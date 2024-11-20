IMF Uyarıyor: CBDC'ler Kişisel Veriler ve Davranışsal İçgörüler Aracılığıyla Devlet Gözetimine Olanak Tanıyabilir

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) politika notuna göre, Programlanabilir Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC'ler) devlet gözetimi için kullanılabilirken, merkez bankası parasına olan güveni zedeleyebilecek gizlilik ve siber güvenlik riskleri de oluşturabilir.





IMF'nin CBDC El Kitabı için hazırlanan bölümlerin "yeni bir dalganın temel çıkarımlarını özetleyen" son politika özetinde, CBDC'lerin , insanların işlem geçmişlerinin, demografik özelliklerinin ve davranış kalıplarının toplandığı, işlendiği ve saklandığı bir devlet gözetimi aracı olarak algılanabileceği uyarısı yer alıyor.





“CBDC, devlet gözetimi için bir araç olarak algılanabilir. Bazıları, hükümetin veya merkez bankasının bunu kullanıcıların CBDC ile yapabilecekleri ödemeleri kontrol etmek veya kısıtlamak için kullanabileceğinden endişe duyabilir ve böylece merkez bankası parasına olan kamu güvenini zedeleyebilir. Bu, ciddi yönetişim ve yolsuzluk zaafları olan ülkelerde özellikle endişe verici olabilir” IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





Özete göre, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Daha Fazla Husus :”





“ Merkez bankası parasının dijital bir biçimi olan CBDC, 'dijital bir iz'e (verilere) erişilmesine, bunların toplanmasına, işlenmesine ve depolanmasına olanak tanıyabilir.





" Nakit paranın aksine, CBDC, işlem geçmişlerini, kullanıcı demografisini ve davranış kalıplarını kapsayan çok sayıda kişisel veriyi içerecek şekilde tasarlanabilir.





“ Kişisel veriler, karşı taraf kimlikleri ile işlemler arasında bağlantı kurabilir .”





“ Merkez bankası parasının dijital bir biçimi olan CBDC, 'dijital bir iz'e (verilere) erişilmesine, bunların toplanmasına, işlenmesine ve depolanmasına olanak tanıyabilir ” IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





“CBDC nakit, ticari banka mevduatları ve rezervlerin yerini alabilir” IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, CBDC'lerin asla nakit kadar gizli veya anonim olmayacağını söyledi.





Bunun nedenlerinden biri de CBDC'nin faaliyet gösterebilmesi için herkesin bir tür dijital kimliğe sahip olması gerekliliğidir.





Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2021 Yıllık Ekonomik Raporuna göre:





" Belirli bir düzeyde kimliklendirme, bu nedenle CBDC'lerin tasarımında merkezi bir öneme sahiptir. Bu, hesap tabanlı ve nihayetinde dijital bir kimliğe bağlı bir CBDC gerektirir ."





Ve, " Dijital çağda merkez bankası parası sağlamanın en umut verici yolu, resmi sektör katılımıyla dijital kimliğe dayalı hesap tabanlı bir CBDC'dir ."





Dijital kimliğin CBDC ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olması nedeniyle, IMF'nin son politika notunda şu ifadeler yer alıyor:





“ Kullanıcıların kimliği ve işlemler hakkında belirli bir düzeyde bilgi, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) gerekliliklerini karşılamak için gereklidir; bu nedenle, ülkelerin tasarıma göre gizlilik tercihlerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerinin etkili bir şekilde azaltılmasına izin verip vermediğini dikkatlice değerlendirmeleri gerekir. ”





Dijital kimlikle desteklenen tam programlanabilir bir CBDC'nin potansiyel riskleri çok fazladır.





"Kötü tasarlanırsa veya yönetilirse, CBDC kişisel veri kullanımı, veri sızıntıları, veri suistimalleri ve siber saldırılar gibi olaylardan kaynaklanan gizlilik riskleri oluşturabilir ve böylece CBDC benimsenmesini olumsuz yönde etkileyebilir" IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





Politika özetinde gizlilik, siber güvenlik ve hükümet yetki aşımına ilişkin çeşitli riskler sıralanıyor:





“ Ancak CBDC veri kullanımı, gizlilik açısından riskler oluşturabilir ve bu da merkez bankası parasına olan güveni zedeleyebilir. Gizlilik, birinin kişisel alanının korunmasını ve yalnız bırakılma hakkını, kişinin kişisel bilgilerinin kontrolünü ve güvenliğini ve onur, özerklik ve nihayetinde insan özgürlüğünün bir yönünü içerebilir .





“ Kötü tasarlanırsa veya yönetilirse, CBDC kişisel veri kullanımı, veri sızıntıları, veri suistimalleri ve siber saldırılar gibi olaylardan kaynaklanan gizlilik riskleri oluşturabilir ve böylece CBDC benimsenmesini olumsuz yönde etkileyebilir .”





“ CBDC, işlem geçmişlerini, kullanıcı demografilerini ve davranış kalıplarını kapsayan zengin bir kişisel veri yelpazesini potansiyel olarak içerecek şekilde tasarlanabilir ” IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





Yazarlar uyarılarını şöyle sürdürüyor:





"CBDC, devlet gözetimi için bir araç olarak algılanabilir. Bazıları, hükümetin veya merkez bankasının bunu kullanıcıların CBDC ile yapabilecekleri ödemeleri kontrol etmek veya kısıtlamak için kullanabileceğinden ve böylece merkez bankası parasına olan kamu güvenini zedeleyebileceğinden endişe duyabilir.

"Bu durum, ciddi yönetişim ve yolsuzluk zaafları olan ülkelerde özellikle endişe verici olabilir."





Veri toplama, gözetim ve siber endişelerin yanı sıra, CBDC programlanabilirliği kavramı işletmeler için iyi bir fikir olarak lanse ediliyor; ancak aynı zamanda neyi alıp satabileceğinizi, ne zaman işlem yapabileceğinizi ve nerede işlem yapabileceğinizi kısıtlamak için de kullanılabilir.





“CBDC'ler farklı şekillerde ve farklı işlevlerle tasarlanabilir; örneğin programlanabilirlik, akıllı sözleşmeler ve çevrimdışı hizmetler” IMF, “ Merkez Bankası Dijital Para Birimi: İlerleme ve Diğer Hususlar ”, Kasım 2024





CBDC El Kitabı, “merkez bankaları ve maliye bakanlıklarındaki orta ve üst düzey politika yapıcılara ve bir dereceye kadar diğer hükümet kurumlarındakilere” yöneliktir.





Önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak yayımlanacak en az 19 bölümden oluşan canlı bir doküman olması planlanıyor.

El Kitabı, CBDC ile ilgili en sık sorulan soruları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunlar şunlardır:





CBDC'nin politika hedefleri ve operasyonel çerçevesi Yasal hususlar, siber dayanıklılık, merkez bankası yönetimi ve düzenleme ve denetim gibi temel gereksinimler ve CBDC ihraç etmeye hazır olma durumu CBDC tasarım süreçleri, değerlendirmeler ve seçimler Proje yaklaşımları ve teknoloji CBDC'nin potansiyel makro-finansal etkileri





Gizlilik, hükümetin yetki aşımı ve siber güvenlik konusundaki endişelere rağmen, IMF'nin son politika özeti, "Ülkelerin hem perakende hem de toptan CBDC'yi keşfetmeye olan ilgisi güçlü kalmaya devam ediyor." şeklinde güvenle vurguluyor.





Tim Hinchliffe, Editör, The Sociable



