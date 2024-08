Die Regenbogenfizierung des Hacker-Noon-Logos: Happy Pride Month!

Haftungsausschluss: Hacker Noon möchte auf keinen Fall vom Pride Month profitieren. Wir erkennen an, dass diese symbolische Geste als technische Publikation das Mindeste ist, was wir tun können, um LGBTQA+-Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu unterstützen – um die Befreiung zu fördern und das Bewusstsein für mehr Menschen im Geiste von Pride zu verbreiten. Dies ist nur der Anfang. Erwarten Sie bitte, dass noch mehr folgen wird, da wir jeden Tag daran arbeiten, Vielfalt und Fluidität in der Community zu fördern, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Hacker Noon.





Hallo zusammen, Kien hier – Ihr, der seit drei Jahren bei Hacker-Noon-Brand-Executive kaum eine Geschichte schreibt.

Um ehrlich zu sein, ist es nicht mein Ding, einen ganzen Aufsatz zu schreiben – und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich viel zu lange brauche, um wieder ans College zu kommen –, aber wenn ich es tue, dann normalerweise zu besonderen Anlässen.

In einigen Fällen war es die Einführung von Slogging (einer Software, die Slack-Gespräche mit nur einem Knopfdruck in Geschichten umwandelt), bei der Hang und ich uns über die Streitigkeiten rund um Gamestop und Robinhood unterhielten . In anderen Fällen werde ich meist von einer bestimmten Person aus dem Vorstand bedroht, deren Namen ich nicht verraten möchte (es war Linh, die Mutter des Teams).

Heute hat der Geist des Pride Month 🏳️‍🌈 dieses faule Faultier aus seinem Bett geholt und tatsächlich zum zweiten Mal einen Stift (technisch gesehen eine Tastatur) in die Hand genommen, um eine Geschichte zu schreiben. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie das Hacker Noon-Logo oder ein beliebiges Logo Ihrer Wahl in den Regenbogen verwandeln, um es mit LGBTQA+-Communitys auf der ganzen Welt zu feiern!

Zuerst muss ich etwas recherchieren.

Wurde die Pride-Flagge kürzlich aktualisiert? Was ist am Pride Month 2021 anders? Wie soll der Pride-Geist durch Ihre Arbeit am besten zum Ausdruck gebracht werden?

All diese Fragen sollten Sie in Ihrer Recherche beantworten.

Die Farben des Hacker Noon Pride-Logos sind von Philadelphias Progress Pride Flag inspiriert, die 2018 von Daniel Quasar neu gestaltet wurde. Wir haben uns für das moderne Design der Pride Flag entschieden, da sie die Farben enthält, die Transgender und Schwarz repräsentieren braune Gemeinschaften, die alle in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Führung des Pride-Aufstands gespielt haben. Ohne sie gäbe es Pride heute nicht. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass dieses Logo die Bedeutung der Inklusivität hervorheben kann.

„Da gerade alles passiert, scheint dies ein guter Zeitpunkt zu sein, diese Flagge zum Mainstream-Standardsymbol für die [LGBTQ+]-Community zu machen“, sagt Chris Godfrey, Guardian-Journalist .

Quelle

Nach der Recherche erhalten Sie eine allgemeine Vorstellung davon, was Sie mit dem Logo Ihrer Wahl machen können. Einige Unternehmen ändern ihren Hintergrund, während andere die Regenbogenfahnen direkt auf ihren Marken anbringen. In diesem Fall werden wir etwas Spaß mit den Farben im Hintergrund haben.

Starten Sie als Nächstes Illustrator CC. Lass den Spaß beginnen.

Schritt 1: Die Progress Pride-Flagge

Erstellen Sie übereinander gestapelte Rechtecke der Flagge.

Schritt 2: Der Hintergrund

Erstellen Sie eine neue Zeichenfläche mit der Größe 1000 x 1000 Pixel

Ziehen Sie die 6 Regenbogenfarben auf die Zeichenfläche

Gruppieren Sie sie

Ändern Sie die Größe der Gruppe auf 1000 x 1000 Pixel





Zeichnen Sie mit dem „Abgerundetes Rechteck-Werkzeug“ ein Rechteck mit:



Höhe und Breite: 1000 Pixel

Eckenradius: 100 Pixel

Leer, kein Rand



Höhe und Breite: 1000 Pixel Eckenradius: 100 Pixel Leer, kein Rand Stapeln Sie das Rechteck über den Farben und richten Sie die Mitte sowohl vertikal als auch horizontal aus

Wählen Sie beide Objekte aus -> Schnittmaske erstellen

Schritt 3: Der Schatten

Wählen Sie ein Logo Ihrer Wahl aus und platzieren Sie es in der Mitte.

Übrigens, Hacker Noon wurde erst kürzlich vom USPTO als Marke eingetragen , ich kann nicht genug damit prahlen!

Erstellen Sie mit dem „Stiftwerkzeug“ eine 315-Grad-Linie von der/den äußersten Kante(n) des Logos bis außerhalb der Artboard-Rahmen. Dadurch soll der Schatten des Logos erzeugt werden. Im Fall des Hacker Noon-Logos gibt es 4 Kanten, durch die der Schatten geht, nämlich die weiter rechte Ecke und 3 der linken Ecken (siehe GIF unten).

Ordnen Sie alle 4 Schattenblöcke unter dem Logo an

Zeichnen Sie mit dem „Linienwerkzeug“ eine 45-Grad-Linie

Zeile auswählen -> Anleitung erstellen

Ziehen Sie die anderen 5 Farben auf die Zeichenfläche, gruppieren Sie sie und neigen Sie sie dann um 315 Grad. Stellen Sie sicher, dass die Kanten der Gruppe an den Kanten des Schattens auf der Rückseite ausgerichtet sind, während die Oberseite der Gruppe die Hilfslinie berührt (haha, verstanden?)

berührt (haha, verstanden?) Kopieren Sie die Farbgruppe (*)

Ordnen Sie die Farbgruppe so an, dass sie unter dem ersten Schattenblock liegt

Wählen Sie beide Objekte aus -> Schnittmaske erstellen

(*) Fügen Sie die Farbgruppe ein und richten Sie sie erneut an den Kanten der Schattenblöcke und der Hilfslinie aus

Führen Sie die gleichen Aufgaben für die anderen 3 Schattenblöcke durch

Ergebnis von Schritt 3

Schritt 4: Ausbessern!

Zeichnen Sie mit dem „Abgerundetes Rechteck-Werkzeug“ ein weiteres Rechteck mit den gleichen Abmessungen wie das aktuelle, lassen Sie es leer und randlos

Richten Sie das Rechteck an der Mitte aus

Gruppieren Sie die Schattenblöcke

Wählen Sie sowohl das neu erstellte Rechteck als auch die Gruppe der Schattenblöcke aus -> Schnittmaske erstellen

Isolieren Sie die Farbgruppe des Hintergrunds

Winkeln Sie die Farbgruppe im 45-Grad-Winkel an

Passen Sie es entsprechend dem Rechteckrahmen an

UND, VOILA!

Oben finden Sie das kurze Tutorial, wie Sie buchstäblich alles im Hacker-Noon-Stil in Regenbogenfarben verwandeln können. Ja, zögern Sie nicht, unsere zu kopieren und Positivität, Vielfalt und Einzigartigkeit an Freunde, Familie und andere Menschen in Ihrem Umfeld weiterzugeben. Beginnen wir mit Hacker Noon, den Pride Month zu feiern!

Ich werde ein Comeback mit weiteren Tutorials feiern, wahrscheinlich zum Entwerfen von Hacker-Noon-Cyborgs, wie diesem Dr.One.

Hintergrundgeschichte von @ Limarc , unserem VP Growth

Bis zum nächsten Mal war dies Kien – Ihr Brand Executive.