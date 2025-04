PINTU Yi Vika Ku Kula ka 150% YoY eka Vholumo ya Mabindzu, leyi Fambiwaka hi AI na Meme Token Surge

Jakarta, Indonesia, hi ti 11 ta February 2025, Chainwire

Ku Kula ka Nkoka wa Mabindzu: Vholumo ya mabindzu ya PINTU yi tlakuke ku tlula 150% YoY ku sukela hi Ndzhati 2024 ku ya eka Ndzhati 2025, laha Vatirhisi va Mabindzu ya N’hweti na N’hweti (MTU) va tlakukeke hi ku tlula 100%.

AI & Meme Tokens Lead Market Growth: AI tokens yi vonile ku tlakuka ka 1,200% eka vholumo ya mabindzu, kasi ti meme tokens ti kurile hi 230%, leswi kombisaka ku tsakela ka vatirhisi va Pintu eka mikhuva ya crypto leyi humelelaka.

Makete wa Crypto lowu Andzisaka wa Indonesia: Ku cincana ka crypto eIndonesia ku tlakuke hi 335.91% YoY, ku fika eka IDR 650.61 wa tibiliyoni, leswi kombisaka ku kula ka makete wa laha kaya loku tiyeke.





PINTU, app ya crypto leyi rhangelaka ya hinkwaswo eka xin’we eIndonesia, yi tivise ku tlakuka loku hlamarisaka ka 150% lembe na lembe (YoY) eka vholumo ya mabindzu, leyi hlohloteriweke hi ku kula loku pfurhaka ka tithokini ta AI na meme hi 2024. Xiendlakalo lexi xa nkoka xi kombisa ntshamiseko wo anama wa misava hinkwayo, tanihi hi ku angarhela makete wa crypto u ve ni ntokoto wa ku ndlandlamuxiwa lokukulu.





"2024 yi funghe xiendlakalo xa matimu eka timakete ta crypto ta misava hinkwayo na ta le Indonesia," ku vula Timothius Martin, Muofisirinkulu wa Vuxavisi wa PINTU.





"Data ya hina ya le ndzeni ku sukela hi Ndzhati 2024 ku ya eka Ndzhati 2025 yi paluxa ku tlakuka lokukulu eka migingiriko ya mabindzu, laha vholumo hinkwayo ya mabindzu yi tlakukeke ku tlula 150% YoY naswona Vatirhisi va Mabindzu ya N'hweti na N'hweti (MTU) yi tlakuke hi ku tlula 100%. Tithokini leti xavisiweke ngopfu eka PINTU a ku ri tithokini ta AI, leti voneke ku tlakuka ka vholumo ya mabindzu ku tlula 1,200%, ku landzela mina." tithokini, leti nga rhekhoda ku tlakuka ka 230%."





Emisaveni hinkwayo, makete wa crypto wu tlakuke hi 97.7% hi 2024, wu fika eka $3.40 wa tibiliyoni eku heleni ka kotara ya vumune, hi ku ya hi Xiviko xa Lembe na Lembe xa Crypto Industry xa CoinGecko. Ku kula loku ku kombisiwile hi ku tlula ka 128.2% hi xiringaniso ku xaviselana ka crypto vholumo, ku suka eka $88.0 wa tibiliyoni hi Q3 2024 ku ya eka $200.7 wa tibiliyoni hi Q4 2024.





Swilo leswi susumeteleke ku andza loku ka misava hinkwayo a swi katsa nhluvuko wa ikhonomi ni wa tipolitiki, ngopfu-ngopfu eUnited States. Ku hlawuriwa ka Donald Trump tani hi President wa vu 47 wa US swi tisile ntshembo eka indasitiri, tani hi leswi a languteriweke ku va na crypto-friendly ku tlula mfumo wa khale. Ndzawulo ya Trump yi thorile vanhu lava seketelaka crypto vo fana na Elon Musk eka swivandla swa nkoka, naswona ku vile na swiringanyeto swo simeka rixaka ra maqhinga ra le Amerika Bitcoin reserve, ku ya emahlweni ku hlohlotela ku tlakuka ka minxavo ya nhundzu ya crypto.





Ku tlakuka ka tithokini ta AI, na 2,940% wa xiringaniso xa Mbuyelo wa Vuvekisi (ROI) eka 10 wa le henhla, na tithokini ta meme, leti tibumaka hi 2,185% wa xiringaniso xa ROI, swi lawuleke xitlhokovetselo xa crypto xa 2024. Ku kula ka sekithara ya AI ku hlohloteriwile hi vutumbuluxi byo fana na ChatGPT na DeepSeek, xikan’we na Vayimeri va AI—tisisiteme ta vutlhari byo endliwa leti tiyimeleke leti kotaka ku endla mintirho yo tika hi ndlela leyinene.





Ku kula ka meme token, loku hlohloteriwaka hi miganga leyi rhendzeleke tiphurojeke to fana na Dogecoin (DOGE), leyi tlakukeke hi 255%, na Popcat (POPCAT), leyi tlakukeke hi 9,954%, a yi fambelanisiwile swinene na ku ndlandlamuxiwa ka ikhosisteme ya Solana (SOL). Mintirho ya netiweke ya Solana yi tlakuke hi 152% eka Q4 2024, ku tlula Ethereum ya xirhendzevutani 's vholumo ya vuxavisi.





EIndonesia, ku xaviselana ka crypto ku tlakuke hi 335.91% ku sukela hi 2023 ku ya eka 2024, ku fikelela ntsengo hinkwawo wa IDR 650.61 wa tibiliyoni, hi ku ya hi Bappebti (Commodity Futures Trading Regulatory Agency). Hambi leswi langutelo ri nga na ntshembo, Timo u tsundzuxe vavekisi ku tshama va ri na vuxiyaxiya.





"Loko tithokini ta AI na meme ti vile na ku kula lokukulu, i swa nkoka swinene ku kambela vukorhokeri bya tona bya le hansi, vutumbuluxi, na matimba ya vaaki. Vuvekisi bya crypto byi rhwala makhombo ya ntumbuluko, naswona vavekisi va fanele ku lawula tiphotifoliyo ta vona hi vutlhari."





PINTU yi kandziyisa nkoka wa vuvekisi bya vutihlamuleri, yi hlohlotela vatirhisi ku endla ndzavisiso lowu heleleke, ku vekisa ntsena leswi va nga swi kotaka ku lahlekeriwa, na ku papalata swiboho swa xihatla leswi fambiwaka hi FOMO. Loko makete wa crypto wu ya emahlweni wu kula, PINTU yi tshama yi tinyiketerile ku nyika pulatifomo leyi sirhelelekeke, leyi nga na layisense leyi seketelaka vavekisi lavantshwa na lava nga na ntokoto eka ku fambisa nhundzu ya xidijitali.

Malunghana na PINTU

Pulatifomo ya vuxavisi bya mali ya crypto ya le Indonesia na vuvekisi PT Pintu Kemana Saja i app ya crypto ya hinkwaswo eka yin’we leyi tsarisiweke ximfumo tanihi Muxavisi wa Nhundzu ya swa Timali ya Dijitali (PAKD) eka Vulawuri bya Vukorhokeri bya swa Timali (OJK) na xirho xa CFX Crypto Bourse. Yi sunguriwile hi ti 1 ta Hukuri 2020, app ya PINTU yi kongomisa ku olovisa mfikelelo eka timali ta crypto na ku tlakusa ku katsa vanhu va le Indonesia emisaveni ya crypto. PINTU yi kongomisa eka vuhlanganisi bya app lebyi twisisekaka, ku olova ku tirhisiwa, nhundzu ya dyondzo ya le ndzeni ka app, na swihlawulekisi swo fana na Pintu Earn, Pintu Staking, Auto DCA, Web3 wallet, .

Pintu Pro, na Pro Vumundzuku.

