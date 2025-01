Mød JAK Games, PR Guy & Quatfit: HackerNoon Startups of the Week

Velkommen til HackerNoon Startups of the Week! Hver uge viser HackerNoon-teamet en liste over startups fra vores Årets Startups-database . Alle disse startups er blevet nomineret som en af de bedste i deres respektive kategori eller region.





I denne uge er vi glade for at kunne bringe dig JAK Games , PR Guy og Quatfit .





Vil du blive nomineret til HackerNoons Startups of The Year? Lær hvordan her .





Mød Ugens Startups





JAK Games er et dynamisk spiludviklingsstudie grundlagt i 2019 af Carlos Javier Sánchez. Studiet har specialiseret sig i at skabe innovative, engagerende og højkvalitets videospil. Med ekspertise inden for både tredjeparts spiludvikling og original spilproduktion har JAK Games allerede markeret sig med titler som The Bottle Challenge , Helix Challenge BALL og Foxy Endless Runner .





Beliggende i Buenos Aires, Argentina , er denne startup blevet nomineret som en af de bedste i deres region sammen med nomineringer inden for spil , medieproduktion og softwareudvikling .





Support JAK Games - Stem her !









PR Guy er et innovativt værktøj designet til startups, der søger omtale, men endnu ikke er klar til at ansætte en dedikeret PR-manager. Den tilbyder skræddersyede pitch-skabeloner baseret på brugerens nyhedshook, genererer en liste over relevante journalister og foreslår nøglekontakter. PR Guys tilgang til at skille sig ud lægger vægt på at skabe overbevisende historier, sikre hurtig adgang til information og kilder og maksimere medieudbredelsen.





Denne virksomhed er blevet nomineret som en af årets bedste startups for Miami, FL , og er blevet nomineret i meddelelses- og kommunikations- , marketing- og administrationsindustrien .





Støt PR Guy - Stem her !









Quatfit er en AI-startup, der har specialiseret sig i at udvikle avancerede, nemme at integrere AI-løsninger til industrier som sundhedspleje, byplanlægning og miljømæssig bæredygtighed. Quatfit er forpligtet til sikkerhed, etik og langsigtede fordele og former fremtiden for kunstig intelligens, samtidig med at det bidrager til regionens teknologiske økosystem.





Baseret i Jaipur, Indien , blev Quatfit nomineret som en af de bedste startups på dens beliggenhed, såvel som nomineringer på tværs af flere brancher: Forskning , Machine Learning ogProject Management .





Støt Quatfit - Stem her !





Ugens udvalgte interview

Følg eksemplet med Quatfit og opret din virksomhedsside på HackerNoon .

At have en virksomhedsprofil vil give dig mulighed for at oprette din helt egen Evergreen Tech Company News Page og deltage i vores Tech Companies ranking , ugentlige og datadrevne indsigter, der dykker ned i, hvilke teknologivirksomheder der vinder og mister indpas i offentlighedens bevidsthed. Plus, kun med en virksomhedsside kan du besvare de fantastiske interviewskabeloner, vi har lavet til dig.









I dag vil vi fokusere på Web3 Interview skabelonen . Denne skabelon hjælper dig med at fremhæve din Web3-startups vision, innovative projekter og strategier til at overvinde udfordringer i blockchain-området. Del din indsigt om blockchains betydning, Web3s transformative potentiale, og hvordan begivenheder som HackerNoons Startups of the Year former offentlig forståelse. Vis, hvorfor din startup skiller sig ud og fortjener anerkendelse i 2024.





Her er et citat fra Quatfit i deres offentliggjorte interview , der fortæller os, hvorfor de besluttede at deltage i Startups of The Year:

At blive nomineret til HackerNoons Startups of The Year er en utrolig ære for Quatfit. Det bekræfter ikke kun vores teams hårde arbejde og dedikation, men giver os også en mulighed for at fremvise vores innovationer til et globalt publikum. Vi tror på, at deltagelse i dette initiativ vil hjælpe os med at opbygge stærkere forbindelser inden for teknologisamfundet, tiltrække nye partnere og inspirere fremtidige AI-innovationer.













Udvalgte opstartstilbudspakke

HackerNoons Startups of The Year er en branding-mulighed ulig nogen anden. Uanset om dit mål er brand awareness eller leadgenerering, har HackerNoon kurateret opstartsvenlige pakker at løse dine marketingudfordringer. I dag vil vi præsentere dig for vores Content Marketing- pakke.

















Med denne pakke får du:

Din virksomhedsside med dit logo, introduktion, opfordring til handling og socials på HackerNoon

3 historier udgivet på HackerNoon sammen med redaktionel støtte for at øge deres gennemslagskraft. Dine artikler konverteres til lydhistorier og distribueres via audio RSS-feeds Hver historie er oversat til 12 forskellige sprog Promoveringer på sociale medier af dine historier

Flere permanente placeringer på HackerNoon

Din Evergreen Tech Company nyhedsside





Lær mere om denne pakke her eller book et møde med os !





Det er alt, hvad vi har til jer i dag, folkens!

Vi ses til næste gang.

HackerNoon-teamet





Om HackerNoons Startups of the Year

Startups of The Year 2024 er HackerNoons flagskib, community-drevne begivenhed, der fejrer startups, teknologi og innovationsånden. I øjeblikket i sin tredje iteration anerkender og hylder den prestigefyldte internetpris teknologistartups i alle former og størrelser. I år vil over 150.000 enheder på tværs af 4200+ byer, 6 kontinenter og 100+ industrier deltage i et forsøg på at blive kåret til årets bedste startup! Millioner af stemmer er blevet afgivet i løbet af de sidste par år, og der er skrevet mange historier om disse vovede og stigende startups.



Vinderne får et gratis interview på HackerNoon og en Evergreen Tech Company News -side.





Besøg vores FAQ- side for at lære mere.





Download vores designaktiver her .



Tjek Årets Startups Merch Shop her .





HackerNoons Startups of The Year er en branding-mulighed ulig nogen anden. Uanset om dit mål er brand awareness eller leadgenerering, har HackerNoon kurateret opstartsvenlige pakker til at løse dine marketingudfordringer.





Mød vores sponsorer:

Velfunderet: Deltag i det #1 globale, startup-fokuserede fællesskab . Hos Wellfound er vi ikke kun et jobpanel – vi er stedet, hvor topstartup-talenter og verdens mest spændende virksomheder forbindes for at bygge fremtiden.





Begreb: Notion er betroet og elsket af tusindvis af startups som deres forbundne arbejdsområde – lige fra opbygning af produktkøreplaner til sporing af fundraising. Prøv Notion med ubegrænset kunstig intelligens, GRATIS i op til 6 måneder , for at bygge og skalere din virksomhed med ét kraftfuldt værktøj. Få dit tilbud nu !





Hubspot: Hvis du leder efter en smart CRM-platform, der opfylder små virksomheders behov, skal du ikke lede længere end HubSpot. Forbind dine data, teams og kunder problemfrit på én brugervenlig skalerbar platform, der vokser med din virksomhed. Kom i gang gratis .



Bright Data: Startups, der udnytter offentlige webdata, kan træffe hurtigere, datadrevne beslutninger, hvilket giver dem en konkurrencefordel. Med Bright Datas skalerbare webdataindsamling kan virksomheder vokse fra en lille virksomhed til en virksomhed ved at udnytte indsigt på alle trin.





Algolia: Algolia NeuralSearch er verdens eneste AI end-to-end søge- og opdagelsesplatform, der kombinerer kraftfuld søgeords- og naturligt sprogbehandling i en enkelt API.