Tahmin Piyasaları Dijital Demokrasi Eyleminde mi? Alain Roberto Berwa Öyle Düşünüyor





Demokrasi, insanların etrafa saçmayı sevdiği bir kelimedir. Politika. Yaşam tarzı. Hatta blockchain. 100 kişiden bunu tanımlamasını isterseniz, muhtemelen 100 farklı cevap alırsınız. Peki, bu gerçekten nedir? Ve belirli bağlamlarda - özellikle blockchain'de - nasıl tanımlanabilir?





Herkesin bir sesinin olduğu ve çoğunluk görüşünün hızlı ve etkili bir şekilde ölçülebildiği bir dünya hayal edin. Dijital demokrasi ve tahmin piyasalarının ilgi çekici dünyasına hoş geldiniz. Bu fikirler hala emekleme aşamasında, ancak bu platformlar kamuoyunu nasıl topladığımızı ve yorumladığımızı değiştiriyor.





Bu sistemin öncüleri dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyenlerdir; örneğin; Alain Roberto Berwa .





MIT mezunu, CTO ve merkezi olmayan bir tahmin protokolü olan Seal'in Kurucu Ortağı, dijital demokrasiyi gizemden arındırmaya ve tahmin piyasalarının potansiyelini keşfetmeye yardımcı olmak istiyor. İşte ne hakkında olduğu ve bunu nasıl yapmak istediği.

Dijital Demokrasi Zorlukları ve Potansiyel Çözümler

Teknolojinin giderek daha fazla birbirine bağladığı bir dünyada, dijital demokrasi vatandaş katılımı için umut vadeden bir yol olarak ortaya çıktı. Ancak bunun da zorlukları yok değil.





Çevrimiçi platformlar diyalog ve katılım için bir alan sağlar, ancak aynı zamanda yanlış bilgi gibi sorunlar doğurur ve sansür.





Berwa, MIT'den ekonomi ve bilgisayar bilimi alanında lisans derecesine sahiptir. Birçok girişim kurmuş ve hepsinde teknik geliştirici olarak çalışmıştır. Ruanda'daki mütevazı başlangıçlardan gelen Berwa, sosyal medyayla ilgili birçok şeyin göründüğü kadar açık, dürüst ve şeffaf olmadığını fark etti.





Sansür bir diğer engeldir. Twitter gibi platformlar açık meydanlar olmayı hedeflerken, özgür konuşma ve zararlı içerikleri denetleme arasında denge kurmakta zorlanırlar.





“Twitter'ın açık bir şehir meydanı olma misyonu asildir. Hala yapılması gereken çok iş var. Topluluk notları kesinlikle doğru yönde,” diye ekliyor Berwa. “Bu zorlukların ele alınması, dijital demokrasinin gelişmesi için hayati önem taşıyor.”

Dijital Demokraside Tahmin Piyasalarının Rolü

Tahmin piyasaları, bu dijital demokrasi zorluklarından bazılarına yenilikçi bir çözüm sunar. Kalabalıkların bilgeliğinden yararlanarak, bu piyasalar katılımcıların gelecekteki olaylara bahis oynamasına olanak tanır ve böylece kolektif beklentileri yansıtan veriler üretir.





Katılımcıların herhangi bir hissesi olmayabilecekleri geleneksel anketlerin aksine, tahmin piyasaları finansal ödüller aracılığıyla doğruluğu teşvik eder. Berwa bağlantıyı erken gördü. Kripto gelişiyor ve bunu blockchain'in şeffaflığıyla birleştirmek vizyonunun meyve vermesini sağladı. Biraz finansal teşvik ekleyin ve insanlar bir kez daha gerçeği aramaya hazır olacaklar.





Şu platformlar gibi: Çok pazar güvenilir veri toplamada tahmin piyasalarının potansiyelini şimdiden sergiliyor. Kullanıcıların çeşitli olaylara bahis oynamasına izin vererek, bu platformlar politika yapıcılar, işletmeler ve genel halk için paha biçilmez gerçek zamanlı içgörüler üretiyor.

Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırma

Tahmin piyasaları anketler ve oylamalar gibi geleneksel yöntemlerle nasıl karşılaştırılır? Cevap doğruluklarında ve verimliliklerinde yatar.





Geleneksel anketler genellikle yanıt vermeme veya yanıltıcı yanıtlar nedeniyle önyargılara ve yanlışlıklara sahiptir. Buna karşılık, tahmin piyasaları parasal bahisleri dahil ederek bu sorunları hafifletir.





Bu yeni ve taze bir şey. Berwa, 2017'de Ruanda'daki ilk girişimi üzerinde çalışırken sorunları çözmenin en iyi yolunun inovasyon olduğunu fark etti. Şimdi, insanların paralarını ağızlarının olduğu yere koymalarını sağlıyor.





"Para söz konusu olduğunda, insanlar sistem 1 yerine sistem 2'yi kullanma eğiliminde oluyorlar," diyor Berwa. "Bunlar çoğunlukla politik tahminler için kullanılıyordu, ancak yakında Twitter'da bir haber hesabının yaptığı bir açıklamanın bir topluluk notuyla işaretlenip işaretlenmeyeceği gibi sıradan hikayelerin bile geçerliliğini belirlemek için kullanılacağına inanıyorum, bu da kullanıcılara daha hızlı ne olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor."





Ayrıca, tahmin piyasaları gerçek zamanlı olarak çalışır ve yeni bilgiler mevcut oldukça güncel içgörüler sağlar. Bu dinamik yapı, onları kitlelerin değişen duygularını yakalamak için güçlü bir araç haline getirir.

Tahmin Piyasalarının Büyüyen Potansiyeli

Tahmin piyasalarının potansiyeli, mevcut uygulamalarının çok ötesine uzanır. Teknoloji geliştikçe, bu piyasalar muhtemelen günlük hayatımıza daha da entegre olacaktır.





Ek olarak, tahmin piyasaları politika yapımında önemli bir rol oynayabilir. Kamuoyunun duygularını doğru bir şekilde ölçerek, bu piyasalar hükümetler ve kuruluşlar için değerli içgörüler sağlayabilir ve halkın iradesini yansıtan bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Tahmin Piyasaları Gerçek Doğrulama ve Piyasa Duygusu İçin Bir Araç Olarak

Tahmin piyasaları, yanlış bilgi ve katılımın içsel zorluklarını ele alarak ve gerçeği ve onu aramayı ödüllendirerek dijital demokrasiyi geliştirmek için çığır açan bir yaklaşımı temsil eder. Berwa, modern sosyal medyadaki en büyük endişelerle savaşan bir ortamı tek başına yaratıyor.





Giderek karmaşıklaşan bir siyasi ortamda yol alırken, bu pazarlar kolektif zekayı harekete geçirmek ve kamuoyunun duygularına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler üretmek için benzersiz bir platform sunuyor.





Doğruluğa teşvikler sunmak ve vatandaşların daha fazla katılımını sağlamak, tahmin piyasalarının bilinçli karar almayı teşvik etmesine ve hem politikacıların hem de platformların hesap verebilirliğini artırmasına olanak tanıyacaktır.





Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, tahmin piyasalarının demokratik süreçlere entegre edilmesi, vatandaş katılımına ilişkin anlayışımızı yeniden şekillendirebilir, bunu herkes için daha akıcı, doğru ve kapsayıcı bir deneyim haline getirebilir.





Alain Berwa'ya gelince, herkesin gerçeğe erişmesini istiyor. "Bir tahmin piyasasının etkili olabilmesi için herkese açık ve erişilebilir olması gerektiğine inanıyorum, mümkün olduğunca çok sayıda farklı bakış açısına sahip insan, böylece bilinen tüm gerçekler ve eğitimli tahminler takas edilebilir ve ödüllendirilebilir."