Os mercados de previsão são democracia digital em ação? Alain Roberto Berwa pensa assim

Democracia é uma palavra que as pessoas gostam de usar. Política. Estilo de vida. Até blockchain. Se você pedir para 100 pessoas definirem, provavelmente obterá 100 respostas diferentes. Então, o que é isso, realmente? E como pode ser definido em certos contextos – especificamente em blockchain?





Imagine um mundo onde todos têm voz, e a opinião da maioria pode ser medida de forma rápida e eficiente. Bem-vindo ao intrigante reino da democracia digital e dos mercados de previsão. Essas ideias ainda estão em sua infância, mas essas plataformas estão mudando a forma como coletamos e interpretamos a opinião pública.





Os pioneiros deste sistema são aqueles que querem mudar o mundo para melhor – pessoas como Alain Roberto Berwa .





O graduado do MIT, CTO e cofundador do Seal, um protocolo de previsão descentralizado, quer ajudar a desmistificar a democracia digital e explorar o potencial dos mercados de previsão para aprimorá-la. Aqui está o que ele faz e como ele quer fazer isso.

Desafios da Democracia Digital e Soluções Potenciais

Em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, a democracia digital surgiu como uma avenida promissora para o engajamento cívico. Mas não é sem seus desafios.





As plataformas online proporcionam um espaço de diálogo e participação, mas também trazer problemas como desinformação e censura.





Berwa é formado em economia e ciência da computação pelo MIT. Ele fundou várias startups e trabalhou como desenvolvedor técnico para todas elas. Vindo de origens humildes em Ruanda, ele percebeu que muitas coisas sobre mídias sociais não eram tão abertas, honestas e transparentes quanto pareciam.





A censura é outro obstáculo. Enquanto plataformas como o Twitter visam ser praças públicas abertas, elas lutam para equilibrar a liberdade de expressão e moderar conteúdo prejudicial.





“A missão do Twitter de ser uma praça aberta é nobre. Ainda há muito trabalho a ser feito. As notas da comunidade estão definitivamente na direção certa”, acrescenta Berwa. “Abordar esses desafios é crucial para que a democracia digital floresça.”

O papel dos mercados de previsão na democracia digital

Os mercados de previsão oferecem uma solução inovadora para alguns desses desafios da democracia digital. Ao alavancar a sabedoria das multidões, esses mercados permitem que os participantes façam apostas em eventos futuros, gerando, assim, dados que refletem as expectativas coletivas.





Diferentemente de pesquisas tradicionais, onde os participantes podem não ter nenhuma participação, os mercados de previsão incentivam a precisão por meio de recompensas financeiras. Berwa viu a conexão logo no início. A criptografia está florescendo, e combiná-la com a transparência do blockchain permitiu que sua visão se concretizasse. Adicione alguns incentivos financeiros, e as pessoas estarão novamente prontas para caçar a verdade.





Plataformas como Polimercado já estão mostrando o potencial dos mercados de previsão na coleta de dados confiáveis. Ao permitir que os usuários apostem em vários eventos, essas plataformas geram insights em tempo real inestimáveis para formuladores de políticas, empresas e o público em geral.

Comparação com métodos tradicionais

Como os mercados de previsão se comparam a métodos tradicionais como pesquisas e enquetes? A resposta está em sua precisão e eficiência.





Pesquisas tradicionais geralmente têm vieses e imprecisões devido a não respostas ou respostas enganosas. Em contraste, mercados de previsão atenuam esses problemas ao envolver apostas monetárias.





É algo novo e fresco. Berwa percebeu que a inovação era a melhor maneira de resolver problemas enquanto trabalhava em sua primeira startup em Ruanda em 2017. Agora, ele está fazendo com que as pessoas coloquem seu dinheiro onde suas bocas estão.





“Quando dinheiro está envolvido, as pessoas tendem a usar o sistema 2 em vez do sistema 1”, diz Berwa. “Eles têm sido usados principalmente para previsões políticas, mas acredito que em breve serão usados para determinar a validade até mesmo de histórias mundanas, como se uma declaração no Twitter por uma conta de notícias será sinalizada com uma nota da comunidade ou não, dando aos usuários alguma indicação do que pode acontecer mais rapidamente.”





Além disso, os mercados de previsão operam em tempo real, fornecendo insights atualizados conforme novas informações se tornam disponíveis. Essa natureza dinâmica os torna uma ferramenta poderosa para capturar o sentimento em evolução das massas.

O potencial crescente dos mercados de previsão

O potencial dos mercados de previsão se estende muito além de suas aplicações atuais. Conforme a tecnologia evolui, esses mercados provavelmente se tornarão ainda mais integrados em nossas vidas diárias.





Além disso, os mercados de previsão podem desempenhar um papel crucial na formulação de políticas. Ao avaliar com precisão o sentimento público, esses mercados podem fornecer insights valiosos para governos e organizações, ajudando-os a tomar decisões informadas que reflitam a vontade do povo.

Mercados de previsão como ferramenta para verificação da verdade e sentimento do mercado

Os mercados de previsão representam uma abordagem inovadora para aprimorar a democracia digital ao abordar os desafios inerentes da desinformação e da participação e recompensar a verdade e a busca por ela. A Berwa está criando sozinha um ambiente que combate as maiores preocupações com as mídias sociais modernas.





À medida que navegamos em um cenário político cada vez mais complexo, esses mercados fornecem uma plataforma única para aproveitar a inteligência coletiva e gerar insights em tempo real sobre o sentimento público.





Oferecer incentivos para precisão e possibilitar uma cidadania mais engajada permitirá que os mercados de previsão promovam a tomada de decisões informadas e aumentem a responsabilização de políticos e plataformas.





À medida que a tecnologia avança, a integração de mercados de previsão em processos democráticos pode remodelar nossa compreensão do engajamento cívico, tornando-o uma experiência mais simplificada, precisa e inclusiva para todos.





Quanto a Alain Berwa, ele quer que todos tenham acesso à verdade. “Acredito que para um mercado de previsão ser eficaz, ele tem que ser aberto e acessível a qualquer um, o máximo de pessoas possível com diferentes pontos de vista, para que todos os fatos conhecidos e palpites educados possam ser negociados e recompensados.”