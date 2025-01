Aventus apresenta Blockchain Factory para adoção de blockchain empresarial sem esforço

LONDRES, Reino Unido, 27 de novembro de 2024/Chainwire/--Plataforma inovadora permite que empresas implantem redes blockchain personalizadas, escaláveis e integradas com facilidade e eficiência em apenas duas semanas.

Aventus , líder em tecnologia de blockchain empresarial e parachain na Polkadot, anuncia hoje o lançamento de sua Blockchain Factory: uma plataforma projetada para ajudar empresas a implantar redes de blockchain personalizadas com recursos avançados e integração perfeita em sistemas existentes.

A Blockchain Factory tem como objetivo tornar a adoção do blockchain mais acessível, oferecendo uma solução simplificada e flexível para organizações que exploram o potencial das tecnologias Web3, incluindo blockchain e tokenização.

Projetada para atender às diversas necessidades de médias e grandes empresas, a Blockchain Factory oferece uma variedade de recursos avançados:

A Blockchain Factory garante que as redes não sejam apenas fáceis de implantar, mas também práticas de manter, fornecendo às empresas as ferramentas fáceis de usar necessárias, incluindo uma carteira de marca branca, uma API intuitiva e um explorador de blockchain, tudo projetado para tornar o blockchain acessível tanto para desenvolvedores quanto para usuários finais.

A Aventus Services – o braço comercial do ecossistema Aventus – também oferecerá serviços de consultoria para escopo, bem como suporte dedicado para integração, testes e otimização pós-implantação para as redes blockchain, que serão implantadas como cadeias de aplicativos de camada 3 (L3) na Rede Aventus.

Não apenas para a Aventus Network, mas para o ecossistema Polkadot mais amplo, as cadeias de aplicativos Aventus L3 contribuem significativamente para impulsionar a utilidade da rede e aumentar os volumes de transações.

Além disso, cada appchain pagará taxas contínuas de recompensa de tokens ao tesouro da comunidade da Aventus Network, aumentando ainda mais sua sustentabilidade.

Alan Vey, fundador da Aventus Network e CEO da Aventus Services, destaca a importância de reduzir as barreiras para a adoção do blockchain:

“A Blockchain Factory representa um passo significativo para tornar a tecnologia blockchain prática e atingível para empresas. Ao oferecer uma abordagem rápida, personalizada e escalável, capacitamos as organizações a se concentrarem em seus objetivos enquanto se beneficiam da segurança e flexibilidade do blockchain. Na Aventus, nossa missão é remover a complexidade da adoção do blockchain, garantindo que empresas de todos os tamanhos possam desbloquear todo o seu potencial com confiança e facilidade.”