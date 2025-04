Proactive IT Career Growth: Kontrolin ang Iyong Propesyonal na Paglalakbay

Paghahatid

Naghahatid ng mga yugto ng proyekto (epiko)

· Kinukuha ang mga kinakailangan at mataas na antas ng disenyo ng system bilang input

· Lumilikha ng disenyo ng system para sa serbisyo o bahagi, nagpapasya sa mga teknolohiya at kasanayan sa engineering na gagamitin

· Ibinabahagi ang gawain sa mga gawain o mga kwento ng gumagamit na may sapat na antas ng detalye sa solusyon (ano ang kailangang gawin at kung kailan ito tapos na) at ang pagpapatupad (kung paano ito dapat gawin)

· Nagbibigay ng tumpak na mga pagtatantya sa antas ng gawain/kuwento ng user

· Nangunguna sa isang maliit na pangkat upang maihatid ang saklaw

· Ina-unblock ang kanilang team, niresolba ang mga isyu, at nag-aalis ng mga hadlang