Dördüncü Bölüm, Pazarlama Kampanyası Oluşturma için RYA AI Aracını Başlatıyor

New York merkezli bir reklam ajansı olan Episode Four , tüketici davranış verilerini kullanarak pazarlama kampanyası fikirleri üretmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracı olan RYA'yı (Radical Yet Acceptable) tanıttı. Platform, ABD demografik tercihlerini ve harcama modellerini analiz etmek için haftalık olarak 84 milyon veri noktasını işliyor.





Bu yıl 20 milyon dolar gelir elde etmeyi öngören kurum, RYA'yı on yıl boyunca toplanan tescilli verileri kullanarak geliştirdi. Sistem, Amerikalıların takdir yetkisindeki zamanlarını ve paralarını nerede harcadıklarını analiz ederek 180 tür ve 20 aksiyon kategorisinde içgörüler sağlıyor. RYA ve Episode Four'un Kurucu Ortağı Mark Himmelsbach, aracın gelişimini şöyle açıklıyor: "Kurumumuzun altı haftada yaptığı şeyi artık bir günde yapabiliyoruz. Sistem, azaltılmış zaman dilimlerinde içgörüler ve fikirler üretiyor."





Platformun teknik kabiliyetleri şunlardır:

ABD nüfus örneklerinin analizi

Demografik segmentlere yönelik veri işleme

Müşteri veritabanlarıyla entegrasyon

Özel anket birleştirme

Veri temiz oda uyumluluğu

Yapılandırılmamış veri kaynaklarının işlenmesi



Adobe, Charles Schwab ve Invesco QQQ gibi mevcut müşteriler platforma erken erişim elde etti. Sistem markaların şunları yapmasına olanak tanır:





ABD nüfusunun %0,5'ine kadar demografik verilere erişin

Tüketici eğlence tercihlerini analiz edin

Harcama davranış kalıplarını takip edin

Kampanya konseptleri oluşturun

Özel verileri entegre edin

Hedef kitle etkileşimi ölçümlerini izleyin



RYA ve Episode Four'un Kurucu Ortağı Teddy Lynn, platformun kampanya geliştirmedeki rolüne dikkat çekti: "RYA daha geniş düşünmeyi teşvik ediyor. 180 türle, izleyici tercihleriyle uyumlu konseptler yaratabiliyoruz."





Platformun gelişimi, yapay zekanın pazarlama rolleri üzerindeki etkisiyle ilgili sektör tartışmalarının ortasında gerçekleşiyor. Dördüncü Bölüm, RYA'yı pazarlama profesyonellerinin yerini alacak bir araç olarak değil, insan yaratıcılığı için bir geliştirme aracı olarak konumlandırıyor.





Teknik özellikleri şunlardır:

Tüketici davranış analizi

Demografik segmentasyon

Veri bütünleştirme yetenekleri

Kampanya konsepti oluşturma

Performans takibi

Piyasa trendi analizi



Gelecekteki gelişmeler arasında ajansları, prodüksiyon şirketlerini ve pazarlama uzmanlarını birbirine bağlayan bir pazar yeri için planlar yer alıyor. Bu genişleme, çeşitli türler ve platformlar arasında kampanya yürütmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sektör analistleri, yapay zeka destekli pazarlama araçlarının reklam teknolojisinde büyüyen bir eğilimi temsil ettiğini belirtiyor. Bu tür platformların başarısı, ajansların kampanya geliştirme ve kitle analizine nasıl yaklaşacağını etkileyebilir.





Aracın piyasaya sürülmesi, veri odaklı pazarlama kararlarına doğru daha geniş endüstri hareketlerini yansıtıyor. Pazar gözlemcileri, AI araçlarının yaratıcı süreçlere entegre edilmesinin geleneksel ajans iş akışlarını ve kampanya geliştirme zaman çerçevelerini etkileyebileceğini öne sürüyor. Pazarlama endüstrisi için RYA'nın lansmanı, yaratıcı teknoloji uygulamalarında devam eden evrimi temsil ediyor. Platformun performansı, AI destekli pazarlama araçları ve yaratıcı süreçlerdeki gelecekteki gelişmeleri etkileyebilir.





Hikayeyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın!

Menfaat Sahibi Açıklaması: Bu yazar, bizim aracılığımızla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. iş bloglama programı . HackerNoon kalite açısından raporu inceledi, ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYOR



