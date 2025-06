Bu Bir Python Aracı Benim AI'nin Fonksiyon Çağırma Kaosunu Düzeltti

Sıkı JSON çıkış doğrulama ile işlev çağrısı, sistem entegrasyonları için güvenilir AI yanıtlarını sağlar. tip doğrulama için Pydantic, yapısal tanımlama için JSON Schema ve doğru hata yönetimi kullanarak, geliştiriciler tutarlı, iyi biçimlendirilmiş AI çıkışlarına dayanan sağlam uygulamaları oluşturabilir, bu da AI tarafından oluşturulan verileri analiz ederken tipik olarak karşılaştıkları hayal kırıklığını önemli ölçüde azaltır.





Function Calling Output ile ilgili sorun nedir?

Müşteri talebini analiz etmek için bir AI modeli kullanan bir rezervasyon sistemi oluşturmaya çalıştığım ilk kez hala hatırlıyorum. kullanıcı, "Bu Cuma günü saat 7'de dört kişilik bir masa rezervasyonu yaparım" gibi bir şey yazdı ve AI ayrıntıları çıkarmak ve rezervasyon sistemimize iletmek zorunda kaldı.





Bu bir felaketti!





Bazen AI alanları unuturdu. Diğer zamanlarda ekstra alanlar eklerdi. Bazen tam sayılara ihtiyacımız olduğunda satırları iade ederdi, ya da tarihleri tutarsız biçimde biçimlendirirdi. Her bir uyumsuzluk, ele alınması gereken başka bir kenar durumunu, eklemek için başka bir if ifadesi, kullanıcılardan başka bir hata raporu anlamına geliyordu.





İhtiyacım olan şey, AI'nin her zaman sistemimin beklediği yapıyı tam olarak iade etmesini sağlamak için bir yoldur.





️ AI fonksiyonu çıkışlarının temel meydan okuması

AI ile işlev arayışını kullandığımızda, esas olarak modelin karmaşık insan dili ile sistemlerimizin işleyebileceği yapılandırılmış veriler arasında bir çevirmen olarak hareket etmesini istiyoruz.





Bu da temel bir gerginlik yaratıyor:





Doğal dil içeriğinin esnekliği istiyoruz Ama tutarlı veri çıkışının sertliğine ihtiyacımız var





Çözüm, AI tarafından üretilen her şeyi sistemlerimizin beklediği şeye dönüştüren bir doğrulama katmanı oluşturmaktır.





Enter Pydantic: The Python Data Validation Hero Hakkında

Pydantic, Python uygulamalarında veri yapılarını uygulamak için standart haline gelen bir veri doğrulama kütüphanesidir. fonksiyon çağrısı için mükemmel kılan şey, dinamik, potansiyel olarak karmaşık veriler ve fonksiyonlarımız için gerekli olan sıkı türler arasındaki boşluğu nasıl kapatıyor.





Temel olarak, Pydantic, veri modellerini tip anotasyonlarıyla tanımlamanın basit bir yolunu sunar. Verileri bu modellerine aktarıldığında, Pydantic, verilerin beklenen tür ve biçimlerle uyumlu olup olmadığını otomatik olarak onaylar. Yanlışlık varsa, tam olarak neyin yanlış olduğunu söyleyen açık, etkinleştirilebilir hata mesajları oluşturur.





Örneğin, bir AI, bir alan için bir dizi olarak "4" döndüğünde, Pydantic otomatik olarak onu dönüştürür. Bir datetime alanı için "2023-06-15" döndüğünde, Pydantic analizi işler.





Pydantik Nasıl Fonksiyon Çağırma Sorunu Çözer

Anahtar anlayış, iş akışını çağırma işlevimizde iki kritik yerde Pydantik'i kullanabileceğimizdir:





Definition: We can convert our Pydantic models to JSON Schema that the AI model understands, ensuring the AI knows exactly what format we expect. Validation: We can use the same Pydantic models to validate and transform the AI's output, catching any inconsistencies before they reach our business logic.



Bu, doğal dilin bir ucuna gideceği ve doğru şekilde yazılan, doğrulanmış verilerin diğer ucuna çıktığı kesintisiz bir boru hattı yaratır. AI, kullanıcı niyetini anlamada yaratıcı olabilir, ancak Pydantic, yaratıcılığın sistemlerimizle çalışabileceğimiz tutarlı bir yapıya yönlendirilmesini sağlar.





Ekiplerin, fonksiyon çağrı çıkışlarında Pydantic doğrulamasını uyguladıktan sonra hata oranlarını% 90'ın üzerinde düşürdüğünü gördüm.Daha fazlası, geliştirme süresi dramatik bir şekilde hızlanıyor çünkü mühendislerin her adımda savunma kodunu yazmaları gerekmez - işlevlerine gelen verilerin beklentilerini karşılayabileceğine güvenebilirler.





️ fonksiyon çıkışları için güvenilir bir çerçeve oluşturmak

Rock-solid çıkışları sağlamak için Pydantic doğrulama ile OpenAI fonksiyonu çağrı kullanarak tam bir örnek oluşturalım:





from openai import AzureOpenAI import json from pydantic import BaseModel, Field, ValidationError from typing import Optional, List from datetime import datetime from enum import Enum # Initialize the client # Initialize the Azure OpenAI client client = AzureOpenAI( api_key="Your key", api_version="2024-10-21", # Make sure to use a version that supports function calling azure_endpoint="Your endpoint" ) # Define our data structures using Pydantic class ReservationType(str, Enum): DINNER = "dinner" LUNCH = "lunch" BREAKFAST = "breakfast" class RestaurantReservation(BaseModel): party_size: int = Field(..., gt=0, description="Number of people in the party") date: datetime = Field(..., description="Date and time of the reservation") special_requests: Optional[str] = Field(None, description="Any special requests") reservation_type: ReservationType = Field(..., description="Type of meal") customer_name: str = Field(..., min_length=1, description="Name for the reservation") phone_number: Optional[str] = Field(None, description="Contact phone number") # Convert Pydantic model to a JSON schema for the function definition reservation_schema = RestaurantReservation.model_json_schema() # Define the function for the AI functions = [ { "type": "function", "function": { "name": "make_restaurant_reservation", "description": "Make a reservation at a restaurant", "parameters": reservation_schema } } ] # Function to parse and validate AI output def parse_reservation_response(response_message): # Check if the model wants to call a function if not response_message.tool_calls: return {"error": "No function call found in response"} try: # Extract the function call arguments function_call = response_message.tool_calls[0] function_args = json.loads(function_call.function.arguments) # Validate using Pydantic reservation = RestaurantReservation(**function_args) # If we get here, validation passed return reservation.model_dump() except ValidationError as e: # Detailed validation errors from Pydantic return {"error": f"Validation error: {str(e)}"} except json.JSONDecodeError: return {"error": "Invalid JSON in function arguments"} except Exception as e: return {"error": f"Unexpected error: {str(e)}"} # Process user request def process_reservation_request(user_query): try: # Get response from the model response = client.chat.completions.create( model="gpt-4o-mini", # The name you gave your deployment messages=[{"role": "user", "content": user_query}], tools=functions, tool_choice="auto" ) response_message = response.choices[0].message # Parse and validate the response result = parse_reservation_response(response_message) # Handle errors if "error" in result: # You might want to retry with a more explicit prompt here return {"status": "error", "message": result["error"]} # Success! We have a valid reservation return { "status": "success", "reservation": result, "confirmation_message": f"Confirmed reservation for {result['party_size']} on {result['date']} under {result['customer_name']}" } except Exception as e: return {"status": "error", "message": f"Failed to process request: {str(e)}"} # Example usage result = process_reservation_request("I'd like to book a table for 4 people this Friday at 7 PM for dinner. My name is John Smith.") print(json.dumps(result, indent=2, default=str))









Sonraki İçerikThe Output: Robust Function Calling in Action





Kullanıcı sorgusuyla kodlarımızı çalıştırdığımızda "Bu Cuma günü saat 7'de John Smith adı altında akşam yemeği için 4 kişilik bir masa rezervasyonu yapmak istiyorum," işte sahnelerin arkasında neler oluyor.





Pydantik onay tabakamız, tüm gerekli alanların mevcut olduğunu ve doğru şekilde yazıldığını onaylar, tarih satırını bir datetime nesneye dönüştürür ve party_size'nin olumlu bir bütün sayısı olduğundan emin olur. Kullanıcıya verilen nihai çıkış bir onay mesajıdır: "2025-05-09 19:00:00'de 4 için onaylı rezervasyon John Smith'in altında." Eğer kullanıcının yerine "Bize kısa sürede bir masa rezervasyonu" gibi belirsiz bir şey söylediği takdirde, onay, eksik tarih ve müşteri adını yakalayacak ve bu eksik parçaların tam olarak başarısız olması yerine, bu eksik parçaların belirlenmesini isteyeceğiz.





Bu yaklaşım neden işe yarıyor

Bu yaklaşımı güçlü kılan birkaç temel unsur vardır:





Güçlü Tip Tanımları: Pydantik modeller, hangi alanların gerekli olduğunu, türlerini ve asgari değerler gibi kısıtlamaları açıkça tanımlar. Otomatik doğrulama: Bir RestaurantReservation nesnesi oluşturduğumuzda, Pydantic otomatik olarak tüm alanları doğrular ve ayrıntılı hata mesajları verir. Graceful Error Handling: Kaza yerine doğrulama hatalarını yakalayıp yapılandırılmış hata bilgileri iade ediyoruz. Schema Generation: Pydantik modeller, doğrudan fonksiyon tanımına ileteceğimiz JSON Schema'yı oluşturabilir, böylece tutarlılık sağlanır. Veri Dönüşümü: Pydantic, satırları tarihlere dönüştürmeyi, doğru türlerine enumerasyonları ve daha fazlasını kullanır.





Azure OpenAI kullanmak ister misiniz?

Azure OpenAI kullanıyorsanız, model neredeyse aynıdır - sadece istemciyi nasıl başlatacağınızı değiştirin:





from openai import AzureOpenAI # Initialize the Azure OpenAI client client = AzureOpenAI( api_key="your-azure-openai-api-key", api_version="2023-07-01-preview", azure_endpoint="https://your-resource-name.openai.azure.com" ) # The rest of the code remains the same





Gerçek Dünya Uygulamaları

Bu model sadece restoran rezervasyonları için değil, doğal dilden yapılandırılmış veriler gerektiren her yerde çalışır:





Müşteri Desteği: Bilet kategorize etmek ve anahtar ayrıntıları çıkarmak

Takvim Yönetimi: Doğru katılımcılar ve zamanlarla toplantılar oluşturma

E-ticaret: Filtre ve sıralama ile ürün arama işlemleri

Sağlık: Hastanın açıklamalarından semptomlar ve tıbbi geçmişi çıkarmak

Finans: İşlem açıklamalarını kategorize edilen verilere dönüştürme

Son Düşünce: Kaos ve Düzen Arasındaki Köprü

Sıkı bir çıkış doğrulama ile AI fonksiyon çağrısı, teknik bir modelden daha fazlasıdır - insan iletişiminin kaoslu dünyası ile bilgisayar sistemlerinin düzenli alanı arasındaki köprüdür. İnsanların kendilerini doğal olarak ifade etmelerine ve sistemlerin kesin olarak yapılandırılmış verileri almalarını sağlarken, insan gibi hissedebilen ama güvenilir bir şekilde işlev gören arayüzleri oluşturuyoruz.





Gelecek, insan niyetinin karışıklığını halledebilecek ve başarısız bir şekilde bir bilgisayar tarafından gerçekleştirilebilecek eylemlere dönüştürebilecek uygulamalar içindir.