Aventus Yi Tivisa Feme Ya Blockchain Ya Ku Amukela Blockchain Ya Mabindzu Handle Ka Matshalatshala

LONDON, United Kingdom, November 27th, 2024/Chainwire/--Pulatifomo ya vutumbuluxi yi endla leswaku mabindzu ya kota ku tirhisa tinetiweki ta blockchain leti lulamisiweke, leti nga ringanisiwaka na leti hlanganisiweke hi ku olova na ku tirha kahle eka mavhiki mambirhi.

Aventus ya xirhendzevutani , murhangeri eka thekinoloji ya blockchain ya mabindzu na parachain eka Polkadot, namuntlha yi tivisa ku simekiwa ka Feme ya yona ya Blockchain: pulatifomo leyi endleriweke ku pfuna mabindzu ku tirhisa tinetiweki ta blockchain leti endleriweke ku tirhisiwa hi ku landza swilaveko swa wena leswi nga na swihlawulekisi swa xiyimo xa le henhla na ku hlanganisiwa loku nga na swiphiqo eka tisisiteme leti nga kona.

Feme ya Blockchain yi kongomisa ku endla leswaku ku amukeriwa ka blockchain ku fikeleleka swinene, ku nyika xitshunxo lexi olovisiweke, lexi cinca-cincaka eka tinhlengeletano leti lavisisaka vuswikoti bya thekinoloji ya Web3 ku katsa na blockchain na tokenisation.

Yi endleriwe ku fikelela swilaveko swo hambana swa mabindzu ya le xikarhi ku ya eka lamakulu, Feme ya Blockchain yi nyika nxaxamelo wa vuswikoti bya xiyimo xa le henhla:

Feme ya Blockchain yi tiyisisa leswaku tinetiweki a ti olovi ntsena ku ti tirhisa kambe ti tlhela ti tirha ku ti hlayisa, ku nyika mabindzu switirhisiwa leswi lavekaka leswi tirhisiwaka hi ku olova, ku katsa na xipachi xa lebula yo basa, API leyi twisisekaka, na muhloti wa blockchain, hinkwaswo swi endleriwe ku endla leswaku blockchain yi fikeleleka eka vatumbuluxi na vatirhisi va makumu.

Vukorhokeri bya Aventus – voko ra mabindzu ra ikhosisteme ya Aventus – ri ta tlhela ri nyika vukorhokeri bya vutsundzuxi bya ku ringanisa, xikan’we na nseketelo lowu tinyiketeleke eka ku hlanganisiwa, ku kamberiwa, na ku antswisiwa ka le ndzhaku ka ku tirhisiwa eka tinetiweki ta blockchain, leti nga ta tirhisiwa tanihi ti-appchain ta leyara ya 3 (L3). eka Netiweke ya Aventus.

Ku nga ri eka Netiweke ya Aventus ntsena kambe eka ikhosisteme yo anama ya Polkadot, ti-appchain ta Aventus L3 ti hoxa xandla swinene eka ku fambisa vukorhokeri bya netiweke na ku engetela tivholumo ta vuxavisi.

Ku engetela kwalaho, appchain yin’wana na yin’wana yi ta hakela tihakelo ta hakelo ya xikombiso leyi yaka emahlweni eka vuhlayiselo bya timali bya vaaki bya Aventus Network, ku ya emahlweni yi ndlandlamuxa ku tshamiseka ka yona.

Alan Vey, Musunguri wa Aventus Network na CEO wa Aventus Services, u kombisa nkoka wo hunguta swihinga eka ku amukeriwa ka blockchain:

“Fektri ya Blockchain yi yimela goza ra nkoka ro ya emahlweni eku endleni ka thekinoloji ya blockchain yi tirha no fikeleleka eka mabindzu. Hi ku nyika endlelo ro hatlisa, leri lulamisiweke, na leri nga ringanisiwaka, hi nyika tinhlengeletano matimba ku kongomisa eka tipakani ta tona loko hi ri karhi hi vuyeriwa eka vuhlayiseki na ku cinca-cinca ka blockchain. Eka Aventus, xikongomelo xa hina i ku susa ku rharhangana eka ku amukeriwa ka blockchain, ku tiyisisa leswaku mabindzu ya vukulu hinkwabyo ya nga pfula vuswikoti bya yona hinkwabyo hi ku titshemba na ku olova.”