黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！

免责声明： Hacker Noon 绝不是想从骄傲月中获利。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地的 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情——帮助促进解放，并本着骄傲的精神向更多人传播意识。这只是一个开始，请期待更多的到来，因为我们每天都在努力增强社区的多样性和流动性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。
大家好，这里是 Kien，你在 Hacker-Noon-Brand-Executive 工作了 3 年，几乎没写过任何故事。
坦白说，写整篇文章不是我的菜——这可能就是为什么我花了太长时间才回到大学的原因——但当我这样做时，通常是在特殊场合。
在某些情况下，是在Slogging （一种只需一个按钮就能将 Slack 对话变成故事的软件）发布时，我和 Hang 谈论了围绕 Gamestop 和 Robinhood 的争论。在其他情况下，通常是我受到管理委员会中某个人的威胁，我不会透露他的名字（这是团队的妈妈 Linh）。
今天，骄傲月🏳️🌈的精神让这只懒惰的树懒从床上起来，并真正拿起笔（严格来说是键盘）第二次写故事。今天，我将向您展示如何将 Hacker Noon 徽标或您选择的任何徽标彩虹化，与全球 LGBTQA+ 社区一起庆祝！
骄傲旗帜最近更新了吗？ 2021 年骄傲月有何不同？如何通过你的作品最好地表达骄傲精神？
所有这些都应该在你的研究中得到答案。
Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自费城的 Progress Pride Flag ，该旗帜由Daniel Quasar于 2018 年重新设计。我们决定采用 Pride Flag 的现代设计，因为它融合了代表跨性别者的颜色和黑色和棕色人种社区，他们所有人都在过去领导骄傲骚乱中发挥了重要作用。没有他们，就没有今天的骄傲。考虑到这一点，我们希望这个标志能够凸显包容性的重要性。
“现在一切都在发生，现在是让这面旗帜成为 [LGBTQ+] 社区主流、默认符号的好时机，” 卫报记者克里斯·戈弗雷 (Chris Godfrey)说道。
经过研究后，您将大致了解如何处理您选择的徽标。一些公司改变了他们的背景，而另一些公司则将彩虹旗直接应用到他们的商标上。在这种情况下，我们会对背景颜色感到有趣。
第一步：进步骄傲旗帜
创建旗帜的矩形，相互堆叠。
第二步：背景
第三步：阴影
选择一个徽标，将其放在中间。
顺便说一句，Hacker Noon 最近刚刚获得美国专利商标局 (USPTO) 的商标，对此怎么夸都不过分！
步骤 3 的结果
第四步：修饰！
以上是关于如何以 Hacker Noon 风格对所有内容进行彩虹化的快速教程。是的，请随意复制我们的内容，并向朋友、家人和周围的其他人传播积极性、多样性和独特性。让我们开始与 Hacker Noon 一起庆祝骄傲月吧！
我会带着更多教程回来，可能是关于设计 Hacker Noon 半机械人，比如这个 Dr.One。
背景故事由我们的增长副总裁@ Limarc提供
直到下一次，这位是 Kien——您的品牌主管。