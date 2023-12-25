Storya'nın Kapatılmasından Sonra Geri Dönmek ve Yaratıcılığımızı Yeniden Ateşlemek

Startup'ımız Storya iki yıl sonra kapandığında, birçok girişimcinin aşina olduğu duygusal darbeyi yaşadık. Yolculuğumuz neredeyse bir gecede büyük hayallerden pragmatik kısıtlamalara dönüştü.





Girişimimizin yoğunluğu sona erdiğinde ikimiz de yaratıcı motorlarımızın durduğunu gördük. Praveen Kumar (CTO) çizim yapmayı ve hikaye yazmayı bıraktı. "Bu sadece bir boşluk gibi hissettiriyor" diye paylaşıyor. Paolo Danese (CEO) yıllardır yazma tıkanıklığıyla mücadele ediyordu ve bir startup'ı kurucu ve CEO olarak yönetmenin getirdiği baskılar da buna yardımcı olmadı.





Her şeyinizi bir projeye döktükten sonra yaratıcı çalışmayı nasıl yeniden alevlendirirsiniz, ancak proje başarısız olur? Bu, bizim ve birçok girişimcinin, yaratıcının ve sanatçının karşılaştığı bir sorudur. Tükenmişlik gerçek ama ilham hâlâ sizi çağırıyor.





Korkunun büyük bir rol oynadığı konusunda hemfikiriz.





Praveen, "Korku, bizi yeniden başlamak için mükemmel zamanı, mükemmel şeyi bulmaya iten şeydir" diye belirtiyor. Cesurca çitlere doğru sallandıktan sonra, bir dahaki sefere çok güvenli oynamak bizim için cazip geliyor. Ancak dikkatli olunduğunda yaratıcı körelme de vardır.





Paolo, "Belki de orta yolu hedeflemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor" diyor.





Her yeni girişimde çok daha pragmatik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunun farkındayız. Praveen'in gözlemlediği gibi, başlangıçta Storya ile "çok büyük fikirlerimiz" vardı, ancak sonuçta bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için gereken pratik iş değerlendirmeleri temeline sahip değildik.





Ancak pragmatizm çok önemli olsa da vizyonu da tamamen terk etmek istemiyoruz. Paolo'nun belirttiği gibi, "Eğer hayal yoksa ilham almak bizim için zor olacak." Yaratıcılığı, yeniliği ve tutkuyu teşvik etmek için hâlâ bir miktar idealizme ihtiyaç var.





Piyasa doğrulamasını temel alan pratik adımlarla başlayarak daha fazla denge elde etmeyi hedefliyoruz. Praveen'in önerdiği gibi, tam bir ürünü önceden başlatıp ölçeklendirmeye başlamak yerine, potansiyel kullanıcıların ilgisini çekmek için basit bir açılış sayfası gibi "küçük bir şeyle başlayacağız". Önce küçük, yinelenen adımlar.





Ancak aynı zamanda gelecekteki olasılıkları tasavvur etmek için de biraz alan bırakmak istiyoruz. Paolo, dizginlenmemiş idealizm ile aşırı ihtiyatlı pragmatizm arasında bir uzlaşma bulunmasını savundu. Bir fikri, gerçekliğin çok ilerisine gitmesine izin vermeden, uzun vadede hayata geçirmeyi umduğumuz yere dair daha büyük bir vizyona sahip olabiliriz.





Kısacası, önce pratik adımlar, ancak bu yaratıcı kıvılcım için bir miktar idealizm dokunuşuyla. Başlangıçta yinelemeli gelişim, ancak daha cesur bir vizyonla, bizi ileriye taşımak için hafifçe tutuldu. Pragmatizmi ve vizyonu harmanlayarak anlamlı, ölçeklenebilir ve hayal gücüyle beslenen bir şey inşa etmeyi hedefliyoruz. Geçmiş ve şimdiki hallerimiz bu dengeye katkıda bulunacaktır.





Yapay zekanın yaratıcı çalışmadaki rolünü de tartışıyoruz.





Storya'da kurgu yazarlarına yaratıcı süreçlerinde yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli yapay zeka araçları geliştirdik. Örneğin, yazarların hikayelerini görsel olarak hayata geçirmek için yapay zeka destekli illüstrasyonlar sunduk ve eserlerin diğer dillere otomatik olarak çevrilmesi için yapay zekayı kullandık.





Ancak bu yapay zeka araçlarının, yaratıcılığı artırmaktan potansiyel olarak insanın yaratıcı rollerini değiştirmeye kadar çizgiyi aşıp aşmadığıyla boğuştuk. Praveen'in konuşmalarımızdan birinde belirttiği gibi, "Neden yapay zeka yaratıcılığı çözüyor? Yani insanların sahip olduğu tek şey bu."





Perspektifini daha da açıkladı: "Yapay zeka yaratıcılığı çözmeye çalışırken, o zaman sıradan görevleri aslında kim yapacak? Biz oturup düşünebilmemiz ve sonra yaratabilmemiz için yapay zekanın sıradan görevleri yapmasını istiyoruz."





Paolo, yazarlara yardım ederken aynı zamanda illüstratörler gibi meslekleri sekteye uğratabilecek yapay zeka araçları sağlama konusunda "ahlaki bir ikilemle" karşı karşıya olduğumuzu kabul ederek bazı endişeleri yineledi.

"Bence işin püf noktası gerçekten yazma sürecini ve yayınlama sürecini yeniden analiz etmektir" diye önerdi.





Tartışmamız, yapay zekanın yaratıcı alanlardaki ideal rolü hakkındaki şüphelerimize değindi. Storya'da büyük bir heyecanla öncelikle yapay zekayı kurgu yazımının birçok alanına uygulamayı hedefledik. Ancak Praveen gibi yaratıcılar, yapay zekayı doğrudan insanın hayal gücü ve sanatının yerine koymak yerine, yalnızca insanların yetersiz kaldığı alanları artırmaya odaklamamız konusunda bizi haklı olarak zorluyor.





Teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktalarını keşfetmeye devam ederken, yaratıcı bir işbirlikçi olarak yapay zeka etrafında düşünceli ve etik bir şekilde yenilik yapmayı hedefleyerek bu tartışmayı ileriye taşıyoruz. İnsanın yaratıcı ruhu kalıcıdır ve yapay zekanın bunu desteklemek için en iyi şekilde kullanıldığına inanıyoruz.





Doğru dengeyi yakalamak bizim için bir yolculuk olmaya devam edecek. Ancak başarısızlığı öğrenme olarak yeniden çerçevelemek ve bazı hayallerin yavaşça geri dönmesine izin vermek, ileriye giden yolu aydınlatıyor gibi görünüyor. Hikayemiz, bir aksilikten sonra bile yaratıcılığın ve dengenin hâlâ bulunabileceğini hatırlatıyor.





Storya'dan dersler almaya devam ederken, başarısızlıkla mücadele eden diğer kurucular ve yaratıcılar arasında tartışmayı ve topluluğu başlatmayı umuyoruz. Yaklaşan bir bültende, yolculuğumuz üzerinde düşünmemize ve yeniden çerçevelememize yardımcı olan bazı yaratıcı ipuçlarını paylaşmayı planlıyoruz.





Hikayemizi ve öğrendiklerimizi hâlâ bu yolda yürüyen daha geniş topluluğa açarken daha fazlası için bizi izlemeye devam edin. Şefkat ve yaratıcılıkla hepimiz ileriye giden yolu bulabiliriz.





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