Ticaret Sanatı Dikkat: E-Ticaret Zaferine Giden Yol

İzleniyorsun. Beğenseniz de beğenmeseniz de.





Bilgi teknolojisi tarafından işaretlendiniz. Baz istasyonları nerede olduğunuzu biliyor. Aramalarınız izlenebilir. Çevrimiçi varlığınız ele geçirilebilir. Bu da yetmezmiş gibi şirketler hobilerinizi bile biliyor. Sevdiklerinizi ve sevmediklerinizi biliyorlar. Takip ettiğiniz profiller.





Gittiğiniz okul. Gizli sekmelerde arama yaptığınız yer. Gezegene hoş geldiniz.





Panik! Ya da değil, dürüst olmak gerekirse.













Görüyorsunuz, internette dolaşırken arada sırada beklentilerimize uygun bir sözle karşılaşıyoruz.





İnternetten biri, eğer para ödersek sorunumuzu çözebileceklerini iddia ediyor. Güvenilir görünüyorlar, bu yüzden merak ediyoruz.





Ama durun bir dakika, bizi nasıl buldular?





Şans? Hayır. Bu sadece iyi bir ürün. Ve Instagram Reklamları. Ve Twitter reklamları. Ve Google Reklamları.









Ah, reklamlar!





İnternetin felaketi. Hiç bir reklamla karşılaştığınızda yalnızca tiksinti hissettiniz mi? Bilirsin, tıslama ve hızlı kaydırma. Bu da olabilir mi? Mtchew.





Var olan tüm reklamlardan kaçınmayı hayatınızın işi haline getirmiş olsanız bile, bazılarıyla kesinlikle şahsen tanışmışsınızdır.









Aslında, şu anda Lagos'taki bir danfo'da şüpheli bir kişi, otobüsteki herkese inançlarının veya uydurmalarının reklamını yapıyor. Piyasada satıcılar farklı taktiklerle size sesleniyor…





“Şşşşt! Sisteh, burayı kontrol et.” (Seni gösterdim! 😝)





(Eğlenceli gerçek, saçlarım mısır tarlasındayken benden her zaman kadın olarak anılırdı. Beni birçok polis kontrol noktasından hızla geçmemi sağladı. Tanrı sadece bir kadın olabilir.)





Bu reklamverenler sizden ne istiyor? Ticaret.





Ama önce dikkatiniz. 👀









Bildiğimiz gibi para aslında yiyecek anlamında mevcut değildir. Para, özellikle insanlar için üstel bir fonksiyon gibi çalışan varoluşsal bir araçtır. Akıllıca kullanıldığında çabayı maksimum düzeye çıkarabilir. Tek başına işe yaramaz. Kağıdı ya da rakamları yiyemeyiz.





Ancak bir sonucu tasarlayabilirseniz, bileşenleri ticarete açıksa, para bunu gerçekleştirecektir.





Yani ticaret insanlığın ölçüm yeteneği kadar eskidir. Çabayı optimize etmek ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir işbirliği tekniğidir. Çocuklar bile ticaret yapıyor. İlkokulun 1. yılında ev yapımı yemeklerimi (aptal) abur cuburla değiştirirdim.

















Değeri aramızda dağıtarak yaşam deneyimlerimizi bir anlamda optimize edebileceğimizi erken fark ettik. Basit bir dille söylemek gerekirse, her şeyi bireysel olarak yapmak yerine, kolektif olarak arzu edilen sonucu paylaşmaları için diğer insanlara güvendik.





Bu, kendi pirincimi yetiştirmem, hasat etmem, yarı kaynatmam, torbalamam, yıkamam ve sonra yemek için pişirmem gerekmediği anlamına geliyor. Bir yemeği/pişmemiş tahılı para karşılığında bunu halledebilecek biriyle takas edebilirim. Bu şekilde yemek yemeye daha az çaba harcıyorum ve diğer şeylere daha fazla zaman harcıyorum. Onlar da çabalarından tasarruf etmek için para alıyorlar.





Yine ne konuşuyorduk? Reklamlar. Evet, reklamlar. Ancak ticareti kolektif olarak kendi hayatımızı kolaylaştırmak için geliştirdikçe, bununla birlikte bir sorun da ortaya çıktı; kolaylık .





Herkes her zaman her ürüne ihtiyaç duymaz. İnsanlar her zaman yiyecek satın alsalar bile, her zaman SİZİN yiyeceklerinizi satın almazlar. Yani tüccarların karşılaştığı sorun, rastgele bir kişiyi alıcıya dönüştürmekti.





Burada insanlar jujuya ve diğer insani veri toplama biçimlerine başvurdu.













Yani size "Sisteh, burayı kontrol edin" diye seslendiklerinde, bir anlığına ilginize ihtiyaçları var.





Gözlerinizi, duruşunuzu, kıyafetinizi, tavırlarınızı izliyorlar, sizinle nasıl ticaret yapacaklarını bilmek için üzerinizde bir profil oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer yetenekli satış elemanlarıysa ve onların sattığını siz alıyorsanız, satış yaparlar.





Bu arada internette ( oyinbo juju ), birisi Facebook ve Google'da reklam satma fikrini aklına getirdi. Piyasada insanların sizi izlemesi ve size seslenmesi yerine, web'de gezinirken hedefe yönelik bir reklam alırsınız.





Aynı sorun, farklı teknoloji. Farklı ama yakında göreceğiniz gibi artık birbirine yakınlaşıyor.





Reklamlarla ilgili temel sorun, zayıf hedeflemedir. Kimin [x değer teklifi] ile ilgileneceğini nasıl bileceğiz? Juju herkeste işe yaramaz . Ancak internet kullanıcılarından anonim olarak veri toplayarak genel olarak herkes, bizim için gerçekten yararlı olan ürünler hakkında çok daha iyi reklamlar alabilir. Ayrıca hedef pazarımızı bulmanın işletmelere maliyeti daha düşük olacaktır.





Ütopik bir rüya.













Bu gezegende verileriniz sizi hedef alıp kandırmak için kullanılabilir ve bu da size internetimizde korkunç bir deneyim yaşatabilir.





Muhtemelen internette dolandırılan birini tanıyorsunuzdur. Muhtemelen sendin, değil mi? 🤣 [ben de, hahaha] Saf olmak insani bir özelliktir. Bu sadece uğruna feda etmeye hazır olduğunuz arzularınız olduğu anlamına gelir. Ekonominin temeli arzu ve bunun davranışlarımızı nasıl etkilediğidir.





Somut olmayan bir internette iş yapmanın kesinlikle boşlukları vardır. Ancak e-ticaretin riskleri kadar potansiyel faydaları da var. Siber güvenlikle ilgili bir şeyler yapıyoruz, o yüzden sus.









Peki e-ticaretin gerçekleşmesi için ne gerekiyor? Hedefleme elbette. Satın alacak insanlar olmadan sattığınız şeyin hiçbir değeri yoktur. Yada yada. Matkabı biliyorsun.





Ancak e-ticarete sistemik bir yaklaşım benimseyerek, insanları kartlarını çıkarmaya ve internette bir işlemi tamamlamaya iten şeyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz. İnternetten satışa giden yolda milyarlarca şeyin ters gidebileceği bir hikaye değil.













Alıcının yolculuğu boyunca adeta bir ejderhayı evcilleştiriyorsunuz. Ancak artık veriler sayesinde bu yolculuğu daha canlı kılacak daha net yanıtlara erişebiliyoruz.





Sonuç olarak iki soru ortaya çıkıyor:

Öncelikle internette ürünler nasıl satılıyor?

Peki e-ticareti nasıl daha somut hale getirebiliriz?





İçindekiler

İnternette ürünler nasıl satılıyor?



Düşünme, karar verme ve ticaret arasındaki boşluklar: Taahhüdün hafifletilmesi Ödeme kolaylığı Üçüncü taraf hayvanlar



E-ticareti nasıl daha somut hale getirebiliriz? Sosyal sermaye Entegrasyonlar Pazar testi





İnternette ürünler nasıl satılıyor? 🛒





Google bir süre önce internetteki alıcı davranışları hakkında bir rapor yayınladı ve ben bunu sadece özetleyeceğim.





Temel olarak, internetteki bilgi ve seçeneklerin kolaylığı, insanların satın alma kararı vermeden önce acele etmelerine ve seçeneklerini keşfetmelerine olanak tanır.





Yine kolaylık. Not alın.













Dijital pazarlamada, satışa ulaşmak için kritik önem taşıyan bir temel sıra oluşturduk:





Farkındalık, sonraki O halde dikkate Karar





Hedefleme, çözümünüzün varlığından haberdar olacakları kapıya adım atmanızı sağlar.





Pazarınız, çocukları için uygun fiyata iyi kıyafetler arayan, hızla büyüyen 10 yaşındaki bir çocuğun ebeveyni olabilir. Diyelim ki arayan bir kadın ve tek boynuzlu at giymiş bir yönetici. Satıcı sizseniz, bir reklamı gördüğünde işletmenizin artık var olduğunu anlar. O farkında . ✅





Farkındalığı ile sizden satın almaya karar vermesi arasındaki mesafe sonsuzdur ancak doğru hamlelerle ehlileştirilebilir.













Neyin doğru olduğu onun gibi insanlara bağlıdır, bu yüzden öğrenmeniz gerekecek. Dikkat etmek. Anketleri çalıştırın. Kullanıcı davranışını gözlemleyin. Google'ın Pixel 3a'sı, kelimenin tam anlamıyla geri bildirimlerden yola çıkarak oluşturulmuş bir telefon olduğu için interneti doldurdu. Oynayacağım .





Dedikleri gibi müşteri her zaman haklıdır. Ancak karar verme noktasında, müşterinin ilgi düzeyi ne olursa olsun, sistemlerin sizi şaşırtıcı şekillerde başarısızlığa uğratabileceği nokta vardır.





Dikkat etmek.





Akılsız Davranış ve Karar Verme

İnterweb'lerin rahatlığı nedeniyle, çevrimiçi ortamda alıcı davranışı farklıdır. Daha fazla araştırılmış ve genellikle daha yavaştır.





Aslında, dolandırıcılar genellikle elinizi zorlamak için entrikalarına bir aciliyet duygusu katarlar çünkü bilirler ki daha fazla bilgi, güveniniz ve ardından "takasınız" karşısında hata yapma ve dikkatinizi kaybetme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir.





Birkaç reklamdan/içerikten sonra insanlar ürününüzü zaten tanıyor. Ancak çevrimiçi olduklarında muhtemelen zombi modundadırlar, eğlenmek isterler ve ciddi kararlar vermek istemezler. Niyetin tam tersi. Tembellik.





Bu mutlaka ürününüzün iyi olmadığı anlamına gelmez. Potansiyel müşterilerle konuştuktan sonra bunu hızlı bir şekilde anlayacaksınız. Reklamınız iyi hedeflenmişse ilk etkileşimde bir karar vermeleri gerekir. Muhtemelen ona açık olacaklar, ona kapalı olacaklar veya tetikte/meraklı olacaklar.





Artık farkındalar. Bu bir bok anlamına gelmiyor. Dediğim gibi, kapıya sadece bir adım kaldı.





Bir işlemin çevrimiçi olarak tamamlanması için, alıcınızın işlemi tamamlayacağına dair bir taahhütte bulunması gerekir. Sana bir hikaye anlatayım.













Dijital pazarlama ve e-Ticaret alanında ilk pratik dersimi 2019'da aldım.





Müfredatın bir parçası olarak, mezun olduğum okulda insanların para ödeyeceği sorunları çözme konusunda sık sık zorlanıyoruz.





Şimdi, ilk yılımdan itibaren notlarım art arda 4 dönem kötüleşti.





Çoğunlukla müzikle ilgileniyordum ama notlarımı ciddiye almam konusunda ailem tarafından baskı görüyordum. Ve şimdiye kadarki en düşük genel not ortalamama ulaştıktan sonra, okulu diğer her şeyle dengelemek için kullanabileceğim bir sistem bulmaya karar verdim.





Bu girişimin sonucu, sadece 1 dönem sonra 5 üzerinden 3,16 olan not ortalamasının 4,3'e yükselmesi oldu. Herkes şok oldu. Ailem beni rahat bıraktı. Sınıf arkadaşlarım ve arkadaşlarım çalışmaları konusunda yardım almak için bana gelmeye başladı. Zeki çocuklardan biri oldum. Sonsuza dek mutlu. ✨

















Gerçek şu ki bunu daha önce lisedeyken yapmıştım. Aynı trendde, ortalamanın üstünde/altında performans gösteriyordum, sonra aniden performansımı gözle görülür şekilde artırdım. Lisemi bir Kimya yarışmasında temsil ettim ve bu sayede kıdemli sınıf başkanı oldum.





Ne yazık ki özel değilim. İnsanların sorunlarla karşılaştıklarında birkaç şeye bağlı olarak öğrenme oranlarını artırabilme yeteneğine sahip olduklarını doğrulamak için Eğitim Psikolojisi alanında diploma aldım. Buna yakınsal gelişim bölgesi diyorlar. Yorubalar buna Aase diyor. Mihaly Csikszentmihalyi (vay be) ve Jeanne Nakamura buna akış durumu adını verdiler. İnsanlar buna dayanıklılık diyor. Dayanıklılık. Kalın deri. Her neyse.





Böylece 2019'da öğrencilere öğrenme oranlarını artıran ve neredeyse her konuda performanslarını artıran temel alışkanlıkları öğretmek için Ewa Agoyin ve Dodo: Daha Mutlu Öğrencinin Tarifi adlı bir kitap yazıp yayınladım. [Bu güzel kitaba buradan göz atın.]





Nasıl sattı? Sosyal medya. Özellikle Twitter'ı. İnternette en fazla ağırlığı sosyal medya taşıyor.









0 dolarlık bir reklam bütçesiyle, (arkadaşlarımın yardımıyla) kitabı viral hale getiren ve sonunda kampüste korsan hale getiren bir kampanya yürüttüm ( kötü hiçbir şey korsan olamaz ). Beni nasıl buldular bilmiyorum ama Güney Afrikalılar buna bayıldı. Öğrenci İşleri Dekanına gönderdim, o da çok beğendi.





Satışların ilk haftasında %200 yatırım getirisine ulaştık. Daha sonra iki yatırımcım %20'lik sıcak bir kârla paralarını geri aldılar. Kazandığımın bir kısmını ilk ev kiramı ödemek için kullandım.





Etki açısından bakıldığında, müşterilerden aldığımız yorumlar utanç vericiydi. İnsanlara gerçekten yardım edebileceğimi ve bundan geçimimi sağlayabileceğimi fark ettim.

















Arkadaşlarımla bundan yola çıkarak bir iş kurmaya karar verdim ve buna Teneffüs adını verdim.





Daha sonra başka bir dijital ürün çıkardım ve 2 yıl boyunca her dönem iki kardeş üniversitede tekrar viral hale geldi. Geri bildirimlerden suya çarptığımı fark ettim. Altın değil. Su, gezegendeki hacmi sabit olmasına rağmen yenilenebilir.





2019'da Teneffüse ara verdim. İş hakkında ya da uzaktaki bir ekibe liderlik etmek hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ayrıca hazırlamam gereken bir tezim vardı ve dikkatimin dağılmasını istemiyordum.





Ertesi yıl Metin Yazarı olarak yarı zamanlı bir işe girdim, para biriktirdim, kendime müzik ekipmanı satın aldım ve 7 ayda 92 ülkeden 30 bin dinlenmeyle bir EP yayınladım. İş yerinde bir ekibe uzaktan nasıl liderlik edileceğini öğrendim, harika şeyler yaptım ve ardından 2022'de Recess'i yeniden başlatmak için harekete geçtim.





Artık alkışlamayı bırakabilirsiniz.





Recess, teknolojiyi kullanarak Afrika'daki eğitimin kalitesini artırmak için çalışan bir Eğitim Araştırma Merkezidir. Şu anda Afrika'daki gençlerin yüzde 61'i işsiz ve yetersiz eğitimli.





Referans olarak Afrika'nın %70'i 30 yaşın altındadır. Bu nedenle öğrencilere ve okullara geçimlerini sağlayacak sorunları çözme becerilerini garanti altına almak için bilgi ürünleri, diğer bir deyişle bilgi satıyoruz.





Mart ayında internetin sunduğumuz tekliflere nasıl yanıt vereceğini görmek için 2 hafta boyunca bir farkındalık kampanyası yürüttük. Temelde her kıtada 54 ülke evet dedi.





Reklamlarımızda 0,0018 ABD Doları Tıklama Başına Maliyet. Dünya güçlerinden de yoğun sevgi. Görünüşe göre hepsi “suya” olan ihtiyacı görüyor.

















Google Analytics ayrıca açılış sayfamıza gelen trafikte, öngörülen aktif kullanıcı sayısında %1086,4'lük bir artışla çok sayıda anormallik kaydetti. Bu, aynı dönemde yürüttüğüm başka bir 0 dolarlık Twitter kampanyası sayesinde oldu. 3 yıllık sessizliğin ardından bile talep devam etti.













İnsanlar neden Recess'in bilgi ürünlerini satın alıyor?





Çözebileceğimiz büyük etkiye sahip büyük bir sorun bulduk.





COVID-19 karantinaları sırasında bile internet sayesinde okullar oldukça yoğundu. Dünyanın en mutlu ülkeleri, toplumlarının içinde bulunduğu durum için eğitim sistemlerine teşekkür ediyor.





Ancak ürününüz ne kadar harika olursa olsun ve insanlar onu ne kadar isterse istesin, alıcının yolculuğu berbatsa satılamaz.

















Düşünme, Karar Verme ve Ticaret Arasındaki Boşluklar: Taahhüdün Kolaylaştırılması

Ödeme Kolaylığı

En iyi sonuçları elde etmek için ödemeler 3 veya daha az hareketle yapılmalıdır.





Geçenlerde ürünlerimden bazılarını satın almak isteyen bir arkadaşımla görüşmeye devam ettim. Toplam işlem süresi (ödeme sayfasında) 19 dakika sürdü.





Çevrimdışı, nakit anında hareket eder. 💸





Çevrimiçi güvenlik ve ödeme kolaylığı, bazı iyileştirmelerle birlikte neredeyse ters etkileşim içindedir. Müşterinizin sadece ödeme yapmak için kartını çıkarıp uzun doğrulama talimatlarını takip etmek zorunda kalmasının bir faydası olmaz.





Ve komiktir ki, insanları dolandırıcılıktan korumak için yapılan şifreleme ve orisirisi, sepetlerin terk edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunma eğilimindedir. Banka hatası. Kart hatası. Hata hatası.





Bunca çabadan sonra neden değerli ödemeler başarısızlıkla sonuçlansın ki?





Ancak NFC teknolojisi kanıtlanmıştır. Biyometri, çevrimiçi kimlik doğrulamanın başka bir harika yoludur. Fintech geliştiriyorsanız biyometrik veya NFC'ye gidin.





Bugün akıllı telefonlar NFC çiplerini okuyabiliyor, yüz ve parmak izi toplayabiliyor. Bunu ödeyemez miyim?

















Abonelik iş modellerinde, kayıp ve ödeme sorunları daha yaygın ve kaotik bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsanlar yalnızca hedeflerine uygun olduğuna inandıkları ürün veya hizmette kalacaklardır. İnanmayı bırakırlarsa ödemeyi de bırakırlar. Beklentilerini karşılamak için sürekli yenilik yapmanız gerekecek.





Bu aynı zamanda döviz meselesi de olabilir. Konu para birimlerini karıştırmak ve bilinmeyen ağ geçitlerine ödeme yapmak olduğunda insanlar, iyi bir nedenden ötürü çekiniyor.





Müşterilerin en kolay ve en ucuz ödeme seçeneğini seçme olasılıkları daha yüksektir.





Üçüncü Taraf Hayvanlar

Teknoloji alanında yenilikçiler genellikle sosyal düzlemin iş başarısı açısından ne kadar kritik olduğunu göz ardı ediyorlar. Isaac Newton bir münzeviydi.





Ancak ürününüzün benimsenmesi için onu destekleyen bir topluluğa ihtiyacınız var. Olaylar önce küçük topluluklarda viral oluyor ve internette yayılmadan önce ivme kazanıyor.













Güçlü, destekleyici bir kişisel veya ticari markayı koruyun.

İnsanlar sana güvenmezse ben de güvenmem. Markanız, daha iyi bir kelime olmadığı için insanların çalışmanızdan aldığı histir. Markanızı duyurmamak parayı masada bırakmaktır. Ayrıca destek toplayamazsınız ve işiniz büyümez. Bu haberi her gün yayın.

Satış görüşmeleri müşterinizin güvenebileceği bir otorite sağlar.

Müşterilerin işletmenizin arkasındaki kişileri görmesine izin verin. Bu onlara onları daha da satışa yönlendirecek güveni verir. Bağlılıklarını istiyorsanız, kendinizi oyuna dahil edin. İşlemleriyle ilgili sorun yaşarlarsa bir kısa mesaj uzakta olun.

Escrow tarafsız bir taraf olduğundan ödemelere güven getirir.

Emanetiniz olmasa bile, müşterilerinize dolandırıcılığı bildirme ve paralarını geri alma olanağı veren bir ödeme platformuyla çalışmak, sizinle iş yaparken onlara güvenlik sağlar. Üzerinize düşeni yapın.

İştirakler zor ama yapışkandır.

Nijerya'da, internette ilginin olduğu her yerde, hatta WhatsApp'ta bile ürünlerinizi satmanıza yardımcı olmaya hazır büyük bir satış elemanı pazarı var. Peki ürünü önemsiyorlar mı? Peki bu onlar için gerçekten önemli mi? Sen söyle.









E-ticareti nasıl daha somut hale getirebiliriz?

Kapitalizme karşı olsanız bile, kesinlikle ticarete karşı olamazsınız. Yoksa pamuk eğirebilir misin? Ben de öyle düşündüm . Afrika'da ticaret, paramız olmadan önce de vardı (takas). Her şeyi kendim yapmak zorunda olduğum bir dünya hayal etmek istemiyorum. Para mevcut olmalıdır. Dönem.





Ancak internetin soyut doğası nedeniyle E-ticarette kişiselleştirme ve güven eksiktir. “Ne Sipariş Ettim ve Ne Aldım” memlerini gördük. Bizi korkuyla dolduruyorlar.

















TV'deki uyuşturucu satışlarında bile alıcılar ürünü kontrol etmeyi talep ediyor. Aldatma yeni geliştirdiğimiz yeni bir beceri değil, insanlar yıllardır kurnazlık yapıyor. Sanat kopyalandı. Ekmek artık satın alınamaz hale geldi. Aşk kör oldu. Agbaya merkez ofis için dey.













Neyse ki web3'teki yeni gelişmelerle birlikte moda, XR teknolojisiyle alışveriş yaparak bazı gelişmeler görecek. Kişiselleştirme rahatlıkla buluşuyor; kıyafetleri sanal ortamda deneyebileceksiniz. Moda işletmeleri de stoklarını daha iyi yönetebilecek. Daha az atık.





Ne olursa olsun, internet bize bir ürünün değerini doğrulamak için bir mağazaya girip fiyat istemekten daha iyi bir şans sunuyor. Satıcıyla güven oluşturmadık ve başka bir yerde daha iyi bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı da bilmiyoruz.





Dolayısıyla şirketlerin internetteki hayatta kalmasının nedeni sosyal sermaye, entegrasyonlar ve pazar testleridir.









Sosyal sermaye

Amazon ve AliExpress dünya ticaretinin büyük kısmını interweb üzerinden gerçekleştiriyor. Onlara güvenebilmenizin nedeni, başkalarının onları denemiş ve yorum bırakmış olmasıdır. Yorumlar internetin kritik bir parçasıdır. Restoranlardan otellere, telefonlardan pornografiye kadar incelemeler, insanların satın alma kararlarını internette vermelerine yardımcı olur.













Erken benimseyenler dünyadaki alıcıların en küçük yüzdesini oluşturur, bu nedenle işin ilk aşamalarında itibarınızı artırmak için kesinlikle mücadele edeceksiniz. İnsanların web sitelerinde takipçi ve doktor incelemeleri satın almasının nedeni de budur.





Ve eğer inşa etme sürecini atlarsanız, iki şeyi kaybedersiniz: işinizi büyütmek için gerekli bilgi (tüm yenilikler, problem çözme konusundaki bir dizi kısıtlı girişimden yaratılmıştır) ve ürününüzün kalitesine olan güven (ve düşük maliyetli) anahtar, kendiniz).





Ayrıca yeni müşterilerinizin memnuniyetsizliği de var, bunun sonucunda her türlü rekabete karşı hayatta kalma yeteneğinizin azalması söz konusu; aslında, kendinizi mahvetmiş olursunuz. İnsanların en güçlü itibar için en yüksek bedeli ödeyeceği bir dünyada yaşıyoruz.





Apple'ın markası mı? Değeri 297,51 milyar dolar.













Bu marka değerini paraya çeviremeseler de, bunu ürünlere, hizmetlere, franchise'lara ve hatta çalışanlarının iş saygınlığına dönüştürebilirler. Uzun vadede iş hayatında kalmayı planlıyorsanız marka kritik öneme sahiptir.





Kardeşim, 0'dan 1'e ulaşmak için insanların satın almak istediklerini onlarla test ederek sattığından emin ol. Atın ağzından duyun. Varsayımlara dayanarak karar vermeyin. Kaynak(lar)a sorun.









Entegrasyonlar

Zapier ve IFTTT gibi platformların yükselişi e-ticaretin daha kolay gerçekleşmesini sağladı.





Bir satın alma işleminden sonra, her alıcıya özelleştirilmiş bir e-posta gönderiyorum ve memnun olduklarından emin olmak için 30 gün sonra başka bir e-posta gönderiyorum. Kendim? Asla. Zapier benim için bu işi hallediyor. Her ne kadar yanıtları dikkatle seçilmiş bir yapay zeka sohbet robotuna teslim etsem de, her türlü yanıta kendim yanıt veriyorum.

















Web'in geleceği daha az değil, daha fazla entegrasyona sahip olacak. Nijerya'daki ödemeleri Paystack ve Coinbase aracılığıyla topluyorum. Bunu yapabilecek teknoloji 2019'da elimde değildi. Aslında 2019'da Paystack ve Flutterwave (ödeme rakipleri) aracılığıyla ödeme toplamaya çalışırken birçok sorun yaşadım. Sonunda banka havalesi almayı bıraktım, ew.





Mağazası Shopify'da barındırılan bir arkadaşım var. Nijerya'dan fiziksel ürünler satıyor ve dünya çapında gönderim yapıyor. Nakliyeyi kendisi yapmıyor. Bir lojistik şirketiyle entegre olmuş. Entegrasyonlar kardeşim.





İnternet sitem? Google Sites'ı kendim oluşturdum ve barındırdım. Bir E-ticaret vitrinindeki değişikliklerin test için mümkün olduğunca çabuk gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Satış yaptığınız yer vitrininizdir; Twitter, Hala, WhatsApp, Mercardo Libre, AliExpress, Amazon, Jumia olabilir, fark etmez. Sadece aktif olun ve işiniz için güven inşa edin.





Paystack'ta mağazam vardı ama birkaç şey üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istedim ve başka bir tane aramaya koyuldum. ElasticPath ile işletmenizin ihtiyacı olan rota ne olursa olsun kendi E-ticaret yolunuzu çizmenize olanak sağladığını görüyorum. Beğendim ama diğer müşterileri gibi benim de fiyatları konusunda kafam karıştı.





Nasıl çalıştığını açıklamak için daha görsel bir yaklaşım öneririm. Müşterilerimin olduğu, akıllı telefonlarından kolayca ulaşabildiği veya benden satın almaya hazır olduğu her yerde vitrinimin web sitesi olacak.









Verileriniz işletmelerin muhtemelen hiç hayal etmedikleri şekillerde entegre olmalarına olanak tanır. Birden fazla şirkete erişim hakkı vermek yerine, yalnızca bir mal sahibine verip diğer şirketlerin merkezden bu verilere nasıl erişeceğini kontrol etmeyi tercih ederim. Bu nedenle Google, Apple veya Twitter ile oturum açın.





Ayrıca takip edilmeme hakkınız da saklıdır. Daha yeni akıllı telefonlar, verilerinizi toplamadan veya herhangi birinin verilerinize erişmesine izin vermeden önce izin ister. Brave & DuckDuckGo gibi tarayıcılar da takipçileri ve reklamları sizden uzak tutmanıza yardımcı olur. Ancak Brave, reklamlarını görmeniz için size kripto parayla ödeme yapıyor.





Reklamlar kaçınılmazdır. Verilerimize daha fazla değer vermemiz gerekiyor.





Pazar testi





Müşterilerimden geri bildirim toplamak için bir e-posta gönderdiğimden bahsetmiştim. Ürünler, müşteriyi güvence altına almak için garantiler ve benzeri şeylerle birlikte gelir. Bu tür tüccarların esas olarak söylediği şey, sizin memnuniyetiniz benim işim için en önemli şeydir; ki bu doğrudur, iyi bir itibara sahip olmayan hiçbir işletme ayakta kalamaz.





Çoğu durumda işletmenizin hedef kitlenizin bakış açısını görmesi gerekir ve bu da ancak mümkün olduğu kadar çok kanaldan geri bildirim topladığınızda mümkündür.





Geri bildirim toplamanın her yolu, çözümünüz hakkında daha fazla insanın size güvenmesini ve sizinle ticaret yapmasını teşvik edecek şeyler gösterecektir.





Bir dönem sadece Nijeryalıların satın alabileceği düşünülerek ürünlerimizin tamamı Nijerya Nairası'nda satıldı. Mart ayında reklamları yayınladıktan sonra 54 ülkenin ilgilendiğini gördük ve bunların yarısı Naira'yı hiç duymamış olabilir.





Artık USD cinsinden satış yapıyoruz, şimdilik Amerikalılar kazandı. İnsanların web sitemizi kendi ana dillerinde kullanabilmeleri için Google Çeviri ile çeviri seçeneği de sunduk.





Başarılı bir işletmede, mevcut arzın ötesinde bile ürünleri için rekabet eden insanlar bulunur. Tekrarlanan talebi oluşturduğunuzda Vinland'dasınız.













Hedef kitlenizle kurduğunuz her etkileşimde kendinizi internetteki alıcı yolculuğunu test etme, öğrenme ve ayarlama konusunda henüz keşfedilmemiş bir potansiyelle buluyorsunuz.





Aldığınız her bilgi size onlar hakkında, o günkü sosyal iklim, internette neyin trend olduğu, değerleri, internet bağlantıları, entegrasyonla ilgili bir sorun, kültürel bakış açısı, x ürününün üst satışına nasıl tepki verdikleri vb. hakkında bilgi verir. . Ancak tüm bu veriler hedef kitlenizi Karar aşamasına getirmez veya ticareti tamamlamaz.





Sizinle ticaret yapmaya karar vermeleri bir anlamda mucize.





İlk başta, onlar seyircidirler ve güvenebilecekleri herhangi bir yanıtınız olup olmadığını merak ederler. Daha sonra sorularına vereceğiniz yanıtlar için sizi seçiyorlar. Şüpheden güvene giden yol birkaç şeye bağlı olarak değişir ve bunları yalnızca hedef kitleniz arasında bulacaksınız, o yüzden sorun.





Bu nedenle, e-ticaret analitik olmadan bir hiçtir. İşletmeniz platformlarınızda analitiği kullanmıyorsa, internette engelli bir şekilde faaliyet gösteriyorsunuz demektir. Aynı şekilde, eğer dinlerseniz, tüketiciler de geri bildirim sağlayarak işletmeleri harika hale getirir.









Bu üçüyle (geri bildirim, hedefleme ve test), insanların istediği bir ürünü internette satma şansınız sonsuzdur. Odak noktanız onlar olduğu sürece başarısız olamazsınız.









İşte kapatılacak bir hikaye:





Nijerya'da yollarda trafiğin olduğu her yerde; hız tümsekleri, trafik ışıkları veya zayıf altyapı olabilir; yolda dikkatinizi, güveninizi ve ticaretinizi çekmeye çalışan seyyar satıcıları bulacaksınız.





Alacağınızı bildikleri ürünleri satıyorlar; kavrulmuş mısır, yer fıstığı, Gala, su, içecekler, canı sıkılan çocuğunuz için oyuncaklar. Arabanızda taşıyabileceğiniz eşyalar; aynalar, tablolar, evcil hayvanlar, kemerler, parmak arası terlikler, kağıt mendil vb.





Arabanız durduğunda dikkatinizi çekmek için pek çok şey denerler, neredeyse sizi kedi gibi çağırırlar, gerçek hayatta reklamlar yayınlarlar. İlginizi çektiğinizi ve arzuya doğru yola çıktığınızı veya doğrudan arzu içinde olduğunuzu (diğer bir deyişle satın alma niyetinde) buldukları anda, o anı büyük bir zevkle alırlar.





Ticaret zamanı geldi, sıcak güneşin önemi yok. Rekabet önemli değil. Sadece ben ve sen bu hayatı biraz daha kolaylaştırmak için değer alışverişinde bulunuyoruz.