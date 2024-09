Les marchés de prédiction sont-ils une démocratie numérique en action ? Alain Roberto Berwa le pense

La démocratie est un mot que les gens aiment utiliser à tort et à travers. La politique, le mode de vie, voire la blockchain. Si vous demandez à 100 personnes de la définir, vous obtiendrez probablement 100 réponses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment ? Et comment peut-on la définir dans certains contextes, notamment dans la blockchain ?





Imaginez un monde où chacun a voix au chapitre et où l’opinion de la majorité peut être rapidement et efficacement évaluée. Bienvenue dans le monde fascinant de la démocratie numérique et des marchés de prédiction. Ces idées n’en sont qu’à leurs balbutiements, mais ces plateformes changent la façon dont nous recueillons et interprétons l’opinion publique.





Les pionniers de ce système sont ceux qui veulent changer le monde pour le meilleur – des gens comme Alain Roberto Berwa .





Diplômé du MIT, CTO et cofondateur de Seal, un protocole de prédiction décentralisé, il souhaite contribuer à démystifier la démocratie numérique et explorer le potentiel des marchés de prédiction pour l'améliorer. Voici ce qu'il fait et comment il veut y parvenir.

Défis de la démocratie numérique et solutions potentielles

Dans un monde de plus en plus connecté par la technologie, la démocratie numérique apparaît comme une voie prometteuse pour l'engagement civique. Mais elle n'est pas sans poser des défis.





Les plateformes en ligne offrent un espace de dialogue et de participation mais aussi apporter des problèmes comme la désinformation et la censure.





Berwa est diplômé en économie et en informatique du MIT. Il a fondé plusieurs startups et a travaillé comme développeur technique pour chacune d'entre elles. Ayant vécu modestement au Rwanda, il a remarqué que de nombreux aspects des réseaux sociaux n'étaient pas aussi ouverts, honnêtes et transparents qu'ils le semblaient.





La censure constitue un autre obstacle. Si des plateformes comme Twitter se veulent des espaces publics ouverts, elles ont du mal à trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la modération des contenus préjudiciables.





« La mission de Twitter, qui consiste à être une place publique ouverte, est noble. Il reste encore beaucoup à faire. Les notes communautaires vont clairement dans la bonne direction », ajoute Berwa. « Il est essentiel de relever ces défis pour que la démocratie numérique puisse s'épanouir. »

Le rôle des marchés de prédiction dans la démocratie numérique

Les marchés de prédiction offrent une solution innovante à certains de ces défis de la démocratie numérique. En s’appuyant sur la sagesse des foules, ces marchés permettent aux participants de parier sur des événements futurs, générant ainsi des données qui reflètent les attentes collectives.





Contrairement aux enquêtes traditionnelles, où les participants n’ont pas forcément d’enjeu, les marchés de prédiction encouragent la précision par le biais de récompenses financières. Berwa a vu le lien très tôt. La crypto est en plein essor, et l’associer à la transparence de la blockchain a permis à sa vision de se concrétiser. Ajoutez à cela quelques incitations financières, et les gens seront à nouveau prêts à rechercher la vérité.





Des plateformes comme Polymarché Les marchés de prédiction sont déjà une excellente démonstration du potentiel des marchés de prédiction dans la collecte de données fiables. En permettant aux utilisateurs de parier sur divers événements, ces plateformes génèrent des informations en temps réel d’une valeur inestimable pour les décideurs politiques, les entreprises et le grand public.

Comparaison avec les méthodes traditionnelles

Comment les marchés de prédiction se comparent-ils aux méthodes traditionnelles comme les enquêtes et les sondages ? La réponse réside dans leur précision et leur efficacité.





Les enquêtes traditionnelles comportent souvent des biais et des inexactitudes en raison de non-réponses ou de réponses trompeuses. En revanche, les marchés de prédiction atténuent ces problèmes en impliquant des enjeux monétaires.





C'est quelque chose de nouveau et de frais. Berwa a compris que l'innovation était le meilleur moyen de résoudre les problèmes alors qu'il travaillait sur sa première startup au Rwanda en 2017. Aujourd'hui, il incite les gens à joindre l'acte à la parole.





« Quand il s’agit d’argent, les gens ont tendance à utiliser leur système 2 plutôt que leur système 1 », explique Berwa. « Ils ont surtout été utilisés pour des prédictions politiques, mais je pense qu’ils seront bientôt utilisés pour déterminer la validité d’histoires même banales, comme si une déclaration sur Twitter d’un compte d’actualité va être signalée par une note communautaire ou non, donnant aux utilisateurs une indication plus rapide de ce qui pourrait se passer. »





De plus, les marchés de prédiction fonctionnent en temps réel et fournissent des informations actualisées à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Cette nature dynamique en fait un outil puissant pour capter l’évolution du sentiment des masses.

Le potentiel croissant des marchés de prédiction

Le potentiel des marchés de prédiction va bien au-delà de leurs applications actuelles. À mesure que la technologie évolue, ces marchés vont probablement s’intégrer encore davantage à notre vie quotidienne.





En outre, les marchés de prédiction pourraient jouer un rôle crucial dans l’élaboration des politiques. En mesurant avec précision l’opinion publique, ces marchés peuvent fournir des informations précieuses aux gouvernements et aux organisations, les aidant à prendre des décisions éclairées qui reflètent la volonté du peuple.

Les marchés de prédiction comme outil de vérification de la vérité et du sentiment du marché

Les marchés de prédiction représentent une approche innovante pour renforcer la démocratie numérique en s’attaquant aux défis inhérents à la désinformation et à la participation et en récompensant la vérité et sa recherche. Berwa crée à elle seule un environnement qui combat les plus grandes préoccupations liées aux médias sociaux modernes.





Alors que nous évoluons dans un paysage politique de plus en plus complexe, ces marchés offrent une plateforme unique pour exploiter l’intelligence collective et générer des informations en temps réel sur le sentiment public.





En offrant des incitations à l’exactitude et en permettant une plus grande participation des citoyens, les marchés de prédiction pourront promouvoir une prise de décision éclairée et renforcer la responsabilité des politiciens et des plateformes.





À mesure que la technologie progresse, l’intégration des marchés de prédiction dans les processus démocratiques pourrait remodeler notre compréhension de l’engagement civique, en le rendant plus rationalisé, plus précis et plus inclusif pour tous.





Alain Berwa, lui, souhaite que tout le monde ait accès à la vérité. « Je pense que pour qu’un marché de prédiction soit efficace, il doit être ouvert et accessible à tous, au plus grand nombre possible de personnes ayant des points de vue différents, afin que tous les faits connus et les suppositions éclairées puissent être échangés et récompensés. »