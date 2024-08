O Rainbowfication do Hacker Noon Logo: Feliz Mês do Orgulho!

Isenção de responsabilidade: o Hacker Noon, de forma alguma, quer lucrar com o Mês do Orgulho. Reconhecemos que, como publicação tecnológica, este gesto simbólico é o mínimo que podemos fazer para apoiar as comunidades LGBTQA+ em todo o mundo - para ajudar a promover a libertação e espalhar a consciência para mais pessoas no espírito do Orgulho. Este é apenas o começo, espere mais por vir enquanto trabalhamos todos os dias para capacitar a diversidade e a fluidez na comunidade, tanto dentro quanto fora do Hacker Noon.





Olá a todos, Kien aqui - seu executivo que quase não escreveu nenhuma história durante os 3 anos de trabalho no Hacker-Noon-Brand.

Para ser franco, escrever uma redação inteira não é minha preferência - e provavelmente é por isso que estou demorando muito para voltar para a faculdade - mas quando o faço, geralmente é para ocasiões especiais.

Em alguns casos, é o lançamento do Slogging (um software que transforma conversas do Slack em histórias com apenas um botão), onde Hang e eu conversamos sobre a briga que gira em torno de Gamestop e Robinhood . Em outros casos, geralmente sou eu sendo ameaçado por alguém do conselho de administração cujo nome não vou revelar (era Linh, a mãe do time).

Hoje, o espírito do Mês do Orgulho 🏳️‍🌈 tirou essa preguiça preguiçosa da cama e pegou uma caneta (tecnicamente um teclado) para escrever uma história pela segunda vez. Hoje, vou mostrar como transformar o logotipo do Hacker Noon em um arco-íris, ou qualquer logotipo de sua escolha, para comemorar com comunidades LGBTQA+ em todo o mundo!

Primeiro, preciso fazer alguma pesquisa.

A Bandeira do Orgulho foi atualizada recentemente? O que há de diferente no Mês do Orgulho de 2021? Como o espírito do Orgulho deve ser melhor expresso através do seu trabalho?

Tudo isso deve ser respondido em sua pesquisa.

As cores do logotipo do Hacker Noon Pride são inspiradas na bandeira Progress Pride da Filadélfia , que foi redesenhada por Daniel Quasar em 2018. Decidimos optar pelo design moderno da bandeira do orgulho, pois incorpora as cores que representam os transgêneros e o preto e comunidades pardas, todas as quais desempenharam um papel importante na liderança do motim do Orgulho no passado. Sem eles, o Orgulho não aconteceria hoje. Com isso em mente, esperamos que este logotipo possa destacar a importância da inclusão.

“Com tudo o que está acontecendo agora, este parece ser um bom momento para tornar esta bandeira o símbolo padrão da comunidade [LGBTQ+]”, Chris Godfrey, jornalista do Guardian .

fonte

Depois de fazer pesquisas, você terá uma ideia geral do que fazer com o logotipo de sua escolha. Algumas empresas mudam seus antecedentes, enquanto outras aplicam as bandeiras do arco-íris diretamente em suas marcas registradas. Neste caso nos divertiremos com as cores do fundo.

Em seguida, inicie o Illustrator CC. E que comece a diversão.

Etapa 1: A Bandeira do Orgulho do Progresso

Crie retângulos da Bandeira, empilhados uns sobre os outros.

Etapa 2: o plano de fundo

Crie uma nova prancheta, tamanho 1000px por 1000px

Arraste as 6 cores do arco-íris para a prancheta

Agrupe-os

Redimensione o grupo para 1000px por 1000px





Com a “Ferramenta Retângulo Arredondado”, desenhe um retângulo com:



Altura e largura: 1000px

Raio do canto: 100px

Em branco, sem borda



Altura e largura: 1000px Raio do canto: 100px Em branco, sem borda Empilhe o retângulo sobre as cores, alinhe o centro vertical e horizontalmente

Selecione ambos os objetos -> Criar Máscara de Recorte

Etapa 3: a sombra

Selecione um logotipo de sua preferência e coloque-o no meio.

A propósito, o Hacker Noon foi recentemente registrado pelo USPTO , não posso me gabar disso o suficiente!

Com a “Ferramenta Caneta”, crie uma linha de 315 graus da(s) borda(s) mais distante(s) do logotipo até fora das molduras da prancheta. Isso serve para criar a sombra do logotipo. No caso do logotipo do Hacker Noon, há 4 bordas pelas quais a sombra passa, que é o canto direito e 3 dos cantos esquerdos (mostrados no GIF abaixo)

Organize todos os 4 blocos de sombra sob o logotipo

Com a “Ferramenta Linha”, desenhe uma linha de 45 graus

Selecione linha -> Criar Guia

Arraste as outras 5 cores para a prancheta, agrupe-as e incline-as em 315 graus. Certifique-se de que as bordas do grupo estejam alinhadas com as bordas da sombra atrás, enquanto a parte superior do grupo toca a linha-guia (haha, entendeu?)

(haha, entendeu?) Copie o grupo de cores (*)

Organize o grupo de cores para ficar sob o primeiro bloco de sombra

Selecione ambos os objetos -> Criar Máscara de Recorte

(*) Cole o grupo de cores, alinhe-os com as bordas dos blocos de sombra e da guia mais uma vez

Execute as mesmas tarefas para os outros 3 blocos de sombra

Resultado da etapa 3

Passo 4: Retocando!

Com a “Ferramenta Retângulo Arredondado”, desenhe outro retângulo com as mesmas dimensões do atual, deixe-o em branco e sem bordas

Alinhe o retângulo ao centro

Agrupe os blocos de sombra

Selecione o retângulo recém-criado e o grupo de blocos de sombra -> Criar máscara de corte

Isole o grupo de cores do fundo

Angule o grupo de cores em 45 graus

Ajuste de acordo com a moldura retangular

E, VOILA!

Acima está um tutorial rápido sobre como transformar literalmente tudo em arco-íris, no estilo Hacker Noon. Sim, fique à vontade para copiar o nosso e espalhar positividade, diversidade e exclusividade para amigos, familiares e outras pessoas ao seu redor. Vamos começar a comemorar o Mês do Orgulho com o Hacker Noon!

Voltarei com mais tutoriais, provavelmente sobre como projetar ciborgues Hacker Noon, como este Dr.One.

História de @ Limarc , nosso vice-presidente de crescimento

Até a próxima vez, este será Kien - seu executivo de marca.