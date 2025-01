FMI alerta: CBDCs podem permitir vigilância estatal por meio de dados pessoais e insights comportamentais

Moedas Digitais Programáveis de Bancos Centrais (CBDCs) podem ser usadas para vigilância estatal, ao mesmo tempo em que representam riscos à privacidade e à segurança cibernética, o que pode minar a confiança no dinheiro do banco central, de acordo com um resumo de políticas do Fundo Monetário Internacional (FMI).





O mais recente resumo de políticas que “resume as principais conclusões de uma nova onda” de capítulos do Manual de CBDC do FMI alerta que as CBDCs podem ser percebidas como um instrumento de vigilância estatal, onde os históricos de transações, dados demográficos e padrões comportamentais das pessoas são coletados, processados e armazenados.





“O CBDC pode ser percebido como um instrumento de vigilância estatal. Alguns podem se preocupar que o governo ou o banco central possam usá-lo para controlar ou restringir pagamentos que os usuários podem fazer com o CBDC, minando assim a confiança pública no dinheiro do banco central. Isso pode ser uma preocupação particular em países com vulnerabilidades severas de governança e corrupção” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





De acordo com o resumo, “ Moeda digital do banco central: progresso e considerações futuras ”:





“ A CBDC, como uma forma digital de dinheiro do banco central, pode permitir que uma 'trilha digital' — dados — seja acessada, coletada, processada e armazenada.





“ Ao contrário do dinheiro, o CBDC poderia ser projetado para incluir potencialmente uma riqueza de dados pessoais encapsulando históricos de transações, dados demográficos do usuário e padrões comportamentais.





“ Os dados pessoais podem estabelecer uma ligação entre as identidades das contrapartes e as transações .”





“ O CBDC, como uma forma digital de moeda do banco central, pode permitir que uma 'trilha digital' — dados — seja acessada, coletada, processada e armazenada ” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





“O CBDC poderia substituir o dinheiro, os depósitos bancários comerciais e as reservas” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





Uma CBDC nunca será tão privada ou anônima quanto dinheiro, de acordo com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.





Um dos motivos é que, para que uma CBDC opere, todos devem ter alguma forma de identidade digital.





De acordo com o Relatório Econômico Anual de 2021 do Banco de Compensações Internacionais (BPI):





“ A identificação em algum nível é, portanto, central no design de CBDCs. Isso exige um CBDC que seja baseado em contas e, em última análise, vinculado a uma identidade digital .”





E, “ A maneira mais promissora de fornecer dinheiro do banco central na era digital é uma CBDC baseada em conta construída em identificação digital com envolvimento do setor oficial .”





Com a identificação digital inextricavelmente ligada ao CBDC, o último resumo de políticas do FMI afirma que:





“ Um certo grau de informação sobre a identidade dos usuários e transações é necessário para satisfazer os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT); portanto, os países precisam considerar cuidadosamente se as escolhas de privacidade por design permitem uma mitigação eficaz dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. “





Os riscos potenciais de uma CBDC totalmente programável apoiada por identificação digital são enormes.





“Se mal projetado ou gerenciado, o uso de dados pessoais do CBDC pode representar riscos à privacidade, decorrentes de eventos como vazamentos de dados, abusos de dados e ataques cibernéticos, afetando também negativamente a adoção do CBDC” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





O resumo da política lista vários riscos à privacidade, à segurança cibernética e à interferência do governo:





“ O uso de dados do CBDC, no entanto, pode representar riscos à privacidade, o que, por sua vez, pode minar a confiança no dinheiro do banco central. A privacidade pode incluir a proteção do espaço pessoal de alguém e o direito de ser deixado em paz, o controle e a salvaguarda das informações pessoais de alguém e um aspecto de dignidade, autonomia e, finalmente, liberdade humana .





“ Se mal projetado ou gerenciado, o uso de dados pessoais do CBDC pode representar riscos à privacidade, decorrentes de eventos como vazamentos de dados, abusos de dados e ataques cibernéticos, afetando também negativamente a adoção do CBDC .”





“ O CBDC poderia ser projetado para incluir potencialmente uma riqueza de dados pessoais encapsulando históricos de transações, dados demográficos do usuário e padrões comportamentais ” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





Os autores continuam alertando:





“O CBDC pode ser percebido como um instrumento de vigilância estatal. Alguns podem se preocupar que o governo ou o banco central possam usá-lo para controlar ou restringir pagamentos que os usuários podem fazer com o CBDC, minando assim a confiança pública no dinheiro do banco central.

“Isso pode ser uma preocupação particular em países com vulnerabilidades severas de governança e corrupção.”





Além da coleta de dados, vigilância e preocupações cibernéticas, a noção de programabilidade do CBDC é considerada boa para os negócios, mas também pode ser usada para restringir o que você pode comprar e vender, quando pode fazer transações e onde.





“Os CBDCs podem ser projetados de diferentes maneiras e com diferentes funcionalidades, como programabilidade, contratos inteligentes e serviços offline” FMI, “ Moeda digital do banco central: progresso e outras considerações ”, novembro de 2024





O Manual do CBDC é destinado a “formuladores de políticas de médio a alto nível em bancos centrais e ministérios das finanças e, até certo ponto, em outras agências governamentais”.





O plano é que seja um documento vivo, contendo pelo menos 19 capítulos a serem publicados gradualmente ao longo dos próximos anos.

O Manual tem como objetivo identificar as perguntas mais frequentes relacionadas ao CBDC, que incluem:





Objetivos políticos e estrutura operacional do CBDC Requisitos fundamentais e prontidão para emitir CBDC, como considerações legais, resiliência cibernética, governança do banco central e regulamentação e supervisão Processos de design, considerações e escolhas do CBDC Abordagens e tecnologia de projetos Potenciais impactos macrofinanceiros do CBDC





Apesar das preocupações em torno da privacidade, da interferência do governo e da segurança cibernética, o último resumo de políticas do FMI destaca com segurança que “o interesse dos países em explorar CBDCs de varejo e atacado continua forte”.





Tim Hinchliffe, editor, The Sociable