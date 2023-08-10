HackerNoon - Bir Kullanıcı Deneyimi Analizi: Bölüm 1





Bu makalenin içeriğine geçmeden önce, bazı bağlamların ortaya konması gerekiyor:





HackerNoon'da çalışıyorum Halen üniversitede öğrenciyim Kullanıcı merkezli tasarım dersi alıyorum Ders için aşina olduğumuz bir web sitesinin kullanıcı ve görev analizini yapmamız istendi.





Doğal olarak HackerNoon hakkında bir rapor yazdım ( hah. )





Yasal Uyarı: Bu, hiçbir şekilde HackerNoon'un kullanıcılar arasında nasıl kullanıldığının bir temsili değildir; yalnızca sitenin genel kullanımı ve estetiği hakkında genel bir analitik spekülasyondur. Bu, yeni kullanıcılara HackerNoon'un ne olduğu ve sitenin temel düzeyde nasıl kullanılacağı konusunda bir referans olarak kullanılabilir.





Rapor oldukça uzun olduğu için 2 makaleye ayıracağım.





Bu serinin ilk bölümüdür ve aşağıdaki konulara değinecektir:





HackerNoon nedir? HackerNoon'un potansiyel kullanıcıları kimlerdir ve kişilikleri nelerdir? Erişilebilirlik , Uluslararasılaştırma ve Bilişsel ve Algısal zorluklar açısından HackerNoon'un kısa bir analizi.





İçeriğe Genel Bakış

HackerNoon Hakkında

Kullanıcı Analizi Ulaşılabilirlik Uluslararasılaşma Bilişsel ve Algısal Zorluklar

Kişiler

Referanslar



HACKERNOON HAKKINDA

HackerNoon ( hackernoon.com ), teknoloji meraklılarının okuması, yazması ve yayınlaması için tasarlanmış bir Amerikan çevrimiçi yayıncılık web sitesidir. Aylık 5 ila 8 milyon okuyucudan oluşan bir izleyici kitlesi için teknoloji haberlerini ve bilgilerini paylaşan makaleler yayınlayan, 35.000'den fazla katkıda bulunan yazardan oluşan açık ve çok uluslu bir topluluktur. (HackerNoon 2023a).





HackerNoon'un potansiyel kullanıcıları

Teknolojiyle ilgili her şeye ilgi duyan, teknoloji endüstrisi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya teknolojiyle ilgili bilgilerini dünyayla paylaşmak isteyen uluslararası kullanıcılar.





HackerNoon kullanıcılarının aradığı, ilgilendiği veya hakkında paylaşmaya/yazmaya istekli olduğu bilgi veya bilgi potansiyeli, yapay zeka , blockchain, siber güvenlik vb. gibi teknoloji merkezli konulardan oyun , tarih, kültür gibi teknolojiye yakın diğer konulara kadar değişebilir. ve haber medyası (HackerNoon 2023b; BenzerWeb 2023).





HackerNoon'un potansiyel kullanıcıları 2 ana gruba ayrılabilir: Okuyucular ve Yazarlar. Okuyucular daha genel kullanıcılardır, Yazarlar ise HackerNoon izleyicileri arasında daha spesifik ve odaklanmış bir gruptur.





KULLANICI ANALİZİ

HackerNoon'u okuyanlar

1. Kullanıcı özellikleri





A. Ayırt Edilebilirlik:

Yaş: 25-34 (SimilarWeb 2023), dolayısıyla Z kuşağının eski kesiminden Y kuşağının genç kesimine kadar uzanırlar.

Cinsiyet: Hem erkek hem de kadın ancak erkek baskındır (SimilarWeb 2023; HackerNoon 2023).

Etnik Köken/Coğrafi : Çoğunlukla ABD veya Hindistan'dan geliyorlar (SimilarWeb 2023).

Dil: Biri İngilizce olmak üzere en az 2 dil konuşuyorlar

Meslek: Öğrenciler veya şu anda teknoloji sektöründe çalışan kişilerdir.

Gelir: Orta ila yüksek gelir, yılda yaklaşık 44.879 $ ile 101.494 $ arasında (talent.com 2023).







B. Homojenlik:

Teknoloji geliştirme çağında büyüdüler, dolayısıyla teknoloji konusunda oldukça bilgililer (Herrity 2023).

Teknolojiyle ilgili her şeyle ilgileniyorlar ve ilgi duydukları konuları okumaya ve öğrenmeye istekliler.

Haftanın ortalama 25 saatini çevrimiçi ortamda geçiriyorlar ve bu sürenin çoğunu çevrimiçi blog okuyarak geçiriyorlar (Bandy 2020).

İletişimsel, yaratıcı ve etkileşimlidirler; HackerNoon topluluğu içinde bağlantı kurmaya hazırlar.

Yalnızca geniş bir aile sunmakla kalmayıp aynı zamanda ücretsiz ve ödeme duvarı olmayan kaliteli, bilgilendirici içeriği okuyabilmek istiyorlar (Ciulla 2020; HackerNoon 2023).

Markalarla esas olarak müşteri hizmetleri ve desteği için bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanın (SproutSocial 2023).





c . Alan bilgisi:

Temel web işlevlerini anlama, oturum açma, profil oluşturma ve etki alanında gezinme gibi görevleri gerçekleştirme becerisi.

Konularda kolayca gezinmek için blockchain, web3, siber güvenlik vb. teknolojiyle ilgili kelime ve ifadelere aşina olun.

dev.to veya GitHub gibi benzer web sitelerinde önceden deneyim ve bilgiye sahip olmak.

Çoğu HackerNoon okuyucusu web sitesini tam olarak nasıl kullanacakları konusunda fazla bilgiye sahip olmasa da, yazar olmak isteyen veya sadece düzenli okuyucu olan okuyucuların küçük bir yüzdesi bir HackerNoon hesabı oluşturur ve web sitesinin nasıl kullanılacağı gibi özelliklerine aşinadır. Tepkilerinizi verin ve HackerNoon makalelerine nasıl yorum yapacağınızı, paylaşacağınızı veya alıntı yapacağınızı öğrenin.





D. Diğer özellikler:

Beceriler: HackerNoon okuyucularının teknolojik cihazlara ve temel blog/çevrimiçi haber sitesi düzenine aşina olmaları, açılır menüleri ve basit arama motorlarını kullanabilmeleri ve bilgilerle dolu bir ana sayfada rahatça gezinebilmeleri bekleniyor (Herrity) 2023).







2. Hedefler:

Genel: Teknoloji ve teknolojiyle ilgili konuları toplulukla ve aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle tartışmak, aynı zamanda kişisel marka oluşturmak veya HackerNoon platformu aracılığıyla diğer teknoloji gazetecileriyle bağlantı kurmak.

Gruba özel: Teknolojiyi okumak ve öğrenmek.



HackerNoon yazarları

1. Kullanıcı özellikleri:





A. Ayırt Edilebilirlik:

Yaş: 25-34 (SimilarWeb 2023), Z kuşağının eski kesiminden Y kuşağının genç kesimine kadar olan aralıkta.

25-34 (SimilarWeb 2023), Z kuşağının eski kesiminden Y kuşağının genç kesimine kadar olan aralıkta. Cinsiyet: Erkek ve Kadın

Erkek ve Kadın Etnik Köken/Coğrafi: Çoğunlukla ABD veya Hindistan'dan geliyorlar (SimilarWeb 2023).

Çoğunlukla ABD veya Hindistan'dan geliyorlar (SimilarWeb 2023). Dil: Biri İngilizce olmak üzere en az 2 dil konuşuyorlar

Biri İngilizce olmak üzere en az 2 dil konuşuyorlar Meslek: Teknoloji endüstrisinde çalışan insanlar. Kodlayıcılar, web geliştiricileri, kurucuları veya teknoloji şirketlerinin CEO'su olabilirler; aynı zamanda kendi teknoloji girişimlerini yürüten girişimciler de olabilirler (HackerNoon 2023).

Teknoloji endüstrisinde çalışan insanlar. Kodlayıcılar, web geliştiricileri, kurucuları veya teknoloji şirketlerinin CEO'su olabilirler; aynı zamanda kendi teknoloji girişimlerini yürüten girişimciler de olabilirler (HackerNoon 2023). Gelir: Orta ila yüksek gelir, yılda yaklaşık 44.879 $ ile 101.494 $ arasında (talent.com 2023).





B. Homojenlik:

Onlar teknoloji meraklısı dijital yerlilerdir (Herrity 2023).

Teknolojiyle ilgili her şeyle ilgileniyorlar.

Yaratıcıdırlar, sonuç odaklıdırlar, övgü almaktan hoşlanırlar, bu nedenle bilgi ve deneyimlerini göstermenin yollarını ararlar; bu nedenle ilgi duydukları konular hakkında yazmaya eğilimlidirler (Herrity 2023).

Aynı meslekten ve aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmaya istekli, işbirlikçi çalışmayı severler (Aisle Planner 2019; Herrity 2023).

Diğer teknoloji uzmanları ve şirketlerle iyi bağlantılar kurmak için çoğunlukla Facebook, Twitter ve LinkedIn'i kullanıyorlar (Nowspeed 2023).





C. Alan bilgisi:

Temel web işlevlerini anlama, oturum açma, profil oluşturma ve etki alanında gezinme gibi görevleri gerçekleştirme becerisi.

Blockchain, web3, siber güvenlik vb. teknolojilerle ilgili kelime ve cümleleri bilen ve makalelerinde doğru şekilde kullanabilen.

Medium.com, dev.to veya GitHub gibi benzer web sitelerinde önceden yazma ve yayınlama deneyiminiz var.

Web sitesinin nasıl tepki verileceği ve HackerNoon makalelerine nasıl yorum yapılacağı, paylaşılacağı veya alıntı yapılacağı gibi özelliklerine aşina olmak. Ek olarak, HackerNoon'un yazma şablonları gibi yazma kaynaklarından tam olarak nasıl yararlanılacağını ve yazma yarışmalarına nasıl girileceğini öğrenin.

HackerNoon yazarlarının, HackerNoon (HackerNoon nd) ile yayın yaparken yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında temel bilgiye sahip olması beklenir.





D. Diğer özellikler:

Yetenekler: HackerNoon yazarlarının teknolojik cihazlar konusunda iyi olmaları ve temel blog/çevrimiçi haber sitesi düzenine aşina olmaları, açılır menüleri ve basit arama motorlarını kullanabilmeleri ve bilgilerle dolu bir ana sayfada rahatça gezinebilmeleri bekleniyor. İyi yazma becerilerine, iyi iletişime ve yazdıkları konu hakkında uzman anlayışa sahip olmaları bekleniyor.









2. Hedefler:

Genel: Teknoloji ve teknolojiyle ilgili konuları toplulukla ve aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle tartışmak, aynı zamanda kişisel marka oluşturmak veya HackerNoon platformu aracılığıyla diğer teknoloji gazetecileriyle bağlantı kurmak.

Gruba özel: Sitede makale yazmak ve yayınlamak.



Ulaşılabilirlik

1. Görme engelli kullanıcı grubu (az görme ve körlük):

HackerNoon ( hackernoon.com ), işletim sistemlerinin (hem MacOS hem de Windows) görme engelli kişiler için sağladığı erişilebilirlik özellikleriyle uyumludur.

Görme engelli kişiler, MacOS'ta Voice Over ve Spoken Content'i kurarak HackerNoon'daki içeriklerde gezinebilir veya Windows'ta Microsoft Edge'i kullanabilir.



2. Engelleri yazı yazmalarına izin vermeyen kişiler:

HackerNoon ( hackernoon.com ) hem MacOS hem de Windows'taki dikte özelliğiyle uyumludur ve kullanıcıların sesleriyle yazmasına, arama yapmasına ve yazmasına olanak tanır.





Uluslararasılaşma

HackerNoon, kullanıcıların İngilizce, Vietnamca, Çince, Hintçe, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Japonca dahil 8 farklı dilde makale okumasına olanak tanır. Ayrıca kullanıcılar, arama çubuğundaki hackernoon.com URL'sine /vi, /zh, /hi, /es, /fr, /pt ve /ja ekleyerek, çevrilmiş her dilde HackerNoon ana sayfasına erişebilirler.





Bunun da ötesinde, kullanıcılar HackerNoon ana sayfasında farklı dillerde olduğunda, her bir makalenin URL'si de seçilen dilde gösterilecektir, böylece SEO güvenilirliği artırılacak ve aynı zamanda ülkede alan adı/makaleler daha iyi tanıtılacaktır (LinkedIn 2023).





HackerNoon uluslararası bir kitleye hitap etmeyi hedeflerken, şu anda yazarları yalnızca İngilizce içerikle sınırlandırıyor; bu da web sitesinin kendi uluslararasılaştırma çabalarına bir sınırlama olarak görülebilir.





Ek olarak, HackerNoon'da gezinmek, karmaşıklığı, akademik jargon ve sektöre özgü terimlerle dolu olması nedeniyle oldukça başarılı olabilir. Platform, teknoloji topluluğu içinde tartışmaları ve fikir alışverişini teşvik ederek teknoloji meraklılarına ve profesyonellere yöneliktir. Sonuç olarak, içeriğin tam olarak kullanılması ve anlaşılması için temel bir teknoloji anlayışı gereklidir.





Bilişsel ve Algısal Zorluklar

Bilişsel Zorluklar

HackerNoon'u bilişsel zorlukları anlama bağlamında analiz etmek. Spesifik olarak: farklı kullanıcı gruplarındaki kullanıcıların (eski ve yeni) siteyi nasıl etkili bir şekilde öğrenip kullanabileceği.





3 tür bilişsel yük vardır: İçsel , Dışsal ve Almanca ; bunların tümü HackerNoon'u anlamak için geçerlidir (Fuhrman 2017).





İçsel bilişsel yük: HackerNoon'un arayüzüne göre kullanıcıların zorluğu nasıl algıladığını ifade eder. Her temel işlev ve bilgi ana sayfada veya yalnızca aşağı kaydırılarak bulunabildiğinden sitede gezinmek zor değildir. Okuyucular ve yazarlar sitede kolaylıkla gezinebilirler. Ek olarak, gezinme çubuğunda, kullanıcıların karşılaşabileceği olası sorunların alt sekmelerini içeren "Yardım" bölümü açıkça görülebilmektedir.





Ancak kullanıcılar siteyle daha fazla ilgilenmeye başladıkça ve sıradan okuyuculardan HackerNoon'da yazarlara/katkıda bulunanlara geçiş yaptıkça, yayınlanma süreci biraz daha karmaşık hale geliyor. Ana sayfada nasıl yazılacağına dair temel talimatlara sahip olmalarına rağmen yazarlar potansiyel gezinme zorluklarıyla karşılaşabilirler. Örneğin bir taslağı kaydetmek için önce bir başlığın sağlanması gerekir.







Ayrıca yazarların makalelerindeki metni özelleştirebilmeleri de mümkündür (Şekil 3). Moreso, sitede yayınlanmak için yazarların takip etmesi gereken YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER vardır (daha fazlasını burada bulabilirsiniz). Bunlar karmaşık şeyler değil ancak sitenin kullanıcıları için biraz öğrenme eğrisi gerektiriyor.



















Dışsal bilişsel yük: İnsan beyninin tasarımları ve düzenleri nasıl algıladığını ifade eder. HackerNoon örneğinde, site birçok makalenin yanı sıra ana sayfada da bilgi görüntülediğinden genel düzen ve arama çubuğu (Şekil 4 ve 5) bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, potansiyel olarak dağınıklık olarak algılanabilir.















Ayrıca sitenin varsayılan rengi olan yeşil ve sarı da uzun süre bakıldığında gözlerin yorulmasına neden olabiliyor. Bunların hepsi, konu dışı bilişsel yükün potansiyel aşırılığının göstergeleridir.



Almanca bilişsel yük: İnsanların benzer görünen şeyleri bir grup benzer işlevle nasıl ilişkilendirdiğini ifade eder (Fuhrman 2017). Yakınlık yasası açısından da anlaşılabilir. Bu durumda HackerNoon, işlevler ve özellikler arasında tutarlılık oluşturma konusunda iyi bir iş çıkardı. Gezinme çubuğundaki öğelerin ve listelerin nasıl aynı estetiğe sahip olduğu (Şekil 4) ve yazma sürecinin tüm adımlarının baştan sona aynı beyaz arka plana, yeşil kenarlıklara ve yeşil vurgulara sahip olması buna örnektir.



Algısal Zorluklar

Web sitesinde tam talimatlar ve basit simgeler/başlıklar ile gezinmek kolay olduğundan, kullanıcıların karşılaşabileceği algısal zorluklar çok azdır veya hiç yoktur. En büyük sorun hâlâ HackerNoon'un ne kadar bilgi dolu olduğu ve yazarlar için yayın yapmanın ne kadar karmaşık bir görev olduğudur. Bu zorluklar yukarıda konu dışı bilişsel yük olarak analiz edilmiş olsa da, kullanıcılar bilgi ve renklere boğulduğunda, öğrenmekten ve sitede gezinmekten kaçınabilirler ki bu da bir algı sorunudur (Williams 2021).





KİŞİLER





HackerNoon yazarı:





HackerNoon okuyucusu:





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