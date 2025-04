„MBX/HACK The FUN” otwiera aplikacje: program akceleracyjny dla twórców gier Web3

**Seul, Korea Południowa, 24 lutego 2025 r./Chainwire/--**MARBLEX, ekosystem gier web3 obsługiwany przez globalnego giganta gier Netmarble, i Przedsięwzięcia Dracoon , specjalizujący się w grach web3 VC, oficjalnie otwiera aplikacje dla MBX/HACK the FUN. Ten hybrydowy program łączy hackathon z inicjatywą akceleracyjną, mającą na celu pomóc twórcom gier web3 w budowaniu, udoskonalaniu i pomyślnym uruchamianiu wysokiej jakości gier w ekosystemie MARBLEX.





MBX/HACK the FUN to coś więcej niż akcelerator — to platforma startowa do gier. Program zapewnia praktyczne wsparcie techniczne, mentoring i możliwości przyspieszenia rozwoju biznesu dla studiów gier Web3. Program ten jest dostosowany do zespołów, które mają już grywalną wersję lub są na zaawansowanym etapie rozwoju. Ponadto uczestnicy programu będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty na Token2049 w Dubaju w kwietniu, gdzie mogą nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami, inwestorami i wydawcami.





W ciągu czterech tygodni studia gier i deweloperzy udoskonalą swoją rozgrywkę, tokenomicę i strategie wprowadzania na rynek pod okiem gospodarzy i najlepszych ekspertów od gier web3. Program zakończy się FUN Fest, prestiżowym dniem demonstracyjnym i immersyjnym wydarzeniem gamingowym w Dubaju, gdzie finaliści zaprezentują swoje gry liderom branży, inwestorom i głównym partnerom ekosystemu gier.





Zwycięskie zespoły otrzymają nagrodę w wysokości ponad 100 tys. dolarów, przyspieszenie po zakończeniu programu, możliwości dalszego finansowania i wsparcie marketingowe, aby zapewnić udane uruchomienie i długoterminowy wzrost w ekosystemie MARBLEX. Aplikacje są już otwarte i zostaną zamknięte 10 marca 2025 r. (CET). Deweloperzy zainteresowani dołączeniem do programu mogą się zgłaszać za pośrednictwem oficjalna strona internetowa ( https://mbxhack.fun ). Jest to okazja dla twórców gier web3 do współpracy z wiodącym globalnym wydawcą i bezpośredniego kontaktu z prawdziwymi graczami w celu osiągnięcia sukcesu.

O firmie MARBLEX

MARMUROWY to ekosystem gier web3 obsługiwany przez Netmarble, jednego z czołowych globalnych wydawców gier. MARBLEX łączy technologię blockchain z wciągającymi doświadczeniami w grach, oferując bezproblemowy dostęp do usług Web3, w tym portfeli, DeFi SWAP i rynków NFT.

Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na stronie https://marblex.io

O firmie Dracoon Ventures

Przedsięwzięcia Dracoon jest VC skoncentrowanym na grach web3, zapewniającym inwestycje na wczesnym etapie i usługi przyspieszające wzrost dla startupów web3 gaming. Dzięki głębokiemu doświadczeniu w grach tradycyjnych i web3, Dracoon Ventures wspiera nowe pokolenie pionierów gier.

Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na stronie https://dracoon.ventures

