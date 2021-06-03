黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！

免责声明： Hacker Noon 绝不是想从骄傲月中获利。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地的 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情——帮助促进解放，并本着骄傲的精神向更多人传播意识。这只是一个开始，请期待更多的到来，因为我们每天都在努力增强社区的多样性和流动性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。





大家好，这里是 Kien，你在 Hacker-Noon-Brand-Executive 工作了 3 年，几乎没写过任何故事。

坦白说，写整篇文章不是我的菜——这可能就是为什么我花了太长时间才回到大学的原因——但当我这样做时，通常是在特殊场合。

在某些情况下，是在Slogging （一种只需一个按钮就能将 Slack 对话变成故事的软件）发布时，我和 Hang 谈论了围绕 Gamestop 和 Robinhood 的争论。在其他情况下，通常是我受到管理委员会中某个人的威胁，我不会透露他的名字（这是团队的妈妈 Linh）。

今天，骄傲月🏳️‍🌈的精神让这只懒惰的树懒从床上起来，并真正拿起笔（严格来说是键盘）第二次写故事。今天，我将向您展示如何将 Hacker Noon 徽标或您选择的任何徽标彩虹化，与全球 LGBTQA+ 社区一起庆祝！

首先，必须做一些研究。

骄傲旗帜最近更新了吗？ 2021 年骄傲月有何不同？如何通过你的作品最好地表达骄傲精神？

所有这些都应该在你的研究中得到答案。

Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自费城的 Progress Pride Flag ，该旗帜由Daniel Quasar于 2018 年重新设计。我们决定采用 Pride Flag 的现代设计，因为它融合了代表跨性别者的颜色和黑色和棕色人种社区，他们所有人都在过去领导骄傲骚乱中发挥了重要作用。没有他们，就没有今天的骄傲。考虑到这一点，我们希望这个标志能够凸显包容性的重要性。

来源

经过研究后，您将大致了解如何处理您选择的徽标。一些公司改变了他们的背景，而另一些公司则将彩虹旗直接应用到他们的商标上。在这种情况下，我们会对背景颜色感到有趣。

接下来，启动 Illustrator CC。让乐趣开始。

第一步：进步骄傲旗帜

创建旗帜的矩形，相互堆叠。

第二步：背景

创建一个新画板，尺寸为 1000px x 1000px

将 6 种彩虹颜色拖到画板

将它们分组在一起

将组大小调整为 1000 像素 x 1000 像素





使用“圆角矩形工具”，绘制一个矩形：



高度和宽度：1000px

角半径：100px

空白、无边框



高度和宽度：1000px 角半径：100px 空白、无边框 将矩形堆叠在颜色之上，垂直和水平居中对齐

选择两个对象 -> 制作剪贴蒙版

第三步：阴影

选择一个徽标，将其放在中间。

顺便说一句，Hacker Noon 最近刚刚获得美国专利商标局 (USPTO) 的商标，对此怎么夸都不过分！

使用“钢笔工具”，从徽标的最远边缘到画板框架外部创建一条 315 度的线。这是为了创建徽标的阴影。以 Hacker Noon 徽标为例，阴影穿过 4 个边缘，即最右边的角和左边的 3 个角（如下面的 GIF 所示）

将所有 4 个阴影块排列在徽标下方

使用“直线工具”，画一条45度线

选择线路->制作指南

将其他 5 种颜色拖到画板，分组，然后将它们倾斜 315 度。确保组的边缘与后面阴影的边缘对齐，而组的顶部接触 辅助线 （哈哈，明白了吗？）

（哈哈，明白了吗？） 复制颜色组 (*)

将颜色组安排在第一个阴影块下方

选择两个对象 -> 制作剪贴蒙版

(*) 粘贴颜色组，再次将它们与阴影块和参考线的边缘对齐

对其他 3 个阴影块执行相同的任务

步骤 3 的结果

第四步：修饰！

使用“圆角矩形工具”绘制另一个与当前矩形尺寸相同的矩形，将其留空且无边框

将矩形与中心对齐

将阴影块分组在一起

选择新创建的矩形和阴影块组 - >制作剪贴蒙版

隔离背景的颜色组

将颜色组倾斜 45 度

根据矩形框调整

而且，瞧！

以上是关于如何以 Hacker Noon 风格对所有内容进行彩虹化的快速教程。是的，请随意复制我们的内容，并向朋友、家人和周围的其他人传播积极性、多样性和独特性。让我们开始与 Hacker Noon 一起庆祝骄傲月吧！

我会带着更多教程回来，可能是关于设计 Hacker Noon 半机械人，比如这个 Dr.One。

背景故事由我们的增长副总裁@ Limarc提供

直到下一次，这位是 Kien——您的品牌主管。