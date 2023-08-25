Nocoiners Pt. için Basit Kripto Kültürü Rehberi IV: Çatallara ve Fugazilere Bir Bakış

Devamı

Bölüm I – Bitcoin ve Ethereum (ve Diğer Kripto) Kültürü

Bölüm II – Önemli Fikir Belirleyiciler ve Kültürel Etkileyiciler

Bölüm III – Sözlük ve Memler

Bölüm IV – Satoshi ve Tek Gerçek Bitcoin

Kripto paranın en kalıcı gizemlerinden biri Satoshi Nakamoto'nun kimliğidir. Yoğun tartışmaların konusu olan Bitcoin'in yaratıcısı hakkında pek çok teori mevcut. Bunlardan bazıları dedikodu , komplo ve folyo şapka alanına doğru ilerliyor.





Satoshi'nin tek bir kişi mi yoksa bir grup mu olduğu. İster yaşıyorlar, ister vefat etmişler. Bu kişiliğin CIA ve NSA gibi istihbarat teşkilatlarının ürünü olup olmadığı. Bitcoin'in arkasındaki şirketlerin takma adı olup olmadığı. (Sa)msung, (Toshi)ba, (Naka)michi ve (Moto)rola.





Saatlerce süren sayısız araştırmadan sonra kimse gerçeğe bu kadar yaklaşamaz.





Ortalıkta dolaşan isimler tanınmış şifrepunkçıların , kriptografların ve bilgisayar bilimcilerinin isimleri:





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Adem Geri . İstenmeyen postaları engellemek için kriptografik bir İş Kanıtı (PoW) sistemi olan Hashcash'in mucidi. Bitcoin teknik incelemesinde yalnızca Adam Back ve icadı belirtilmekle kalmıyor, aynı zamanda Hashcash de Bitcoin'in madencilik işlevinde kullanılıyor. Satoshi ile ilk e-posta muhabiri olduğuna inanılan Back, Satoshi'yi ifşa etmekten korumak için paylaşımlarını kamuya açıklamadı. Şu anda kurucu ortağı olduğu Bitcoin odaklı bir şirket olan Blockstream'in CEO'su olarak görev yapıyor. Satoshi olduğunu reddediyor .









Wei Dai . Bitcoin'in öncülerinden biri olan dağıtılmış para sistemi olan b-money'in önericisi. Adam Back'in tavsiyesi üzerine Satoshi, b-money hakkında konuşmak için Wei Dai'ye ulaştı . Bitcoin tanıtım belgesinde referans olarak Dai ve b-money'den bahsediliyor. Ethereum kripto para biriminin en küçük birimine onun adı verilmiştir. 1 Wei = ETH'nin 1/1.000.000.000.000.000.000'i. Satoshi olduğunu reddediyor .





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Nick Szabo . Akıllı sözleşmelerin öncüsü ve bir Bitcoin öncülü olan Bit gold'un tasarımcısı. Başlangıçta orada olmayan Szabo ve Bit gold'dan bahsetmeler, 2009'un başlarında Bitcoin web sitesine eklendi. Satoshi ayrıca Bitcointalk'taki etkilerini de ayrı ayrı kabul etti. Szabo'nun parayla ilgili makalesi Hal Finney'nin RPoW'u için ilham kaynağı oldu. Diğer üçünün aksine Szabo ve Satoshi arasında iletişime dair herhangi bir kanıt ya da kabul yok. Satoshi olduğunu reddediyor .





(Resim Kaynakları: 1 , 2 )





Yaygın olarak tartışılan diğer olasılıklar arasında David Chaum ( DigiCash'in kurucusu, ecash'in yaratıcısı), Phil Zimmermann ( PGP'nin geliştiricisi), Len Sassaman , Cypherpunks e-posta listesinin bir veya daha fazla kurucusu ( Eric Hughes , Tim May , John Gilmore ), vb. yer almaktadır. .





Yukarıdaki kriptografiyle ilgili tüm olasılıklara rağmen, Satoshi'nin medyadaki en tanıdık yüzü pek olası görünmüyor. Mart 2014'te Newsweek, Satoshi'yi bulduklarına dair bir rapor yayınladı. Dorian Prentice Satoshi Nakamoto , Kaliforniya'da yaşayan emekli bir sözleşmeli mühendis.





Garip bir tesadüf eseri Hal Finney'nin evi birkaç blok ötedeydi. Dorian ( 1 , 2 ) Satoshi olduğunu reddetti.





Soruşturmacı muhabirin kendisini yanlış anladığını vurguladı. Dilbilimsel bir analiz de aynısını doğruladı .





Ancak bunun sonucunda ortaya çıkan medya çılgınlığı onun hayatını çoktan altüst etmişti. Yaşanan sorundan dolayı özür dilemek amacıyla Andreas Antonopoulos onun için bir bağış toplama etkinliği düzenledi . O dönemde toplam 23 bin ABD Doları (47,5 BTC) tutarında bağış yağdı. Ve bugün itibarıyla adrese toplam 102 BTC ulaştı. Muhtemelen hepsi bağışçılardan.





Satoshi'nin ayrıca Dorian'ı medyanın bakışından kurtarmaya çalıştığı da düşünülüyor. Ancak bu tartışmalıdır ( 1 , 2 ). Bununla birlikte, Dorian Nakamoto artık BT ve CT'de kalıcı bir memetik demirbaşıdır.





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Satoshi arayışı devam ederken, tekrarlanan bir hatırlatma , bir kişilik kültü yaratmamaktır. Veya Satoshi'yi koruma arayışından tamamen vazgeçmek . Kimliğin hiçbir zaman gün ışığına çıkmama ihtimaliyle birlikte “Hepimiz Satoshiyiz” sıklıkla tekrarlanan bir ifadedir ( 1 , 2 ).

Faketoshis ve Craig Wright'ın Tuhaf İddiaları

Ve bir de kendilerini Satoshi ilan edenler var. Veya Faketoshiler. Satoshi olduklarına dair iddialarına şüpheyle yaklaşan kişiler için aşağılayıcı bir ifade. Jörg Molt'tan ( 1 , 2 ), Ronald Keala Kua Maria'ya , Jurgen Debo'dan James Bilal Khalid Caan'a ve daha fazlasına ( 1 , 2 , 3 , 4 ).





Bunlardan en ünlüsü Craig Steven Wright'tır (CSW). Bitcoin'in fork versiyonu olan Bitcoin Satoshi Vision'ın (BSV) kurucusu.





Jimmy Wales , Edward Snowden , WikiLeaks , William Shatner , merhum Dan Kaminsky , Tim Draper , Matthew Green , Andrew O'Hagan , Adam Back , Vitalik Buterin , CZ , Emin Gün Sirer , Zooko Wilcox-O'Hearn , Greg Maxwell , Jameson Lopp ve teknoloji ve kripto topluluğundan pek çok kişi onu kınadı.





CSW'nin Satoshi olduğu yönündeki hikayeleri yayınlayan iki yayın bile günler sonra geri çekildi ( 1 , 2 ). Her ikisi de aldıkları "sızdırılan" ihbar belgelerinin sahte olduğundan şüpheleniyordu.





Yine de CSW, Satoshi'nin en ısrarcı iddiacısı olmaya devam ediyor. Öyle ki bazı Bitcoinciler ( 1 , 2 ), tutarsızlıklarının tam kapsamlı arşivlerini ( 1 , 2 , 3 ) oluşturdular. Kamuya yaptığı açıklamalardan ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ). Eserleri ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 * ). Ve hukuki ihtilaflar ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ).





* r/bsv alt dizini CSW'nin iddialarını çürütüyor.





(Resim Kaynakları: 1 , 2 )





CSW, eleştirilerle başa çıkmak için tehditlere ve çok sayıda davaya başvurdu ( 1 , 2 ). Başarısız da olsa ( 1 , 2 ). Yıllarca muhalifleri bağlamak. Birleşik Krallık mahkemelerinde bilinen diğer taktiklerin ( 1 , 2 ) yanı sıra genellikle hakaret suçlamalarının eşitlenmesi ( 1 , 2 ,3 ).





Kendi parası BSV'yi listeden çıkaran Cex'lere karşı dava açıldı. Bitcoin geliştiricileri, onun için imkansız müsadereleri zorlamak için mahkemeye sürüklendi . Ayrıca başarısızlıkla . Şimdiye kadar . Aşağıda bununla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.





Bitcoin yazılımını ve teknik incelemesini barındıran çeşitli platformlar, Birleşik Krallık yargı bölgelerinde bunları kaldırmak zorunda kaldı. Telif hakkı iddialarıyla ilgili sürekli takip nedeniyle. Bu durum CSW'yi rahatsız edecek şekilde daha fazla sunucunun onu başından savmasına neden oldu. Hükümetlerden olanlar da dahil.





Herhangi bir davacının kesin kanıtı, Satoshi'nin bilinen anahtarlarını kullanarak bir mesaj imzalamak veya fonları taşımak olacaktır. Kısa bir süreliğine, ilk Bitcoin kullanıcılarından biri CSW'nin bunlara sahip olduğuna inandırıldı. Gavin Andresen, Satoshi'nin projenin sürdürülmesi için görevlendirdiği katkıda bulunanlardan biriydi.





Londra'da artık meşhur olan özel bir imza oturumunun ardından CSW'ye " ikna oldu". Bazıları faul yapıldığını iddia etti. Diğerleri Gavin'in aksini söylemesi nedeniyle baskı altında olduğunu düşünüyordu . Sonunda aldatıldığına dair şüphelerini açıkladı ( 1 ,2 ). "Craig Wright'a güvenmek bir hataydı" dedi .





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CSW şimdi Satoshi'nin anahtarlarını içeren cihaza kasıtlı olarak zarar verdiği konusunda ısrar ediyor. Onu Satoshi'ye bağlayabilecek tek tartışılmaz kanıt. Daha da tuhafı ise Satoshi'nin on milyarlarca değerindeki paralarını arama konusundaki isteksizliği .





Bunun yerine diğer çeşitli cüzdanlara ve fonlara el koymak için önemli miktarda kaynak harcadı. Bu arayışlardan bazıları muhteşem bir şekilde geri tepti ( 1 , 2 , 3 ).





Buna rağmen Bitcoin geliştiricilerini ve bakımcılarını başka bir dizi adres nedeniyle mahkemeye verdi. CSW'nin iddiası: Hırsızlar, 100.000'den fazla BTC (bugün ~2.6 Milyar USD) içeren "onun" ( 1 , 2 ) cüzdanlarının özel anahtarlarını ( 1 , 2 ) çaldı. Ve bazı nedenlerden dolayı anahtarların tek kopyasını sildiler.





Bitcoin'i bugüne kadar başka bir yere taşımak yerine. İşin en tuhaf yanı, bu cüzdanlardan birinin bir zamanlar kötü şöhretli bir soyguna karışmış olmasıydı ( 1 , 2 ).





CSW'nin talebi: Bitcoin geliştiricilerinin, bu paralara erişmesini sağlamak için Bitcoin protokolünde bir şekilde değişiklik yapması gerekiyor. Blockchain'i BSV'yi anımsatan değişiklikler ( 1 , 2 ). Özel anahtarları kurtarmak için arka kapılar oluşturmak mümkün değildir.





Bu yüzden merkezi olmayan bir blok zincirinin mahkeme kararıyla geri alınmasını zorlamaya çalışıyor. Değişmezlik ve sansüre karşı dayanıklılık gibi kripto ideallerine aykırı olan neredeyse imkansız bir çaba.





Bitcoin'i sakatlamak sadece hayır-hayır olmakla kalmıyor, aynı zamanda zincirde geriye dönük herhangi bir değişiklik, düğüm ağı tarafından tamamen reddedilecek ve çatallanacaktır. Açık kaynak geliştirmenin feci sonuçlarından bahsetmiyorum bile ( 1 , 2 ).





Bu korkutma kampanyaları geliştiricileri taciz etti ve Bitcoincilerin yolunu kesti . CSW ve ortaklarının CT genelinde neredeyse oybirliğiyle alay konusu olacak kadar küçümsenmesi ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Kabilecilikten bağımsız olarak ( 1 , 2 ).





Bu, ortaklarının geri adım atmaya başladığı bir noktaya geldi ( 1 , 2 ). Hayal kırıklığına uğramış destekçiler ise yerine getirilmeyen sözler nedeniyle ona düşman oluyor .

Bitcoin ve Taklitleri

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Bitcoin oldukça karmaşık bir konudur çünkü birçok amaca hizmet eder:





Bitcoin tokenı (kod kodu: $BTC veya daha az popüler olan $XBT) yatırım için bir varlık görevi görür. Havale için para olarak. Spekülasyon için ticareti yapılabilir bir mal olarak.





Bitcoin ağı tüccarlar için bir ödeme sistemi olarak hizmet vermektedir. Bir iletişim ağı olarak. Siyasi yıkımın bir aracı olarak.





Bitcoin blok zinciri değişmez bir veritabanı görevi görür. Dağıtılmış bir defter olarak.





Bitcoin yazılımı, diğer uygulamaların üzerine inşa edilmesi için bir protokol görevi görür.





Ve benzeri. Bitcoin'e ilişkin açıklamaların bu kadar çeşitli olmasının nedeni budur - internet parası, özgürlük parası, altın 2.0, salak sigorta vb. Satoshi , "Bu şey için genel izleyiciler için bir açıklama yazmak çok zor. Bunu ilişkilendirecek hiçbir şey yok."





Bitcoin'den sorumlu resmi bir kurum yoktur. Üretim araçlarını kontrol eden bir Bitcoin Şirketi yok* . Hayır Onu temsil eden Bitcoin Derneği *1. Faaliyet gösterdiği herhangi bir merkez yok. Maaş bordrosunda sözcü yok. Aksini iddia eden herhangi biri sizin çıkarınızı düşünmeyebilir.

* Bir “Bitcoin şirketi”, Bitcoin ile uğraşan herhangi bir işletmedir. Gözaltına almak, işlem yapmak, madencilik yapmak, düğümleri çalıştırmak vb.





*1 Bitcoin forklarından biri için lobi/PR/savunuculuk grubu olarak kurulmuş bir “Bitcoin Derneği” bulunmaktadır. Aşağıda bununla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ancak bunun Bitcoin ile alakası yok.

Bitcoin.org web sitesi açık kaynaklı bir proje olarak sürdürülmektedir . Başlangıçta ilk Bitcoin geliştiricisi Satoshi ve Martti Malmi tarafından tescil edilmiş ve yönetilmiştir. Daha sonra gönüllülere teslim edildi. Benzer şekilde Bitcoin yazılımı da ücretsiz ve açık kaynaktır.





Yine gönüllüler tarafından ücretsiz olarak yönetildi. Herkes buna katkıda bulunabilir. Bitcoin şirketleri, STK'lar , araştırma kuruluşları vb. bu geliştiricilerin ve bakımcıların bazılarına bağış ve hibelerle sponsorluk yapıyor.





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Bitcoin'in kuralları, yazılımın kodu tarafından uygulanır ve dünya çapında gönüllü olarak çalıştırılan binlerce düğüm tarafından doğrulanır. Herkes bir düğüm kurabilir ve ağın bir parçası olabilir. Ancak hiçbir kurum kural ve düzenlemeleri tek taraflı olarak değiştiremez.





TLDR: Bitcoin'in yöneticileri yoktur . Kontrol eden çıkarlar yok. Kapı bekçisi yok . Telif hakkı yok. Patent yok. Gerçekten merkezi olmayan bir paradigma .





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Sonuç olarak, birçok Bitcoin taklidi engellenmeden ortaya çıkıyor. Gerçeğiyle karıştırılmaması gereken madeni paralar ve jetonlar. “ Bitcoin ”i şaka olarak kullanan memecoinler gibi (HarryPotterObamaSonic10Inu'nun kodu $BITCOIN'dir). Veya saf kişileri tuzağa düşürmek için yanıltıcı reklamlar kullanan yarım yamalak projeler ve dolandırıcılıklar.





“Daha iyi Bitcoin”, “Bitcoin ama farklı”, “Tıpkı Bitcoin gibi”, “Doğunun Bitcoin’i”, “Seyahat endüstrisi için Bitcoin” vb.









Lider olmadığı için de gruplar zaman zaman darbe girişiminde bulunuyor. Bitcoin'in kendisi üzerindeki kontrolü ele geçirmek için. Bu kazanılmış çıkarlar çekişmeli değişiklikleri zorlamaya çalışıyor. Yazılımda geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişiklikler yapılması için baskı yapmak ve düğümleri bunları desteklemeye ikna etmek.





Yeni kodu çalıştırmayı kabul eden düğümlerin alt kümesi, bir Bitcoin sert çatalı oluşturur. Yeni bir zincir ve yeni bir madeni parayla yeni bir ağa bölünerek.





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Bitcoin Cash (BCH) ve BSV en bilinen çekişmeli çatallardır . BCH Bitcoin'den, BSV ise BCH'den çatallandı. Bu kıymık gruplar için çekişmenin nedeni zincirdeki blokların boyutuydu. Blok boyutunu Satoshi'nin sabit kodladığı sınırdan artırmak istediler.





Bunu akılda tutarak, Bitcoin'e ilk katkıda bulunanlardan biri olan Gavin Andresen ve Mike Hearn, Bitcoin XT adlı ilk dikkate değer çatalı yaptılar. Böylece Blok Boyutu Savaşını ateşliyoruz.





Kendi taraflarında güçlü çıkarlara sahip olmalarına rağmen “büyük engelleyiciler” Bitcoin ile istediklerini elde edemediler. Orta yola ulaşamamanın ardından ( New York Anlaşması ^ ), BCH, Bitcoin XT'yi şablon olarak kullanarak çatallandı. Yıllar sonra BSV, daha fazla anlaşmazlık nedeniyle BCH'den ayrıldı.

^ NYA'nın Başarısızlığı, Davut'un Goliath'a karşı kazandığı zafer olarak görülüyor. Bağımsız düğümlerin ağ üzerinde hakimiyet kurduğunu tespit etti. Bitcoin şirketlerinin ve madencilik koalisyonlarının kontrol yetkisine sahip olduğu yönündeki uzun süredir inanılanın aksine.

Tartışmalı hard forkların Bitcoin ile ortak bir geçmişi var. Ta ki ayrılık noktasına gelene kadar. Daha sonra ayrı projeler olarak faaliyet gösterirler. Bazıları içtenlikle benimsenen ilkelerden sapar . Yine de Bitcoin'den farklarını gizlemeye devam ediyorlar.





Örneğin, BSV pazarlamacıları ( 1 , 2 ) sınırları bulanıklaştırma konusunda bir üne sahiptir. Olaylar aracılığıyla. Lobi çalışmaları ( 1 , 2 ). Yayınlar . “ Bitcoin Derneği ” gibi kuruluşların kurulması. İnce bir ayrım olarak, bazen BSV'ye atıfta bulunmak için "Bitcoin" yerine "BitCoin" derler.





(Resim Kaynakları: 1 , 2 )





Bitcoin dışı çabalar da ortaklaşa seçiliyor. Bunun bir örneği, Jack Dorsey'in TBD'nin Web5 girişimini desteklemesiydi. 22 Haziran'da başlatılan Web5, merkezi olmayan bir web deneyiminin blockchain olmayan bir uygulamasıdır. Bölüm VII – Kabilecilik'te daha ayrıntılı olarak tartışıldı.





TBD'nin açıklamasından aylar sonra “ Web 5.0 ” konferansı haberi geldi. Bu etkinlikte “Web5” blockchain'leniyordu. “ Konferans Vizyoneri mi?” CSW.





Benzer bir şekilde, Bitcoin hakkında ilk ciddi okumaya başladığımda Bitcoin.com beni şaşırttı. Çünkü BTC'ye "Bitcoin Core" diye hitap ederken BCH'nin "Bitcoin" olduğunu ima ediyordu. Sitenin, BCH bağlı kuruluşlarına ait, kâr amaçlı ( 1 , 2 ) bir site olduğunu ancak daha sonra fark ettim.





Reddit'teyseniz r/btc alt dizisinin de BCH destekçileri tarafından yönetildiğini lütfen unutmayın. Blok siyasetinin bir sonucu. X/Twitter'daki @Bitcoin tanıtıcısı bile bir zamanlar bir BCH savunucusuna aitti.





Kasıtlı olsun ya da olmasın, bu tür şaşırtmacalar farkında olmayanların kafasını karıştırır , bilenleri rahatsız eder ( 1 , 2 ) ve öfkeli çatışmalara yol açar. Fork destekçilerine Bitcoin çevrelerinde şüpheli bir itibar kazandırıyor ( 1 , 2 ). Bu yüzden bu bölümün çatallar, fugaziler ve gerçek olanı ayırt etmenize yardımcı olacağını umuyorum.





Bölüm V Planı: Merkezileşme ve Merkezi Olmama Karşıtı

NOT: Burada da yayınlanmıştır.





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