MetaCene'nin Oyun Endüstrisinde Blockchain ile Devrim Yaratma Arayışı

Ishan Pandey: Merhaba Qunzhao Tan, Sizi "Startup'ın Arkası" serimize davet etmekten mutluluk duyuyorum. Bize MetaCene'in arkasındaki motivasyondan bahsedebilir misiniz?





Alan Tan: Beni bu seriye dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. MetaCene'in arkasındaki motivasyon, oyuna olan derin tutkumdan ve Çin'in MMO pazarına katkıda bulunma deneyimimden, Çin'in Nasdaq listesinde yer alan ilk oyun şirketini kurmuş olmamdan geliyor. Blizzard, Shanda Games ve Perfect World gibi endüstri devlerinin emektarlarından oluşan bir ekip tarafından destekleniyorum ve oyuncuların canlı bir sanal toplum oluşturmaya gerçekten katkıda bulunabilecekleri geniş bir çevrimiçi dünya yaratma misyonunu paylaşıyoruz. Web3 oyunlarının, dijital sahiplik ve ortak yönetim gibi geleneksel oyun sorunlarını çözme, daha sürdürülebilir bir ekonomi ve gerçek etkileşimi hedefleyerek oyun deneyimlerini katılan herkes için daha zengin ve daha anlamlı hale getirme potansiyeli bizi heyecanlandırıyor.





Ishan Pandey: MetaCene'yi özellikle dijital sahiplik, yaratıcılık ve blockchain teknolojisinin entegrasyonu açısından diğer oyun platformlarından ayıran temel özellikleri detaylandırabilir misiniz?





Alan Tan: MetaCene, dijital sahiplik, yaratıcılık ve blockchain teknolojisinin kusursuz entegrasyonunun bir karışımıyla öne çıkıyor. Oyuncular, platformumuzda topluluk ve güven duygusunu geliştirerek, açık ve adil bir şekilde ticaret yapma özgürlüğüyle, varlıklarının gerçek mülkiyetinin tadını çıkarırlar. İşlemleri kolaylaştırmak ve her türlü manipülasyona karşı koruma sağlamak için özel bir ticaret platformu geliştirerek bunu geliştiriyoruz.





Yaratıcılığa yaklaşımımız, özellikle Realms Sunucu Ağımız aracılığıyla topluluk katılımına odaklanır. Bu, oyuncuların ve loncaların sunucu oluşturma, yönetişim ve hatta gelir paylaşımına aktif olarak katılmalarını sağlar. Bu, oyuncuları MetaCene operasyonlarının önemli bir parçası haline getirmenin yanı sıra ekosistemimizi de önemli ölçüde zenginleştiren bir model.





Teknoloji cephesinde MetaCene, en iyi halka açık blok zincirler ve oyun odaklı zincirler arasında merkezi olmayan bir yayın ağı oluşturmak için blok zincirinden yararlanıyor ve zincir içi oyun mantığı ve operasyonları için sağlam bir altyapı sağlıyor. Bu, mobil, bulut ve bilgisayardaki çok kanallı dağıtımımız ve entegre Web2+Web3 pazara açılma stratejisiyle birleştiğinde bizi pazarda benzersiz bir konuma getiriyor. Son olarak, üstün bir oynanış, geniş bir dünya haritası ve çeşitli karşılaşmalar ve hikayeler sunmaya odaklanmamız, MetaCene'nin yüksek kaliteli bir oyun platformu olarak öne çıkmasını sağlarken aynı zamanda oyun ekonomimizi canlandırıyor ve özel oyuncuların ilgisini çekiyor.





Ishan Pandey: MetaCene, Alfa Testleri sırasında artan katılımcı oyuncu sayısı ve günlük ortalama oyun süresiyle hızlı bir büyüme gösterdi. Ticari Sürüm 1.0 sürümüne kadar bu ivmeyi nasıl sürdürmeyi ve geliştirmeyi planlıyorsunuz?





Alan Tan: Özellikle ikinci NFT koleksiyonumuz Cece Cube'un piyasaya sürülmesi, Google Chrome mini oyunu xMetaCene'nin piyasaya sürülmesi ve Cryptopedia'da OKX ile yaptığımız iş birliğiyle tutarlı ve önemli ilerleme kaydetmeye devam ettik. Yaklaşımımız, topluluğumuzun içeriğini, ürününü ve genel deneyimini geliştirirken bir yandan da sonraki kilometre taşlarımızı aralıksız takip etmek olmuştur.





Alfa testlerimiz belirli görevler ve hedefler göz önünde bulundurularak titizlikle tasarlanmıştır. Bu aşamalar, varlık ağımızın ve sunucu performansımızın stres testini yapmak, oyunun denge ve heyecanına ince ayar yapmak ve topluluk geri bildirimlerine göre oyun operasyonlarını ve proje kalitesini geliştirmek için çok önemlidir. Ekosistemimiz için en canlı ve sürdürülebilir ekonomik modeli belirlemeye odaklanmamız da aynı derecede önemlidir. Hem mobil hem de PC üzerinden erişilebilecek olan Alpha Testing 3'e hazırlanırken, oyunumuzu daha da geliştirmek için öğrendiğimiz dersleri ve topladığımız geri bildirimleri bir araya getirmek için sabırsızlanıyoruz.





Ishan Pandey: Mocaverse, YGG ve Ancient8 ile yapılan işbirlikleri MetaCene'nin genişlemesine nasıl katkıda bulunuyor ve oyuncular bu ortaklıklar sonucunda gelecek sürümlerde ne gibi heyecan verici gelişmeler bekleyebilirler?





Alan Tan: Mocaverse, YGG ve Ancient8 ile yaptığımız işbirlikleri, MetaCene'nin genişlemesinde çok önemli bir rol oynuyor ve her biri ekosistemimize benzersiz değer katıyor. Örneğin Mocaverse ile yapılan ortaklık, ekosistemin birlikte çalışabilirliğini önemli ölçüde artıracak, oyuncuların Moca ID'lerini kullanarak MetaCene'ye ışınlanmalarına ve yaklaşan diğer işbirliği ödüllerinden faydalanmalarına olanak sağlayacak.





MetaCene'nin gelişiminin merkezinde yer alan topluluklar olan YGG ve Ancient8 ile çalışmak inanılmaz derecede ödüllendirici oldu. Uzun süredir ortaklarımız olan bu loncalar, başından beri topluluk tartışmalarımıza aktif olarak dahil oldular. Alfa testlerimize katılımları, sağladıkları paha biçilmez geri bildirimler ve içgörülerle birleştiğinde yönümüzü şekillendirmede etkili oldu. Bu, topluluğun ve oyuncuların sadece katılımcılar değil aynı zamanda oyun dünyasının ortak yaratıcıları olduğu Web3 oyunlarının özünü vurgulamaktadır.





Ishan Pandey: Realms NFT koleksiyonu ve bunun MetaCene'nin daha geniş oyuncu merkezli eğlence ve yaratıcılık vizyonuyla nasıl bağlantılı olduğu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşabilir misiniz?





Alan Tan: MetaCene'nin oyuncu merkezli eğlenceyi ve yaratıcılığı teşvik etme taahhüdünü yerine getirmek için Realms NFT koleksiyonu, oyun deneyimine dönüştürücü bir boyut kazandırıyor. Bu koleksiyon, loncalara, yatırımcılara ve topluluk üyelerine, sunucuları üzerinde yönetim ve operasyonel haklar vererek onları güçlendirir. Oyuncu tarafından kontrol edilen bu sunucular, resmi sunuculardakilerden farklı olarak özel varlıklar, görseller ve oyun öğeleri aracılığıyla benzersiz deneyimler sunmak üzere tasarlanmıştır. Dahası, bölgesel kültürlerin ifade edilmesine olanak tanıyarak oyuncuların MetaCene'deki maceralarına derinlik ve çeşitlilik katıyor. Bu nedenle Realms NFT'leri, MetaCene ekibinin desteğiyle oyuncular, loncalar ve yatırımcılar tarafından yönetilen sunucu yönetimini ve işletme haklarını sembolize eder.





Ek olarak, yapay zeka destekli oyun içi editörler aracılığıyla oyuncular, sunucularını yaratıcılıklarını ve kişiliklerini yansıtacak şekilde uyarlayabilir, markalaşma promosyonları, IP işbirlikleri, sanal etkinlikler ve daha fazlası için olanaklar yaratabilirler. Oyun tasarımına ve katılımına yönelik bu yaklaşım, MetaCene içindeki içeriğin sınırsız şekilde genişletilebilir olmasını sağlar ve oyuncu katılımının ve yaratıcılığın önceliklendirildiği bir oyun ortamı yaratmaya yönelik daha geniş vizyonumuzla mükemmel bir şekilde uyum sağlar.





Ishan Pandey: MetaCene ekosistemindeki yaratıcılar arasında işbirliğini ve yeniliği nasıl teşvik etmeyi planlıyorsunuz?





Alan Tan: MetaCene ekosistemindeki yaratıcılar arasında işbirliğini ve yeniliği geliştirmek için çeşitli stratejik girişimler uyguluyoruz. İlk olarak, bahsettiğim Realms NFT ortak oluşturma haklarını, sunucu gelir paylaşımı da dahil olmak üzere yaratıcı teşvik modeliyle birlikte sunuyoruz. İçerik oluşturuculara yaratıcı çalışmalarında pay sağlayarak MetaCene evreninde sahiplenme ve ortaklık duygusu kazanacaklarından eminiz. Ayrıca, yakında çıkacak olan MetaCene çekirdek dünya haritasının ayrılmaz bir parçası olan World Island aracılığıyla açık dünya içeriğini genişletiyoruz.





Bu genişletme, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği (UGC) ve Land NFT'lerini içerecek şekilde tasarlandı ve bir kez daha yaratıcılara yaratıcılıklarını ifade edebilecekleri ve oyunun çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunabilecekleri bir tuval sunuyor. Bu oyun içi stratejilere ek olarak, çeşitli platformlar aracılığıyla yaratıcı topluluğumuzla aktif olarak etkileşime geçiyoruz. Sosyal medyada sınırlı sayıda düzenlenen etkinliklere, kampanyalara ve işbirliklerine ev sahipliği yaparak MetaCene IP'sini oyunun sınırlarının ötesine genişletmeyi hedefliyoruz.





Ishan Pandey: Daha geniş kripto piyasası bağlamında, blockchain oyun endüstrisini etkileyen kripto para birimi fiyatlarındaki son artışı nasıl öngörüyorsunuz ve MetaCene'nin piyasa dalgalanmalarıyla ilişkili potansiyel zorlukları aşmak için hangi stratejileri var?





Alan Tan: Kripto para fiyatlarındaki son artış, özellikle Bitcoin'in ABD ETF onayları ve küresel olarak kripto politikalarıyla ilgili daha fazla beklenen netlik ortasında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması, kripto pazarına benzeri görülmemiş bir canlılık katıyor. Bu, finansal kurumların kriptoya yatırım yapmasına, beklentileri aşmasına ve blockchain oyun endüstrisi için yeni fırsatlar sunmasına kapı açtı. Diğer kripto para birimlerinin henüz zirveye ulaşmadığı beklentisiyle, yüksek kaliteli Web3 oyun projelerinin potansiyel yükselişinden heyecan duyuyoruz. Isınan pazar, boğa piyasasının Web3 oyunları üzerinde tam etkisine zemin hazırlıyor ve Web3 kullanıcısı olmayanlar arasında daha fazla ilgi ve tartışma çekiyor.





MetaCene olarak bu gelişmeleri, blockchain oyunlarının kitlesel olarak benimsenmesini teşvik etmek için kritik bir an olarak görüyoruz. Potansiyel pazar dalgalanmalarını yönlendirme stratejimiz, sürekli yeniliğe ve zengin, ilgi çekici bir oyun deneyimi sunma kararlılığımızı sürdürmeye odaklanır. Topluluğumuzu genişletmek ve daha fazla oyuncuyu blockchain oyunlarının benzersiz avantajlarıyla tanıştırmak için artan pazar ilgisinden yararlanacak olsak da, bu heyecan yatıştığında oyuncuları tutacak olan şey oyunumuzun kalitesi olacak.





Ishan Pandey: Kripto endüstrisindeki düzenleyici incelemeler artıyor. MetaCene, özellikle dijital varlık sahipliği ve oyun içi ekonomiler gibi konulardaki mevzuat zorluklarını nasıl aşıyor?





Alan Tan: MetaCene, uyum ve daha geniş kabule yönelik bir yaklaşımla gelişen ortamı kucaklıyor. Mevzuatın daha net bir şekilde açıklığa kavuşturulmasına yönelik bu değişim bir zorluk teşkil etmiyor; bu bizi Web3 projelerinin evrensel olarak kitlesel olarak benimsenmesine daha da yaklaştıran bir fırsat. Yaklaşımımız her zaman Web2 ile Web3 arasındaki boşluğu doldurmak, platformumuzun erişilebilir olmasını ve geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamak olmuştur. Varlığımızı kripto alanının ötesine taşıyor, Steam ve Epic Games Store gibi 20'den fazla geleneksel oyun dağıtım platformunun yanı sıra Google Play ve Apple App Store gibi ana akım Web2 uygulama platformlarında listelenmeyi hedefliyoruz.





Dijital varlık sahipliği ve oyun içi ekonomilerin yönetilmesi söz konusu olduğunda stratejimiz sürekli deneme ve dengeye odaklanıyor. Amacımız, ister kendini adamış Web2 oyuncuları, ister kriptoya aşina Web3 meraklıları olsun, tüm oyunculara hitap ederek 'oynama' ve 'kazanma' dinamiklerinin bir arada var olduğu kapsayıcı bir oyun deneyimi sunmaktır. Bu dengeli yaklaşımla herkesin platformumuzun sunduğu tüm olanaklardan yararlanabileceği bir ortam sağlıyoruz.





Ishan Pandey: Geleceğe baktığınızda blockchain oyunlarının geleceğine dair vizyonunuz nedir ve hızla gelişen bu sektörde inovasyonun ön saflarında kalmayı nasıl planlıyorsunuz?





Alan Tan: Blockchain oyunlarının 'ders kitabı' vizyonuyla uyumlu, tamamen zincir üzerinde oyun kavramı var. Bu, önemli donanım ve altyapı yetenekleri gerektirir ve biz hala yüksek kaliteyi kitlesel benimsemeye yönelik ticari hazırlıkla birleştiren, tamamen zincir üzerinde projeler görmenin eşiğindeyiz.





Öte yandan MetaCene, bazılarının 'Web2.5' yaklaşımı olarak tanımlayabileceği şeyi temsil ediyor. Web2 AAA oyunlarının kalitesini, oynanabilirliğini ve uzun ömürlülüğünü Web3'ün yenilikçi alanlarıyla birleştiriyoruz. Ekibimizin geleneksel oyun geliştirme, operasyonlar ve proje yönetimi konusundaki kapsamlı geçmişinden yararlanan MetaCene, ana akım blockchain oyunlarına giden bu hibrit yolu yönlendirmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Web3 oyun alanının öncülerini de gözlemleyerek ve onlardan öğrenerek hem ilham hem de yön buluyoruz. Bu dersler sadece stratejimizi bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda liderlik konumunu sürdürme çabamızı da körüklüyor. Sektör geliştikçe MetaCene, güçlü yönlerimizden yararlanmaya ve gelişen teknolojilere ve trendlere uyum sağlamaya devam ederek blockchain oyunlarının geleceğini şekillendirmede örnek oluşturmamızı sağlamayı planlıyor.





Hikayeyi beğenip paylaşmayı unutmayın!

Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, yazar olarak marka programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. Doğrudan tazminat, medya ortaklıkları veya ağ oluşturma yoluyla olsun, yazarın bu hikayede adı geçen şirket/şirketlerde çıkarı vardır. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYÖR



