dinyakwa tša tshepedišo) .

· E lebišitše tlhokomelo go khuetšo ya kgwebo, yeo e sepedišwago ke boleng bja kgwebo

· E fetišetša maitlamo, maemo, le dikotsi go bakgathatema ba kgwebo

· E netefatša gore maloko ka moka a sehlopha a na le tshedimošo ka moka yeo a e hlokago

· E boledišana le mekgatlo ya bo 3 ka gare ga sebaka sa maitapišo/beng

· E hwetša tekatekano ye e nepagetšego magareng ga kabo ya tšobotsi le boleng bja tshepedišo

· Dinyakwa ka moka tša Moentšeneare yo Mogolo wa Software Diprotšeke tše mpsha tšeo di tlišitšwego ke sehlopha tšeo di dumelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Protšeke yeo e thomilwego ka tšhišinyo ya protšeke.

2. Protšeke e fihleletše dimetriki tša yona tša khuetšo, gomme boikgafo bja setšhaba bo fihleletšwe.

3. Diprotšeke tšeo di begilwego modikologong wa peleng wa papatšo di ka se akaretšwa lenaneong. Tšweletšo E otlela diphetogo tša taolo (sehlopha) .

· Lekanya le go tšwela pele go kaonafatša tshepedišo ya sehlopha

· Go šupa le go hloma mekgwa ye mekaone ka gare ga sehlopha ka nepo ya tšweletšo

· E boloka boleng bo phahameng ba pelehi

· E netefatša gore go ba pepeneneng ka ga tšwelopele, dikotsi, dipoelo 1. Ditekanyetšo tša metric tša tšweletšo (tshebetšo) ya sehlopha.

2. Diphetogo tše kgolo (bonnyane tše 4) di tsebagaditšwe, tšeo di sepelelanago le dinyakwa tše di latelago:

a. E rarolla bothata bjo bo amanago le sehlopha sa mong goba morafe, bothata bo swanetše go akaretšwa ka gare ga mathata a TOP 5 gomme go kwanelwe le molaodi wa mothaladi.

b. Phetogo e swanetše go phethagatšwa ka botlalo le go šomišwa ke sehlopha (phetogo e swanetše go ba “go kgomarela” le go fa boleng bjo bo lekanego go e boloka).

c. Phetogo e swanetše go fa kaonafatšo ye e nago le mohola go tšweletšo, go tsenela, goba boleng bja kabo.

d. Ga go nyakege gore molaodi e be yena a šišinyago phetogo yeo. EM e swanetše go ba maatla a mathomo a go hlohleletša phetogo. Phetogo e ka tlišwa ke moentšeneare goba bjalo ka maiteko a sehlopha. Batho Molaodi wa mola (>=3 dipego tša thwii) .

· E laola dipego tše 3-6 tša thwii

· O katiša le go thekga baentšeneare

· O thekga le go hlahla tšwelopele ya mošomo

· E boelanya diphapano tša dikgopolo gomme e thuša go laola le go rarolla dithulano

· E hlohleletša setšo se sebotse sa sehlopha le tirišano 1. Squad kopanela metric boleng.

2. Lenaneo la baentšeneare, bao ba thwetšwego le go feta teko (le ka tlolwa ge e ba re sa thwele, EM e swanetše go ba molaodi wa go thwala).





Molaodi wa Boentšenere

Tikologo Dinyakwa Ditlhahlo tša bohlatse Thomelo E tliša mmapa wa tsela bakeng sa dihlopha tše dintši

· E netefatša kabo go ralala le dihlopha tše 2-3

· E phethagatša tema ya Molaodi wa Boentšenere go ye nngwe ya dihlopha

· Owns ditirišano le mekgatlo ya bo-3

· Dinyakwa ka moka go tšwa go Molaodi wa Boentšenere Diprotšeke tše mpsha tšeo di tlišitšwego ke dihlopha tšeo di dumelelanago le dinyakwa tše di latelago:

1. Protšeke yeo e thomilwego ka tšhišinyo ya protšeke (e sego mošomo wa BAU).

2. Protšeke e fihleletše dimetriki tša yona tša khuetšo gomme boikgafo bja setšhaba bo fihleletšwe.

3. Dipoelo tša projeke di tšweleditšwe bjalo ka sešene ya Tech Feature.

4. Diprotšeke tšeo di begilwego modikologong wa peleng wa papatšo di ka se akaretšwa lenaneong.

5. Bonyane diprotšeke tše 2 di swanetše go lemogwa bjalo ka diprotšeke tše bohlokwa maemong a khamphani (mohlala, setšweletšwa se sefsa, bj.bj., se ka tiišetšwa le CTO). Go otlela phetogo E otlela diphetogo tša taolo (dihlopha tše ntši/theknolotši) .

· Dinyakwa ka moka go tšwa go Boentšenere eupša go ralala le dihlopha tše ntši

· Mong wa tshepedišo bakeng sa bonyane tshepedišo e tee (mohlala, thekgo, bj.bj.) . 1. Ditekanyetšo tša metric tša tšweletšo (tiragatšo) ya dihlopha go ralala le dihlopha tše ntši.

2. Diphetogo tše kgolo (bonnyane tše 6) di tsebagaditšwe, tšeo di sepelelanago le dinyakwa tše di latelago:

a. E rarolla bothata bjo bo amanago le dihlopha goba morafe, bothata bo swanetše go akaretšwa mathateng a TOP 5 gomme go kwanelwe le molaodi wa mothaladi.

b. Phetogo e swanetše go phethagatšwa ka botlalo le go šomišwa ke dihlopha (phetogo e swanetše go ba “go kgomarela” le go fa boleng bjo bo lekanego go e boloka).

c. Phetogo e swanetše go fa kaonafatšo ye e nago le mohola go tšweletšo, go tsenela, goba boleng bja kabo.

d. Ga go nyakege gore molaodi e be yena a šišinyago phetogo yeo. Molaodi wa Boentšenere e swanetše go ba maatla a magolo a go hlohleletša phetogo. Phetogo e ka tlišwa ke moentšeneare goba bjalo ka maiteko a sehlopha.

e. Bonyane diphetogo tše 2 di swanetše go amana le tshepedišo yeo e lego ya molaodi. Batho Molaodi wa mola (>=dipego tše 10, go akaretšwa dipego tše di sa lebanyego) .

· Dinyakwa ka moka tša Molaodi wa Boentšenere

· O katiša le go thekga baentšeneare

· O thekga le go hlahla tšwelopele ya mošomo

· Laola churn, e fokotša “churn ya go itshola” . 1. Ditekanyetšo tša metric tša go tsenela ga dihlopha go ralala le dihlopha tše ntši.

2. Lenaneo la baentšeneare, bao ba thwetšwego le go feta teko (le ka tlolwa ge e ba re sa thwele).

3. Lenaneo la baentšeneare bao ba hlatlošitšwego (le ka tlolwa ge e ba go se na tlhokego ya kgwebo ya go hlatlošetšwa maemong).