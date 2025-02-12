PINTU تسجل نموًا بنسبة 150% على أساس سنوي في حجم التداول، بفضل الذكاء الاصطناعي وزيادة رمز Meme

جاكرتا، إندونيسيا، 11 فبراير 2025، Chainwire

النقاط الرئيسية:





نمو كبير في التداول: ارتفع حجم تداول PINTU بنسبة تزيد عن 150% على أساس سنوي من يناير 2024 إلى يناير 2025، مع زيادة مستخدمي التداول الشهريين (MTU) بأكثر من 100%.

شهدت رموز الذكاء الاصطناعي والميم نموًا في السوق: شهدت رموز الذكاء الاصطناعي زيادة بنسبة 1200% في حجم التداول، بينما نمت رموز الميم بنسبة 230%، مما يعكس اهتمام مستخدمي Pintu باتجاهات التشفير الناشئة.

سوق العملات المشفرة المتوسع في إندونيسيا: ارتفعت معاملات العملات المشفرة في إندونيسيا بنسبة 335.91٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 650.61 تريليون روبية، مما يسلط الضوء على النمو القوي للسوق المحلية.





أعلنت PINTU، تطبيق التشفير الشامل الرائد في إندونيسيا، عن زيادة ملحوظة بنسبة 150% على أساس سنوي في حجم التداول، مدعومة بالنمو الهائل لرموز الذكاء الاصطناعي والميم في عام 2024. يعكس هذا الإنجاز اتجاهًا عالميًا أوسع، حيث أن إجمالي سوق العملات المشفرة شهدت توسعًا كبيرًا.





قال تيموثيوس مارتن، الرئيس التنفيذي للتسويق في PINTU: "يشكل عام 2024 علامة فارقة تاريخية بالنسبة لأسواق العملات المشفرة العالمية والإندونيسية".





"تكشف بياناتنا الداخلية من يناير 2024 إلى يناير 2025 عن زيادة هائلة في نشاط التداول، مع ارتفاع إجمالي حجم التداول بأكثر من 150% على أساس سنوي وزيادة مستخدمي التداول الشهريين (MTU) بأكثر من 100%. وكانت الرموز الأكثر تداولًا على PINTU هي رموز الذكاء الاصطناعي، والتي شهدت زيادة في حجم التداول بأكثر من 1200%، تليها رموز الميم، والتي سجلت زيادة بنسبة 230%."





على الصعيد العالمي، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 97.7% في عام 2024، لتصل إلى 3.40 تريليون دولار بحلول نهاية الربع الرابع، وفقًا لتقرير صناعة العملات المشفرة السنوي لشركة CoinGecko. وقد انعكس هذا النمو في ارتفاع بنسبة 128.2% في المتوسط تداول العملات المشفرة من 88.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 إلى 200.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.





ومن بين العوامل التي دفعت هذا الارتفاع العالمي التطورات الاقتصادية والسياسية، وخاصة في الولايات المتحدة. فقد جلب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة السابع والأربعين التفاؤل إلى الصناعة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر تأييدًا للعملات المشفرة من الحكومة السابقة. وقد عينت إدارة ترامب شخصيات مؤيدة للعملات المشفرة مثل إيلون ماسك في مناصب رئيسية، وكانت هناك مقترحات لإنشاء استراتيجية وطنية أمريكية. بيتكوين الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى زيادة أسعار الأصول المشفرة.





كان صعود رموز الذكاء الاصطناعي، مع متوسط عائد على الاستثمار (ROI) بنسبة 2940% لأفضل 10، ورموز الميم، التي تتمتع بمتوسط عائد على الاستثمار بنسبة 2185%، مهيمنًا على سرد العملات المشفرة لعام 2024. كان نمو قطاع الذكاء الاصطناعي مدفوعًا بابتكارات مثل ChatGPT وDeepSeek، بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي - أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة القادرة على أداء المهام المعقدة بكفاءة.





كان نمو توكن Meme، الذي مدفوعًا بالمجتمعات حول مشاريع مثل Dogecoin (DOGE)، التي ارتفعت بنسبة 255%، وPopcat (POPCAT)، التي ارتفعت بنسبة 9954%، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتوسع نظام Solana (SOL). زادت معاملات شبكة Solana بنسبة 152% في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة إيثريوم حجم المعاملات.





وفي إندونيسيا، ارتفعت معاملات العملات المشفرة بنسبة 335.91% من عام 2023 إلى عام 2024، لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها 650.61 تريليون روبية، وفقًا لـ Bappebti (وكالة تنظيم تداول العقود الآجلة للسلع). وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، نصح تيمو المستثمرين بالبقاء حذرين.





"في حين شهدت رموز الذكاء الاصطناعي والميم نموًا هائلاً، فمن الأهمية بمكان تقييم فائدتها الأساسية، والابتكار، وقوة المجتمع. تنطوي استثمارات العملات المشفرة على مخاطر متأصلة، ويجب على المستثمرين إدارة محافظهم بحكمة."





تؤكد PINTU على أهمية الاستثمار المسؤول، وتحث المستخدمين على إجراء بحث شامل، واستثمار ما يمكنهم تحمل خسارته فقط، وتجنب القرارات المتسرعة التي يحركها الخوف من تفويت الفرصة. ومع استمرار نمو سوق العملات المشفرة، تظل PINTU ملتزمة بتوفير منصة آمنة ومرخصة تدعم المستثمرين الجدد وذوي الخبرة في التعامل مع الأصول الرقمية.

نبذة عن بينتو

منصة تداول واستثمار العملات المشفرة الإندونيسية PT بينتو Kemana Saja هو تطبيق تشفير شامل مسجل رسميًا كشركة تداول أصول مالية رقمية (PAKD) لدى هيئة الخدمات المالية (OJK) وعضو في بورصة CFX Crypto. تم إطلاق تطبيق PINTU في 1 أبريل 2020، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى العملات المشفرة وتعزيز إدراج الإندونيسيين في عالم التشفير. يركز PINTU على واجهة التطبيق البديهية وسهولة الاستخدام والمحتوى التعليمي داخل التطبيق والميزات مثل Pintu Earn وPintu Staking وAuto DCA وWeb3 wallet،

بينتو برو، وبرو فيوتشرز.

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موخ. يوغا ساموديرا

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