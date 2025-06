यह एक पायथन टूल ने मेरे एआई के फ़ंक्शन कॉलिंग के अराजकता को ठीक किया

सख्त JSON आउटपुट सत्यापन के साथ फ़ंक्शन कॉल सिस्टम एकीकरण के लिए विश्वसनीय एआई प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करता है. प्रकार सत्यापन के लिए Pydantic, संरचनात्मक परिभाषा के लिए JSON योजना, और उचित त्रुटि प्रबंधन के लिए उपयोग करके, डेवलपर्स ठोस अनुप्रयोग बना सकते हैं जो स्थिर, अच्छी तरह से प्रारूपित एआई आउटपुट पर निर्भर करते हैं, जो एआई द्वारा उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करते समय आमतौर पर अनुभव की निराशा को काफी कम कर सकते हैं।





फ़ंक्शन कॉल आउटपुट के साथ समस्या क्या है?

मुझे अभी भी याद है कि मैंने पहली बार एक बुकिंग सिस्टम का निर्माण करने की कोशिश की जो ग्राहक अनुरोधों को विश्लेषण करने के लिए एक एआई मॉडल का उपयोग करता था. उपयोगकर्ता "मैं शुक्रवार को 7 बजे के लिए एक टेबल बुक करता हूं," और एआई को विवरण निकालने और उन्हें हमारे बुकिंग सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था।





यह एक आपदा था!





कभी-कभी एआई फ़ील्ड भूल जाता है. अन्य बार यह अतिरिक्त जोड़ता है. कभी-कभी यह तारों को वापस करता है जब हमें कुल संख्याओं की आवश्यकता होती है, या यह तारीखों को असंगत रूप से प्रारूपित करता है. प्रत्येक असंगतता का मतलब था एक और मार्जिन मामला संभालना, एक और यदि-अवलोकन जोड़ना, उपयोगकर्ताओं से एक और बग रिपोर्ट।





मुझे यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि एआई हमेशा बिल्कुल उस संरचना को वापस करता है जिसे मेरा सिस्टम उम्मीद करता था. यही वह जगह है जहां सख्त जेएसओएन आउटपुट सत्यापन आता है.





️ एआई फ़ंक्शन आउटपुट की मुख्य चुनौती

जब हम एआई के साथ फ़ंक्शन कॉलिंग का उपयोग करते हैं, तो हम मूल रूप से मॉडल को गड़बड़ मानव भाषा और संरचित डेटा के बीच एक अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे प्रणालियों को संसाधित कर सकते हैं।





यह एक मौलिक तनाव पैदा करता है:





हम प्राकृतिक भाषा इनपुट की लचीलापन चाहते हैं लेकिन हमें लगातार डेटा आउटपुट की कठोरता की आवश्यकता है





समाधान एक सत्यापन परत बनाना है जो सुनिश्चित करता है कि एआई द्वारा उत्पादित जो कुछ भी हमारे सिस्टम की उम्मीदों में बदल जाता है।





Enter Pydantic: The Python Data Validation Hero के बारे में टिप्पणियाँ

Pydantic एक डेटा सत्यापन पुस्तकालय है जो पायथन अनुप्रयोगों में डेटा संरचनाओं को लागू करने के लिए मानक बन गया है. यह फ़ंक्शन कॉलिंग के लिए सही बनाता है कि यह गतिशील, संभावित रूप से गड़बड़ डेटा और हमारे कार्यों के लिए आवश्यक सख्त प्रकारों के बीच अंतर को कैसे पुल करता है।





अपने कोर में, Pydantic टाइप नोटों के साथ डेटा मॉडल को परिभाषित करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है. जब डेटा इन मॉडलों को पारित किया जाता है, तो Pydantic स्वचालित रूप से सत्यापित करता है कि डेटा अपेक्षित प्रकार और प्रारूपों से मेल खाता है. यदि कोई असंगतता है, तो यह स्पष्ट, कार्य करने योग्य त्रुटि संदेश उत्पन्न करता है जो आपको बताता है कि वास्तव में क्या गलत है.





उदाहरण के लिए, जब एक एआई एक क्षेत्र के लिए एक श्रृंखला के रूप में "4" वापस करता है जो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो Pydantic इसे स्वचालित रूप से परिवर्तित करता है. जब यह एक datetime क्षेत्र के लिए "2023-06-15" वापस करता है, तो Pydantic पेंसिंग को संभालता है।





कैसे Pydantic फ़ंक्शन कॉल समस्या को हल करता है

मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि हम हमारे फ़ंक्शन कॉलिंग कार्य प्रवाह में दो महत्वपूर्ण स्थानों पर Pydantic का उपयोग कर सकते हैं:





Definition: We can convert our Pydantic models to JSON Schema that the AI model understands, ensuring the AI knows exactly what format we expect. Validation: We can use the same Pydantic models to validate and transform the AI's output, catching any inconsistencies before they reach our business logic.



यह एक सुचारू पाइपलाइन बनाता है जहां प्राकृतिक भाषा एक अंत में जाती है, और सही ढंग से टाइप किए गए, सत्यापित डेटा दूसरे अंत में बाहर आते हैं. एआई उपयोगकर्ता इरादों को समझने में रचनात्मक हो सकता है, लेकिन Pydantic सुनिश्चित करता है कि रचनात्मकता एक स्थिर संरचना में चैनल हो जाती है जिसके साथ हमारी प्रणाली काम कर सकती है।





मैंने देखा है कि उनके फ़ंक्शन कॉल आउटपुट पर पिडानिक सत्यापन को लागू करने के बाद टीमों ने अपने त्रुटि दर को 90% से अधिक कम कर दिया है. इसके अलावा, विकास का समय काफी तेजी से बढ़ता है क्योंकि इंजीनियरों को हर कदम पर रक्षात्मक कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है - वे भरोसा कर सकते हैं कि उनके फ़ंक्शन पर आने वाले डेटा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।





️ कार्य आउटपुट के लिए एक विश्वसनीय ढांचे का निर्माण

चलो Pydantic सत्यापन के साथ OpenAI फ़ंक्शन कॉलिंग का उपयोग करके एक पूर्ण उदाहरण बनाते हैं ताकि rock-solid आउटपुट सुनिश्चित हो सके:





from openai import AzureOpenAI import json from pydantic import BaseModel, Field, ValidationError from typing import Optional, List from datetime import datetime from enum import Enum # Initialize the client # Initialize the Azure OpenAI client client = AzureOpenAI( api_key="Your key", api_version="2024-10-21", # Make sure to use a version that supports function calling azure_endpoint="Your endpoint" ) # Define our data structures using Pydantic class ReservationType(str, Enum): DINNER = "dinner" LUNCH = "lunch" BREAKFAST = "breakfast" class RestaurantReservation(BaseModel): party_size: int = Field(..., gt=0, description="Number of people in the party") date: datetime = Field(..., description="Date and time of the reservation") special_requests: Optional[str] = Field(None, description="Any special requests") reservation_type: ReservationType = Field(..., description="Type of meal") customer_name: str = Field(..., min_length=1, description="Name for the reservation") phone_number: Optional[str] = Field(None, description="Contact phone number") # Convert Pydantic model to a JSON schema for the function definition reservation_schema = RestaurantReservation.model_json_schema() # Define the function for the AI functions = [ { "type": "function", "function": { "name": "make_restaurant_reservation", "description": "Make a reservation at a restaurant", "parameters": reservation_schema } } ] # Function to parse and validate AI output def parse_reservation_response(response_message): # Check if the model wants to call a function if not response_message.tool_calls: return {"error": "No function call found in response"} try: # Extract the function call arguments function_call = response_message.tool_calls[0] function_args = json.loads(function_call.function.arguments) # Validate using Pydantic reservation = RestaurantReservation(**function_args) # If we get here, validation passed return reservation.model_dump() except ValidationError as e: # Detailed validation errors from Pydantic return {"error": f"Validation error: {str(e)}"} except json.JSONDecodeError: return {"error": "Invalid JSON in function arguments"} except Exception as e: return {"error": f"Unexpected error: {str(e)}"} # Process user request def process_reservation_request(user_query): try: # Get response from the model response = client.chat.completions.create( model="gpt-4o-mini", # The name you gave your deployment messages=[{"role": "user", "content": user_query}], tools=functions, tool_choice="auto" ) response_message = response.choices[0].message # Parse and validate the response result = parse_reservation_response(response_message) # Handle errors if "error" in result: # You might want to retry with a more explicit prompt here return {"status": "error", "message": result["error"]} # Success! We have a valid reservation return { "status": "success", "reservation": result, "confirmation_message": f"Confirmed reservation for {result['party_size']} on {result['date']} under {result['customer_name']}" } except Exception as e: return {"status": "error", "message": f"Failed to process request: {str(e)}"} # Example usage result = process_reservation_request("I'd like to book a table for 4 people this Friday at 7 PM for dinner. My name is John Smith.") print(json.dumps(result, indent=2, default=str))









आउटपुट: Robust Function Calling in Action





जब हम उपयोगकर्ता पूछताछ के साथ हमारे कोड को चलाते हैं "मैं जॉन स्मिथ के नाम के तहत रात के खाने के लिए शुक्रवार को 7 बजे 4 लोगों के लिए एक टेबल बुक करना चाहता हूं," यहां यह है कि दृश्यों के पीछे क्या होता है. पहले, एआई यह पहचानता है कि यह एक बुकिंग अनुरोध है और इसका जवाब फ़ंक्शन कॉल के रूप में प्रारूपित करता है।





हमारे Pydantic सत्यापन परत पुष्टि करता है कि सभी आवश्यक क्षेत्र मौजूद हैं और सही ढंग से टाइप किए गए हैं, तारीख श्रृंखला को एक डेटिटीम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हुए और party_size एक सकारात्मक कुल संख्या है। उपयोगकर्ता के लिए अंतिम आउटपुट एक पुष्टि संदेश है: "2025-05-09 पर 4 के लिए पुष्टि की गई आरक्षण जॉन स्मिथ के तहत 19:00 बजे." यदि उपयोगकर्ता ने इसके बजाय "हमारे लिए जल्द ही एक तालिका बुक करें" जैसे कुछ अस्पष्ट कहा था, तो सत्यापन को खोने वाली तारीख और ग्राहक का नाम पकड़ना होगा, जिससे हमें पूरी तरह से विफल होने के बजाय इन विशिष्ट गायब टुकड़ों के लिए परामर्श करने की अनुमति मिलेगी।





क्यों यह दृष्टिकोण काम करता है

कई महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इस दृष्टिकोण को मजबूत बनाते हैं:





मजबूत प्रकार परिभाषाएं: पिडानिक मॉडल स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि कौन से क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, उनके प्रकार, और प्रतिबंध जैसे न्यूनतम मूल्यों। स्वचालित सत्यापन: जब हम एक RestaurantReservation वस्तु बनाते हैं, तो Pydantic स्वचालित रूप से सभी क्षेत्रों की सत्यापन करता है और विस्तृत त्रुटि संदेश प्रदान करता है। दयालु त्रुटि प्रबंधन: हम सत्यापन त्रुटियों को कैप्चर करते हैं और दुर्घटनाओं के बजाय संरचित त्रुटि जानकारी वापस करते हैं। योजना उत्पन्न: Pydantic मॉडल JSON योजना उत्पन्न कर सकते हैं जिसे हम सीधे फ़ंक्शन परिभाषा के लिए खिलाते हैं, निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। डेटा ट्रांसफार्मेशन: Pydantic तारों को तारीखों में परिवर्तित करता है, उनके सही प्रकारों को अनुवाद करता है, और अधिक।





इसके बजाय Azure OpenAI का उपयोग करना चाहते हैं?

यदि आप Azure OpenAI का उपयोग कर रहे हैं, तो पैटर्न लगभग समान है - बस ग्राहक को प्रारंभ करने का तरीका बदलें:





from openai import AzureOpenAI # Initialize the Azure OpenAI client client = AzureOpenAI( api_key="your-azure-openai-api-key", api_version="2023-07-01-preview", azure_endpoint="https://your-resource-name.openai.azure.com" ) # The rest of the code remains the same





वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग

यह पैटर्न केवल रेस्तरां बुकिंग के लिए नहीं है. यह हर जगह काम करता है जहां आपको प्राकृतिक भाषा से संरचित डेटा की आवश्यकता होती है:





ग्राहक सहायता: टिकटों को वर्गीकृत करना और मुख्य विवरण निकालना

कैलेंडर प्रबंधन: सही उपस्थितों और समय के साथ मीटिंग बनाना

ई-कॉमर्स: फ़िल्टर और वर्गीकरण के साथ उत्पाद खोजों को संसाधित करना

स्वास्थ्य देखभाल: रोगी विवरणों से लक्षणों और चिकित्सा इतिहास निकालना

वित्त: लेन-देन विवरणों को वर्गीकृत डेटा में संसाधित करना

अंतिम विचार: अराजकता और आदेश के बीच पुल

सख्त आउटपुट सत्यापन के साथ एआई फ़ंक्शन कॉल एक तकनीकी पैटर्न से अधिक है - यह मानव संचार की अराजक दुनिया और कंप्यूटर प्रणालियों के व्यवस्थित क्षेत्र के बीच पुल है।





भविष्य उन अनुप्रयोगों से संबंधित है जो मानव इरादों की गड़बड़ी को संभाल सकते हैं और इसे, असफल रूप से, एक कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यों में परिवर्तित कर सकते हैं।