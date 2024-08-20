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    Google Cloud ile tanışın: HackerNoon Haftanın Şirketiile@companyoftheweek
    131 okumalar

    Google Cloud ile tanışın: HackerNoon Haftanın Şirketi

    ile Company of the Week2m2024/08/20
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    Çok uzun; Okumak

    Alphabet'in Google Cloud'u, müşterilere yapay zeka ve makine öğrenimi iş yüklerini desteklemek için bilgi işlem kaynakları sunuyor. Google Cloud yakın zamanda içerik pazarlama ihtiyaçları için HackerNoon'u kullandı ve HackerNoon okuyucularına bazı heyecan verici kurslar ve özellikler ile Google Cloud'u 90 gün boyunca test etmek, dağıtmak ve keşfetmek için 350 dolara kadar ücretsiz kredi kullanma teklifi sundu.
    featured image - Google Cloud ile tanışın: HackerNoon Haftanın Şirketi
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    Başka bir şeyle geri döndük Haftanın Şirketi özellik! Her hafta, ekibimizden harika bir teknoloji markasını paylaşıyoruz teknoloji şirketi veritabanı , internette her daim iz bırakan. Bu benzersiz HackerNoon veritabanı, S&P 500 şirketlerini ve yılın en iyi girişimlerini sıralıyor.


    Bu hafta, Google Cloud'u sunmaktan gurur duyuyoruz! Alphabet'in Google Cloud'u, şirketin büyük (hatta devasa!) sunucuları çalıştırma ve yönetme konusundaki yıllara dayanan deneyiminden yararlanarak, müşterilerine yapay zeka ve makine öğrenimi iş yüklerini desteklemek için bilgi işlem kaynakları sunuyor.


    HackerNoon'un Haftanın Şirketi'nde yer almak ister misiniz? HackerNoon'da Teknoloji Şirketi Sayfanızı İsteyin !



    Google Cloud <> HackerNoon Teknoloji Topluluğu

    Google Cloud yakın zamanda içerik pazarlama ihtiyaçları için HackerNoon'u kullandı ve HackerNoon okuyucularına bazı heyecan verici kurslar ve özellikler ile Google Cloud'u 90 gün boyunca test etmek, dağıtmak ve keşfetmek için 350 dolara kadar ücretsiz kredi kullanma teklifi sundu. Aşağıdan son gönderilerinden bazılarını inceleyebilirsiniz:



    HackerNoon'un Billboard'unda Nasıl Yer Ayırabileceğinizi Öğrenin


    Google Cloud ile tanışın: #EğlenceliGerçekler

    Gemini'den Google Cloud hakkında bize birkaç eğlenceli küçük bilgi vermesini istesek ilginç olacağını düşündük. İşte söyledikleri:


    Google Cloud'un Google Arama, YouTube ve Gmail gibi arama motoru devinin kendi hizmetlerini desteklediğini biliyor muydunuz? Evet, kedi videoları bulmanıza yardımcı olan aynı teknoloji aynı zamanda dünyanın en yoğun web sitelerinden bazılarını da yönetiyor!


    Şuna ne dersiniz: Google Cloud'un kurumsal veri ambarı BigQuery o kadar güçlü ki saniyede 110 terabayttan fazla veriyi işleyebiliyor! Bu, aynı anda binlerce yüksek çözünürlüklü filmi yayınlamak gibi bir şey. 🤯


    Google Cloud, nesli tükenmekte olan türleri korumaya yardımcı oluyor! Birçok kuruluş, uydu görüntülerini analiz etmek ve ormansızlaşmayı, yaban hayatı popülasyonlarını ve diğer çevresel faktörleri izlemek için bir bulut bilişim platformu olan Google Earth Engine'i kullanıyor. Bu, gezegenimiz için süper güçlü bir mikroskop sahibi olmak gibi! 🌍🐼


    Bu ne kadar ilginç 😏

    Google Cloud'un gücünü kendiniz deneyimleyin ve 300 ABD Doları + 50 ABD Doları ekstra ücretsiz deneme kredisi kazanın


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    Bu haftalık bu kadar arkadaşlar! Yaratıcı kalın, ikonik kalın.

    HackerNoon Ekibi


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