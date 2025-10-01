Mac'in yenilmezlik aurası, AI anksiyete kökünü alırken yavaşlar, yeni bir anket bulur

by Moonlock Team Yıllar boyunca, teknoloji dünyasında yaygın bir inanç yayıldı: Mac'ler doğası gereği güvenlidir. Diğer sistemlere zarar veren kötü amaçlı yazılımlara karşı bağışıklık duyan dijital bir kalenin bu fikri, birçok kullanıcıya güvenlik duygusu sunuyor. At için MacPaw’in siber güvenlik bölümü, sadece macOS’a yönelik tehditleri değil, kullanıcıların bunları nasıl hissettiğini de takip ediyor. ABD'de 1000 Mac kullanıcısı, güvenlik konusundaki mevcut görüşlerini anlamak için benzer bir çalışmaya devam etti. Bulgular, kötü amaçlı yazılımsız Mac'in efsanesi yıkılıyor, ancak yerinde, özellikle yapay zeka etrafında yeni endişeler kökleniyor. Aylık Araştırdık biz Araştırma 2023 Aylık Araştırdık biz Araştırma 2023 Dokunamayan Mac'in Efsanesi Düşüyor Mac'lerin kötü amaçlı yazılım alamadığı fikri yaklaşımını kaybediyor. Araştırmamız, Mac kullanıcılarının yalnızca %15'inin hala işletim sistemlerinin kötü amaçlı yazılımlara karşı bağışıklık olduğuna inandığını buldu. Bu artan farkındalık sadece bir duygu değil; tecrübeye dayanıyor. Mac kullanıcılarının şaşırtıcı bir kısmı, geçen yıl içinde en az bir siber tehditle karşılaştığını bildirdi. Bu karşılaşmalar daha yaygınlaştıkça, proaktif güvenlik ihtiyacı daha net hale geliyor. Moonlock Lab'daki araştırmacıların bazı fikirleri var. \n \n 2024'te, Moonlock Engine tarafından korunan Mac'lerde kötü amaçlı yazılım tespitleri 2023'e kıyasla% 20 oranında arttı. Daha fazla insan kötü amaçlı yazılımla ilk elden karşılaştıkça, Mac güvenliğinin algısı bozulmuş olabilir. Ayrıca, hackerların daha hassas, sofistike kötü amaçlı yazılımlara geçişini görüyoruz, reklam yazılımlarını ve PUA'ları küçük araçlar olarak bırakıyorlar. Daha fazla insan kötü amaçlı yazılımla ilk elden karşılaştıkça, Mac güvenliğinin algısı bozulmuş olabilir. Ayrıca, hackerların daha hassas, sofistike kötü amaçlı yazılımlara geçişini görüyoruz, reklam yazılımlarını ve PUA'ları küçük araçlar olarak bırakıyorlar. — Mykhailo Pazyniuk, MacPaw’un Moonlock Laboratuvarında Malware Araştırma Mühendisliği Finansal olarak yıkıcı infostealers rahatsızlık reklam yazılımından bu evrim çok daha güçlü bir izlenim bırakır. tehdit artık sadece sinir bozucu değil; endüstriyel ve tehlikeli. Yeni bir endişe dalgası ortaya çıktı Bir inanç yıkıldığında, yerini yeni bir endişe ortaya çıktı: yapay zeka. generatif AI'nin hızlı büyümesi halkın hayal gücünü yakaladı, ancak aynı zamanda önemli bir korku uyandırdı. Mac kullanıcılarının 72%'si, AI'nin gelişmiş siber tehditlerin gelişimini hızlandıracağını endişelendiriyor. Birçok kişi AI'yi günlük yaşamlarına entegre ediyor olsa da, ankette bulunduğumuz kullanıcıların yarısından fazlası, AI araçlarıyla paylaştıkları veriler üzerinde kontrolü yetersiz hissettiğini düşünüyor. Bu zor bir paradoks yaratıyor. Sadece% 34'ü, AI güçlendirilen güvenlik araçlarının kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabileceğine inanıyor, bu da çoğu için AI'nin şu anda bir çözüm yerine bir tehdit gibi hissettiğini gösteriyor. \n \n AI, içinde olduğumuz kedi ve fare oyunu hızlandırır. Kötü niyetli aktörler, sosyal mühendislik saldırılarının performansını artırmak ve onları daha hızlı ölçeklendirmek için kullanırlar. Öte yandan, güvenlik ekipleri, AI yardımıyla tehditleri tespit etmek, analiz etmek ve engellemek için daha hızlı hale geliyor. Öte yandan, güvenlik ekipleri, AI yardımıyla tehditleri tespit etmek, analiz etmek ve engellemek için daha hızlı hale geliyor. — Kseniia Yamburh, MacPaw’un Moonlock Lab’daki kötü amaçlı yazılım araştırma mühendisi Moonlock Lab, bir macOS hırsızı da dahil olmak üzere kötü amaçlı amaçlar için kullanılan AI'nın gerçek dünyadaki örneklerini tespit etmiştir. ChatGPT kullanarak ve Kişiselleştirilmiş phishing içeriği oluşturmak için OpenAI API'yi kullanmak. Kodu olmayan bir kişi tarafından oluşturulur Malware tasarımı Kodu olmayan bir kişi tarafından oluşturulur Malware tasarımı Görülen tehlikeler her zaman gerçekle eşleşmez Soruşturmamız ayrıca, kullanıcıların en çok korktuğu şeyleri ve karşılaşma olasılığı en yüksek olan tehditleri arasında ilginç bir bağlantı kesintisi ortaya koydu. örneğin, kimlik hırsızlığı, kullanıcıların% 72'sinde en büyük endişe kaynağıdır, ancak sadece% 16'si bunu kişisel olarak yaşadı. Bununla birlikte, kötü amaçlı yazılım farklı bir hikaye anlatıyor. doğrudan üç Mac kullanıcısının neredeyse birini etkilediği sürece (31%), ilk beş endişelerinin arasında yer almıyor. Bu, kullanıcıların kötü amaçlı yazılım hakkında daha fazla bilgili olmasına rağmen, hala kişisel riski ve olası hasarı küçümsemeyeceğini gösteriyor. Bu fark, kullanıcı alışkanlıklarında en çok görülür. Bilinç yükselirken, riskli davranışlar devam etmektedir. Soruşturanların% 64’ü, yalnızca doğru yazılımın tam koruma sağlayabileceğine inanıyor. Gümüş kurşun gibi teknolojiye dayanan bu aşırı bağımlılık, özellikle gevşek güvenlik uygulamaları ile birlikte tehlikelidir. Soruşturmamız, kullanıcıların% 48’inin çok sayıda hesap üzerinden şifrelerini tekrar kullandığını ve% 59’unun doğrudan web tarayıcılarına kaydettiğini, saldırganlar için öncelikli bir hedef oluşturduğunu buldu. \n \n Infostealers Mac'lerde büyüyor ve kullanıcıların şifrelerini nasıl kullandıklarını, hasarın küçük olup olmadığını veya toplam bir hesap ele geçirmesiyle sonuçlandığını belirleyebilir. Infostealers Mac'lerde büyüyor ve kullanıcıların şifrelerini nasıl kullandıklarını, hasarın küçük olup olmadığını veya toplam bir hesap ele geçirmesiyle sonuçlandığını belirleyebilir. — Kseniia Yamburh, MacPaw’un Moonlock Lab’daki kötü amaçlı yazılım araştırma mühendisi Neden önemli bu Mac kullanıcıları arasındaki algı değişikliği önemli bir adımdır. Hiçbir sistemin yenilmez olduğunu kabul etmek savunmanın ilk çizgisidir. Ancak, yalnızca farkındalık yeterli değildir. Moonlock Mac Güvenlik Soruşturması 2025'in bulguları, bir sonraki adımın algı ve eylem arasındaki boşluğu kapatmak olduğunu vurgulamaktadır. Bu, aşırı yazılım bağımlılığının ötesine geçmek ve özellikle şifre yönetimi etrafında daha güçlü, daha tutarlı güvenlik alışkanlıkları oluşturmak anlamına gelir. Ve AI'nın oyunu hızla değiştirdiği bir çağda, bilgilendirilmesi ve güvenilir rehberlik araması her zamankinden daha önemlidir. kalesi bir efsane olabilir, ancak güvenli bir Mac değildir.