'MBX/HACK The FUN' Başvuruları Açıyor: Web3 Oyun Geliştiricileri İçin Bir Hızlandırma Programı

**Seul, Güney Kore, 24 Şubat 2025/Chainwire/--**Küresel oyun devi Netmarble tarafından desteklenen web3 oyun ekosistemi MARBLEX ve
MBX/HACK the FUN bir hızlandırıcıdan daha fazlasıdır; bir oyun lansman platformudur. Program, Web3 oyun stüdyoları için uygulamalı teknik destek, mentorluk ve iş hızlandırma fırsatları sağlar. Bu program, halihazırda oynanabilir bir yapıya sahip olan veya ileri geliştirme aşamalarında olan ekipler için tasarlanmıştır. Ayrıca, program katılımcıları, potansiyel ortaklar, yatırımcılar ve yayıncılarla bağlantı kurabilecekleri Nisan ayındaki Token2049 Dubai'de projelerini sergileme fırsatına sahip olacaklar.
Dört hafta boyunca oyun stüdyoları ve geliştiriciler, ev sahiplerinin ve üst düzey web3 oyun uzmanlarının rehberliğinde oyun oynama, token ekonomisi ve pazara giriş stratejilerini geliştirecekler. Program, Dubai'de finalistlerin oyunlarını sektör liderlerine, yatırımcılara ve büyük oyun ekosistemi ortaklarına sunacakları, yüksek profilli bir demo günü olan The FUN Fest ve sürükleyici bir oyun etkinliğiyle sona erecek.
Kazanan takımlar her biri 100.000$+ ödül, program sonrası hızlandırma, takip fonlama fırsatları ve MARBLEX ekosisteminde başarılı bir lansman ve uzun vadeli büyümeyi garantilemek için pazarlama desteği alacak. Başvurular şu anda açık ve 10 Mart 2025'te (CET) kapanacak. Programa katılmak isteyen geliştiriciler şu adresten başvuruda bulunabilir:
MARBLEX Hakkında
Kullanıcılar daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilir:
Dracoon Ventures Hakkında
Kullanıcılar daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilir:
Basın İrtibat:
Eunielle Yi / [email protected]
Temas etmek
Ortak
Eunielle Yi
Dracoon Girişimleri
Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak Chainwire olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin