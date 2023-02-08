Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Silahlanma Yarışı Başladı

Büyükler odaya girdi.

6 Şubat'ta Google, arama deneyiminin konuşmaya dayalı yapay zeka tarafından desteklenen Bard'ın yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu . Microsoft, 24 saat içinde Google'a yanıt vererek, Bing Arama'nın yine konuşmaya dayalı yapay zeka tarafından desteklenen yeni bir sürümünü yayınlayarak yanıt verdi.



Bu bir OpenAI Silahlanma Yarışı. OpenAI bunu başlatmadı. Ancak OpenAI, şirketin Kasım 2022'de ChatGPT sohbet robotunu halka açık hale getirmesiyle bu arka arkaya duyuruların katalizörü oldu.



OpenAI'nin büyük yatırımcılarından biri olan Microsoft, blogunda yeni Bing'in "ChatGPT'den daha güçlü ve arama için özel olarak özelleştirilmiş yeni, yeni nesil OpenAI büyük dil modeli üzerinde çalıştığını" belirtti. ChatGPT ve GPT-3.5'ten önemli bilgiler ve gelişmeler alıyor; üstelik çok daha hızlı, daha doğru ve daha yetenekli."



Yeni Bing'in bu sözlere uyması daha iyi olur. Microsoft'un neden konuşma Bing'in bir sürümünü önizleme modunda başlattığını anlıyorum. Meydan okuyan bir marka olduğunuzda cesur olmanız gerekir. Ancak Bing'in Google Arama kadar ön plana ve popülerliğe yakın bir yeri yok .

Ve konuşmaya dayalı yapay zeka, doğruluk ve önyargıyla ilgili endişelerle boğuşuyor. Eleştirmenler aktif olarak Bing'deki potansiyel sorunları arayacak.



Buna karşılık Google, Bard'ı "güvenilir test uzmanlarıyla" incelemenin daha fazla zaman aldığını vurguladı; bu kişiler, Google'ın Bard arama deneyimine yansıyan önyargıları hafifletmesine yardımcı olması beklenen, Google dışında demografik ve coğrafi olarak farklı kişilerden oluşan bir gruptu. Güncelleme : 8 Şubat'ta, Google'ın yeni etkileşimli yapay zeka aracı Bard, yüksek profilli bir kamuya açık demo ve tanıtımda yanlış bilgiler sunarak halkın utanmasına neden oldu. Bu gaf, Google'ın yapay zeka destekli arama araçlarını kendi zaman çizelgesine göre geliştirme yönündeki orijinal yaklaşımının bilgeliğini güçlendirdi ve konuşmaya dayalı yapay zeka araçlarının doğruluğu hakkındaki endişeleri güçlendirdi.



Hem Google hem de Microsoft, konuşmaya dayalı yapay zeka ile aramanın daha derin, daha yaratıcı deneyimler için bir atlama noktası haline geldiğini belirtti. Microsoft'un bloguna göre,

Bir yanıttan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuz zamanlar vardır; ilhama ihtiyacınız vardır. Yeni Bing size yardımcı olacak içeriği oluşturabilir. Bir e-posta yazmanıza, Hawaii'ye rüya gibi bir tatil için 5 günlük bir seyahat programı oluşturmanıza, seyahat ve konaklama rezervasyonu yapmanıza, bir iş görüşmesine hazırlanmanıza veya bilgi gecesi için bir test oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yeni Bing aynı zamanda tüm kaynaklardan alıntı yapar, böylece başvuruda bulunduğu web içeriğinin bağlantılarını görebilirsiniz.

Ve Sundar Pichai şunları yazdı: "Bard, yaratıcılık için bir çıkış noktası ve merak için bir fırlatma rampası olabilir; NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndaki yeni keşifleri 9 yaşındaki bir çocuğa açıklamanıza veya futbolun en iyi forvetleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir. şimdi ve sonra becerilerinizi geliştirmek için alıştırmalar yapın.

Ayrıca Microsoft, Edge tarayıcısını yeni AI özellikleri ve yeni bir görünümle güncellediğini ve şirketin iki yeni işlevsellik eklediğini duyurdu: Sohbet ve oluşturma. Microsoft'a göre, Edge Kenar Çubuğu ile önemli çıkarımlara ulaşmak için uzun bir mali raporun özetini isteyebilir ve ardından sohbet işlevini kullanarak rakip bir şirketin mali tablolarıyla karşılaştırma isteyebilir ve bunu otomatik olarak bir tabloya koyabilirsiniz. Ayrıca Edge'den, LinkedIn gönderisi gibi içerik oluşturmanıza yardımcı olmasını, başlamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu vererek isteyebilirsiniz. Bundan sonra gönderinin tonunu, formatını ve uzunluğunu güncellemenize yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Edge, bulunduğunuz web sayfasını anlayabilir ve buna göre uyum sağlayabilir.

Şu ana kadar Engadget tarafından Bing ve Edge'in işlevselliğine ilişkin yapılan en az bir test tam not aldı.

Entegrasyon Microsoft açısından iyi bir hamle. Edge pek popüler bir tarayıcı değil ve burada da Microsoft, Google'dan daha cesur bir hamle yaparak rakip bir marka gibi davranıyor.

İki kalıcı soru yakında ele alınacak.

Bard ve Bing, Google ve Microsoft'un reklam modellerine ne yapacak? Diyaloğa dayalı yapay zeka araçları, arama yapanlara diğer sitelere bağlantılar yerine ayrıntılı yanıtlar vererek gelişir. Ancak hem Google'da hem de Bing'de ücretli arama, kullanıcıların Google Arama ve Microsoft Bing'de bağlantılara tıklayarak etkileşimde kalmasına bağlıdır.

Yanlış yanıtlar ve önyargılarla ilgili sorunlar arama kullanıcısı deneyimine zarar verir mi? İnsanların Bard'ı incelemesini sağlamak başarının garantisi değildir. Dikkatli ve kapsayıcı bir şekilde seçilmedikleri sürece önyargı sorunlarını daha da kötüleştirebilirler.

Bu arada Big Tech'in gücünü ve düşüncesini konuşabilen yapay zekanın arkasına koymasının zamanı gelmişti. Ürün aramalarının en popüler kaynağı olan (Google'dan bile daha popüler) Amazon'un ve Apple'ın da kendi duyurusunu yapacağından emin olabilirsiniz.

Özellikle Google'ın harekete geçmesi gerekiyordu. Google yıllardır kendi etkileşimli yapay zeka aracı üzerinde çalışmasına rağmen OpenAI öğle yemeğini yiyordu. Bard resmi olarak yayına girdiğinde dünya gerçekten değişecek.