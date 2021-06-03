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    黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！经过@kien
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    黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！

    经过 Kien Dao4m2021/06/03
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    太長; 讀書

    Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自于费城的 Progress Pride Flag，该旗帜由 Daniel Quasar 于 2018 年重新设计。Hacker Noon 最近刚刚在 USPTO 注册了商标，这一点怎么吹都不为过！ Hacker Noon 希望这个标志能够凸显社区包容性的重要性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情。

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    featured image - 黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！
    Kien Dao HackerNoon profile picture

    免责声明： Hacker Noon 绝不是想从骄傲月中获利。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地的 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情——帮助促进解放，并本着骄傲的精神向更多人传播意识。这只是一个开始，请期待更多的到来，因为我们每天都在努力增强社区的多样性和流动性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。


    大家好，这里是 Kien，你在 Hacker-Noon-Brand-Executive 工作了 3 年，几乎没写过任何故事。

    坦白说，写整篇文章不是我的菜——这可能就是为什么我花了太长时间才回到大学的原因——但当我这样做时，通常是在特殊场合。

    在某些情况下，是在Slogging （一种只需一个按钮就能将 Slack 对话变成故事的软件）发布时，我和 Hang 谈论了围绕 Gamestop 和 Robinhood 的争论。在其他情况下，通常是我受到管理委员会中某个人的威胁，我不会透露他的名字（这是团队的妈妈 Linh）。

    今天，骄傲月🏳️‍🌈的精神让这只懒惰的树懒从床上起来，并真正拿起笔（严格来说是键盘）第二次写故事。今天，我将向您展示如何将 Hacker Noon 徽标或您选择的任何徽标彩虹化，与全球 LGBTQA+ 社区一起庆祝！

    首先，必须做一些研究。

    骄傲旗帜最近更新了吗？ 2021 年骄傲月有何不同？如何通过你的作品最好地表达骄傲精神？

    所有这些都应该在你的研究中得到答案。

    Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自费城的 Progress Pride Flag ，该旗帜由Daniel Quasar于 2018 年重新设计。我们决定采用 Pride Flag 的现代设计，因为它融合了代表跨性别者的颜色和黑色和棕色人种社区，他们所有人都在过去领导骄傲骚乱中发挥了重要作用。没有他们，就没有今天的骄傲。考虑到这一点，我们希望这个标志能够凸显包容性的重要性。

    “现在一切都在发生，现在是让这面旗帜成为 [LGBTQ+] 社区主流、默认符号的好时机，” 卫报记者克里斯·戈弗雷 (Chris Godfrey)说道。

    来源

    经过研究后，您将大致了解如何处理您选择的徽标。一些公司改变了他们的背景，而另一些公司则将彩虹旗直接应用到他们的商标上。在这种情况下，我们会对背景颜色感到有趣。

    接下来，启动 Illustrator CC。让乐趣开始。

    第一步：进步骄傲旗帜

    创建旗帜的矩形，相互堆叠。

    第二步：背景

  • 创建一个新画板，尺寸为 1000px x 1000px
  • 将 6 种彩虹颜色拖到画板
  • 将它们分组在一起
  • 将组大小调整为 1000 像素 x 1000 像素


    • 使用“圆角矩形工具”，绘制一个矩形：

      高度和宽度：1000px
      角半径：100px
      空白、无边框
    • 将矩形堆叠在颜色之上，垂直和水平居中对齐
    • 选择两个对象 -> 制作剪贴蒙版

    第三步：阴影

    选择一个徽标，将其放在中间。

    顺便说一句，Hacker Noon 最近刚刚获得美国专利商标局 (USPTO) 的商标，对此怎么夸都不过分！

    • 使用“钢笔工具”，从徽标的最远边缘到画板框架外部创建一条 315 度的线。这是为了创建徽标的阴影。以 Hacker Noon 徽标为例，阴影穿过 4 个边缘，即最右边的角和左边的 3 个角（如下面的 GIF 所示）
    • 将所有 4 个阴影块排列在徽标下方
    • 使用“直线工具”，画一条45度线
    • 选择线路->制作指南
    • 将其他 5 种颜色拖到画板，分组，然后将它们倾斜 315 度。确保组的边缘与后面阴影的边缘对齐，而组的顶部接触辅助线（哈哈，明白了吗？）
    • 复制颜色组 (*)
    • 将颜色组安排在第一个阴影块下方
    • 选择两个对象 -> 制作剪贴蒙版
    • (*) 粘贴颜色组，再次将它们与阴影块和参考线的边缘对齐
    • 对其他 3 个阴影块执行相同的任务

    步骤 3 的结果

    第四步：修饰！

    • 使用“圆角矩形工具”绘制另一个与当前矩形尺寸相同的矩形，将其留空且无边框
    • 将矩形与中心对齐
    • 将阴影块分组在一起
    • 选择新创建的矩形和阴影块组 - >制作剪贴蒙版
    • 隔离背景的颜色组
    • 将颜色组倾斜 45 度
    • 根据矩形框调整

    而且，瞧！

    以上是关于如何以 Hacker Noon 风格对所有内容进行彩虹化的快速教程。是的，请随意复制我们的内容，并向朋友、家人和周围的其他人传播积极性、多样性和独特性。让我们开始与 Hacker Noon 一起庆祝骄傲月吧！

    我会带着更多教程回来，可能是关于设计 Hacker Noon 半机械人，比如这个 Dr.One。

    背景故事由我们的增长副总裁@ Limarc提供

    直到下一次，这位是 Kien——您的品牌主管。

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