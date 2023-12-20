Haqq Network'ün Şeriat Oracle'ı: DeFi'de Etik Uyumluluğa Öncülük Ediyoruz

Aşağıdaki sunumda, Haqq Network'ün CTO'su ve Kurucu Ortağı Andrey Kuznetsov, Şeriat Oracle'ı ve Haqq ağının DeFi'deki etik standartlara uyumu nasıl sağladığını anlattı.

Aşağıda, Andrey'nin konuşması sırasında bahsedilen ve video sunumuna ek olması amaçlanan temel kavramların bir sözlüğü bulunmaktadır.





HAQQ AĞI NEDİR?

Haqq , Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuş, Ethereum ile tamamen uyumlu ve birlikte çalışabilen, ölçeklenebilir, yüksek verimli bir Proof-of-Stake blok zinciridir. Platformun kalbinde, ödemeler, yönetişim, gas ücretleri ve staking için kullanılan yerel varlığı olan $ISLM yer alıyor. Haqq Network, geliştiricilere ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilen merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için gerekli araçları ve esnekliği sağlamayı amaçlamaktadır.





ŞERİA ORACLE

Shariah Oracle, HAQQ Cüzdanı aracılığıyla akıllı sözleşme etkileşimlerinin beyaz listesini kontrol eden, ağdaki etik olmayan faaliyetleri en aza indiren ve yalnızca beyaz listeye alınmış, Şeriat uyumlu dApp'lerin kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlayan zincir üstü bir mekanizmadır.













Oracle, projenin HAQQ Cüzdan Pazaryeri'nde listelenmesini sağlayan topluluk onayı ve projelerin Şer'i Uyumlu etiket almasına olanak tanıyan Şeriat Onayı ile faaliyet göstermektedir. Tekliflerin sunulmasıyla başlayan, ardından spam'e karşı koruma görevi gören zorunlu para yatırma işlemleri ve ardından topluluk oylama aşamasıyla başlayan tüm süreç yöntemli ve şeffaftır. Başarıyla onaylanan projeler, ağın kurallarına uygun olduklarını gösteren bir Soulbound token (SBT) alır. Bu blog yazısı Şeriat Kahini hakkında kapsamlı ayrıntılara giriyor.





EVM

Ethereum Sanal Makinesi (EVM), akıllı sözleşmeleri ve Dapp'leri yürüten merkezi olmayan, Turing-tamamlanmış bir çalışma zamanı ortamıdır. Genellikle Ethereum'un donanım ve düğüm ağı katmanının üzerinde yer alan ve merkezi bir otoriteye dayanmayan çok çeşitli programlanabilir, kendi kendini yürüten sözleşmelerin ve uygulamaların oluşturulmasını sağlayan sanal bir bilgisayar olarak tanımlanır.





Bir işlem veya sözleşme etkileşimi başlatıldığında EVM, kodu işler ve hesaplama kaynaklarını ölçmek ve tahsis etmek için "gas" adı verilen bir konsensüs mekanizması kullanır.





EVM'nin kendine özgü özellikleri, geliştiricilere finans, oyun, tedarik zinciri yönetimi ve daha fazlasını kapsayan çok çeşitli yenilikçi çözümler oluşturma olanağı sağlar.





DAPPS'ler

Merkezi Olmayan Uygulamalar (dApp'ler), blockchain üzerinde çalışan ve önceden tanımlanmış kuralları otomatikleştirmek ve yürütülmesini sağlamak için akıllı sözleşmeleri entegre eden yazılım uygulamalarıdır. DApp olarak nitelendirilmek için yazılımın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:





– Açık kaynak kodu ve kullanıcı kontrollü bir ekosistem

– Merkezi bir saldırı noktası olmayan, halka açık bir blockchain ağı

– Erişim ve ödül dağıtımı için kriptografik bir belirteç

– İş kanıtı (PoW) veya hisse kanıtı (PoS) gibi tokenler üreten bir fikir birliği yöntemi





Birçok Dapp, merkeziyetsizlik, şeffaflık, sansüre karşı direnç, daha düşük işlem maliyetleri gibi sayısız faydalar sunuyor ancak aynı zamanda ölçeklenebilirlik ve karmaşık bir kullanıcı arayüzü ile de mücadele ediyorlar.





DNS KAÇIRILMASI

DNS yeniden yönlendirmesi veya DNS sahtekarlığı olarak da bilinen DNS Ele Geçirme, saldırganların kullanıcıları sahte web sitelerine veya sunuculara yönlendirmek için Etki Alanı Adı Sistemini (DNS) manipüle ettiği kötü niyetli bir uygulamadır. DNS, insanların okuyabildiği alan adlarını (www.example.com gibi) bilgisayarların anlayabileceği IP adreslerine dönüştürmekten sorumludur. DNS ele geçirme saldırısında, siber suçlular bir etki alanıyla ilişkili DNS kayıtlarını değiştirir ve meşru bir web sitesine erişmeye çalışan kullanıcıları, saldırgan tarafından kontrol edilen kötü amaçlı bir siteye yanlış yönlendirir. Bu, kimlik avı saldırıları, veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı gibi çeşitli güvenlik risklerine yol açabilir.





WEB3

İnternetin evrimi, Web2'nin ortaya çıkışından önce, statik web siteleri ve temel bilgi paylaşımı ile karakterize edilen Web1 ile başladı; dinamik kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, sosyal ağ ve etkileşim çağını başlattı. Maalesef Web2'nin ilerlemelerine merkezi kontrol, veri ihlalleri ve sınırlı gizlilik koruması sorunları da eşlik etti ve Web3'ün ortaya çıkmasına neden oldu.





Web3, kullanıcıların verilerinin ve dijital kimliklerinin mülkiyetini ve kontrolünü elinde tuttuğu bir internet ortamı vizyonudur. Her ne kadar kavramsal aşamasında olsa da, bu üçüncü yineleme, blockchain teknolojisini, kriptografik güvenliği, yapay zekayı, otomasyonu ve akıllı sözleşmeleri kullanarak güvenli, eşler arası etkileşimler için araçlar sağlayarak bireyleri güçlendirmeyi amaçlıyor.







