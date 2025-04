PINTU rapporteer 150% joj-groei in handelsvolume, aangedryf deur KI en Meme Token-oplewing

Jakarta, Indonesië, 11 Februarie 2025, Chainwire

Sleutel wegneemetes:





Aansienlike handelsgroei: PINTU se handelsvolume het van Januarie 2024 tot Januarie 2025 met meer as 150% op jaarbasis gestyg, met maandelikse handelsgebruikers (MTU) wat met meer as 100% toegeneem het.

KI & Meme Tokens lei markgroei: KI-tokens het 'n 1 200% toename in handelsvolume gesien, terwyl meme-tokens 230% gegroei het, wat Pintu se gebruikersbelangstelling in opkomende kripto-tendense weerspieël.

Indonesië se groeiende kripto-mark: kripto-transaksies in Indonesië het met 335.91% op jaarbasis gestyg en IDR 650.61 biljoen bereik, wat sterk plaaslike markgroei beklemtoon.





PINTU, die voorste alles-in-een kripto-toepassing in Indonesië, het 'n merkwaardige toename van 150% jaar-tot-jaar (YoY) in handelsvolume aangekondig, aangevuur deur die plofbare groei van KI en meme-tokens in 2024. Hierdie mylpaal weerspieël 'n breër globale tendens, as die algehele kripto mark aansienlike uitbreiding ervaar het.





"2024 was 'n historiese mylpaal vir die globale en Indonesiese kriptomarkte," het Timothius Martin, hoofbemarkingsbeampte van PINTU, gesê.





"Ons interne data van Januarie 2024 tot Januarie 2025 toon 'n massiewe toename in handelsaktiwiteit, met totale handelsvolume wat meer as 150% op jaarbasis gestyg het en maandelikse handelsgebruikers (MTU) wat met meer as 100 gestyg het. Die tokens wat die meeste op PINTU verhandel is, was KI-tokens, wat 'n handelsvolume-oplewing van meer as 1 200% tot 2% gevolg het, gevolg met 'n rekordtoename van 3%."





Wêreldwyd het die kripto-markkapitalisasie in 2024 met 97,7% gestyg en teen die einde van die vierde kwartaal $3,40 biljoen bereik, volgens CoinGecko se jaarlikse kripto-industrieverslag. Hierdie groei is weerspieël deur 'n gemiddelde sprong van 128.2%. kripto handel volume, van $88,0 miljard in Q3 2024 tot $200,7 miljard in Q4 2024.





Faktore wat hierdie wêreldwye oplewing dryf, sluit ekonomiese en politieke ontwikkelings in, veral in die Verenigde State. Die verkiesing van Donald Trump as die 47ste president van die VSA het optimisme na die bedryf gebring, aangesien daar van hom verwag word om meer kripto-vriendelik te wees as die voormalige regering. Trump se administrasie het pro-kripto-figure soos Elon Musk in sleutelposisies aangestel, en daar was voorstelle om 'n Amerikaanse strategiese burger te vestig Bitcoin reserwe, wat die styging van kripto-batepryse verder aanvuur.





Die opkoms van KI-tokens, met 'n gemiddelde opbrengs op belegging (ROI) van 2,940% vir die top 10, en meme-tokens, met 'n gemiddelde ROI van 2,185%, het die kripto-vertelling van 2024 oorheers. Die groei van die KI-sektor is aangedryf deur innovasies soos ChatGPT en DeepSeek, sowel as KI-agente—outonome kunsmatige intelligensiestelsels wat in staat is om komplekse take doeltreffend uit te voer.





Meme-tokengroei, aangedryf deur gemeenskappe rondom projekte soos Dogecoin (DOGE), wat 255% gestyg het, en Popcat (POPCAT), wat die hoogte ingeskiet het met 9 954%, was nou gekoppel aan die uitbreiding van die Solana (SOL)-ekosisteem. Solana se netwerktransaksies het in Q4 2024 met 152% toegeneem, meer as Ethereum se transaksievolume.





In Indonesië het kripto-transaksies van 2023 tot 2024 met 335,91% gestyg en 'n totale waarde van IDR 650,61 biljoen bereik, volgens Bappebti (Commodity Futures Trading Regulatory Agency). Ondanks die optimistiese vooruitsigte het Timo beleggers aangeraai om versigtig te bly.





"Terwyl KI- en meme-tokens plofbare groei ervaar het, is dit van kritieke belang om hul onderliggende nut, innovasie en gemeenskapssterkte te assesseer. Crypto-beleggings dra inherente risiko's, en beleggers moet hul portefeuljes wys bestuur."





PINTU beklemtoon die belangrikheid van verantwoordelike belegging, dring gebruikers aan om deeglike navorsing te doen, belê net wat hulle kan bekostig om te verloor, en vermy impulsiewe besluite wat deur FOMO gedryf word. Soos die kripto-mark aanhou groei, bly PINTU daartoe verbind om 'n veilige, gelisensieerde platform te bied wat nuwe en ervare beleggers ondersteun in die navigasie van digitale bates.

Oor PINTU

Indonesiese cryptocurrency handel en belegging platform PT Pintu Kemana Saja is 'n alles-in-een kripto-app wat amptelik geregistreer is as 'n Digital Financial Asset Trader (PAKD) by die Financial Services Authority (OJK) en 'n lid van die CFX Crypto Bourse. Die PINTU-toepassing, wat op 1 April 2020 bekendgestel is, het ten doel om toegang tot kripto-geldeenhede te vergemaklik en die insluiting van Indonesiërs in die kripto-wêreld te bevorder. PINTU fokus op 'n intuïtiewe toepassingskoppelvlak, gebruiksgemak, opvoedkundige inhoud in die toepassing en kenmerke soos Pintu Earn, Pintu Staking, Auto DCA, Web3-beursie,

Pintu Pro en Pro Futures.

Vir meer inligting kan gebruikers besoek www.pintu.co.id

