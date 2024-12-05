ባለሙያዎች ሠራተኞችን በአይአይ መተካት የሚያስከትለውን የግብር አንድምታ በበቂ ሁኔታ እየተወያዩ አይደሉም።

የቴክኖሎጂ ግስጋሴ፣ በተለይም በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በሮቦቲክስ፣ በፍጥነት የሰው ልጆችን አስፈላጊነት ያነሰ እያደረገ ነው። ኩባንያዎች ርካሽ፣ የበለጠ ቀልጣፋ እና እረፍት ወይም ጥቅማጥቅሞች ስለማያስፈልጋቸው ኩባንያዎች ወደ ሮቦቶች እና AI እየተቀየሩ ነው። በብዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አውቶሜሽን ሰዎችን ሙሉ በሙሉ በመተካት ላይ ነው, እና ይህ አዝማሚያ በፍጥነት እየጨመረ ነው. ማሽኖች ከሰዎች በተሻለ እና በፍጥነት የሚሰሩ ስራዎችን ሲሰሩ የሰው ጉልበት ፍላጎት እየቀነሰ ነው። ይህ ከባድ ፈተናዎችን ይፈጥራል፡ በሰራተኞች ገቢ ላይ የተመሰረተ የታክስ ስርዓት እየፈራረሰ ነው፣ የእኩልነት እጦት እያደገ እና የማህበራዊ ሴፍቲኔት አውታሮች አደጋ ላይ ናቸው። ይህ ከቀጠለ፣ ህብረተሰቡ ስራን፣ አላማን እና ኢኮኖሚያዊ ህልውናን እንዴት እንደገና መወሰን እንዳለበት እንዲያውቅ ለማድረግ ሰዎች በብዙ ስራዎች የማይፈለጉበት የወደፊት ጊዜ ይገጥመናል።
እንደ ሀ
ሮቦቶች እና AI ንግዶች ጉልህ ጥቅሞችን ይሰጣሉ ፣ ይህም ከሰው ሰራተኞች የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ያደርጋቸዋል። በመጀመሪያ፣ ሮቦቶች በጣም ዝቅተኛ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች አሏቸው። የእድገት እና የማዋቀር የመጀመሪያ ወጪዎች ከተሸፈነ በኋላ የጥገና ወጪዎች አነስተኛ ናቸው። ደሞዝ፣ ዕረፍት ወይም የህመም ቀናት አያስፈልጋቸውም፣ ይህም ለረጂም ጊዜ የሚቆይ ኢንቨስትመንት ተስማሚ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ፣ ሮቦቶች በሰዎች ምርታማነት እና ቅልጥፍና ይበልጣሉ። ያለ ድካም ወይም የጥራት ጠብታዎች 24/7 ሊሰሩ ይችላሉ፣ ይህም እንደ ማኑፋክቸሪንግ ላሉ ኢንዱስትሪዎች ጨዋታን የሚቀይር፣ አውቶማቲክ በሆነበት
ለንግዶች ትልቁ ጥቅም ግን ሮቦቶች ከማህበራዊ ሀላፊነቶች ነፃ መሆናቸው ነው። የጡረታ፣ የጤና መድን ወይም የሚከፈልበት የዕረፍት ጊዜ አያስፈልግም። በዛ ላይ, ሮቦቶች እና AI በሚያስደንቅ ሁኔታ ተለዋዋጭ ናቸው - አዳዲስ ስራዎችን በቀላል የሶፍትዌር ዝመናዎች ማስተናገድ ይቻላል, ይህም ሰራተኞችን እንደገና የማሰልጠን አስፈላጊነትን ያስወግዳል. ይህ ተለዋዋጭነት ከወጪ ቁጠባ ጋር ተዳምሮ አውቶሜሽን በተለይም ውጤታማነት እና ወጪን መቀነስ ወሳኝ በሆኑ በተወዳዳሪ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ማራኪ ያደርገዋል።
የአውቶሜሽን መጨመር ባህላዊ የታክስ ስርዓቶችን ወደማይቀረው ቀውስ ውስጥ ሊያስገባ ነው። የሰው ጉልበት እያሽቆለቆለ ሲሄድ፣ የሚታክስ ገቢው መጠንም እየቀነሰ ይሄዳል፣ የመንግስት በጀቶችም እየጨመሩ ይሄዳሉ—በተለይም እንደ ኖርዌይ፣ ስዊድን እና ዴንማርክ ባሉ ሀገራት የገቢ ታክስ ከፍተኛ የህዝብ ገቢ ክፍል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ከአውቶሜሽን የሚገኘው ኢኮኖሚያዊ ትርፍ በቴክኖሎጂ ባለቤቶች እና በአዕምሯዊ ንብረት ባለቤቶች እጅ እየተጠቃለሉ በሀብታሞች እና በሌሎች ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት እያሰፋው ነው።
ፕሮግረሲቭ ታክስ የገቢ መልሶ ማከፋፈያ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ በቴክኖሎጂ እንጂ በጉልበት ሳይሆን በሀብት ፈጠራ በሚመራበት ዓለም ውጤታማነቱን እያጣ ነው። ለኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ የተነደፉ የግብር ሥርዓቶች በቴክኖሎጂ የሚመራውን ተግዳሮቶች መፍታት አይችሉም። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ለማረጋገጥ እና የፊስካል መረጋጋትን ለማስቀጠል ማህበረሰቦች ደፋርና ወደፊት ማሰብ የሚችሉ የግብር ሞዴሎችን መቀበል አለባቸው፣ ከኢኮኖሚያችን እውነታዎች ጋር የሚጣጣሙ።
የአውቶሜሽን ተግዳሮቶችን ለመፍታት አንዱ መፍትሄ በሮቦቶች ላይ ቀረጥ ማስተዋወቅ ነው።
ሌላው ተስፋ ሰጪ መንገድ መረጃን እና የዲጂታል ኢኮኖሚን ግብር መጣል ነው። እንደ ጎግል እና ሜታ ያሉ ኩባንያዎች በተጠቃሚ ከሚመነጨው መረጃ ብዙ ትርፍ ያመነጫሉ፣ነገር ግን ለህዝብ ገቢ የሚያበረክቱት ያልተመጣጠነ ትንሽ ነው። የአውሮፓ ህብረት ቀድሞውንም እየመረመረ ነው።
የ OpenAI ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን
ተጨማሪ የለውጥ አካሄድ ለሁሉም ዜጎች መደበኛ እና ቅድመ ሁኔታ የሌለው ክፍያ የሚሰጠውን ሁለንተናዊ መሰረታዊ ገቢ (ዩቢአይ) ትግበራ ነው።
AI እና ሮቦቲክስ አውቶሜሽን ከሰዎች ጉልበት የበለጠ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ማድረጋቸውን ሲቀጥሉ ፣የኢኮኖሚው ገጽታ ከፍተኛ ለውጥ እያመጣ ነው። ባህላዊ የግብር አወጣጥ ስርዓቶች በተለይም ተራማጅ የገቢ ታክሶች ከሰዎች ይልቅ በማሽንና በሶፍትዌር ሀብት በሚመነጭበት ዘመን ጊዜ ያለፈበት እየሆነ መጥቷል። እነዚህ ስርዓቶች ማህበራዊ ፍትሃዊነትን ለማስቀጠል ወይም የመንግስት በጀት ለማቆየት በቂ አይደሉም።
የግብር አከፋፈል የወደፊት ሁኔታ ከአውቶሜትድ ኢኮኖሚ እውነታዎች ጋር መጣጣም አለበት። እንደ ሮቦቶች፣ ዳታ እና ካፒታል የመሳሰሉ መፍትሄዎች ሁለንተናዊ መሰረታዊ ገቢን ከማስተዋወቅ ጋር ለመላመድ ፍኖተ ካርታ ይሰጣሉ። እንደነዚህ ያሉ እርምጃዎች የባህላዊ የታክስ ገቢዎችን ማሽቆልቆል ለማካካስ, ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን ለመቀነስ እና ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትን ለማረጋገጥ ይረዳሉ. መንግስታት የግብር ስርዓታቸውን ለማዘመን እና በአውቶሜሽን ዘመን ለሚመጡት ጥልቅ ለውጦች መዘጋጀት አለባቸው።