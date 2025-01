Hlangana na JAK Games, PR Guy & Quatfit: HackerNoon Masungulo ya Vhiki

Mi amukeriwile eka HackerNoon Startups ya Vhiki! Vhiki rin’wana na rin’wana, ntlawa wa HackerNoon wu kombisa nxaxamelo wa masungulo ku suka eka hina Dathabeyisi ya Swisunguri swa Lembe . Tistartup leti hinkwato ti hlawuriwile tani hi yin’wana ya letinene eka xiyenge kumbe xifundzankulu xa tona.





Vhiki leri, hi tsakile ku mi tisela JAK Games , PR Guy , na Quatfit .





Xana u lava ku hlawuriwa eka HackerNoon's Startups of The Year? Dyondza ndlela leyi u nga swi endlaka ha yona laha .





Hlangana na Startups ya Vhiki





JAK Games i studio xa nhluvukiso wa mintlangu lexi cinca-cincaka lexi simekiweke hi 2019 hi Carlos Javier Sánchez. Studio lexi xi tiveka ngopfu eku endleni ka mintlangu ya vhidiyo leyi nga ni vutshila, leyi tsakisaka ni ya xiyimo xa le henhla. Hi vutshila eka nhluvukiso wa mintlangu ya vanhu va vunharhu na vuhumelerisi bya mintlangu yo sungula, JAK Games se yi endle xikombiso xa yona hi swihloko swo fana na The Bottle Challenge , Helix Challenge BALL , na Foxy Endless Runner .





Yi kumeka eBuenos Aires, Argentina , ku sungula loku ku hlawuriwile tanihi yin’wana ya lavanene eka xifundzha xa vona, kun’we ni ku hlawuriwa eka Mintlangu , Vuhumelerisi bya Vuhangalasi bya Mahungu , na Nhluvukiso wa Software .





Seketela Mintlangu ya JAK - Vhota laha !









PR Guy i xitirhisiwa xa vutumbuluxi lexi endleriweke ti startup leti lavaka ku hangalasiwa kambe ti nga si lunghekela ku thola mufambisi wa PR loyi a tinyiketeleke. Yi nyika tithempleyiti ta mpfumawulo leti lulamisiweke leti simekiweke eka xihuku xa mahungu xa mutirhisi, yi tumbuluxa nxaxamelo wa vateki va mahungu lava faneleke, naswona yi ringanyeta vuhlanganisi bya nkoka. Endlelo ra PR Guy ro humelela ri kandziyisa ku tumbuluxa switori leswi khongotelaka, ku tiyisisa ku fikelela hi xihatla eka mahungu na swihlovo, na ku kurisa ku fikelela ka vuhangalasi bya mahungu.





Khamphani leyi yi hlawuriwile tanihi yin’wana ya ti Startups letinene ta Lembe ta Miami, FL , naswona yi hlawuriwile eka tiindasitiri ta Messaging & Communications , Marketing , na Administrative .





Seketela PR Guy - Vote laha !









Quatfit i ku sungula ka AI loku hlawulekeke eka ku tumbuluxa swintshuxo swa AI swa xiyimo xa le henhla, leswi olovaka ku swi hlanganisa eka tiindasitiri to fana na nhlayiso wa rihanyo, vupulani bya madoroba, na ku kondletela mbango. Hi ku tinyiketela eka vuhlayiseki, mahanyelo, na mimbuyelo ya nkarhi wo leha, Quatfit yi vumba vumundzuku bya AI loko yi ri karhi yi hoxa xandla eka ikhosisteme ya thekinoloji ya xifundzankulu.





Based in Jaipur, India , Quatfit yi hlawuriwile tani hi yin’wana ya ti startups letinene eka ndzhawu ya yona, xikan’we na ku hlawuriwa eka ti indasitiri to tala: Research , Machine Learning , naProject Management .





Seketela Quatfit - Vhota laha !





Ntshaho lowu kombisiweke wa Vhiki

Landzelela xikombiso xa Quatfit ivi u endla pheji ya wena ya bindzu eka HackerNoon .

Ku va na phurofayili ya bindzu swi ta ku pfumelela ku tumbuluxa Tluka ra Mahungu ra Khamphani ya Tech ya Evergreen swinene na ku nghenelela eka xiyimo xa hina xa Tikhamphani ta Thekinoloji , vutivi bya vhiki na vhiki na lebyi fambiwaka hi datha lebyi nghenelelaka eka leswaku hi tihi tikhamphani ta thekinoloji leti kumaka na ku lahlekeriwa hi ku koka eka ku lemuka ka vaaki. Plus, ntsena hi pheji ya bindzu u nga hlamula tithempleyiti to hlamarisa ta interview leti hi ku endleleke tona.









Namuntlha, hi ta kongomisa eka xifaniso xa Web3 Interview . Xifaniso lexi xi ku pfuna ku kombisa xivono xa ku sungula ka wena ka Web3, tiphurojeke ta vutumbuluxi, na tindlela to hlula mintlhontlho eka ndhawu ya blockchain. Avelana vutivi bya wena eka nkoka wa blockchain, vuswikoti byo hundzula bya Web3, na ndlela leyi swiendlakalo swo fana na HackerNoon’s Startups of the Year swi vumbeke ku twisisa ka vaaki. Kombisa leswaku hikokwalaho ka yini ku sungula ka wena ku humelela naswona ku faneriwa hi ku xiximiwa hi 2024.





Here’s a quote from Quatfit featured in their published interview , yi hi byela leswaku hikokwalaho ka yini va teke xiboho xo nghenelela eka Startups of The Year:

Ku hlawuriwa eka HackerNoon’s Startups of The Year i ku xiximiwa loku nga tshembisiki eka Quatfit. A swi tiyisisi ntsena ntirho wo tika na ku tinyiketela ka xipano xa hina kambe swi tlhela swi hi nyika nkarhi wo kombisa vutumbuluxi bya hina eka vayingiseri va misava hinkwayo. Hi tshemba leswaku ku nghenelela eka kungu leri swi ta hi pfuna ku aka vuhlanganisi byo tiya endzeni ka vaaki va thekinoloji, ku koka rinoko ra vatirhisani lavantshwa, na ku hlohlotela vutumbuluxi bya AI bya nkarhi lowu taka.













Phakeji yo Hlawuleka yo Sungula leyi kombisiweke

HackerNoon’s Startups of The Year i nkarhi wo branding ku hambana na wun’wana. Kunga khathariseki leswaku xikongomelo xa wena i ku lemuka brand kumbe lead generation, HackerNoon yi curated tiphasela leti nga na xinghana eka ku sungula ku tlhantlha mintlhontlho ya wena ya vuxavisi. Namuntlha, hi ta mi tivisa hi phasela ra hina ra Content Marketing .

















Hi phasela leri, u ta kuma:

Tluka ra wena ra bindzu leri nga na logo ya wena, xingheniso, xirhambo xo teka goza, na ti socials eka HackerNoon

3 wa switori leswi kandziyisiweke eka HackerNoon, kun’we na nseketelo wa vahleri ku ndlandlamuxa nkucetelo wa swona. Swihloko swa wena swi hundzuriwa switori leswi yingiseriwaka naswona swi hangalasiwa hi ku tirhisa ti-RSS feed leti yingiseriwaka Xitori xin’wana ni xin’wana xi hundzuluxeriwe hi tindzimi ta 12 to hambana-hambana Social media promotions ya switori swa wena

Ku vekiwa ko tala ka nkarhi hinkwawo eka HackerNoon

Tluka ra wena ra Mahungu ya Khamphani ya Evergreen Tech





Dyondza swo tala hi phasela leri laha kumbe u bukuta nhlengeletano na hina !





Hi swona ntsena leswi hi nga na swona eka n'wina namuntlha, vanhu!

Hi ta ku vona eka leyi landzelaka.

Xipano xa HackerNoon





Malunghana na Ti Startups ta Lembe ta HackerNoon

Masungulo ya Lembe ra 2024 i xiendlakalo xa nkoka xa HackerNoon lexi fambiwaka hi vaaki lexi tlangelaka masungulo, thekinoloji, na moya wa vutumbuluxi. Sweswi eka ku vuyeleriwa ka yona ka vunharhu, sagwadi ra ndhuma ra Inthanete ri lemuka no tlangela masungulo ya thekinoloji ya swivumbeko hinkwaswo na vukulu. Lembe leri, ku tlula 150,000 wa swiyenge eka madoroba ya 4200+, matiko-nkulu ya 6, na tiindasitiri ta 100+ swi ta nghenelela eka ku ringeta ku rhwexiwa harhi ya vuhosi tanihi masungulo lamanene ya lembe! Timiliyoni ta tivhoti ti hoxiwile eka malembe ma nga ri mangani lama hundzeke, naswona switori swo tala swi tsariwile mayelana na masungulo lawa ya xivindzi na ku tlakuka.



Vahluri va ta kuma mbulavurisano wa mahala eka HackerNoon na pheji ya Evergreen Tech Company News .





Endzela tluka ra hina ra FAQ ku dyondza swo tala.





Download nhundzu ya hina ya dizayini laha .



Languta Startups of the Year Merch Shop laha .





HackerNoon’s Startups of The Year i nkarhi wo branding ku hambana na wun’wana. Kunga khathariseki leswaku xikongomelo xa wena i ku lemuka brand kumbe ku tumbuluxiwa ka lead, HackerNoon yi curated startup-friendly packages ku tlhantlha mintlhontlho ya wena ya vuxavisi.





