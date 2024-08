5 Kurse zur intelligenten Vertragsprüfung zur Beherrschung der Web3-Sicherheit

Für jeden, der sich für die Web3-Branche interessiert, ist es wichtig , etwas über Smart Contracts und Blockchain-Technologie zu lernen. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, die Smart Contracts prüfen und sichern können, steigt rapide, auch wenn diese Ingenieure möglicherweise nicht Vollzeit Prüfer sein möchten. Mit zunehmender Beliebtheit von Smart Contracts steigt auch der Bedarf an Experten, die potenzielle Sicherheitslücken identifizieren.





In diesem Leitfaden werden die fünf besten Kurse zur Prüfung intelligenter Verträge vorgestellt, um Ihnen dabei zu helfen, ein Experte auf diesem Gebiet zu werden. Lassen Sie uns eintauchen und die besten Ressourcen entdecken, um Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten zu erweitern.





Warum Sie Smart Contract Auditing erlernen sollten

Intelligente Vertragsprüfung ist ein boomender Bereich, der für das heutige digitale Zeitalter relevant ist. Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie steigt die Nachfrage nach qualifizierten Prüfern exponentiell.





Angesichts der Verluste von 1,7 Milliarden US-Dollar durch Cyberkriminalität im Jahr 2023 ist der Bedarf an Experten für die Prüfung intelligenter Verträge offensichtlich. Durch die intelligente Vertragsprüfung können Sie mit modernster Technologie arbeiten und gleichzeitig zur finanziellen Sicherheit beitragen. Die Prüfung intelligenter Verträge trägt dazu bei, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Blockchain-Transaktionen zu gewährleisten. Aufgrund der Unumkehrbarkeit dieser Transaktionen ist die Einbeziehung fachkundiger Prüfer von entscheidender Bedeutung.





Darüber hinaus erhalten Sie durch das Erlernen der intelligenten Vertragsprüfung wertvolles Wissen, das Sie in verschiedenen Branchen anwenden können. Vom Bankwesen bis zum Supply Chain Management sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Das Erlernen dieser Fähigkeit steigert auch Ihre berufliche Glaubwürdigkeit und macht Sie auf dem Arbeitsmarkt marktfähiger.





Es ist ein strategischer Schachzug, Zeit in einen Smart-Contract-Auditing-Kurs zu investieren. Es verbessert Ihre Karriereaussichten und hält Sie im Blockchain-Bereich an der Spitze.





Die 5 besten Kurse zur Prüfung intelligenter Verträge

Wir haben eine Liste der fünf besten Kurse zur Prüfung intelligenter Verträge zusammengestellt, um Ihre Karriere in diesem stark nachgefragten Bereich anzukurbeln. Diese Programme vermitteln Ihnen die notwendigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse, um in diesem Bereich hervorragende Leistungen zu erbringen.





Cyfrins Updraft Smart Contract-Sicherheits- und Auditing-Kurs

Kostenlos

Dauer: 24 Stunden





Der Updraft Smart Contract Auditing-Kurs von Cyfrin ist die richtige Wahl, wenn Sie in die Sicherheit intelligenter Verträge einsteigen möchten. Mit über 10.000 unterrichteten Studenten gilt dies als der umfassendste und aktuellste Kurs zur Sicherheit intelligenter Verträge, der jemals erstellt wurde.

Mit mehr als 100 Vorträgen und 24 Stunden Videos und schriftlichen Lektionen vermittelt Ihnen dieser umfassende Kurs die Fähigkeiten, um Ihre Karriere als Solidity Smart Contract Security Auditor anzukurbeln. Völlig kostenlos!





Der projektbasierte Kurs „Solidity Smart Contract Auditing and Security“ von Cyfrin Updraft umfasst Quizze, Tests, Übungen und Aufgaben sowie 5 Schritt-für-Schritt-Praxisprüfungen, die an realen Schein-Smart Contracts durchgeführt werden.





Der Kurs deckt eine Vielzahl von Themen ab, wie zum Beispiel:

Testen der Invarianten intelligenter Verträge

Smart-Contract-Fuzz-Tests

Zustandslose und zustandsbehaftete Fuzzing-Tools

Erweiterbare Smart Contracts

Intelligente Vertragsprüfung

Statischer Analysator von Cyfrin Aderyn

Manuelle Überprüfung

Testen intelligenter Verträge





Während Sie die branchenüblichen Tools für Sicherheitsforscher im Bereich Smart Contracts erlernen. Diese Schlüsselkonzepte spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Web3-Protokollen!





Die Plattform ist vollständig asynchron und kostenlos und bietet die Möglichkeit, einen ihrer kohortenbasierten Kurse und synchronen Programme zu abonnieren.





EOSIOs Smart Contract Security-Kurs

Kostenlos

Dauer: 12 Stunden





Der EOSIO Smart Contract Security-Kurs ist eine weitere unschätzbare Ressource für Prüfer. Es taucht tief in die Feinheiten der Architektur von EOSIO ein. Die Teilnehmer entdecken wichtige Entwicklungsfähigkeiten und konzentrieren sich dabei auf die Sicherheit.





Dieser Lehrplan fördert das Verständnis für häufige Schwachstellen. Darüber hinaus werden Studenten mit robusten Prüfungstools ausgestattet, die für EOSIO-Verträge geeignet sind. Der Kurs untersucht Vertragshandlungen und staatliche Sicherheiten eingehend, um Best Practices zu stärken.





Weitere Kurse erweitern das Fachwissen und ergänzen dieses Wissen. Die Auszeichnung als Certified Smart Contract Auditor (CSCA) steht für herausragende Leistungen auf diesem Gebiet. Für diejenigen, die sich für Ethereum interessieren, vertiefen maßgeschneiderte Kurse die einzigartigen Sicherheitsaspekte von Ethereum.





Das umfassendere Thema der Blockchain-Sicherheit wird ebenfalls im Kurs behandelt. Dieser Aspekt bildet eine solide Grundlage für die Prinzipien, auf denen die Sicherheit intelligenter Verträge basiert.





Dieser Kurs vermittelt Prüfern vielfältige Fähigkeiten, die für die Navigation in der sich entwickelnden Landschaft der Blockchain-Technologie unerlässlich sind.





MixBytes Farm-Kurs

Preis: Kostenlos. Dauer: 45 Tage





Der dritte Kurs, den wir in diesen Artikel aufnehmen möchten, ist „ MixBytes Farm “. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich dieser Kurs speziell auf die Prüfung intelligenter Verträge für Blockchain-Entwickler.

Das Programm dauert 45 Tage. Konkret nehmen Vorlesungen und Prüfungen 24 Tage in Anspruch, während praktische Übungen den Rest der Zeit ausfüllen.





Was den Kurs von MixBytes Farm auszeichnet, ist die Betonung des praktischen Lernens. Beim „Capture the Flag“-Wettbewerb können Studierende ihr neu erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen. In dieser Phase können Sie mit Ihren Klassenkameraden konkurrieren, um der „Top Bug Hunter“ zu werden.





Das Abschlussaudit, das sechs Tage dauert, vermittelt den Studierenden praktische Erfahrungen in der Prüfung intelligenter Verträge. Mit diesem Kurs können Studierende eine äußerst gefragte Fähigkeit erlernen und möglicherweise eine Anstellung als Prüfer für DeFi-Projekte finden.





Der Kurs „Web3-Sicherheit und intelligente Verträge“ von QuillAudits

Kostenlos

Dauer: 12 Stunden





Die vierte Initiative in unserer Auswahlliste ist der von QuillAudits angebotene Kurs . Das Projekt besteht aus vier Abschnitten, die jeweils darauf ausgelegt sind, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen Web3-Sicherheit und Smart Contracts zu verbessern.





Der erste Abschnitt des Kurses mit dem Titel „ Capture the Flag “ bietet herausfordernde Aufgaben im Zusammenhang mit Smart Contracts und DeFi-Primitiven. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung zu schärfen und praktische Erfahrungen bei der Identifizierung und Ausnutzung von Sicherheitslücken zu sammeln.





Im zweiten Abschnitt, „ Sichere Live-Projekte“, können Sie sich einem Team von Elite-Hackern anschließen, die Kopfgelder für das Finden von Fehlern in realen Projekten verdienen. Sie können lernen, angreifen und verdienen, während Sie gleichzeitig Ihre Fähigkeiten verbessern.





Der dritte Abschnitt, „ Verdienen Sie Ihre Fähigkeiten “, wird von den erfahrenen Dozenten von QuillAudits unterrichtet, die Experten für Cybersicherheit für Blockchain-Projekte sind. Indem Sie von ihnen lernen, können Sie eine der gefragtesten Fähigkeiten der Branche erwerben.





Schließlich können Sie im Abschnitt „ Mit den Besten konkurrieren “ Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem Sie zusammen mit anderen Top-Buildern im Ökosystem an Hackathons teilnehmen.





Der Certified Smart Contract Auditor-Kurs des Blockchain Council

Preis: 349 $ Dauer: 10 Stunden

Der zertifizierte Smart-Contract-Auditor-Kurs des Blockchain Council wird von erfahrenen Branchenprüfern entwickelt.





Es deckt alle Aspekte der intelligenten Vertragsprüfung ab, von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken. Durch die Teilnahme an diesem Kurs lernen Sie Best Practices und Tools für die intelligente Vertragsprüfung kennen. Sie lernen, Schwachstellen zu erkennen und potenzielle Risiken in Web3 zu mindern.





Der Kurs beinhaltet auch eine eingehende Untersuchung verschiedener DeFi- und ReFi-Angriffe und deren Verhinderung. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu Fallstudien aus der Praxis, die ein praktisches Verständnis der intelligenten Vertragsprüfung vermitteln.





Der Kurs findet im Selbststudium statt, sodass Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen können. Darüber hinaus absolvieren Sie eine Online-Prüfung und erhalten nach Abschluss des Kurses eine lebenslange Zertifizierung. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie potenzielle Schwachstellen in jedem Smart Contract identifizieren und beheben.





Zusammenfassung – Die Bedeutung von Smart Contracts

Wirtschaftsprüfung Die Karriere eines Smart-Contract-Prüfers ist sehr gefragt, und dies ist keineswegs ein vorübergehender Trend. Je mehr Menschen mit dem Konzept der „intelligenten Verträge“ vertraut werden, desto wichtiger wird die Notwendigkeit gründlicher Prüfungen.





Glücklicherweise vermitteln Ihnen verschiedene Kurse die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in diesem Bereich hervorragende Leistungen zu erbringen. Die von uns besprochenen Kurse decken alles von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Techniken ab und bereiten Prüfer darauf vor, potenzielle Risiken effektiv zu erkennen und zu mindern.





Intelligente Vertragsprüfer spielen eine entscheidende Rolle, indem sie sich kontinuierlich über die neuesten Branchenpraktiken informieren und auf dem Laufenden bleiben. Sie gewährleisten die Sicherheit von Blockchain-basierten Systemen.





Wenn Sie an einer Karriere als Smart Contract Auditor interessiert sind, werden Sie wahrscheinlich in den oben genannten Kursen fündig. Web3 braucht qualifizierte Prüfer, die potenziellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind und zur Sicherung der dezentralen Welt beitragen können.