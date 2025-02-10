MuskIt, Faydayı Güçlendirmek ve Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Büyük 100M Token Geri Alımını Başlattı

DUBAI, Birleşik Arap Emirlikleri, 10 Şubat 2025, Chainwire

10 Günlük Özet: MuskIt ekibi, Musk Enstitüsünün MuskIt ekosisteminin faydasını artırma ve güçlendirmeye yönelik stratejik bir girişimin parçası olarak 100 Milyona kadar $MuskIt tokeni satın alacağını duyurmaktan heyecan duyuyor. $MuskIt 500 Milyon Dolarlık Piyasa Değerine Fırladı, Errol Musk'tan Resmi Destek Aldı ve Güçlü Geri Alım Destek Planını Açıkladı

Geçtiğimiz on gün, şirket için önemli bir büyüme dönemini işaret ediyor $MiskIt . Jeton, bir sıçrama yaptı 500 milyon dolarlık piyasa değeri , uzaydaki en hızlı büyüyen memecoin'lerden biri olarak kendini sağlamlaştırdı. Bu süre zarfında, güvenilir token'ın topluluğu 52.038 sahibine ulaştı; hatta Tesla Sahipleri Silikon Vadisi'nden destek X'teki hesap.





Ayrıca, $MuskIt, Errol Musk'tan resmi bir onay aldı Fortune dergisi özelliği sonuç olarak bir %3.500 fiyat artışı sadece birkaç dakika içinde.

Musk Ailesinin Memecoin'i Güçlü Bir Geri Alım Planı Duyurdu ve 5 Yıllık Vizyon Hakkında Yorumlar:

MuskIt ekibi, Musk Enstitüsünün MuskIt ekosisteminin faydasını artırma ve güçlendirme amaçlı stratejik bir girişimin parçası olarak 100 Milyon $MuskIt token'ı satın alacağını duyurmaktan heyecan duyuyor.





Bu güçlü geri alım destek planıyla, uzun vadeli istikrarı garantiliyorlar ve token'ın piyasadaki gücünü güçlendiriyorlar. Bu stratejik hareket yalnızca fiyat hareketiyle ilgili değil; MuskIt'in gerçek dünya etkisi, fayda ve durdurulamaz ivme vizyonunu güçlendirmekle ilgili.





Bu token'lar Musk Enstitüsü ve Musk Kulesi'nin devam eden gelişimine tahsis edilecektir. Musk Enstitüsü, MuskIt'in dönüştürücü bilim, akademik sinerji, girişim kuluçka merkezi ve misyon odaklı çözümlerden oluşan dört temel ilkesiyle uyumlu olarak, eğitim, araştırma ve iş birliği için küresel bir merkez olarak hizmet verecek, öncü teknoloji, sürdürülebilir inovasyon ve blok zinciri entegrasyonunda ilerlemeleri yönlendirecektir.





Öncü bir altyapı projesi olan Musk Tower, $MUSKIT token'ları tarafından desteklenen etkinlikler, ticari girişimler ve merkezi olmayan hizmetler için dinamik bir alan sağlamak üzere tasarlanmıştır.





Geri alım modeli yapılandırılacak ve temel kilometre taşlarına bağlanacak:





Topluluk Katılımı: #MuskIt veya @justmuskit etiketi kullanılarak X'te yapılan her 1.000 organik gönderi, 100.000 $MuskIt geri satın alımını tetikler.

Ekosistem Genişlemesi: Önemli yeni ortaklıklar veya entegrasyonlar 500.000 $MuskIt geri alımıyla sonuçlanır.

Piyasa Önemli Noktaları: Tüm zamanların en yüksek seviyesinin aşılması, 5 milyon dolarlık MuskIt geri alımını tetikler.





Bu girişim, MuskIt'in uzun vadeli vizyonunu ve sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığını güçlendiriyor.





"100 milyon $MuskIt token'ının edinilmesi, Musk Enstitüsü ve Musk Kulesi'ni teknolojik inovasyon ve sürdürülebilir ilerlemenin küresel merkezleri haline getirme yönündeki beş yıllık vizyonumuzda önemli bir adım teşkil ediyor. $MuskIt'i ekosistemimize entegre ederek, merkezi olmayan bir topluluğu güçlendiriyor, çığır açan araştırmaları teşvik ediyor ve teknoloji ve kültürün geleceğini yeniden tanımlayacak gerçek dünya uygulamalarını yönlendiriyoruz. Bu girişim, blok zinciri ve merkezi olmayan finansın kalıcı etki, inovasyon ve topluluk güçlendirmesini beslediği canlı bir ekosistem oluşturma taahhüdümüzü pekiştiriyor." dedi Errol Musk.

Musk Enstitüsü'nü tanıtıyoruz

Musk Enstitüsü sadece başka bir girişim değil; inovasyon için daha geniş bir vizyonu temsil ediyor. Son teknoloji, sürdürülebilir inovasyon ve blok zinciri entegrasyonu için küresel bir merkez olacak şekilde tasarlanan enstitü, birleşik bir ekosistem içinde dönüştürücü bilime, akademik iş birliğine, girişim kuluçkasına ve misyon odaklı çözümlere odaklanacak.

Musk Kulesi'nin tanıtımı

Etkinlikler, ticari girişimler ve merkezi olmayan hizmetler için en üst düzey alan olacak şekilde tasarlanan ve hepsi $MuskIt token'ları ile güçlendirilen amiral gemisi güç merkezi Musk Tower'a hazır olun.





Bu sadece sembolik bir satın alma değil; vizyonumuzun cesur bir ifadesidir:





Token Faydasını Artırın: Musk Enstitüsü ve Musk Kulesi'ndeki eğitim, ticari ve sosyal platformlarda $MuskIt'in rolünü yükseltin.

Topluluk Katılımını Ateşleyin: VIP etkinlik erişiminden çığır açan araştırma işbirliklerine kadar, token sahiplerimiz için özel avantajların kilidini açın.

Ekosistem Genişlemesini Hızlandırın: MuskIt'in küresel etkisini artıracak hızlandırılmış projeler ve ortaklıklar.

Misk Yap sadece bir meme coin'den daha fazlasıdır—bir harekettir. Cesurca eylemde bulunmayı, engelleri aşmayı ve büyüklüğe ulaşmayı temsil eden bir zihniyet. Yenilikçilik ve verimliliğin devrimci ruhundan ilham alan MuskIt, işleri daha iyi yapma, statükoya meydan okuma ve başarıyı yeniden tanımlama dürtüsünü temsil eder. Zaten 50.000'den fazla sahibi MuskIt'e sahip olduğundan, genişleyen topluluğu büyüyen varlığını yansıtır.





Sadece bir fikri somutlaştırmak için üretilen diğer geleneksel meme coin'lerin aksine MuskIt, Musk Ailesi tarafından destekleniyor ve Errol Musk Enstitüsü'nün resmi coin'i olarak hizmet verecek.

MuskIt: Hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermeyenlerin parası. Musk Ailesi Onayladı ve Kabul Etti.

Temas etmek

Pazarlama Direktörü

BİLİŞSEL STRATEJİLER

Metaverse 7 FZE

iletiş[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada







