'MBX/HACK The FUN' Başvuruları Açıyor: Web3 Oyun Geliştiricileri İçin Bir Hızlandırma Programı

**Seul, Güney Kore, 24 Şubat 2025/Chainwire/--**Küresel oyun devi Netmarble tarafından desteklenen web3 oyun ekosistemi MARBLEX ve Dracoon Girişimleri , web3 oyun konusunda uzmanlaşmış bir VC, MBX/HACK the FUN için başvuruları resmen açıyor. Bu karma program, web3 oyun geliştiricilerinin MARBLEX ekosisteminde yüksek kaliteli oyunlar inşa etmelerine, iyileştirmelerine ve başarıyla başlatmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hackathon'u bir hızlandırma girişimiyle birleştiriyor.





MBX/HACK the FUN bir hızlandırıcıdan daha fazlasıdır; bir oyun lansman platformudur. Program, Web3 oyun stüdyoları için uygulamalı teknik destek, mentorluk ve iş hızlandırma fırsatları sağlar. Bu program, halihazırda oynanabilir bir yapıya sahip olan veya ileri geliştirme aşamalarında olan ekipler için tasarlanmıştır. Ayrıca, program katılımcıları, potansiyel ortaklar, yatırımcılar ve yayıncılarla bağlantı kurabilecekleri Nisan ayındaki Token2049 Dubai'de projelerini sergileme fırsatına sahip olacaklar.





Dört hafta boyunca oyun stüdyoları ve geliştiriciler, ev sahiplerinin ve üst düzey web3 oyun uzmanlarının rehberliğinde oyun oynama, token ekonomisi ve pazara giriş stratejilerini geliştirecekler. Program, Dubai'de finalistlerin oyunlarını sektör liderlerine, yatırımcılara ve büyük oyun ekosistemi ortaklarına sunacakları, yüksek profilli bir demo günü olan The FUN Fest ve sürükleyici bir oyun etkinliğiyle sona erecek.





Kazanan takımlar her biri 100.000$+ ödül, program sonrası hızlandırma, takip fonlama fırsatları ve MARBLEX ekosisteminde başarılı bir lansman ve uzun vadeli büyümeyi garantilemek için pazarlama desteği alacak. Başvurular şu anda açık ve 10 Mart 2025'te (CET) kapanacak. Programa katılmak isteyen geliştiriciler şu adresten başvuruda bulunabilir: resmi web sitesi ( https://mbxhack.fun ). Bu, web3 oyun yaratıcılarının önde gelen bir küresel yayıncıyla çalışıp başarı için gerçek oyuncularla doğrudan bağlantı kurmaları için bir fırsattır.

MARBLEX Hakkında

MERMER Netmarble tarafından desteklenen web3 oyun ekosistemidir, en iyi küresel oyun yayıncılarından biridir. MARBLEX, blockchain teknolojisini sürükleyici oyun deneyimleriyle birleştirerek cüzdanlar, DeFi SWAP ve NFT pazar yerleri dahil olmak üzere Web3 hizmetlerine kesintisiz erişim sunar.

Kullanıcılar daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilir: https://marblex.io

Dracoon Ventures Hakkında

Dracoon Girişimleri web3 oyun odaklı bir VC'dir ve web3 oyun girişimlerine erken aşama yatırımları ve büyüme hızlandırma hizmetleri sağlar. Hem geleneksel hem de web3 oyun alanında derin uzmanlığa sahip olan Dracoon Ventures, yeni nesil oyun öncülerini destekler.

Kullanıcılar daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilir: https://dracoon.ventures

Basın İrtibat:

Eunielle Yi / [email protected]

Temas etmek

Ortak

Eunielle Yi

Dracoon Girişimleri

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak Chainwire olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



