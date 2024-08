Cehennem Kapısı , Türkmenistan'ın Derweze kentinde yanan bir doğal gaz sahası. Bu görüntü, birbirine dikilmiş üç adet 17 mm'lik atıştan yapılmıştır ve görüş alanı (~170°) göründüğünden daha geniştir (alan kabaca iki basketbol sahası büyüklüğündedir). Wikimedia'nın izniyle , Creative Commons kapsamında lisanslanmıştır Atıf-Benzer Paylaşım 2.0 Cqdx'ten genel lisans Flickr : Darvasa gaz krateri panoraması

Jeff Garzik ve Ralph Benko tarafından

giriiş

Amerika dünyanın ve tartışmasız dünya tarihinin en başarılı ülkesi olma konumunu koruyabilir. Bununla birlikte, başarı garanti edilmez.

Politikalarımızı eskiden "eski güzel Yankee ustalığı " olarak adlandırılan güvene dayalı olarak oluşturmaya devam edip etmeyeceğimiz veya yetkiyi, süper gücü ABD'nin yarattığı uzmanların (ister hükümet ister şirket) ellerine verip vermeyeceğimiz konusunda bir güç mücadelesi sürüyor. Rotamızı belirleyecek akıllı modeller.

Bizim gibi büyümenin savunucuları ile insanın ve Dünya'nın durumunu iyileştirmek için "büyümenin sınırları" ve hatta "küçülme" olarak adlandırdığımız "küçülme"nin savunucuları arasında da bir anlaşmazlık var.

Biz "eski Yankee yaratıcılığının" daha fazla insan ve ekoloji için merkezi planlamanın burada veya burada şimdiye kadar yaptığından veya gelecekte üreteceğinden daha fazla iyilik üreteceğine inanıyoruz. Bunun nedenleri var.

Bunun politika sonuçları var.

Dünyanın Gerçekten İşleyiş Şekli

Mucitler ve yenilikçiler yeni, arzu edilen ürünleri daha düşük maliyetle üretmeye çalışırlar. Bazen işe yarıyor.

iPhone'ları düşünün. Bunlar şu anda yaklaşık bir milyar dolar değerinde

1980'deki bilgisayar performansının maliyeti şu anda 1.000 dolar civarında. Bu milyonlarca kat maliyet azalması demektir.

Bu, Tim Cook tarafından genişletilen Steve Jobs ve Jony Ive'ın yaratıcılığının sonucuydu. Dikta değil.

Bunu vizyonu, keskin tasarım anlayışını ve uzmanlığı deneme yanılmayla birleştirerek başardılar. Yankee'nin yaratıcılığı.

Baş yazarımız Jeff Garzik'in ilk elden deneyimi var. Android kodunun ( 3,6 milyar telefon ) bir kısmını yazdı ve aynı zamanda baş döndürücü derecede düşük bir maliyetle karşılaştırılabilir derecede dramatik bilgi işlem gücü uzantıları üretti.

Kanıtlar, çevresel etkimizi azaltmanın en iyi yolunun otokrasi yoluyla kemer sıkma değil, yenilik yoluyla refah elde etmek olduğuna dair ikna edicidir.

Bu, sunacağımız gibi ampiriktir. Olumsuz

doktrinsel.

Yani anlatı yapısı adı verilen yapı altında yaşayanlar arasında bir mücadele var: “Böyle düşünmek hoş değil mi?” – ve ampirizm – “gerçek dünya verilerine dayalı değerlendirme.”

Anlatı yapılarına gelince, Hayek, Nobel Ödülü kabul konuşmasında bilgili bir şekilde " bilgi iddiasına " işaret etti.

"Mevcut ruh halinde halkın bilimin popüler umutları tatmin edecek şekilde ulaşmasını beklediği şey ile gerçekten onun gücünde olan şey arasındaki çatışma ciddi bir meseledir; İnsani ilişkiler alanında, halk daha fazlasını beklediği sürece, halkın taleplerini karşılamak için gerçekte güçlerinin yettiğinden daha fazlasını yapabileceklerine inanan ve belki de dürüstçe buna inanan birileri her zaman olacaktır.





Bilim adına ileri sürülen meşru iddialarla gayri meşru iddiaları birbirinden ayırmak çoğu zaman uzmanlar için yeterince zordur ve pek çok durumda da meslekten olmayan kişiler için kesinlikle imkansızdır. Son zamanlarda bilim adına Büyümenin Sınırları'nı açıklayan bir rapora medya tarafından büyük bir tanıtım yapılması ve aynı medyanın bu raporun yetkin uzmanlardan aldığı yıkıcı eleştirilere karşı sessiz kalması bilimin prestijinin nasıl kullanılacağı konusunda kişiyi biraz endişelendiriyor olsa gerek.





Ancak tüm insan faaliyetlerinin daha bilimsel bir şekilde yönlendirilmesi ve kendiliğinden süreçlerin yerine "bilinçli insan kontrolü" getirilmesinin arzu edilirliği adına geniş kapsamlı iddialarda bulunulan yer kesinlikle yalnızca ekonomi alanında değildir. Yanılmıyorsam, sözde tarih felsefesi bir yana, psikoloji, psikiyatri ve sosyolojinin bazı dalları, bilimsel önyargı dediğim şeyden ve bilimin neler başarabileceğine dair yanıltıcı iddialardan daha da fazla etkileniyor. ”

Elbette modelciler (modelin zarafetinin onları bilimciliğe veya verilerin ötesinde spekülasyonlara sürüklemesine izin vermedikleri sürece) doğası gereği yenilikçilere düşman değillerdir.

Hopium temelli değil, gerçekliğe dayalı iyi bir modelci gerçekten de bir yenilikçinin başarısını arttırabilir. Bununla birlikte, faydalı olması için doktrinin kuyruğunun ampirizmin köpeği tarafından sallanması gerekir.

Şimdi biraz alçakgönüllülüğe (ve Yankee yaratıcılığının gizli sosuna) gelelim. Bu, Hollywood ikonu William Goldman'ın Yasası ile damıtılmıştır:

"Kimse bir şey bilmiyor."

Goldman'ın vefatı üzerine Variety şunu gözlemledi:

"Eğer bu işte çalışıyorsanız - ve Goldman'ın gözleri açıktı

film endüstrisinin, sanatın ve fikirlerin sonuca hizmet etmesi veya yok olması gereken bir endüstri olduğu gerçeği hakkında - bu üç kelimeyi önkolunuza dövme yaptırmaya değer.

Washington Power and Light'ın odak noktası enerji politikası, özellikle de enerji politikası pragmatizmidir. Bu, politikaları niyetlerinin asilliğine göre değil, gerçek dünyadaki sonuçlarına göre değerlendirmeyi savunduğumuz anlamına gelir.

“Gingrich Etkisi”ne dikkat edin

Doktrin ve dogmanın yanı sıra, o zamanki Temsilciler Meclisi Sözcüsü'nün adını taşıyan "Gingrich Etkisi" adını verdiğimiz bir şeye karşı da dikkatli olmak gerekir.

Newt Gingrich. Gingrich'in yükselişi (hatta belki de yaygınlaşması) 1995'te Vanity Fair için yazan gazeteci Gail Sheehy'ye şunu itiraf etti :

"Sanırım benim, güvensizliklerimi istediğim her şeyi haklı çıkaracak kadar büyük bir davaya sokmanın bir yolunu bulduğumu söyleyen psikolojik bir profilimi yazabilirsin."

Seçilmiş yetkililer arasında büyüklenmecilik bilinen bir şey değil. Gerçekten de

ofisler yükseldikçe büyüklenmecilik daha yaygın hale gelir.

Siyasette, ne kadar şüpheli ya da savurgan olursa olsun hemen hemen her eylem ya da harcama, varoluşsal bir krizi önleyeceği ve "dünyayı kurtaracağı" iddiasıyla rasyonelleştirilebilir. (Silikon Vadisi girişimcileri bunu dikkate alıyor.)

Bununla birlikte, politika yapıcılarımızın uygun seçimi yapma yeteneği

en azından kısmen, benimsemeyi önerdikleri politikaların en olası sonuçlarına ilişkin temelli değerlendirmeler yapma yeteneği tarafından yönetilmektedir. Gösterişli değil.

Buna ek olarak, "küçülme" savunucuları ile Adam Smith'in " evrensel zenginlik " olarak adlandırdığı şeyin (her yerde bulunan ekonomik büyümenin) hem insanlar hem de insanlar için daha iyi olup olmadığının savunucuları arasında devam eden bir tartışma var.

Dünya.

Biz ampiristler büyümenin işe yaradığına inanıyoruz.

Ve küçülmenin çocuklar ve diğer canlılar için sağlıklı olmadığına inanıyoruz. Dünyanın ekosistemleri dahil.

Küçülmenin savunucuları, hem soldaki hem de sağdaki insani yardım severleri şaşkına çevirerek, (seçiminizi yapın) Orwellci ya da Zenvari bir ifadeyle “az olanın daha fazla olduğunu” ilan ediyorlar.

Seinfeld'in terimini kullanmak daha samimi olurdu: "büzülme." Büzülme: "Korkmuş bir kaplumbağa gibi."

Ne yapalım

Cumhuriyetçi, Bağımsız veya Demokrat, Amerikalı veya yabancı çoğu insanın çoğunlukla aynı şeyi istediğini söylemek muhtemelen yanlış olmaz: güvenlik, refah ve onur.

Gerçek tartışma amaçlardan ziyade araçlar üzerindedir.

Bu arzuları ortaya çıkarmak için büyüme mi yoksa küçülme mi daha iyi uyarlanmıştır?

Bu argümanın ortak çerçevesi Kapitalizm (ABD tarafından kusurlu bir şekilde örneklenen ve daha az kusurlu olarak İskandinav devletleri tarafından örneklenen) ve Komünizm (son dönem SSCB ve Çin Komünist Partisinin melez modeli, daha iyi bir şekilde “devlet kapitalizmi” olarak tanımlanır) karşıdır.

Bununla birlikte, bu mücadeleyi puanlamanın başka, daha meta yolları da var. Birincisi, gerçek mücadeleyi dogmaya dayalı karar verme ile ampirizm arasında görmektir.

“Ağzına yumruk yiyene kadar herkesin bir planı vardır.”

Kanıtların, ampirizme (gerçekler ve analiz) dayalı eylemlerin ideolojik olarak belirlenmiş öncüllere dayalı eylemlerden çok daha iyi sonuçlar sağladığını ve çoğu insan için açık ara daha iyi sonuçlar sağladığını kanıtladığına inanıyoruz.

Dahası, yinelemeli (deneyimlerden öğrenme) katılımın sürekli olarak teorik olarak belirlenmiş stratejilerden çok daha iyi sonuçlar ürettiği açıktır. Boksör Mike Tyson'ın bir zamanlar söylediği gibi, "Ağzına yumruk yiyene kadar herkesin bir planı vardır."

Bu ikilik ve gerçeğin doktrine üstünlüğü görünüşe göre

Amerika'nın sosyal elitlerinin çoğu için sezgiseldir. Acı bir örnek vermek gerekirse, Econlib'den Bryan Caplan'ın şu gözlemini ele alalım:

"Econ 1'deyken aslında 1989 tarihli meşhur Samuelson metnini kullanıyorduk: "Sovyet ekonomisi, daha önce birçok şüphecinin inandığının aksine, sosyalist bir komuta ekonomisinin işleyebileceğinin ve hatta gelişebileceğinin kanıtıdır." Meslektaşım David Levy ve ortak yazarı Sandra Peart, Samuelson'un Sovyetolojisini mikroskop altına almaya karar verdiklerinde çok mutlu oldum. 2006 yılında bazı ön bulguları yayınladılar; artık Levy-Peart'ın tüm hikayesini görebiliriz. Kısa versiyon: Samuelson her baskıda Sovyet büyümesini abartma alışkanlığı vardı. … Levy-Peart, Samuelson'un pek de yalnız olmadığını fark etti. Birbiriyle yarışan ders kitaplarının ardışık baskıları da SSCB'de inatla üst sıralarda yer aldı…”

Ah, romantizmin gücü! Güvenilir bir sayıya göre sosyalizm başarısız oldu.

iki düzine seferin en az iki düzinesi

denedim . İnsanları denemeye devam ettiren hayal gücünün gücüne hayret ediliyor.

Mısır tohumu yenirken ilk övgülerden sonra, elbette, Karl Marx'ın vizyonuyla ilgili her başarısız eğlence, "gerçek sosyalizm değil" diye bir kenara atılıyor. Saçmalık!

Hiç kimse kapitalizm ile sosyalizm arasındaki karşıtlığı 22 Ekim 1945'te Avam Kamarası'nda konuşan Winston Churchill'den daha iyi formüle edemedi: “Kapitalizmin doğasında var olan kusur, nimetlerin eşitsiz paylaşımıdır. Sosyalizmin doğasında var olan erdem, sefaletin eşit paylaşılmasıdır.”

Sosyalizmin (ekonomik olduğu kadar çevresel) yıkıcı başarısızlıklarının gençler ve (hangi yaşta olursa olsun) aptallar dışında herkesin saflığını zedelemesiyle birlikte, bazı cesur kamusal entelektüeller yeni bir strateji deniyor: sefaleti bir erdem olarak yeniden markalamak ve yüceltmek.

Yoksulluğa Değer Vermek

Geçen yıl Ulusal Halk Radyosu'nda çıkan ve Amerikalıların enerji kullanımımızı (ticaret, ulaşım, ev ısıtması, soğutma, aydınlatma, enerji kullanımı) azaltabileceğini öne süren bir çalışmaya ilişkin -ve hatta onun zekice 1 Nisan Şaka Günü şakalarından biri bile değil- raporu karşısında duyduğumuz şaşkınlığı bir düşünün. ve mutfak) %75 oranında… ve sonuçta daha mutlu, daha sağlıklı ve her açıdan daha iyi durumda oluyoruz:

“İyi ve sağlıklı bir yaşam için ne kadar enerji gerekir? Stanford Üniversitesi'nin yeni bir araştırması, cevabın ortalama bir Amerikalının kullandığından çok daha az olduğunu ortaya çıkardı.

"140 ülkede enerji kullanımı ve yaşam kalitesini karşılaştıran araştırmacılar, sihirli rakamın yılda 75 gigajoule veya daha az olduğunu buldu. Bağlam açısından, bir gigajoule enerji yaklaşık 8 galon benzine eşittir.

“ Yeni araştırmaya göre Amerikalılar kişi başına yılda 284 gigajoule, yani bunun neredeyse dört katı enerji kullanıyor.

Başyazar ve yer sistemi bilimi profesörü Rob Jackson şöyle konuştu: "'Bu bana, aşırı tüketim yapan bir grup ülkede enerji kullanımını aşağıya çekebileceğimizi ve sadece daha adil bir dünya yaratmakla kalmayıp, belki kendimizi daha sağlıklı ve mutlu da yapabileceğimizi gösteriyor'' dedi .

“Daha fazla enerji ile daha iyi yaşam kalitesi arasındaki bağlantı kuruldu. Dünya Bankası'na göre 2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 759 milyon insan elektriksiz, 2,6 milyar insan ise temiz pişirme yakıtı olmadan yaşadı. Bunun çok büyük bir insani bedeli var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 4 milyon insan, yemek pişirme sırasında çıkan yangınlardan kaynaklanan iç mekan hava kirliliğinin neden olduğu koşullar nedeniyle ölüyor. Elektriğe erişim, tıbbi hizmetlerin sağlanması ve modern ekonomilerin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

"Fakat bu çalışma bu faydaların ne zaman durduğunu ölçtü."

Bir dakika ne? Yıllık enerji tüketimimizi azaltıyoruz

2272 galondan 600 galon (haftada yaklaşık 12 galon) benzine eşdeğer sağlık ve mutluluğumuzu iyileştirir mi?

Rapor, makul bir maliyet/fayda payını geçmesi halinde, verimliliğin artırılmasını övüyor ve biz de bunu tamamen destekliyoruz.

Ancak verimlilik, evdeki enerji kullanımında %75 değil %20 gibi önemsiz bir tasarruf sağlıyormuş gibi sunuluyor… hatta büyükanne ve büyükbabalarımızın veya belki de ebeveynlerimizin yaptığı gibi çamaşırlarımızı soğuk suyla yıkamaya ve çamaşır ipinde kurutmaya başladığımızı varsayalım.

Utangaç bir tavırla, "verimlilik"ten çok daha büyük yaşam tarzı değişikliklerinin dayatıldığını ima ediyor; örneğin, “diğer küresel vatandaşlarla karşılaştırıldığında Amerikalıların yaptığı hava yolculuğu miktarının azaltılması…. Bu aynı zamanda daha fazla yürüdüğünüz ve bisiklete bindiğiniz, toplu taşıma araçlarını kullandığınız ve daha az uzun yolculuklar yaptığınız anlamına da geliyor…”

Küçülmenin sözde ekolojik ve eşitlikçi erdemlerine nazlı bir şekilde değiniyor.

Ancak raporda daha az uçak yolculuğu yapmanın veya kıyafetlerimizi çamaşır ipinde kurutmanın manşetteki faydaları, yani sağlığımız ve mutluluğumuzu nasıl artıracağı belirtilmiyor.

Bu… varsayılıyor. Aklıma iktisatçılarla ilgili eski bir şaka geliyor.

Kazazedeler ıssız bir adada mahsur kalır. Bir kasa konserve yiyecek sahile vuruyor.

Kutular nasıl açılır? Ekonomist: "Diyelim ki elimizde bir konserve açacağı var ve yemeye başlıyoruz."

Hopium Hokum'dur!

Bu yaklaşım bize “hopium” gibi kokuyor. Bu, hüsnükuruntu ve çoğu zaman da sosyal mühendislik anlamına gelen bir argodur.

Biz, daha ziyade, titiz mühendislik hesaplamalarının, tercih edilen orta sınıf güvenlik ve kolaylıklarını, dünyadaki hemen hemen herkesin arzuladığı yaşam tarzını ortaya çıkarmanın yolu olduğunu iddia ediyoruz (ve gerçeklerle kanıtlayabiliriz).

Ve bunu yaptığın için özür dilemene gerek yok. Güvenlik, konfor ve hatta olanaklar iyidir. Ve çevresel bütünlüğe, hatta iklim değişikliğine bile aykırı değil.

Yaşlanan hippi dostlarımıza, bir Thoreau'cunun ( Henry David 44 yaşında ölmüştür) geriye kalan birkaç romantik ütopyacısına iyi şanslar diliyoruz. Onların sade yaşama haklarına saygı duyuyoruz.

Bununla birlikte, tercih ettikleri yaşam tarzını Woodstock konusunda daha az hevesli olanlarımıza dayatmayı teklif ederlerse, onlardan tavsiye ettikleri fedakarlıklar konusunda samimi olmalarını istiyoruz.

Bisiklet ve otobüsleri daha fazla kullanma, daha az araba kullanma ve uçma yönündeki tatlı dillendirmelerin altında, CO2 emisyonlarını azaltma takıntısı peşinde koşmak için "taş devrine dönüş" yaşam tarzının yumuşak bir şekilde pedal çevirdiğini tespit ediyoruz.

Hayek'in yukarıda alıntılanan sert eleştirisinin hafif bir yankısı duyulabilir: “Medyanın son zamanlarda bilim adına Büyümenin Sınırları konusunu açıklayan bir rapora muazzam bir şekilde yer vermesi ve aynı medyanın bu raporun yıkıcı eleştirisi hakkındaki sessizliği yetkili uzmanlardan alınmıştır…”

İyi ve Daha İyi Haber!

Burada özetlenen duruma rağmen, hem iyi hem de daha iyi haberler var.

İlk olarak iyi haber.

Küçülme konusunda sağda veya solda belirgin bir siyasi fikir birliği yok. Birazdan bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.

İkincisi, harika bir haber.

Sorumlu düşünce liderleri, romantik kavramlardan ziyade ampirik gerçeklerle desteklenen gerçek, ulaşılabilir mühendislik çözümlerine bakıyorlar.

Örneğin uzmanlar artık Özbekistan gibi sıcak noktalarda metan emisyonlarını durdurmak için daha iyi mühendislik kullanmanın yollarını arıyor.

Güzel haberler

Küçülme konusunda siyasi fikir birliğinin olmayışı ile ilgili olarak, pek çok merkez sol düşünce lideri “küçülmenin” uygulanamaz olduğunu kabul ediyor ve ilan ediyor.

Düşünceli ilericiler, yoksulları varlıklılardan daha sert vuracak olan bu öneri karşısında alarma geçti.

Bu arada, kesinlikle düzenleme karşıtı olan sağ, iklim değişikliğini daha acil bir şekilde ele almak için endüstriyel tabanımızı daraltmaya şimdiden karşı çıkma eğiliminde.

Dolayısıyla, küçülme konusunda gerçekte ne bir siyasi fikir birliği, ne de siyasi bir dayanak noktası mevcut.

Kongre harcamalarının son zamanlardaki çılgınlığı daralmayı uzaktan bile onaylamıyor. Bu tür harcamalar, Kongre'nin sera gazlarını dejenere etmenin mantıksız ve pratik olmayan yollarına bile para harcama eğiliminin bir eseridir.

Buna yeşil domuz eti deyin.

Örneğin, merkez sol (ve son derece ampirik) blog yazarı Noah Smith, 23 Mayıs 2023'te Noahpinion'da meseleyi şöyle özetledi:

Küçülme: Bunun burada olmasına izin veremeyiz!



Çevreye ve yoksullara yardım etmeyeceğiz

Yoksulluğa ve düşüşe değer vermek.



Bir buçuk yıl önce “ İnsanlar küçülmenin kötü olduğunun farkına varıyor ” başlıklı bir yazı yazmıştım. O sıralarda, iklim değişikliği konusunda büyük eyleme yönelik genel baskının bir parçası olarak, küçülme hareketi ABD'de biraz ilgi görmeye başlamıştı. Ancak Ezra Klein , Branko Milanovic ve Kelsey Piper gibi yazarlar bu fikri dile getirerek eleştirdiler. Kısaca:

Bunların hepsi doğru ve sağlam noktalardı ve hepsi bir araya geldiğinde, muhtemelen küçülmenin ABD'de, Asya'da ya da dünyanın hemen hemen herhangi bir bölgesinde ciddi destek kazanma şansının sonu anlamına geliyor.



Teknoliberter tarafta, MIT baş araştırma bilimcisi ve 6 Ekim 2020'de Wired'da More From Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper to Sper Taking Daha Az Kaynak (ve What Happens Next) kitabının yazarı Andrew Mcafee, 6 Ekim 2020'de şunları açıkladı: Küçülme Neden En Kötüsü Gezegendeki Fikir

Son 50 yılda hâlâ büyümesine rağmen, Dünya üzerindeki etkimizi nasıl azaltacağımızı zaten bulduk. Hadi bunu yapalım.

YARIM yüzyıl boyunca, gezegenimizi kurtarmak için küçülmeyi benimsememiz gerektiği söylendi. Biz dinlemedik. Dünyanın her yerinde insan nüfusu ve ekonomileri, türümüzün tarihinde eşi benzeri görülmemiş oranlarda büyümeye devam ediyor.

Aynı dönemde beklenmedik ve cesaret verici bir model ortaya çıktı: Dünyanın en zengin ülkeleri, Dünya üzerindeki ayak izlerini nasıl azaltacaklarını öğrendiler. Daha az kirletiyorlar, daha az toprak ve su kullanıyorlar, önemli doğal kaynakları daha az tüketiyorlar ve diğer birçok açıdan daha iyi durumdalar.



Bu eğilimlerin bazıları artık daha az varlıklı ülkelerde de görülüyor.

Ancak küçülme hareketindeki pek çok kişi evet cevabını kabul etmekte zorlanıyor gibi görünüyor. Az önce öne sürdüğüm iddialara geniş çapta karşı çıkılıyor veya göz ardı ediliyor. Bazıları bunların çürütüldüğünü söylüyor. Elbette bu gibi ampirik iddialar üzerindeki tartışmalar normal ve sağlıklıdır. Gezegenimiz üzerindeki etkimiz son derece önemlidir. Ancak burada daha az sağlıklı bir şey iş başında. Upton Sinclair'in belirttiği gibi, "Maaşı, onu anlamamasına bağlı olan bir adamın bir şeyi anlamasını sağlamak zordur." Çevreyle ilgili konuşmalardaki bazı sesler, küçülmenin gerekli olduğu fikrine bağlı görünüyor ve kanıtlar ne olursa olsun, bundan uzaklaşmak istemiyor veya bunu başaramıyorlar.

Ancak kanıtlar ikna edilebilir olanı ikna etmenin güçlü bir yolu olmaya devam ediyor.

…

Tarihimiz boyunca biz insanlar zorlu bir yolu tırmanıyoruz.

daha uzun, daha sağlıklı, daha müreffeh yaşamlara doğru. O patikayı tırmanırken etrafındaki ortamı kahverengiye ve griye çevirdik. Büyüme tutkumuz, üzerinde yaşadığımız gezegen için pek çok bakımdan kötü bir haberdi.

Ancak son zamanlarda yolumuzu nasıl yeşil hale getireceğimizi bulduk.

Dünya üzerindeki etkimizi azaltırken büyümeye nasıl devam edebiliriz? Dünyanın en zengin ülkeleri aynı zamanda daha fazla toprağı ve suyu koruma altına alıyor, yerli türleri yok olmak için avlandıkları ekosistemlere yeniden dahil ediyor ve Dünya'yı başka birçok açıdan geliştiriyor.

İyi anlamadığım ve daha fazla kanıta baktıkça daha az anladığım nedenlerden dolayı, küçültücüler bizi geri döndürüp daha yüksek refahtan uzaklaşarak yola geri dönmeye başlamamızı istiyor. Vizyonları, çevre uğruna zengin dünyada merkezi olarak planlanmış, sürekli derinleşen bir durgunluk gibi görünüyor.

Harika Haber

Politikadan mühendislik tarafına geçtiğimizde, bizi taş devrine geri götürecek önerilerden daha üstün fırsatlar bizi çağırıyor.

Burada Cehennem Kapısı'nı (büyük bir yanan metan çukuru, yine Sovyet döneminin bir başka çevre kabusu) kapatmayı önermiyor olsak da, bunu mühendislik zekası tarafından yönlendirilen kamu politikası için bir özet olarak kullanalım: emisyonların ölçülmesi ve pratik yollar dünya ekonomisini geri çevirmeden bunları iyileştirmek.

Acımasız, ekonomik açıdan cezalandırıcı önlemler almadan, önemli miktarda yerel metan emisyonunu kaynaklarında durdurmak için teknolojiyi kullanabileceğimiz açık görünüyor. The Guardian'ın yakın zamanda bildirdiği gibi:

Kayrros başkanı Antoine Rostand, "Metan, kısa vadeli (iklim) ısınmanın neredeyse yarısından sorumlu ve şu ana kadar kesinlikle yönetilemedi; tamamen kontrolden çıktı" dedi.

"Süper yayıcıların nerede olduğunu ve bunu kimin yaptığını biliyoruz" dedi. “Politika yapıcıların ve yatırımcıların metan emisyonlarını azaltmak olan işlerini yapmalarına ihtiyacımız var. Kısa vadeli iklim etkilerini [azaltma] açısından karşılaştırılabilir bir eylem yok.”

Rostand, vanaların veya boruların onarılması veya en azından işaret fişeklerinin yeniden yakılması yoluyla petrol ve gaz tesislerinden kaynaklanan aşırı emisyonların kolaylıkla sonlandırıldığını söyledi: "Yapılması çok basit, vatandaşa ve üreticilere hiçbir maliyeti yok, maliyet tamamen marjinal.”

Adil refahı bozmadan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bu yaklaşım açıkça çekicidir.

Dolayısıyla bu, iklim değişikliğine karşı kayıtsız kalma veya ihmal etme tavsiyesi değildir. Aksine.

Kanıtlar, pragmatik mühendislik çözümlerinin, süreçte kendimizi yormadan çevresel zorluklara çözüm sağlayan tek kanıtlanmış ve kabul edilebilir yaklaşım olduğu açıktır.

Çözüm

John Hendrickson'un yakın zamanda The Atlantic'te yazdığı gibi:

Robert F. Kennedy, Jr.'ın başkanlık adaylığı şu gözlemde bulundu: “Çizgi

gerçek ile hayal arasındaki çizgi bulanıklaştı ve gittikçe daha az sayıda Amerikalı kendilerinden daha büyük veya daha anlamlı bir şeye bağlı kalıyor.”

Gerçeklere bağlıyız ve kendimizden daha anlamlı bir şeye bağlıyız.

Değer önerimiz, dünya ekonomisinin ekseni olarak enerji politikasına vurgu yaparak, politika oluşturma amacıyla gerçek ile hayal arasındaki çizginin bulanıklaşmasına yardımcı olmayı teklif etmektir.

İnsani ve ekolojik gelişme, politika yapıcıların gerçek dünya verilerine dayalı temelli değerlendirmeler yapmasından kaynaklanmaktadır. Büyülü düşünme peri masallarının alanına aittir.

Yönetişim değil.

Ezici veriler, ekonomik büyümenin değil,

“Küçülme” insani ve ekolojik ilerlemeyle bağlantılıdır (ve bunun en makul nedenidir).

Bu nedenle, enerji politikasının, bu kıtaya hem adil refah hem de sorumlu ekolojik yönetim getirecek optimize edilmiş mevzuat, düzenleme, uygulama ve diğer araçları üretmek için bilimsel, mühendislik ve ticari verilere referansla oluşturulmasını saygıyla sunuyoruz.

Büyüme eski moda Yankee yaratıcılığından kaynaklanır. Yankee'nin yaratıcılığı hem ekonomi hem de ekoloji açısından kazanandır.

Jeff Garzik, Washington Power and Light'ın kurucusu ve başkanı olarak görev yapıyor. Bloq'u kurmadan önce beş yılını Bitcoin çekirdek geliştiricisi olarak, on yılını da Red Hat'te geçirdi. Linux çekirdeğiyle yaptığı çalışmalar artık günümüzde Linux çalıştıran her Android telefonda ve veri merkezinde bulunmaktadır.

Ralph Benko, Washington Power and Light'ın kurucu ortağı ve genel danışmanı olarak görev yapıyor. Ayrıca 3 Beyaz Saray ve diğer federal kurumlarda veya onlarla çalıştı. Ödüllü bir köşe yazarıdır.