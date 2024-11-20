国际货币基金组织警告：CBDC 可能通过个人数据和行为洞察实现国家监控

根据国际货币基金组织 (IMF) 的政策简报，可编程中央银行数字货币 (CBDC) 可用于国家监控，同时对隐私和网络安全构成风险，可能破坏对中央银行货币的信任。





最新政策摘要“总结了国际货币基金组织《 CBDC 手册》新一轮章节的主要内容”，并警告称， CBDC可能被视为一种国家监控工具，用于收集、处理和存储人们的交易历史、人口统计和行为模式。





“CBDC 可能被视为国家监督的工具。有些人可能担心政府或央行可能会利用它来控制或限制用户使用 CBDC 进行的支付，从而破坏公众对央行货币的信任。在治理和腐败问题严重的国家，这可能尤其令人担忧” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





根据简报，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑：”





“ CBDC 作为央行货币的数字形式，可以允许访问、收集、处理和存储‘数字轨迹’，即数据。





“与现金相比，CBDC 可以被设计为包含大量个人数据，包括交易历史、用户人口统计和行为模式。





“个人数据可以建立交易对手身份和交易之间的联系。”





“ CBDC 作为央行货币的数字形式，可能允许访问、收集、处理和存储‘数字踪迹’——数据” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





“CBDC 可以替代现金、商业银行存款和储备” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，CBDC 永远不会像现金那样具有私密性或匿名性。





原因之一是，为了使 CBDC 能够运作，每个人都必须拥有某种形式的数字身份。





根据国际清算银行（BIS） 2021年年度经济报告：





“因此，某种程度上的身份识别是 CBDC 设计的核心。这要求 CBDC 是基于账户的，并最终与数字身份挂钩。”





并且， “数字时代提供央行货币最有前景的方式是在官方部门的参与下，建立基于数字身份的账户型CBDC 。”





由于数字身份证与 CBDC 密不可分，国际货币基金组织的最新政策简报指出：





“需要一定程度的用户身份和交易信息来满足反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 的要求；因此，各国需要仔细考虑隐私设计选择是否允许有效减轻洗钱和恐怖主义融资风险。 ”





由数字身份支持的完全可编程的CBDC的潜在风险是巨大的。





“如果设计或管理不当，CBDC 个人数据的使用可能会对隐私构成风险，例如数据泄露、数据滥用和网络攻击等事件，从而对 CBDC 的采用产生负面影响” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





该政策摘要列出了隐私、网络安全和政府过度干预的几项风险：





“然而，CBDC 数据的使用可能会对隐私构成风险，进而可能破坏人们对央行货币的信任。隐私可以包括保护某人的个人空间和不受干扰的权利、对个人信息的控制和保护，以及尊严、自主权和最终的人类自由的一个方面。”





“如果设计或管理不当，CBDC 个人数据的使用可能会对隐私构成风险，引发数据泄露、数据滥用和网络攻击等事件，从而对 CBDC 的采用产生负面影响。”





“ CBDC 的设计可能会包含大量个人数据，包括交易历史、用户人口统计和行为模式” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





作者继续警告：





“CBDC 可能被视为国家监控的工具。有些人可能担心政府或央行可能会利用它来控制或限制用户使用 CBDC 进行的支付，从而破坏公众对央行货币的信任。

“对于治理和腐败问题严重的国家来说，这一点尤其令人担忧。”





除了数据收集、监视和网络问题之外，CBDC 可编程性的概念被吹捧为对商业有利，但它也可用于限制你可以买卖什么、何时可以交易以及在哪里交易。





“CBDC 可以采用不同的设计方式并具有不同的功能，例如可编程性、智能合约和离线服务” 国际货币基金组织，“中央银行数字货币：进展与进一步考虑”，2024 年 11 月





《CBDC 手册》的目标读者是“中央银行和财政部，以及某种程度上其他政府机构的中高层政策制定者”。





该计划将成为一份动态文件，包含至少 19 个章节，并将在未来几年内逐步发布。

该手册旨在找出与 CBDC 相关的最常见问题，其中包括：





CBDC的政策目标和运营框架 发行 CBDC 的基本要求和准备情况，例如法律考虑、网络弹性、中央银行治理以及监管和监督 CBDC 设计流程、注意事项和选择 项目方法和技术 CBDC 的潜在宏观金融影响





尽管人们对隐私、政府越权和网络安全存在担忧，但国际货币基金组织的最新政策简报自信地强调， “各国对探索零售和批发 CBDC 的兴趣依然浓厚。”





Tim Hinchliffe， 《The Sociable》编辑



