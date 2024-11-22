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Dördüncü Bölüm, Pazarlama Kampanyası Oluşturma için RYA AI Aracını Başlatıyorile@ishanpandey
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Dördüncü Bölüm, Pazarlama Kampanyası Oluşturma için RYA AI Aracını Başlatıyor

ile Ishan Pandey2m2024/11/22
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Çok uzun; Okumak

Dördüncü Bölümde, Amerikan tüketici tercihleri ve davranış analizlerine dayalı kampanya fikirleri üretmek için tescilli verileri kullanan yapay zeka destekli bir pazarlama aracı olan RYA tanıtılıyor.
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New York merkezli bir reklam ajansı olan Episode Four , tüketici davranış verilerini kullanarak pazarlama kampanyası fikirleri üretmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracı olan RYA'yı (Radical Yet Acceptable) tanıttı. Platform, ABD demografik tercihlerini ve harcama modellerini analiz etmek için haftalık olarak 84 milyon veri noktasını işliyor.


Bu yıl 20 milyon dolar gelir elde etmeyi öngören kurum, RYA'yı on yıl boyunca toplanan tescilli verileri kullanarak geliştirdi. Sistem, Amerikalıların takdir yetkisindeki zamanlarını ve paralarını nerede harcadıklarını analiz ederek 180 tür ve 20 aksiyon kategorisinde içgörüler sağlıyor. RYA ve Episode Four'un Kurucu Ortağı Mark Himmelsbach, aracın gelişimini şöyle açıklıyor: "Kurumumuzun altı haftada yaptığı şeyi artık bir günde yapabiliyoruz. Sistem, azaltılmış zaman dilimlerinde içgörüler ve fikirler üretiyor."


Platformun teknik kabiliyetleri şunlardır:

  • ABD nüfus örneklerinin analizi

  • Demografik segmentlere yönelik veri işleme

  • Müşteri veritabanlarıyla entegrasyon

  • Özel anket birleştirme

  • Veri temiz oda uyumluluğu

  • Yapılandırılmamış veri kaynaklarının işlenmesi


Adobe, Charles Schwab ve Invesco QQQ gibi mevcut müşteriler platforma erken erişim elde etti. Sistem markaların şunları yapmasına olanak tanır:


  • ABD nüfusunun %0,5'ine kadar demografik verilere erişin

  • Tüketici eğlence tercihlerini analiz edin

  • Harcama davranış kalıplarını takip edin

  • Kampanya konseptleri oluşturun

  • Özel verileri entegre edin

  • Hedef kitle etkileşimi ölçümlerini izleyin


RYA ve Episode Four'un Kurucu Ortağı Teddy Lynn, platformun kampanya geliştirmedeki rolüne dikkat çekti: "RYA daha geniş düşünmeyi teşvik ediyor. 180 türle, izleyici tercihleriyle uyumlu konseptler yaratabiliyoruz."


Platformun gelişimi, yapay zekanın pazarlama rolleri üzerindeki etkisiyle ilgili sektör tartışmalarının ortasında gerçekleşiyor. Dördüncü Bölüm, RYA'yı pazarlama profesyonellerinin yerini alacak bir araç olarak değil, insan yaratıcılığı için bir geliştirme aracı olarak konumlandırıyor.


Teknik özellikleri şunlardır:

  • Tüketici davranış analizi

  • Demografik segmentasyon

  • Veri bütünleştirme yetenekleri

  • Kampanya konsepti oluşturma

  • Performans takibi

  • Piyasa trendi analizi


Gelecekteki gelişmeler arasında ajansları, prodüksiyon şirketlerini ve pazarlama uzmanlarını birbirine bağlayan bir pazar yeri için planlar yer alıyor. Bu genişleme, çeşitli türler ve platformlar arasında kampanya yürütmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sektör analistleri, yapay zeka destekli pazarlama araçlarının reklam teknolojisinde büyüyen bir eğilimi temsil ettiğini belirtiyor. Bu tür platformların başarısı, ajansların kampanya geliştirme ve kitle analizine nasıl yaklaşacağını etkileyebilir.


Aracın piyasaya sürülmesi, veri odaklı pazarlama kararlarına doğru daha geniş endüstri hareketlerini yansıtıyor. Pazar gözlemcileri, AI araçlarının yaratıcı süreçlere entegre edilmesinin geleneksel ajans iş akışlarını ve kampanya geliştirme zaman çerçevelerini etkileyebileceğini öne sürüyor. Pazarlama endüstrisi için RYA'nın lansmanı, yaratıcı teknoloji uygulamalarında devam eden evrimi temsil ediyor. Platformun performansı, AI destekli pazarlama araçları ve yaratıcı süreçlerdeki gelecekteki gelişmeleri etkileyebilir.


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