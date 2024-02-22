Web3 Güvenliğinde Uzmanlaşmak için 5 Akıllı Sözleşme Denetim Kursu

Akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisi hakkında bilgi edinmek, Web3 endüstrisiyle ilgilenen herkes için çok önemlidir. Akıllı sözleşmeleri denetleyebilecek ve güvence altına alabilecek yetenekli profesyonellere olan talep, bu mühendisler tam zamanlı denetçi olmak istemese bile hızla artıyor. Akıllı sözleşmelerin popülaritesi arttıkça, uzmanların potansiyel güvenlik açıklarını tespit etme ihtiyacı da artıyor.





Bu kılavuz, bu alanda uzman olmanıza yardımcı olacak en iyi 5 akıllı sözleşme denetim kursunu incelemektedir. Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için en iyi kaynakları inceleyelim ve keşfedelim.





Akıllı Sözleşme Denetimini Neden Öğrenmelisiniz?

Akıllı sözleşme denetimi, günümüzün dijital çağına uygun gelişen bir alandır. Blockchain teknolojisi geliştikçe yetenekli denetçilere olan talep katlanarak artıyor.





2023 yılında siber suçlar nedeniyle kaybedilen 1,7 milyar dolar ile akıllı sözleşme denetiminde uzmanlara olan ihtiyaç ortadadır. Akıllı sözleşme denetimi, finansal güvenliğe katkıda bulunurken en son teknolojiyle çalışmanıza olanak tanır. Akıllı sözleşmelerin denetlenmesi, blockchain işlemlerinin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle uzman denetçilerin bulundurulması büyük önem taşımaktadır.





Ayrıca akıllı sözleşme denetimini öğrenmek, sizi çeşitli sektörlerde uygulayabileceğiniz değerli bilgilerle donatır. Bankacılıktan tedarik zinciri yönetimine kadar uygulamalar çok geniştir. Bu beceriyi öğrenmek aynı zamanda profesyonel güvenilirliğinizi de artırır ve sizi iş piyasasında daha pazarlanabilir hale getirir.





Akıllı sözleşme denetim kursuna zaman ayırmak stratejik bir harekettir. Kariyer beklentilerinizi artırır ve sizi blockchain alanında diğerlerinden önde tutar.





En İyi 5 Akıllı Sözleşme Denetim Kursu

Bu yüksek talep alan alanında kariyerinizi başlatmak için en iyi 5 akıllı sözleşme denetim kursunun bir listesini hazırladık. Bu programlar sizi bu alanda başarılı olmanız için gerekli beceri ve uzmanlıkla donatacaktır.





Cyfrin'in Updraft Akıllı Sözleşme Güvenliği ve Denetim Kursu

Fiyat: Ücretsiz

Süre: 24 saat





Akıllı sözleşme güvenliğine başlamak istiyorsanız Cyfrin'in Updraft Akıllı Sözleşme Denetim Kursu sizin tercihinizdir. 10.000'den fazla öğrencinin eğitim verdiği bu kurs, şimdiye kadar oluşturulmuş en kapsamlı ve güncel akıllı sözleşme güvenliği kursu olarak kabul ediliyor.

100'den fazla ders, 24 saatlik video ve yazılı derslerle bu kapsamlı kurs, size Solidity akıllı sözleşme güvenlik denetimi kariyerinize başlama becerileri kazandırır. Tamamen ücretsiz!





Cyfrin Updraft'ın proje tabanlı Solidity akıllı sözleşme denetimi ve güvenlik kursu, sınavlar, testler, alıştırmalar ve ödevlerin yanı sıra gerçek dünyadaki sahte akıllı sözleşmeler üzerinde gerçekleştirilen 5 adım adım uygulamalı denetimi içerir.





Kurs aşağıdakiler gibi çeşitli konuları kapsar:

Akıllı sözleşme değişmezleri testi

Akıllı sözleşme bulanıklık testi

Durum bilgisi olmayan ve durum bilgisi olan fuzzing araçları

Yükseltilebilir akıllı sözleşmeler

Akıllı sözleşme denetimi

Cyfrin Aderyn statik analiz cihazı

Manuel inceleme

Akıllı sözleşmeler testi





Akıllı sözleşme güvenliği araştırmacıları için endüstri standardı araçları öğrenirken. Bu anahtar kavramlar Web3 protokollerinin güvenliğinde çok önemli bir rol oynamaktadır!





Platform tamamen asenkron ve ücretsizdir ve kohort bazlı kurslardan ve senkron programlardan birine abone olma imkanı vardır.





EOSIO'nun Akıllı Sözleşme Güvenliği Kursu

Fiyat: Ücretsiz

Süre: 12 saat





EOSIO Akıllı Sözleşme Güvenliği kursu denetçiler için başka bir paha biçilmez kaynaktır. EOSIO mimarisinin inceliklerini derinlemesine ele alıyor. Katılımcılar güvenliğe odaklanırken kritik gelişim becerilerini keşfederler.





Bu müfredat yaygın güvenlik açıklarının anlaşılmasını teşvik eder. Ayrıca öğrencileri EOSIO sözleşmelerine uygun sağlam denetim araçlarıyla donatır. Kurs, en iyi uygulamaları güçlendirmek için sözleşme eylemlerini ve devlet tahvillerini kapsamlı bir şekilde inceler.





Uzmanlığı genişleten diğer kurslar bu bilgiyi tamamlar. Sertifikalı Akıllı Sözleşme Denetçisi (CSCA) unvanı bu alandaki mükemmelliği ifade eder. Ethereum'a ilgi duyanlar için özel kurslar, Ethereum'un benzersiz güvenlik konularını ele alıyor.





Derste blockchain güvenliğinin daha geniş bir konusu da yer alıyor. Bu husus, akıllı sözleşme güvenliğinin üzerinde çalıştığı ilkeler için sağlam bir temel oluşturur.





Bu kurs, denetçileri, gelişen blockchain teknolojisi ortamında gezinmek için gerekli olan çeşitli becerilerle donatır.





MixBytes Farm'ın Kursu

Fiyat: Ücretsiz Süre: 45 gün





Bu yazıya dahil etmeye karar verdiğimiz üçüncü ders “ MixBytes Farm .” Adından da anlaşılacağı gibi bu kurs özellikle blockchain geliştiricileri için akıllı sözleşme denetimine odaklanmaktadır.

Program 45 gün sürüyor. Özellikle dersler ve testler 24 gün sürerken geri kalan süreyi uygulamalı alıştırmalar doldurur.





MixBytes Farm'ın kursunu diğerlerinden ayıran şey, uygulamalı öğrenmeye verdiği önemdir. Öğrenciler "Bayrağı Ele Geçirme" yarışmasıyla yeni edindikleri bilgileri pratiğe dökebiliyorlar. Bu aşama, "En İyi Böcek Avcısı" olmak için sınıf arkadaşlarınızla rekabet etmenize olanak tanır.





Altı gün sürecek olan son denetim, öğrencilere akıllı sözleşme denetiminde gerçek dünya deneyimi sağlayacak. Bu kursla öğrenciler çok aranan bir beceriyi öğrenebilir ve potansiyel olarak DeFi projelerinde denetçi olarak iş bulabilirler.





QuillAudits'in Web3 Güvenliği ve Akıllı Sözleşmeler Kursu

Fiyat: Ücretsiz

Süre: 12 saat





Kısa listemizdeki dördüncü girişim QuillAudits tarafından sunulan kurstur . Proje, her biri Web3 güvenliği ve akıllı sözleşmeler konusundaki bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış dört bölümden oluşmaktadır.





Kursun " Bayrağı Ele Geçirme " adı verilen ilk bölümü, akıllı sözleşmeler ve DeFi temelleriyle ilgili zorlu görevleri sunuyor. Bu, problem çözme becerilerinizi geliştirmenize ve güvenlik açıklarını belirleme ve bunlardan yararlanma konusunda uygulamalı deneyim kazanmanıza yardımcı olacaktır.





İkinci bölüm olan " Güvenli Canlı Projeler ", gerçek hayattaki projelerdeki hataları bulma karşılığında ödül kazanan elit bilgisayar korsanlarından oluşan bir ekibe katılmanıza olanak tanır. Bu süreçte becerilerinizi geliştirirken öğrenebilir, saldırabilir ve kazanabilirsiniz.





Üçüncü bölüm olan " Becerilerinizi kazanın ", QuillAudits'in blockchain projeleri için siber güvenlik konusunda uzman deneyimli eğitmenleri tarafından verilmektedir. Onlardan öğrenerek sektörde en çok aranan becerilerden birini kazanabilirsiniz.





Son olarak, " En iyilerle yarışın " bölümü, ekosistemdeki diğer en iyi geliştiricilerle birlikte hackathon'lara katılarak becerilerinizi sergilemenize olanak tanır.





Blockchain Konseyinin Sertifikalı Akıllı Sözleşme Denetçi Kursu

Fiyat: 349$ Süre: 10 saat

Blockchain Konseyi'nin sertifikalı akıllı sözleşme denetçisi kursu, uzman endüstri denetçileri tarafından tasarlanmıştır.





Temellerden ileri tekniklere kadar akıllı sözleşme denetiminin tüm yönlerini kapsar. Bu kursa katılarak akıllı sözleşme denetimi için en iyi uygulamaları ve araçları öğreneceksiniz. Web3'teki güvenlik açıklarını tespit etmeyi ve potansiyel riskleri azaltmayı öğreneceksiniz.





Kurs ayrıca çeşitli DeFi ve ReFi saldırıları ve bunların nasıl önleneceğine ilişkin derinlemesine bir çalışmayı da içerir. Ek olarak, akıllı sözleşme denetiminin pratik bir şekilde anlaşılmasını sağlayan gerçek dünyadaki örnek olay çalışmalarına erişebileceksiniz.





Kurs kendi temponuzdadır ve kendi hızınızda öğrenmenize olanak tanır. Üstelik çevrimiçi bir sınava girecek ve kursu tamamladığınızda ömür boyu sertifika alacaksınız. Bu kursla herhangi bir akıllı sözleşmedeki potansiyel güvenlik açıklarını nasıl belirleyip düzelteceğinizi öğreneceksiniz.





Sonlandırma - Akıllı Sözleşmenin Önemi

Denetim Akıllı sözleşme denetçisinin kariyeri yüksek talep görmektedir ve bu geçici bir eğilim olmaktan çok uzaktır. Daha fazla insan "akıllı sözleşmeler" kavramıyla tanıştıkça, kapsamlı denetimlere duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor.





Neyse ki, çeşitli kurslar size bu alanda başarılı olmanız için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Tartıştığımız kurslar, temel kavramlardan ileri tekniklere kadar her şeyi kapsamakta ve denetçileri potansiyel riskleri etkili bir şekilde belirlemeye ve azaltmaya hazırlamaktadır.





Akıllı sözleşme denetçileri, sürekli olarak öğrenerek ve en son sektör uygulamalarını güncel tutarak kritik bir rol oynamaktadır. Blockchain tabanlı sistemlerin güvenliğini ve emniyetini sağlarlar.





Akıllı sözleşme denetçisi olarak bir kariyerle ilgileniyorsanız, yukarıda belirtilen kurslarda muhtemelen ihtiyacınız olanı bulacaksınız. Web3'ün potansiyel tehditlerin bir adım önünde kalabilecek ve merkezi olmayan dünyanın güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilecek yetenekli denetçilere ihtiyacı var.