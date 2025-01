Halos Hindi Sapat na Tinatalakay ng mga Eksperto ang mga Implikasyon sa Buwis ng Pagpapalit sa mga Manggagawa ng AI

Ang pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa artificial intelligence at robotics, ay mabilis na ginagawang hindi gaanong mahalaga ang mga manggagawa ng tao. Ang mga kumpanya ay lumilipat sa mga robot at AI dahil sila ay mas mura, mas mahusay, at hindi nangangailangan ng mga pahinga o benepisyo. Sa maraming industriya, ganap na pinapalitan ng automation ang mga tao, at ang trend na ito ay bumibilis lamang. Habang pinangangasiwaan ng mga makina ang mas maraming gawain nang mas mahusay at mas mabilis kaysa sa mga tao, lumiliit ang pangangailangan para sa paggawa ng tao. Lumilikha ito ng mga seryosong hamon: ang mga sistema ng buwis na umaasa sa kita ng mga manggagawa ay bumabagsak, ang hindi pagkakapantay-pantay ay lumalaki, at ang mga social safety net ay nasa panganib. Kung magpapatuloy ito, nahaharap tayo sa hinaharap kung saan maaaring hindi na kailanganin ang mga tao sa maraming trabaho, na iniiwan ang lipunan upang malaman kung paano muling tukuyin ang trabaho, layunin, at kaligtasan ng ekonomiya.





Ayon kay a Pag-aaral ni McKinsey , humigit-kumulang 45% ng lahat ng mga gawain sa lugar ng trabaho ay maaari nang awtomatiko ngayon. Ginagawa nitong ang automation ay isang pangunahing diskarte para sa pagbabawas ng mga gastos sa negosyo, lalo na sa mga sektor tulad ng pagmamanupaktura, logistik, at kahit na gawaing nakabatay sa kaalaman. Ang mga trend na ito ay naglalabas ng mga kritikal na tanong tungkol sa kung paano iakma ang mga sistema ng buwis at muling pamamahagi ng kita sa isang mundo kung saan ang pangunahing aktibidad sa ekonomiya ay higit na hinihimok ng mga makina kaysa sa mga tao.

Bakit Mas Murang Ang Mga Robot at AI kaysa sa Mga Tao?

Ang mga robot at AI ay nagbibigay sa mga negosyo ng mga makabuluhang pakinabang, na ginagawang mas matipid kaysa sa mga manggagawang tao. Una, ang mga robot ay may mas mababang gastos sa pagpapatakbo. Kapag nasakop na ang paunang gastos sa pagpapaunlad at pag-setup, ang mga gastos sa pagpapanatili ay minimal. Hindi nila kailangan ng mga suweldo, bakasyon, o mga araw ng sakit, na ginagawa silang isang perpektong pangmatagalang pamumuhunan. Pangalawa, ang mga robot ay nangunguna sa mga tao sa pagiging produktibo at kahusayan. Maaari silang gumana 24/7 nang walang pagod o pagbaba ng kalidad, na isang game-changer para sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, kung saan ang automation maaaring palakasin ang output ng 40–50% . Halimbawa, gusto ng mga kumpanya Gumagamit na ang Amazon ng mga robot sa kanilang mga bodega upang mapabilis ang mga proseso at mabawasan ang mga gastos.





Ang pinakamalaking bentahe para sa mga negosyo, gayunpaman, ay pinalaya sila ng mga robot mula sa mga responsibilidad sa lipunan. Hindi na kailangan ng mga pensiyon, segurong pangkalusugan, o may bayad na oras ng bakasyon. Higit pa rito, ang mga robot at AI ay hindi kapani-paniwalang madaling ibagay—ang mga bagong gawain ay maaaring pangasiwaan sa pamamagitan ng mga simpleng pag-update ng software, na inaalis ang pangangailangan na muling sanayin ang mga empleyado. Ang kakayahang umangkop na ito, na sinamahan ng pagtitipid sa gastos, ay ginagawang mas kaakit-akit ang automation sa mga mapagkumpitensyang industriya kung saan ang kahusayan at pagbawas sa gastos ay kritikal.

Ang Epekto ng Automation sa Ekonomiya at Pagbubuwis sa Malapit na Hinaharap

Ang pagtaas ng automation ay nakatakdang ihulog ang mga tradisyonal na sistema ng buwis sa isang hindi maiiwasang krisis. Habang bumababa ang paggawa ng tao, bumababa rin ang pool ng mga nabubuwisang kita, na nagiging dahilan ng paghihigpit ng mga badyet ng pamahalaan—lalo na sa mga bansang tulad ng Norway, Sweden, at Denmark, kung saan ang mga buwis sa kita ay bumubuo ng malaking bahagi ng pampublikong kita. Samantala, ang mga pakinabang sa ekonomiya mula sa automation ay nagiging puro sa mga kamay ng mga may-ari ng teknolohiya at mga may hawak ng intelektwal na ari-arian, na nagpapalalim sa dibisyon sa pagitan ng mayayaman at ng iba pa. Nagbabala ang World Economic Forum na kung walang mga makabagong diskarte sa pagbubuwis, lalawak lamang ang agwat na ito.





Ang progresibong pagbubuwis, na dating pundasyon ng muling pamamahagi ng kita, ay nawawala ang bisa nito sa isang mundo kung saan ang teknolohiya, hindi ang paggawa, ang nagtutulak sa paglikha ng kayamanan. Ang mga sistema ng buwis na idinisenyo para sa isang pang-industriya na ekonomiya ay hindi na makakasagot sa mga hamon ng isang teknolohiyang hinimok. Upang matiyak ang isang mas patas na pamamahagi ng yaman at mapanatili ang katatagan ng pananalapi, dapat yakapin ng mga lipunan ang matapang, mapagpatuloy na pag-iisip ng mga modelo ng pagbubuwis na umaayon sa mga katotohanan ng ating umuusbong na ekonomiya.

Mga Posibleng Pamamaraan sa Pagbabago sa Sistema ng Buwis

Ang isang potensyal na solusyon upang matugunan ang mga hamon ng automation ay ang pagpapakilala ng buwis sa mga robot. Iminungkahi ni Bill Gates na ang mga kumpanyang gumagamit ng automation ay dapat magbayad ng buwis na katumbas ng mga buwis sa kita ng mga manggagawang pinapalitan nila. Ang kita mula sa buwis na ito ay maaaring suportahan ang mga programang panlipunan o pondohan ang muling pagsasanay ng manggagawa. Gayunpaman, ang ideyang ito ay nananatiling kontrobersyal, dahil maaari nitong pabagalin ang takbo ng pagbabago—isang pag-asam na, bilang isang teknolohikal na optimist, sa tingin ko ay may kinalaman. Ang isang mas balanseng alternatibo ay maaaring may kasamang mga hybrid na modelo na pinagsama ang isang robot na buwis sa iba pang mga anyo ng pagbubuwis.





Ang isa pang promising avenue ay ang pagbubuwis ng data at ang digital economy. Ang mga kumpanyang tulad ng Google at Meta ay nakakakuha ng napakalaking kita mula sa data na binuo ng user, ngunit hindi gaanong nag-aambag sa pampublikong kita. Sinasaliksik na ng European Union ang pagpapakilala ng isang digital na buwis upang matugunan ang mga pagkakaibang pang-ekonomiya na nilikha ng pangingibabaw ng mga tech na higanteng ito.





Sam Altman, CEO ng OpenAI, ay nagmungkahi paglipat mula sa pagbubuwis sa paggawa patungo sa pagbubuwis ng kapital sa konteksto ng digital na ekonomiya. Maaaring kabilang dito ang mga buwis sa mga kita na nabuo sa pamamagitan ng automation o sa mga pamumuhunan sa kapital na nakatali sa AI. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring makatulong sa muling pamamahagi ng yaman na nilikha ng teknolohiya at pondohan ang mga mahahalagang programang panlipunan.





Ang isang karagdagang pagbabagong diskarte ay ang pagpapatupad ng Universal Basic Income (UBI), na nagbibigay ng regular, walang kondisyong mga pagbabayad sa lahat ng mamamayan. Mga pagsubok sa Finland at iba pang mga bansa ay nagpakita na maaaring bawasan ng UBI ang kahirapan, hikayatin ang pagnenegosyo, at pahusayin ang pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang konseptong ito ay maaaring magsilbi bilang isang safety net sa isang ekonomiya kung saan ang mga makina ay lalong pinapalitan ang paggawa ng tao.





Habang ang AI at robotics ay patuloy na ginagawang mas kapaki-pakinabang ang automation kaysa sa paggawa ng tao, ang pang-ekonomiyang tanawin ay sumasailalim sa isang malalim na pagbabago. Ang mga tradisyunal na sistema ng pagbubuwis, partikular na ang mga progresibong buwis sa kita, ay nagiging luma na sa panahon kung saan ang yaman ay mas nalilikha ng mga makina at software kaysa sa mga tao. Ang mga sistemang ito ay hindi na sapat upang mapanatili ang panlipunang katarungan o mapanatili ang mga badyet ng pamahalaan.





Ang kinabukasan ng pagbubuwis ay dapat na nakaayon sa mga katotohanan ng isang automated na ekonomiya. Ang mga solusyon tulad ng pagbubuwis sa mga robot, data, at kapital, kasama ang pagpapakilala ng Universal Basic Income, ay nag-aalok ng roadmap upang umangkop. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring makatulong na mabawi ang pagbaba ng mga tradisyunal na kita sa buwis, bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya, at tiyakin ang katatagan ng ekonomiya. Dapat kumilos ngayon ang mga pamahalaan upang gawing makabago ang kanilang mga sistema ng buwis at maghanda para sa mga malalalim na pagbabagong dulot ng edad ng automation.