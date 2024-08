5 cursos de auditoria de contrato inteligente para dominar a segurança Web3

Aprender sobre contratos inteligentes e tecnologia blockchain é essencial para qualquer pessoa interessada na indústria Web3. A procura de profissionais qualificados que possam auditar e garantir contratos inteligentes está a aumentar rapidamente, mesmo que esses engenheiros não queiram ser auditores a tempo inteiro. À medida que a popularidade dos contratos inteligentes cresce, aumenta também a necessidade de especialistas identificarem potenciais vulnerabilidades de segurança.





Este guia explora os 5 principais cursos de auditoria de contratos inteligentes para ajudá-lo a se tornar um especialista nesta área. Vamos mergulhar e descobrir os melhores recursos para aprimorar seus conhecimentos e habilidades.





Por que você deve aprender auditoria inteligente de contratos

A auditoria de contratos inteligentes é um campo em expansão e relevante para a era digital de hoje. À medida que a tecnologia blockchain evolui, a procura por auditores qualificados aumenta exponencialmente.





Com 1,7 mil milhões de dólares perdidos devido ao crime cibernético em 2023, a necessidade de especialistas em auditoria de contratos inteligentes é evidente. A auditoria inteligente de contratos permite que você trabalhe com tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, contribui para a segurança financeira. A auditoria de contratos inteligentes ajuda a garantir a segurança e a confiabilidade das transações blockchain. Devido ao caráter irreversível dessas transações, é fundamental contar com auditores especializados .





Além disso, aprender auditoria de contratos inteligentes fornece conhecimentos valiosos para aplicar em vários setores. Do setor bancário ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, as aplicações são vastas. Aprender essa habilidade também aumenta sua credibilidade profissional, tornando você mais comercializável no mercado de trabalho.





Investir tempo em um curso de auditoria de contratos inteligentes é uma jogada estratégica. Isso aumenta suas perspectivas de carreira e mantém você à frente da curva no espaço blockchain.





Os 5 principais cursos de auditoria de contratos inteligentes

Organizamos uma lista dos 5 principais cursos de auditoria de contratos inteligentes para iniciar sua carreira neste domínio de alta demanda. Esses programas irão equipá-lo com as habilidades e conhecimentos necessários para se destacar neste campo.





Curso Updraft de Segurança e Auditoria de Contrato Inteligente da Cyfrin

Preço: Grátis

Duração: 24 horas





O curso Updraft Smart Contract Auditing da Cyfrin é a escolha se você deseja começar na segurança de contratos inteligentes. Com mais de 10.000 alunos ministrados, este é considerado o curso de segurança de contratos inteligentes mais abrangente e atualizado já criado.

Com mais de 100 palestras e 24 horas de vídeos e aulas escritas, este curso abrangente oferece as habilidades necessárias para iniciar sua carreira de auditoria de segurança de contratos inteligentes Solidity. Totalmente grátis!





Baseado em projetos, o curso de auditoria e segurança de contratos inteligentes Solidity da Cyfrin Updraft inclui questionários, testes, exercícios e tarefas, bem como 5 auditorias práticas passo a passo realizadas em contratos inteligentes simulados do mundo real.





O curso aborda diversos temas, como:

Teste de invariantes de contrato inteligente

Teste fuzz de contrato inteligente

Ferramentas de difusão sem estado e com estado

Contratos inteligentes atualizáveis

Auditoria de contratos inteligentes

Analisador estático Cyfrin Aderyn

Revisão manual

Teste de contratos inteligentes





Enquanto aprende as ferramentas padrão do setor para pesquisadores de segurança de contratos inteligentes. Esses conceitos-chave desempenham um papel crucial na segurança dos protocolos Web3!





A plataforma é totalmente assíncrona e gratuita, com possibilidade de inscrição em um de seus cursos de coorte e programas síncronos.





Curso de Segurança de Contrato Inteligente da EOSIO

Preço: Grátis

Duração: 12 horas





O curso EOSIO Smart Contract Security é outro recurso inestimável para auditores. Ele se aprofunda nas complexidades da arquitetura do EOSIO. Os participantes descobrem habilidades críticas de desenvolvimento enquanto se concentram na segurança.





Este currículo promove uma compreensão das vulnerabilidades comuns. Também fornece aos alunos ferramentas robustas de auditoria adequadas para contratos EOSIO. O curso examina minuciosamente as ações contratuais e títulos estatais para reforçar as melhores práticas.





Ampliando a expertise, outros cursos complementam esse conhecimento. A designação Certified Smart Contract Auditor (CSCA) significa excelência neste campo. Para os interessados no Ethereum, cursos personalizados abordam suas considerações exclusivas de segurança.





O tema mais amplo da segurança do blockchain também está presente no curso. Este aspecto estabelece uma base sólida para os princípios sobre os quais opera a segurança dos contratos inteligentes.





Este curso capacita os auditores com um conjunto diversificado de habilidades, essenciais para navegar no cenário em evolução da tecnologia blockchain.





Curso da Fazenda MixBytes

Preço: Gratuito Duração: 45 dias





O terceiro curso que decidimos incluir neste artigo é “ MixBytes Farm ”. Como o próprio nome sugere, este curso concentra-se especificamente na auditoria de contratos inteligentes para desenvolvedores de blockchain.

O programa dura 45 dias. Especificamente, as aulas teóricas e as provas duram 24 dias, enquanto os exercícios práticos ocupam o restante do tempo.





O que diferencia o curso da MixBytes Farm é sua ênfase no aprendizado prático. Através do concurso "Capture the Flag", os alunos podem colocar em prática os conhecimentos recém-adquiridos. Esta fase permite que você compita com seus colegas para se tornar o “Melhor Caçador de Bugs”.





A auditoria final, com duração de seis dias, proporcionará aos alunos experiência real em auditoria de contratos inteligentes. Com este curso, os alunos podem aprender uma habilidade muito procurada e potencialmente encontrar emprego como auditor para projetos DeFi.





Curso de segurança Web3 e contratos inteligentes da QuillAudits

Preço: Grátis

Duração: 12 horas





A quarta iniciativa da nossa lista é o curso oferecido pela QuillAudits . O projeto tem quatro seções, cada uma projetada para aprimorar suas habilidades e conhecimentos em segurança Web3 e contratos inteligentes.





A primeira seção do curso, chamada “ Capture the Flag ”, oferece tarefas desafiadoras relacionadas a contratos inteligentes e primitivas DeFi. Isso o ajudará a aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e a ganhar experiência prática na identificação e exploração de vulnerabilidades de segurança.





A segunda seção, “ Projetos Live Seguros”, permite que você se junte a uma equipe de hackers de elite que ganham recompensas por encontrar bugs em projetos da vida real. Você pode aprender, atacar e ganhar enquanto aprimora suas habilidades no processo.





A terceira seção, “ Ganhe suas habilidades ”, é ministrada por instrutores experientes da QuillAudits, especialistas em segurança cibernética para projetos de blockchain. Ao aprender com eles, você pode adquirir uma das habilidades mais procuradas do setor.





Por último, a seção “ Competir com os melhores ” permite que você mostre suas habilidades participando de hackathons ao lado de outros construtores importantes do ecossistema.





Curso de Auditor de Contrato Inteligente Certificado do Blockchain Council

Preço: $ 349 Duração: 10 horas

O curso certificado de auditor de contrato inteligente do Blockchain Council é elaborado por auditores especializados do setor.





Abrange todos os aspectos da auditoria de contratos inteligentes, desde os fundamentos até técnicas avançadas. Ao ingressar neste curso, você aprenderá sobre as melhores práticas e ferramentas para auditoria de contratos inteligentes. Você aprenderá a detectar vulnerabilidades e mitigar riscos potenciais no Web3.





O curso também inclui um estudo aprofundado de vários ataques DeFi e ReFi e como evitá-los. Além disso, você terá acesso a estudos de caso do mundo real que fornecem uma compreensão prática da auditoria de contratos inteligentes.





O curso é individualizado, permitindo que você aprenda no seu próprio ritmo. Além disso, você fará um exame online e receberá uma certificação vitalícia ao concluir o curso. Com este curso, você aprenderá como identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades em qualquer contrato inteligente.





Concluindo - A Importância do Contrato Inteligente

Auditoria A carreira de auditor de contratos inteligentes está em alta demanda e isso está longe de ser uma tendência temporária. À medida que mais pessoas se familiarizam com o conceito de “contratos inteligentes”, a necessidade de auditorias minuciosas torna-se cada vez mais crucial.





Felizmente, vários cursos fornecem o conhecimento e as habilidades necessárias para se destacar nesta área. Os cursos que discutimos cobrem tudo, desde conceitos básicos até técnicas avançadas, preparando os auditores para identificar e mitigar riscos potenciais de forma eficaz.





Os auditores de contratos inteligentes desempenham um papel fundamental, aprendendo continuamente e mantendo-se atualizados com as práticas mais recentes do setor. Eles garantem a segurança dos sistemas baseados em blockchain.





Se você estiver interessado em uma carreira como auditor de contratos inteligentes, provavelmente encontrará o que precisa nos cursos mencionados acima. A Web3 precisa de auditores qualificados que possam estar um passo à frente de possíveis ameaças e ajudar a proteger o mundo descentralizado.