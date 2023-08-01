Yapay Zeka Öğretmen-Öğrenci İlişkilerini Nasıl Etkileyecek: Profesör Lance Cummings ile Bir Söyleşi

"Umudum, yapay zekanın bizim için sıradan işleri yaparak öğrencilerle olan etkileşimimizi derinleştirmesidir, ancak bu, yapay zekayı doğru şekilde kullanan kurumlara ve öğretmenlere bağlıdır." -Lance Cummings





Öğretmenlik kolay bir iş değildir ancak en ödüllendirici işlerden biridir. Öğretmen olmak genellikle gerçekten karmaşık bir iştir ve Akademi'de yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin artması, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkinin şüphesiz farklı olacağı anlamına gelir.





Bu röportajda Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden Profesör Lance Cummings ile yapay zeka çağında öğretmen-öğrenci ilişkilerinin geleceği hakkında konuşuyorum.





Yapay zekanın hem Öğrenciler hem de Öğretmenler üzerindeki etkisinin yanı sıra Büyük Dil Modellerinin genel Öğrenme Süreci üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz.





Ayrıca Profesör Cummings'in Substack'ına da göz atmalısınız; iSofist .

Eğlence!

Edem: Seni misafir olarak ağırlamak inanılmaz. Başlangıç olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? mesleki nitelikleriniz ve benzeri?

Lance: Ben de profesyonel yazarlık alanında doçent olarak görev yapıyorum. Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi Dilsel ve kültürel açıdan karmaşık ortamlarda yazmayı araştırdığım ve öğrettiğim yer. Profesyonel yazarlık yerine içerik ve bilgi geliştirme demeyi tercih ediyorum çünkü bunun günümüzde profesyonel yazarlığın neye benzediğini daha iyi temsil ettiğini düşünüyorum.





Bu sadece metin üretmek değil! Doktoram yazma ve retorik alanında olduğundan içerik geliştirme konusunda daha izleyici odaklı bir yaklaşım benimseme eğilimindeyim.





Daha çok bir yan proje olan yapay zekayı 2021'den beri kullanıyorum. İçerik oluşturucu ekonomisini araştırırken OpenAI ile karşılaştım ve kendi kendime şunu düşündüm: "Bunu 5 yıl sonra hepimiz kullanacağız."





Sadece iki taneydi ve o zamandan beri yapay zekanın yazma sürecine nasıl uyduğunu araştırıyorum ve öğrencilerin yapay zeka ile birlikte yazmasına yardımcı olacak (yapay zekanın kontrolü ele almasına izin vermeyecek şekilde) yapay zeka yazma araçlarını derslerime uygulamaya başladım. .

Edem: Hadi hemen içeri girelim! Yapay zeka araçları, öğretmenlere öğrenciler için bireysel öğrenme zorluklarını belirlemede ve ele almada nasıl yardımcı olabilir?

Lance: Deneyimim çoğunlukla retorik ve yazma üzerine, bu yüzden yapay zekanın öğrencilere yazma sürecinde nasıl yardımcı olabileceğine odaklanıyorum.





Geçen dönem öğrencilerime yazma derslerimde yapay zeka kullanmalarını sağladığımda, öğrenciler yapay zekanın fikir üretmede, yazma tıkanıklığını hafifletmede ve yazılarındaki zayıf noktaları geliştirmede gerçekten ne kadar yararlı olduğundan bahsettiler.





Sanırım bugünlerde öğrenciler boş bir sayfadan benim günümde olduğundan daha rahatsızlar. Öğrencilerimin çoğu, yapay zekayı yazma süreçlerine entegre ettikten sonra yazar olarak kendilerini çok daha güvende hissettiklerini söyledi.





Ancak çoğu zaman ChatGPT'yi kullanmadığımızı belirtmeliyim. Sizin için değil, sizinle birlikte yazmak için oluşturulan SoduWrite'ı kullandık. Hızlı mühendisliği öğrencilere nasıl düşüneceklerini ve çerçeve oluşturacaklarını öğretmenin bir yolu olarak görüyorum.





Yapay zekayı yönlendirmede iyi olmak için, çerçeveyi talimatlar yazacak kadar iyi bilmeniz gerekir. Örneğin, öğrencilere iyi diyalog yazmanın nasıl yapılacağını öğretmek için hızlı mühendislik kullandım.





Yapay zeka aynı zamanda yararlı bir geri bildirim aracı olarak da hizmet verebilir, ancak şunu belirtmek isterim ki yapay zeka yazılarımızı bir yazma eğitmeni gibi analiz etmiyor, bir yazma eğitmeninin belirli bir yazıya yanıt olarak ne söyleyebileceğini tahmin ediyor. Bu önemli bir ayrımdır.





Bununla birlikte, özellikle bir yazma eğitmeni tarafından eğitildiğinde gerçekten yararlı bazı tahminler yapılabilir. Ancak öğrenciler bunu talimat olarak değil geri bildirim olarak almalıdırlar... zaten sadece yapay zekanın değil herkesin geri bildirimine de bu şekilde yaklaşmaları gerekir. Burada bunun hakkında biraz yazdım.





Kod yorumlayıcısı gibi eklentiler de umut vericidir. Yazıyı analiz etmek için onu kullanarak oynuyorum. Ama sonuçta, yapay zekayı sadece istatistiksel olarak eğitmekle kalmayıp, bilgi grafikleriyle nasıl düşüneceğini öğrettiğimiz eğitim için açıklanabilir yapay zeka yaratmanın çok önemli olacağını düşünüyorum.





Bazı insan öğretmenlerin eğitimci olarak tahmin yürüttüğü iddia edilse de, bunu gerçekten yapay zeka ile ölçeklendirmek istiyor muyuz? Seçilmiş veriler üzerinde çalışan yapılandırılmış modeller, yapay zekanın bir sonraki büyük adımı olacak.

Edem: Bu harika; böylece öğrencilerin materyali anlamasını sağlamak için yapay zeka yönlendirmesinden yararlanırsınız. Yapay zeka teknolojilerinin eğitime entegrasyonunun öğrenci-öğretmen dinamiklerini ve genel öğrenme deneyimini nasıl şekillendireceğinden bahsedebilir misiniz?

Lance: İnsanlara sonuçlarını ve değerlendirmelerini yeniden düşünmelerini söylüyorum. Sınavlara girmenin ve ödev yazmanın tek veya en iyi değerlendirme biçimi olduğunu düşünmeye alışkınız. Ancak hızlı mühendislik öğretilerek pek çok sonuca ulaşılabilir; hatta belki bir ödev veya sınav vermekten daha iyi.



Öğretmenleri daha çok koçlar olarak, daha az içerik dağıtıcıları veya bekçileri olarak düşünmemiz gerekecek. Bu benim için pek bir değişiklik değil çünkü öğretmenliğe her zaman bu şekilde yaklaştım. Yazma öğretimi, yalnızca ilkeleri öğretmek ve geri bildirim vermekten daha fazlasıdır... Yazmayı öğretmede pek çok psikolojik ve zihinsel çalışma vardır.





Yapay zeka, onu eğiten ve yönlendiren bir insan koç olmadan koçluk yapamaz. Değerlendirmeden uzaklaşıp koçluğa doğru ilerlememiz gerekiyor. O zaman yapay zeka alet çantamızdaki başka bir koçluk aracı haline gelir.

Edem: Bu çok mantıklı; yapay zeka sistemleriyle el ele çalıştıkça öğretmenlerin rolleri de kesinlikle gelişecek. Yapay Zeka Odaklı öğretim sistemlerinin insan öğretmenlerin yerini alma potansiyeline sahip olduğunu belirten bazı argümanlar var. Bu konudaki düşünceleriniz neler ve insan öğretmenlerin masaya getirdiği yeri doldurulamaz nitelikler neler?

Lance: Öğretmenlerin değiştirilmesinden bahseden insanların çoğu ya yatırımcı ya da yazılım satıcısı. Dürüst olmak gerekirse, bundan sonra eğitimin nasıl olacağını bilmiyorum... ve onlar da bilmiyor. Yapay zekanın işlerimizi kolaylaştıracağına kesinlikle inanıyorum.





Yapay zeka zaten çok zaman alan sıradan şeyleri yapmama yardımcı oluyor, böylece öğrencilerle konuşmak ve ödevler hakkında daha ayrıntılı yorum yapmak gibi yazmayı öğretmenin önemli unsurlarına daha fazla zaman ayırabiliyorum.





Örneğin, kesip yapıştırdığım pek çok türde yorum var çünkü bunlar her zaman ortaya çıkıyor... ve çoğu zaman öğrenciler bunları gerçekten düzeltmiyor. Taslak benim için daha derin bir analiz için yeterince iyi olana kadar bir yapay zeka bunlara sürekli olarak işaret edebilir. Veya saatlerce bir aktivite veya ders planı geliştirmek yerine yapay zeka bunu yapabilir ve ben de bunu öğrencilerle uygulamaya ve koçluğa odaklanabilirim.





Peki yapay zeka öğretmenlerin yerini mi alacak? Ben şüpheciyim. Ancak yapay zeka kullanmayan öğretmenlere yer kalmayacak. Bunlar kaybedilecek işler.





Teorik olarak, empati ve koçluğu simüle etmek için yüksek lisans teknolojilerini eğitebileceğinizi düşünüyorum, ancak günümüz teknolojisi buna hiç de yakın değil. Yüksek Lisans teknolojileri metin üretebilir ve bazı akıl yürütme biçimlerini simüle edebilir, ancak çoğu zaman pek iyi değildir. Bu iki unsuru geliştirebiliriz ancak öğretimin diğer yönleri için yeni bir teknoloji veya yaklaşıma ihtiyaç duyulacaktır.





Eğitim ve yapay zeka alanında buna katılmayan pek çok insan var... ama şu ana kadar aksini düşünecek bir kanıt göremiyorum. Çoğu insan sadece spekülasyon yapıyor ve şu anda geliştirilmekte olan teknolojiye dayanmıyor.

Edem: Sana katılıyorum; bunun hakkında daha fazla konuşalım. Yapay zeka teknolojisinin öğretmenlerin öğrenci ödevlerini atama ve değerlendirme şeklini nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz? Örneğin sorulan soruların veya problem setlerinin türü?

Lance: Genel olarak, içeriğe daha az, işbirliği içinde çalışmaya, (kesin çözümü olmayan) karmaşık sorunları çözmeye ve karmaşık projeleri yönetmeye daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.





Bunların hepsi yapay zekanın yapamayacağı şeyler. Örneğin yapay zeka Scrum sertifikasyon testini geçebilir ancak bir Scrum projesini yönetemez.





Yapay zeka, çerçeveler ve ince ayarlarla en iyi şekilde çalıştığı için öğrencilerin teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları gerekecek. Öğrencilere üretken yapay zekayı gerçek hayat bağlamlarında kullanmayı öğretmek, bunu yapmanın önemli bir yolu olabilir.





Konu yazmaya gelince hâlâ bunu düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, öğrenme çıktılarını değerlendirmenin tek yolu ödev yazmak değildir... hatta çoğu durumda en iyisi bile değildir. Bununla birlikte, yazmak hâlâ önemlidir. Yapay zeka sizi ancak bir yere kadar götürebilir.





Konu yazarken şunu düşünüyorum:





Daha az ama daha kasıtlı yazma ödevleri





Yazmanın icat (veya fikir oluşturma) aşamasına daha fazla odaklanma





Bilgi yönetimi yaklaşımını benimsemek... bir araya getirilebilecek daha küçük içerik parçaları





Artık not yok





Daha fazla uygulamalı öğrenme... gerçek hayattaki bağlamlarda yazma



Bunların hepsi ChatGPT'den önce yaptığım şeylerdi, ancak işi biraz daha geliştiriyorum ve bunları yapay zeka bağlamlarına daha fazla uyarlamaya çalışıyorum. Örneğin, öğrencilere yapay zekayı zihinlerinin yerine geçecek bir şey olarak değil, bir uzantısı olarak kullanma konusunda eğitmek. Bu anahtar olacak.

Edem: Bu inanılmaz, bu şekilde öğrencilerinizi yapay zekadan farklı olmak yerine yapay zekayla çalışmaya adapte etmiş olursunuz. Yapay zekanın öğretmen-öğrenci ilişkisini nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyorsunuz?

Lance: Bu konuda tahminde bulunmaktan nefret ediyorum ama yapay zekanın bizim için sıradan işleri yaparak öğrencilerle olan etkileşimimizi derinleştireceğini umuyorum... ama bu, kurumların ve öğretmenlerin yapay zekayı doğru şekilde kullanmalarına bağlı. Mesela doktorları ele alalım.





Bu alandaki bazı kişiler, doktor olmanın ilk zamanlardaki haline geri dönüleceğini, doktorların evrak işleriyle ve benzeri işlerle çok meşgul olması nedeniyle çok fazla etkileşimle son derece kişisel olduğunu söylüyor.





Yapay zeka bu görevleri üstlenebilirse doktorların hastalarla geçirecek daha fazla zamanı olur.





Öğretmenlerde de aynı durum söz konusu olabilir. Ayrıca eğitimcilerin, eğer yapay zeka aracılarını doğru bir şekilde nasıl oluşturacaklarını öğrenirlerse, bu sıradan işlerin bir kısmı için yapay zeka uygulamalarıyla kendilerini "kopyalayabileceklerini" düşünüyorum.





Yani bir bakıma yapay zeka öğretmenin bir uzantısı haline geliyor ve kişisel katılım için daha fazla zaman sağlıyor. Bu evrensel öğretmen fikri beni özellikle heyecanlandırmıyor çünkü uzmanlığınızı kaybedersiniz, ancak kesinlikle her türlü farklı araç için yer olacaktır.

Edem: Hadi şu tavşan deliğinin derinliklerine inelim. Öğretmenlerin yapay zekayı öğretim metodolojilerine verimli bir şekilde uyarlamak için hangi uyarlamalara veya ek eğitime ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz?

Lance: Vay be! Bu zor bir durum çünkü çoğu öğretmen yeterli kaynağa sahip değil ve zaten yapay zeka ile ilgili olanlar dışında pek çok başka şeyle de ilgileniyor. Teknolojinin nasıl çalıştığına dair temel bilginin kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum.





Mevcut teknolojinin gerçekten garanti etmediği pek çok abartılı reklam ve korku tacirliği var. Bu aynı zamanda etik ve sistem önyargısını da içermelidir. Öğretmenlerimiz yapay zeka okuryazarı değilse öğrenciler de olmayacaktır.





İkincisi, eğitimcilerin kurs yönetimi ve kurs materyallerinin geliştirilmesi için yapay zekayı daha iyi kullanmak amacıyla kendi bilgilerini nasıl yöneteceklerini ve içeriklerini nasıl yapılandıracaklarını öğrenmeleri gerekir.





Bu, eğitimcilere çok büyük miktarda zaman kazandırabilir, böylece ya öğrencilerle daha fazla zaman geçirebilirler ya da ihtiyaç duydukları şeyleri (yapay zeka teknolojileri gibi) araştırmaya daha fazla zaman ayırabilirler.





Bu aynı zamanda daha sonra özel ihtiyaçlara ve bağlamlara göre uyarlanabilecek temel istem mühendisliğini de içermelidir. Aynı zamanda harika bir öğretim aracıdır. Ama orada durmayacağım. Kendi alanlarındaki diğer üretken yapay zeka araçlarını keşfetmeleri gerekiyor.





Örneğin, yazarlık öğretmenlerinin üretken yapay zekayı kelime işlemcilerle harmanlayan Copyspace ve Soduwrite gibi araçları araştırması gerekir.





Elbette çok daha fazlası var. Ancak bunalmak kolaydır. Öğretmenler yapay zeka hakkında her şeyi bilmeleri gerektiğini düşünmemeli... ancak işleri için neyin yararlı ve gerekli olacağını bilmeleri gerekiyor.

Edem: İnanılmaz derecede anlayışlı Lance! Geçerlilik hakkında konuşalım. Yapay zekanın akademide geniş çapta benimsenmesi, öğrencilerin gözünde bir öğretmenin güvenilirliğini ve otoritesini nasıl etkileyebilir?

Lance: Önümüzdeki birkaç gün biraz yavaş davrandığım için özür dilerim, bir hastalığa yakalandım.





Bunun gerçekten eğitmenlerin yapay zekayı öğrencileriyle nasıl kullandıklarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yapay zeka, bir uzman tarafından ince ayar yapılarak veya yönlendirilerek şekillendirilmeden uzmanlığın yerini alamaz.





Bir öğretmenin tek işi içerik sunmak ve basmakalıp ödevler vermekse, bu durumda onların güvenilirliği ve otoritesi daha az olacaktır. Ancak bu muhtemelen yapay zeka olmadan da geçerlidir.





Ancak yapay zekayı öğrencilerimizle birlikte kullanırsak ve onlara uzmanların üretken yapay zekayı nasıl kullandığını gösterirsek, o zaman itibarımız ve otoritemiz kalır. Öğrenciler, ChatGPT'ye sorabilirlerse öğretmenlere veya derslere ihtiyaç duymadıklarını düşünebilirler... ancak bu sizi ancak bir yere kadar götürebilir.





Sonuçta üretken yapay zekanın belirli durumlarda işe yaraması için bilgi ve deneyime sahip olmanız gerekir.





Bu, yapay zekanın öğretmenin güvenilirliğine ve otoritesine çok fazla bir tehdit oluşturmadığı, aksine öğretme yaklaşımlarını geliştirecek bir araç görevi gördüğü anlamına geliyor.





Öğretmenler yapay zekayı müfredata entegre ederek öğrencilerine daha etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve zenginleştirici bir eğitim deneyimi sağlayabilir.





Bu aslında öğretmenin otoritesini artırabilir çünkü öğretmen yenilik yapma ve teknoloji trendlerini takip etme yeteneğini gösterir.





Öğretmenler, yapay zekanın bilgeliğin veya uzmanlığın kaynağı olmadığını, bu bilgeliğin uygulanmasına ve ifade edilmesine yardımcı olan bir araç olduğunu açıkça belirtmelidir. Yapay zeka, veriler üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi modelidir; bağlamı anlamaz veya insanlar gibi değer yargılarında bulunmaz.





Öğretmenin rolü budur.





Öğrencilere yapay zekayı eleştirel bir şekilde nasıl kullanacaklarını ve onunla nasıl etkileşim kuracaklarını, sınırlamalarını ve potansiyel önyargılarını nasıl belirleyeceklerini ve bunu kendi çalışma alanlarındaki karmaşık sorunları çözmek için nasıl uygulayacaklarını göstermek, yalnızca bir öğretmenin kredibilitesini artırabilir.

Edem: Büyüleyici! Öğrencileri nasıl etkilediğine daha derinlemesine bakalım. Soruları yanıtlamak için yapay zekaya artan bağımlılık, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini nasıl etkiliyor?

Lance: Dürüst olmak gerekirse bunun eleştirel düşünmeyi etkilediğini düşünmüyorum. Sanırım yapay zekayı tamamen yanlış şekillerde kullanırsak olabilir... ama sorun teknolojide değil, onu nasıl kullandığımızda.





Aslında yapay zekayı kullanmanın eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceğini iddia edebilirim.





Öğrencilerden test yapmalarını veya içerik hakkında yazmalarını istemeyin... Onlardan sorunları çözmelerini isteyin. Bir soruyu yanıtlamak ile bir sorunu çözmek arasında fark vardır.





Bir soruyu yanıtlamak çoğu zaman bilginin hatırlanmasını veya bilinen bir çözümün tanımlanmış bir soruna uygulanmasını gerektirir. Bir problemi çözmek ise daha karmaşık muhakeme ve yaratıcı düşünme becerilerini gerektirir.





Sorunu anlamayı, bir strateji oluşturmayı, çözümü uygulamayı ve ardından sonuç üzerinde düşünmeyi gerektirir.





Yapay zeka, doğru kullanıldığında öğrencilere bu problem çözme sürecinde rehberlik edebilir. Karmaşık sorunlara yüzeysel yanıtlar verebileceğini düşünüyorum, ancak bunun ötesine geçmek eleştirel düşünmenin bir parçasıdır.

Edem: Demek istediğini anlıyorum; Bunun öğrenciler üzerindeki etkisine daha fazla bakmak istiyorum. Yapay zeka sistemlerinin entegrasyonunun ve öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin popülerliğinin, yardım aramanın ve açıklık sağlamanın sağladığı temel sosyal becerilerin ve işbirlikçi yeteneklerin gelişimini engelleyebileceğini düşünüyor musunuz?

Lance: Teknolojinin bunların hiçbirini yapacağını gerçekten düşünmüyorum... önemli olan teknolojiyi nasıl kullandığımızdır. Eğitimin tamamen bireysel beceriler ve içerikle ilgili olduğuna ve ihtiyacımız olan tek şeyin birkaç yapay zeka eğitmeni olduğuna karar verirsek, o zaman evet.





Ancak bu fırsatı farklı insanlarla işbirliği yapma, karmaşık sorunları çözme ve projeleri yönetme gibi becerileri öğretmek için kullanırsak... o zaman hayır, öyle düşünmüyorum.





Teknolojinin kendisi tarafsızdır; insani bağlantıları güçlendirecek ve öğrencileri izole etmeyecek şekilde nasıl entegre edileceğini şekillendirmek eğitimcilere, politika yapıcılara ve topluma kalmıştır. Dikkat ve niyetle yapay zeka, hayati öneme sahip kişilerarası becerilerden bazılarının öğretilmesine bile yardımcı olabilir.





Ancak yalnızca verimlilik veya kişiselleştirmeye değil, bu değerlere de öncelik vermeliyiz. Sonuçta bu, eğitim için belirlediğimiz hedeflere ve bu hedeflere nasıl ulaşmayı seçtiğimize bağlıdır.

Edem: Haklısın, teknoloji antropomorfiktir ve bu nedenle kötü olamaz. Bu bir kapanış oldu, Lance! Kapanış sözleriniz var mı?

Lance: Eğitimdeki pek çok kişi konu yapay zeka olduğunda yanlış şeylere odaklanıyor. Güncelliğini yitirmiş metodolojileri korumaya veya intihalleri durdurmaya çalışmak, büyük resmi gözden kaçırır.





Yeni bir okul yılına girerken, öğrenmeyi gerçekten geliştirmek ve öğrencileri geleceğe hazırlamak için bu teknolojileri düşünceli bir şekilde nasıl entegre edebileceğimize dair konuşmanın değişmesi gerekiyor.





Yapay zekaya karşı düşmanca bir bakış açısı yerine bu araçların erişimi, katılımı ve sonuçları nasıl iyileştirebileceğini sormamız gerekiyor. Yapay zekadan sorumlu bir şekilde yararlanmak için öğretim yöntemlerimizi ve müfredatımızı nasıl uyarlamamız gerekiyor?





Bu, "Yapay Zeka Operasyonları" olarak adlandırılabilecek, problem çözmeye ve etik entegrasyona odaklanan insan merkezli bir zihniyet gerektirir.





İş dünyası bunu anlamaya başlıyor ama eğitim geride kalıyor. Yapay zeka operasyonları yaklaşımını benimseyen daha fazla insana ihtiyacımız var; gerçek dünya çözümlerine ve bu teknolojiler geliştikçe sürekli iyileştirmeye odaklanan disiplinler arası ekipler.





Bu, yalnızca teknolojiyi yaratmanın ötesine geçerek sınıfta gerçekten değer sağlamaya kadar uzanıyor.





Bu yüzden çalışmalarımda pratik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanıyorum. Alt yığın .

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