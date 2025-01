Ditsebi Ga di Boledišane Mo e nyakilego go ba ka mo go lekanego ka Ditlamorago tša Motšhelo tša go Tšeela Bašomi Legato ka AI

Kgatelopele ya thekinolotši, kudu-kudu bohlaleng bja maitirelo le diroboto, e dira gore bašomi ba batho ba se be bohlokwa kudu ka lebelo. Dikhamphani di šuthelela go diroboto le AI ka gobane di theko e tlase, di šoma gabotse gomme ga di nyake go khutša goba mehola. Diintasetering tše dintši, go itirela dilo go tšeela batho legato ka mo go feletšego, gomme tshekamelo ye e fo akgofa. Ge metšhene e dutše e swaragana le mešomo e mentši gakaone le ka lebelo go feta batho, go nyakega ga mošomo wa batho go a fokotšega. Se se hlola ditlhohlo tše kgolo: ditshepedišo tša motšhelo tšeo di ithekgilego ka megolo ya bašomi di a thubega, go se lekalekane go a gola gomme malokwa a tšhireletšego ya leago a kotsing. Ge se se ka tšwela pele, re lebane le bokamoso bjoo go bjona batho ba ka bago ba se sa nyakega mešomong e mentši, gomme ra tlogela setšhaba se nagana kamoo se ka hlalosago mošomo lefsa, morero le go phologa ga tša boiphedišo.





Go ya ka a Thuto ya McKinsey , go dikologa 45% ya mešomo ka moka ya mošomong e šetše e ka itiriša lehono. Se se dira gore go itirela e be leano le bohlokwa la go fokotša ditshenyegelo tša kgwebo, kudukudu ka mafapheng a go swana le tšweletšo, dithulaganyo, gaešita le mošomo wo o theilwego tsebong. Ditshekamelo tše di rotoša dipotšišo tše bohlokwa mabapi le kamoo go ka fetošwago ditshepedišo tša motšhelo le kaboleswa ya letseno lefaseng leo go lona modiro wa motheo wa tša boiphedišo o tutuetšwago ka mo go oketšegago ke metšhene go e na le batho.

Ke ka Baka La’ng Diroboto le AI di Theko e tlase go Feta Batho?

Diroboto le AI di nea dikgwebo mehola e megolo, e lego seo se di dirago gore di bitše kudu go feta bašomi ba batho. Sa pele, diroboto di na le ditshenyagalelo tša tlase kudu tša go šoma. Ge ditshenyagalelo tša mathomo tša tlhabollo le go hloma di šetše di akareditšwe, ditshenyagalelo tša tlhokomelo ke tše nnyane. Ga ba nyake megolo, maikhutšo goba matšatši a bolwetši, e lego seo se ba dirago peeletšo e botse ya nako e telele. Sa bobedi, diroboto di feta batho ka tšweletšo le bokgoni. Ba ka šoma 24/7 ntle le go lapa goba marothodi a boleng, e lego papadi-fetola bakeng sa diintasteri tša go swana le tšweletšo, moo go itirela ka godiša ditšweletšwa ka 40-50% . . Ka mohlala, dikhamphani tše bjalo ka Amazon e šetše e diriša diroboto ka mafelong a bona a polokelo go akgofiša ditshepedišo le go fokotša ditshenyegelo.





Lega go le bjalo, mohola o mogolo go dikgwebo ke gore diroboto di di lokolla boikarabelong bja tša leago. Ga go nyakege gore o be le diphenšene, inšorense ya tša maphelo goba nako ya go khutša yeo e lefilwego. Godimo ga moo, diroboto le AI di feto-fetoga le maemo ka mo go makatšago—mešomo e mefsa e ka swarwa ka dimpshafatšo tše bonolo tša di-software, e lego seo se fedišago go nyakega ga go tlwaetša bašomi gape. Go fetofetoga mo, go kopantšwe le go boloka ditshenyegelo, go dira gore go itirela go kgahliše kudu ka diintastering tša phadišano moo bokgoni le go fokotša ditshenyegelo di lego bohlokwa kudu.

Kgahlamelo ya Boitšhupo go Ekonomi le Motšhelo Bokamoso bjo bo Kgauswi

Go hlatloga ga go itirela dilo go beakantšwe go nweletša ditshepedišo tša setšo tša motšhelo mathateng ao a sa phemegego. Ge mošomo wa batho o dutše o fokotšega, go bjalo le ka letamo la letseno leo le lefelwago motšhelo, le tlogela ditekanyetšo tša mmušo di gateletšegile ka mo go oketšegago—kudu-kudu ditšhabeng tše bjalo ka Norway, Sweden le Denmark, moo metšhelo ya letseno e bopago karolo e kgolo ya letseno la setšhaba. Go sa le bjalo, dipoelo tša ekonomi go tšwa go go itirela dilo di thoma go tsepama diatleng tša beng ba theknolotši le baswari ba dithoto tša bohlale, e lego seo se nweletšago karogano magareng ga bahumi le ba bangwe ka moka. Foramo ya Lefase ya tša Ekonomi e lemoša gore ka ntle le mekgwa ya boitlhamelo ya go lefa motšhelo, sekgoba se se tla fo katološwa.





Motšhelo o tšwelago pele, wo o kilego wa ba leswika la sekhutlo la kaboleswa ya letseno, o lahlegelwa ke go šoma gabotse ga wona lefaseng leo go lona thekinolotši, e sego mošomo, e tutuetšago tlholo ya lehumo. Ditshepedišo tša motšhelo tšeo di hlametšwego ekonomi ya intasteri ga di sa kgona go rarolla ditlhohlo tša yeo e laolwago ke theknolotši. Go netefatša kabo ye e lokilego ya lehumo le go hlokomela go tsepama ga ditšhelete, ditšhaba di swanetše go amogela dika tša motšhelo tše di nago le sebete, tše di naganago pele tšeo di sepelelanago le dilo tša nnete tša ekonomi ya rena ye e tšwelelago.

Mekgwa ye e kgonegago ya go Mpshafatša Ditshepedišo tša Motšhelo

Tharollo e nngwe yeo e ka bago gona ya go rarolla ditlhohlo tša go itirela dilo ka noši ke go tsenya motšhelo go diroboto. Bill Gates o šišinya gore dikhamphani tšeo di amogelago go itirela dilo ka noši di swanetše go lefa motšhelo wo o lekanago le metšhelo ya letseno ya bašomi bao di ba tšeago legato. Letseno leo le tšwago motšhelong wo le ka thekga mananeo a tša leago goba la thekga ka ditšhelete go tlwaetšwa gape ga bašomi. Lega go le bjalo, kgopolo ye e sa dutše e tsoša ngangišano, ka ge e ka diegiša lebelo la boitlhamelo—tebelelo yeo, bjalo ka motho yo a nago le kholofelo ya thekinolotši, ke e hwetšago e tshwenya. Tsela e nngwe e leka-lekanego kudu e ka akaretša dika tša motswako tšeo di kopanyago motšhelo wa roboto le dibopego tše dingwe tša motšhelo.





Tsela ye nngwe ye e holofetšago ke go lefiša motšhelo wa data le ekonomi ya dijithale. Dikhamphani tša go swana le Google le Meta di tšweletša dipoelo tše kgolo kudu go tšwa go datha yeo e tšweleditšwego ke badiriši, le ge go le bjalo di tsenya letsogo go se nene ka mo go sa lekalekanego go letseno la setšhaba. European Union e šetše e hlahloba ka... go tsebagatšwa ga motšhelo wa dijithale go rarolla go se swane ga ekonomi mo go hlotšwego ke go buša ga ditšhaba tše tša theknolotši.





Sam Altman, Mohlankedimogolophethiši wa OpenAI, . e šišinya go fetoga go tšwa go go lefiša motšhelo wa bašomi go ya go motšhelo wa khapethale ka gare ga maemo a ekonomi ya titšithale. Se se ka akaretša metšhelo go dipoelo tšeo di tšweleditšwego ke go itirela goba go dipeeletšo tša khapethale tšeo di tlemilwego go AI. Megato e bjalo e ka thuša go aba leswa lehumo leo le hlotšwego ke thekinolotši le go thekga ka ditšhelete mananeo a bohlokwa a tša leago.





Mokgwa wo mongwe wa phetogo ke phethagatšo ya Letseno la Motheo la Bokaakaa (UBI), leo le fago ditefelo tša ka mehla, tše di se nago mabaka go badudi ka moka. Diteko kua Finland le dinaga tše dingwe di bontšhitše gore UBI e ka fokotša bodiidi, ya hlohleletša borakgwebo, le go godiša boleng bja bophelo ka kakaretšo. Kgopolo ye e ka šoma e le letlooa la tšhireletšego moruong moo metšhene e tšeago legato ka mo go oketšegago mošomo wa batho.





Ge AI le diroboto di tšwela pele go dira gore go itirela dilo go be mo go holago kudu moruong go feta mošomo wa batho, boemo bja tša boiphedišo bo fetoga kudu. Ditshepedišo tša setšo tša motšhelo, kudu-kudu metšhelo ya letseno yeo e tšwelago pele, di thoma go fetilwe ke nako mehleng yeo go yona lehumo le tšweletšwago kudu ke metšhene le didirišwa tša khomphutha go feta batho. Ditshepedišo tše ga di sa lekana go tšwetša pele tekatekano ya leago goba go hlokomela ditekanyetšo tša mmušo.





Bokamoso bja motšhelo bo swanetše go sepelelana le dilo tša kgonthe tša ekonomi ya go itiriša. Ditharollo tša go swana le go lefiša motšhelo diroboto, datha, le motse-mošate, gotee le go tsebagatša Letseno la Motheo la Lefase ka Bophara, di fa mmapa wa tsela wa go tlwaela. Megato ye bjalo e ka thuša go lefela go fokotšega ga ditseno tša motšhelo tša setšo, go fokotša go se lekalekane ga ekonomi le go netefatša go tsepama ga ekonomi. Mebušo e swanetše go gata mogato gona bjale go mpshafatša ditshepedišo tša yona tša motšhelo le go itokišeletša diphetogo tše di tseneletšego tšeo di tlišitšwego ke mehla ya go itirela dilo ka noši.