Hacker Öğlen Logosunun Gökkuşağına Dönüşmesi: Gurur Ayı Kutlu Olsun!

Yasal Uyarı: Hacker Noon, hiçbir şekilde Onur Ayından kar elde etmek istemiyor. Bir teknoloji yayını olarak bu sembolik jestin, dünya çapındaki LGBTQA+ topluluklarını desteklemek, özgürleşmeyi teşvik etmeye ve Gurur ruhuyla farkındalığı daha fazla insana yaymaya yardımcı olmak için yapabileceğimiz en az şey olduğunu kabul ediyoruz. Bu sadece başlangıç, hem Hacker Noon içinde hem de dışında topluluktaki çeşitliliği ve akışkanlığı güçlendirmek için her gün çalışırken lütfen daha fazlasının gelmesini bekleyin.





Herkese merhaba, Kien, Hacker-Noon-Brand-Executive'de 3 yıldır çalıştığın için zar zor hikaye yazıyorsun.

Dürüst olmak gerekirse, bütün bir makale yazmak bana göre değil - ve üniversiteye dönmem muhtemelen bu yüzden çok uzun sürüyor - ama bunu yaptığımda, genellikle özel günler için oluyor.

Bazı durumlarda, Slogging'in (Slack konuşmalarını tek tuşla hikayelere dönüştüren bir yazılım) lansmanı sırasında Hang ve ben Gamestop ve Robinhood etrafında dönen etler hakkında sohbet ettik . Diğer durumlarda, genellikle yönetim kurulundan adını açıklamayacağım bir kişi tarafından tehdit ediliyorum (bu kişi Linh, takımın annesiydi).

Bugün, Gurur Ayının ruhu 🏳️‍🌈 bu tembel tembel hayvanı yatağından çıkardı ve ikinci kez bir hikaye yazmak için eline bir kalem (teknik olarak klavye) aldı. Bugün size, dünya çapındaki LGBTQA+ topluluklarıyla kutlama yapmak için Hacker Noon logosunu veya seçtiğiniz herhangi bir logoyu nasıl gökkuşağı rengine dönüştüreceğinizi göstereceğim!

Öncelikle biraz araştırma yapmam lazım.

Gurur Bayrağı yakın zamanda güncellendi mi? 2021 Onur Ayı'nın farkı nedir? Gurur ruhu çalışmanızla en iyi şekilde nasıl ifade edilmelidir?

Araştırmanızda bunların hepsinin cevabını bulmanız gerekiyor.

Hacker Noon Pride logosunun renkleri, Daniel Quasar tarafından 2018'de yeniden tasarlanan Philadelphia'nın İlerleme Gurur Bayrağı'ndan ilham aldı. Transseksüeli ve siyahı temsil eden renkleri içerdiği için Pride Bayrağının modern tasarımını kullanmaya karar verdik. geçmişte Pride isyanına liderlik etmede önemli rol oynayan kahverengi topluluklar. Onlar olmasaydı bugün Gurur gerçekleşemezdi. Bunu akılda tutarak, bu logonun kapsayıcılığın önemini vurgulayacağını umuyoruz.

Guardian Gazeteci Chris Godfrey, "Şu anda her şey oluyorken, bu bayrağı [LGBTQ+] topluluğu için ana akım, varsayılan sembol haline getirmek için iyi bir an gibi geliyor" dedi.

kaynak

Araştırma yaptıktan sonra seçtiğiniz logoyla ne yapacağınıza dair genel bir fikir edineceksiniz. Bazı şirketler arka planlarını değiştirirken bazıları da gökkuşağı bayraklarını doğrudan ticari markalarına uyguluyor. Bu durumda arka plandaki renklerle biraz eğleneceğiz.

Ardından Illustrator CC'yi başlatın. Eğlence başlasın.

Adım 1: İlerleme Gururu Bayrağı

Üst üste yığılmış Bayrağın dikdörtgenlerini oluşturun.

Adım 2: Arka plan

1000 piksele 1000 piksel boyutunda yeni bir Çalışma Yüzeyi oluşturun

6 gökkuşağı rengini Çalışma Yüzeyine sürükleyin

Bunları birlikte gruplandırın

Grubu 1000 x 1000 piksel olarak yeniden boyutlandırın





“Yuvarlatılmış Dikdörtgen Aracı” ile aşağıdakileri içeren bir dikdörtgen çizin:



Yükseklik ve Genişlik: 1000 piksel

Köşe Yarıçapı: 100 piksel

Boş, kenarlık yok



Yükseklik ve Genişlik: 1000 piksel Köşe Yarıçapı: 100 piksel Boş, kenarlık yok Dikdörtgeni renklerin üzerine istifleyin, merkezi hem dikey hem de yatay olarak hizalayın

Her iki nesneyi de seçin -> Kırpma Maskesi Yap

Adım 3: Gölge

İstediğiniz logoyu seçin ve ortasına yerleştirin.

BTW, Hacker Noon yakın zamanda USPTO tarafından ticari marka haline getirildi , bununla yeterince övünemeyiz!

“Kalem Aracı” ile logonun en uzak kenarlarından Çalışma Yüzeyi çerçevelerinin dışına kadar 315 derecelik bir çizgi oluşturun. Bu logonun gölgesini oluşturmak içindir. Hacker Noon logosu durumunda, gölgenin geçtiği 4 kenar vardır; bunlar en sağ köşe ve 3 sol köşedir (aşağıdaki GIF'te gösterilmektedir)

4 gölge bloğunun tamamını logonun altına yerleştirin

“Çizgi Aracı” ile 45 derecelik bir çizgi çizin

Hat seç -> Kılavuz Yap

Diğer 5 rengi Çalışma Yüzeyine sürükleyin, gruplandırın ve ardından 315 derecelik açıyla açın. Grubun üst kısmı kılavuza dokunurken, grubun kenarlarının arkadaki gölgenin kenarlarıyla aynı hizada olduğundan emin olun (haha, anladınız mı?)

kenarlarıyla aynı hizada olduğundan emin olun (haha, anladınız mı?) Renk grubunu kopyalayın (*)

Renk grubunu ilk gölge bloğunun altına girecek şekilde düzenleyin

Her iki nesneyi de seçin -> Kırpma Maskesi Yap

(*) Renk grubunu yapıştırın, gölge bloklarının ve kılavuzun kenarlarına bir kez daha hizalayın

Diğer 3 gölge bloğu için de aynı görevleri gerçekleştirin

3. adımın sonucu

Adım 4: Rötuş!

“Yuvarlatılmış Dikdörtgen Aracı” ile mevcut dikdörtgenle aynı boyutlarda başka bir dikdörtgen çizin, boş ve kenarlıksız bırakın

Dikdörtgeni merkeze hizalayın

Gölge bloklarını birlikte gruplayın

Hem yeni oluşturulan dikdörtgeni hem de gölge blokları grubunu seçin -> Kırpma Maskesi Yap

Arka planın renk grubunu ayırın

Renk grubuna 45 derece açı verin

Dikdörtgen çerçeveye göre ayarlayın

VE, VOILA!

Yukarıda, Hacker Noon tarzında kelimenin tam anlamıyla her şeyin nasıl gökkuşağı haline getirileceğine dair hızlı bir eğitim var. Evet, bizimkini kopyalamaktan ve pozitifliği, çeşitliliği ve benzersizliği arkadaşlarınıza, ailenize ve çevrenizdeki diğer insanlara yaymaktan çekinmeyin. Haydi, Onur Ayı'nı Hacker Noon ile kutlamaya başlayalım!

Muhtemelen Dr.One gibi Hacker Noon cyborg'larını tasarlama konusunda daha fazla eğitimle geri döneceğim.

Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcımız @ Limarc'ın Arka Hikayesi

Bir dahaki sefere kadar bu kişi Marka Yöneticiniz Kien'di.