LP-Free Perpetuals Exchange Leverup Artık Kullanılabilir, Monad tarafından Güçlendiriliyor

Liquidity Provider (LP)-free perpetual exchange, resmi olarak piyasaya sürüldü ve tüccarlara layer-1 blockchain Monad üzerine kurulan bir sonraki nesil DeFi platformu sundu. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Leverajı Leverajı Makers Fonu tarafından desteklenen LeverUp, kesintisiz açık faiz, ücretsiz likidite sağlayıcısı kalıcıları ve ölçeklenebilirlik ile dağıtılmış bir ticaret deneyimi sunar, tüccarlara sıfır ücret sunar. Bu ortaklık, LeverUp'in zincir üzerinde, kalıcıların şeffaf ticaretini Monad'ın hızlı ve ölçeklenebilir Layer-1 blockchain'inde en iyi şekilde kullanmasına izin verecektir. Mevcut piyasa manzarası sınırlı esneklik ve ticaret platformları arasındaki yüksek işlem maliyetleri ile işaretlenir. LeverUp, tüm protokol ücretlerini tüccarlara yeniden dağıtmak yerine likidite sağlayıcılarıyla paylaşmak için alternatif bir model sunar. DeFi manzarası, tüccarlar ve yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunmaya devam etmektedir, ancak yapısal verimsizlikler devam etmektedir: likidite havuzlar ve protokoller arasında bölünmüştür, tüccarların sermayelerini bölmeleri ve gelirlerini azaltmaları ve karmaşık ücret yapıları kullanıcılara sürtünme yaratır ve risk artırır. LeverUp bu sistemik zorlukları karşılamak için inşa edilmiştir. Monad üzerinde inşa edilmiştir, LeverUp, likidite, ücretler ve şeffaflık sorunlarını çözmek için temelden tasarlanmış yeni bir teknoloji seti sunar, aynı zamanda sınıfta en iyi performans, levha vb. LeverUp, kullanıcıların her pozisyon, metrik ve protokol akışının zincirinde ve doğrulanabilir olduğu tam şeffaflığı sağlar. Tüccarlar, kurumsal düzeyde bir risk motoru tarafından güçlendirilen kripto majörleri ve gerçek dünya varlıkları arasında 1001 katına kadar maruz kalabilirler. LeverUp, genellikle geleneksel LP'lerle ilişkili kısıtlamaları ortadan kaldırır ve bu platformda, TVL'den, likidite derinliğinden veya pasif sağlayıcılardan bağımsız olarak açık faiz ölçekleri ve tüccarlar doğrudan protokolle ilgilenir. Platformun yerli LVUSD hesaplaması bir stablecoin katmanı entegre eder, ekosistem boyunca istikrar, kompozibilite ve sermaye verimliliği sağlar. DeFi platformunun kapalı piyasa derinliği, diğer platformlara kıyasla likidite tavanlarını kırar, daha önce görülmemiş sermaye verimliliği ve gerçekten esnek açık faiz sağlar. Kullanıcılar Testnet hakkında daha fazla bilgi edinebilirler . Gitbook.io Hakkında Çıkış Tarihi.xyz Gitbook.io Hakkında Çıkış Tarihi.xyz LeverUp Hakkında LeverUp, piyasadaki sayısız kalıcı platformlarla, daha fazla esneklik, yerli LVUSD hesaplama, kapalı piyasa derinliği ve hiçbir şeyin gizli olmadığı ve hiçbir şeyin zincir dışında olmadığı tam şeffaflık sağlayan kapalı açık faiz,% 100 ücret yeniden dağıtımını sağlayan ve 1001x'e kadar hızı sağlayan bir LP-free kalıcı borsadır. Yüksek performanslı kamu zincirlerinde, LeverUp'in LP-free tasarımı, tüccarlara yakın CEX uygulanabilirliği ve gerçek DeFi kompozibilitesini sağlar - bu nedenle protokoller Lego ve ağ efektleri bileşik gibi bir araya gelir. İletişim Adam Simona Makers Fund için kırk iletişim adam@fortyseven.com Hakkında \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Programı Programı