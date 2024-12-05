Uzmanlar, İşçilerin Yapay Zeka ile Değiştirilmesinin Vergisel Etkilerini Yeterince Tartışmıyor





Özellikle yapay zeka ve robotik alanındaki teknolojik ilerleme, insan işçileri hızla daha az önemli hale getiriyor. Şirketler daha ucuz, daha verimli oldukları ve asla mola veya faydaya ihtiyaç duymadıkları için robotlara ve yapay zekaya geçiyor. Birçok sektörde otomasyon, insanları tamamen değiştiriyor ve bu eğilim sadece hızlanıyor. Makineler daha fazla görevi insanlardan daha iyi ve daha hızlı hallettikçe, insan emeğine olan ihtiyaç azalıyor. Bu ciddi zorluklar yaratıyor: çalışanların gelirlerine bağlı vergi sistemleri çöküyor, eşitsizlik artıyor ve sosyal güvenlik ağları risk altında. Bu devam ederse, birçok işte artık insanlara ihtiyaç duyulmayacağı ve toplumun işi, amacı ve ekonomik hayatta kalmayı nasıl yeniden tanımlayacağını çözmesi gereken bir gelecekle karşı karşıyayız.





Birine göre McKinsey çalışması , tüm işyeri görevlerinin yaklaşık %45'i bugün zaten otomatikleştirilebilir. Bu, otomasyonu özellikle üretim, lojistik ve hatta bilgi tabanlı çalışma gibi sektörlerde işletme maliyetlerini azaltmak için önemli bir strateji haline getirir. Bu eğilimler, temel ekonomik faaliyetin giderek daha fazla insan yerine makineler tarafından yönlendirildiği bir dünyada vergi sistemlerinin ve gelir yeniden dağıtımının nasıl uyarlanacağı konusunda kritik soruları gündeme getiriyor.

Robotlar ve Yapay Zeka Neden İnsanlardan Daha Ucuz?

Robotlar ve yapay zeka, işletmelere önemli avantajlar sağlayarak onları insan işçilerden çok daha uygun maliyetli hale getirir. İlk olarak, robotların çok daha düşük işletme maliyetleri vardır. Geliştirme ve kurulumun ilk masrafları karşılandığında, bakım maliyetleri asgari düzeydedir. Maaş, tatil veya hastalık iznine ihtiyaç duymazlar, bu da onları uzun vadeli ideal bir yatırım yapar. İkinci olarak, robotlar üretkenlik ve verimlilikte insanlardan daha iyidir. Otomasyonun üretim gibi endüstriler için oyunun kurallarını değiştiren, yorgunluk veya kalite düşüşü olmadan 7/24 çalışabilirler. çıktıyı %40-50 oranında artırabilir Örneğin, şirketler gibi Amazon zaten robot kullanıyor süreçleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için depolarında





Ancak işletmeler için en büyük avantaj, robotların onları sosyal sorumluluklardan kurtarmasıdır. Emeklilik, sağlık sigortası veya ücretli izin gerekmez. Bunun da ötesinde, robotlar ve yapay zeka inanılmaz derecede uyarlanabilirdir; yeni görevler basit yazılım güncellemeleriyle halledilebilir ve bu da çalışanların yeniden eğitilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu esneklik, maliyet tasarruflarıyla birleştiğinde, verimliliğin ve maliyet düşürmenin kritik olduğu rekabetçi endüstrilerde otomasyonu özellikle çekici hale getirir.

Otomasyonun Yakın Gelecekte Ekonomi ve Vergilendirme Üzerindeki Etkisi

Otomasyonun yükselişi geleneksel vergi sistemlerini kaçınılmaz bir krize sürükleyecek. İnsan emeği azaldıkça, vergilendirilebilir gelir havuzu da azalıyor ve hükümet bütçeleri giderek daha fazla zorlanıyor; özellikle de gelir vergilerinin kamu gelirinin önemli bir bölümünü oluşturduğu Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde. Bu arada, otomasyondan elde edilen ekonomik kazançlar teknoloji sahiplerinin ve fikri mülkiyet sahiplerinin elinde yoğunlaşıyor ve zenginler ile diğer herkes arasındaki uçurum derinleşiyor. Dünya Ekonomik Forumu uyarıyor Vergilendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar olmadan bu uçurumun daha da derinleşeceği açıktır.





Bir zamanlar gelir dağılımının temel taşı olan ilerici vergilendirme, servet yaratımını emeğin değil teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada etkinliğini yitiriyor. Endüstriyel bir ekonomi için tasarlanmış vergi sistemleri artık teknoloji odaklı bir ekonominin zorluklarını ele alamıyor. Daha adil bir servet dağılımı sağlamak ve mali istikrarı korumak için toplumlar, gelişen ekonomimizin gerçekleriyle uyumlu, cesur ve ileri görüşlü vergilendirme modellerini benimsemelidir.

Vergi Sistemlerinin Reformuna Yönelik Olası Yaklaşımlar

Otomasyonun getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için olası çözümlerden biri robotlara vergi getirilmesidir. Bill Gates şunu önerdi: otomasyonu benimseyen şirketlerin, yerini aldıkları çalışanların gelir vergilerine eşdeğer bir vergi ödemeleri gerektiği. Bu vergiden elde edilen gelir sosyal programları destekleyebilir veya çalışanların yeniden eğitilmesini finanse edebilir. Ancak, bu fikir, inovasyon hızını yavaşlatabileceği için tartışmalı olmaya devam ediyor; bu, teknolojik bir iyimser olarak, beni endişelendiren bir ihtimal. Daha dengeli bir alternatif, bir robot vergisini diğer vergilendirme biçimleriyle birleştiren hibrit modelleri içerebilir.





Bir diğer umut vadeden yol ise veri ve dijital ekonomiye vergi koymaktır. Google ve Meta gibi şirketler kullanıcı tarafından oluşturulan verilerden muazzam karlar elde ederken, kamu gelirine orantısız bir şekilde az katkıda bulunurlar. Avrupa Birliği halihazırda bu konuyu araştırıyor dijital verginin tanıtımı Bu teknoloji devlerinin hakimiyetinin yarattığı ekonomik eşitsizlikleri gidermek için.





OpenAI CEO'su Sam Altman, önerdi Dijital ekonomi bağlamında emeği vergilendirmekten sermayeyi vergilendirmeye geçiş. Bu, otomasyonla elde edilen kârlar veya yapay zekaya bağlı sermaye yatırımları üzerindeki vergileri içerebilir. Bu tür önlemler, teknoloji tarafından yaratılan servetin yeniden dağıtılmasına ve temel sosyal programların finanse edilmesine yardımcı olabilir.





Bir diğer dönüştürücü yaklaşım ise tüm vatandaşlara düzenli ve koşulsuz ödemeler sağlayan Evrensel Temel Gelir'in (UBI) uygulanmasıdır. Finlandiya'daki denemeler ve diğer ülkeler, UBI'nin yoksulluğu azaltabileceğini, girişimciliği teşvik edebileceğini ve genel yaşam kalitesini artırabileceğini göstermiştir. Bu kavram, makinelerin giderek insan emeğinin yerini aldığı bir ekonomide bir güvenlik ağı görevi görebilir.





Yapay zeka ve robotik otomasyonu insan emeğinden daha ekonomik olarak avantajlı hale getirmeye devam ederken, ekonomik manzara derin bir dönüşüm geçiriyor. Geleneksel vergi sistemleri, özellikle de kademeli gelir vergileri, servetin insanlardan çok makineler ve yazılımlar tarafından üretildiği bir çağda modası geçiyor. Bu sistemler artık toplumsal eşitliği sürdürmek veya hükümet bütçelerini sürdürmek için yeterli değil.





Vergilendirmenin geleceği, otomatik bir ekonominin gerçekleriyle uyumlu olmalıdır. Robotlara, verilere ve sermayeye vergi koyma ve Evrensel Temel Geliri tanıtma gibi çözümler, uyum sağlamak için bir yol haritası sunar. Bu tür önlemler, geleneksel vergi gelirlerindeki düşüşü telafi etmeye, ekonomik eşitsizliği azaltmaya ve ekonomik istikrarı sağlamaya yardımcı olabilir. Hükümetler, vergi sistemlerini modernize etmek ve otomasyon çağının getirdiği derin değişikliklere hazırlanmak için hemen harekete geçmelidir.



