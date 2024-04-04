Temel Web Verilerini Anlamak: Web Sitenizin Yaşamsal Belirtileri





Mayıs 2020'de Google, web sitesi performansını değerlendirmeye yönelik bir dizi ölçüm olan Önemli Web Verileri'ni kullanıma sundu. Sonuç olarak bazı sitelerin trafiğinde düşüş yaşandı; ancak hızla adapte olan diğerleri önemli faydalar gördü.





Bu makale, Önemli Web Verileri'nin gizemini açığa çıkarmayı ve bunların ticari web siteleri için önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu ölçümlerin kullanıcı deneyimini nasıl geliştirebileceğini ve bunun sonucunda dönüşüm oranları gibi iş sonuçlarını nasıl iyileştirebileceğini keşfedeceğiz.





Google'ın ekibi şu şekilde vurguluyor Önemli Web Verileri'nin değeri:





“Site sahiplerinin, kullanıcılarına sundukları deneyimin kalitesini anlamak için performans uzmanı olmaları gerekmiyor. Web Verileri girişimi, ortamı basitleştirmeyi ve sitelerin en önemli ölçümler olan Temel Web Verileri'ne odaklanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor."





"Site sahiplerinin, Arama konusunda başarılı olmaları ve genel olarak mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlamaları için iyi Önemli Web Verileri elde etmelerini önemle tavsiye ederiz."





"Google'ın temel sıralama sistemleri, iyi bir sayfa deneyimi sağlayan içeriği ödüllendirmeyi amaçlıyor."





bir işte çalışıyorum web geliştirme şirketi ve bu yazıda ekibimin içgörülerini ve müşterilerin web sitelerinde çalışırken yaptığımız şeyleri paylaşacağım. Ayrıca, web sitenizi Google'ın standartlarına uygun hale getirerek güçlü bir çevrimiçi varlık sağlamak için pratik stratejiler de ekliyorum. Başlayalım!





Önemli Web Verileri nedir?

Google tarafından sunulan Önemli Web Verileri, bir web sayfasının genel kullanıcı deneyimini belirlemede çok önemli bir rol oynayan temel öğelerdir. Bunlar, Google'ın 'Sayfa Deneyimi' sinyalleri olarak adlandırdığı ve bir sayfanın arama sonuçlarında ne kadar iyi sıralanacağına karar vermek için kullanılan sinyallerin bir parçasıdır.





Bu ölçümler, web sitesi sahiplerine, gerçek kullanıcıların sitelerini nasıl deneyimlediğine dair net bir resim sunmak için tasarlanmıştır. Sayfaların ne kadar hızlı yüklendiği, yükleme sırasında düzenin ne kadar kararlı olduğu ve bir sitenin kullanıcı etkileşimlerine ne kadar hızlı yanıt verdiği gibi hususlara odaklanırlar. Bu faktörlerin iyileştirilmesi, Google arama sonuçlarında daha iyi konumlara yol açabilir; bu da çevrimiçi her işletme için çok önemlidir.





Aşağıdaki bölümlerde Önemli Web Verilerini daha ayrıntılı olarak inceleyerek bunların nasıl çalıştığını ve web sitenizi bu önemli ölçümler için nasıl optimize edebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacağım.

CWV'ye önem veren işletmelerin başarı öyküleri

Önceki bölümdeki konuyu kanıtlamak için ayrıca bir Google Önemli Web Verileri raporu ve " Ek vaka çalışmalarını buradan okuyun ". Bu kaynak bize, performans sorunlarını düzelten ve büyük avantaj elde eden web sitelerinin gerçek başarı hikayelerini anlatıyor. Bu hikayelerden bazılarına bir göz atalım:





Grup Renault keşfetti Largest Contentful Paint (LCP) ile web sitelerinin hemen çıkma ve dönüşüm oranları arasında önemli bir bağlantı. LCP'yi yalnızca bir saniye artırmanın, hemen çıkma oranını yüzde 14'e kadar azaltabileceğini ve dönüşümleri %13 artırabileceğini gözlemlediler.

Largest Contentful Paint (LCP) ile web sitelerinin hemen çıkma ve dönüşüm oranları arasında önemli bir bağlantı. LCP'yi yalnızca bir saniye artırmanın, hemen çıkma oranını yüzde 14'e kadar azaltabileceğini ve dönüşümleri %13 artırabileceğini gözlemlediler. Farfetch Tecrübeli LCP'deki her 100 ms'lik iyileşmeyle web dönüşüm oranında %1,3 artış.

LCP'deki her 100 ms'lik iyileşmeyle web dönüşüm oranında %1,3 artış. Rakuten 24'ün A/B testi açıklığa kavuşmuş Daha iyi web hayati değerlerinin, diğer faydaların yanı sıra ziyaretçi başına gelirde %53,4'lük bir artışa, dönüşüm oranında %33,1'lik bir artışa, ortalama sipariş değerinde %15,2'lik bir büyümeye ve çıkış oranında %35,1'lik bir düşüşe yol açtığı görüldü.

Daha iyi web hayati değerlerinin, diğer faydaların yanı sıra ziyaretçi başına gelirde %53,4'lük bir artışa, dönüşüm oranında %33,1'lik bir artışa, ortalama sipariş değerinde %15,2'lik bir büyümeye ve çıkış oranında %35,1'lik bir düşüşe yol açtığı görüldü. Carpe, LCP'lerini %52 ve Kümülatif Düzen Kaymasını %41 artırarak, testere trafikte %10'luk bir artış, çevrimiçi mağaza dönüşüm oranlarında %5'lik bir artış ve gelirde %15'lik bir artış.

SEO üzerindeki etkisi

Önemli Web Verileri, Google'ın artık sıralama algoritmasına dahil ettiği bir faktör olan kullanıcı deneyimi için net ölçümler sağladıkları için SEO açısından çok önemlidir. Bu entegrasyon, web sitelerinin daha iyi arama sonucu konumlandırması için bu standartları karşılaması gerektiğinin altını çiziyor.





SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), bir web sitesinin arama motoru sonuçlarındaki sıralamasını iyileştirmek, daha fazla ziyaretçi ve potansiyel müşteri çekmeye yardımcı olmak için geliştirme uygulamasıdır.





SEO'nun ötesinde, Önemli Web Verileri genel web sitesi performansını etkiler. Bu ölçümlerde iyi puan alan web siteleri daha hızlı yüklenir, istikrarlı etkileşim sağlar ve kullanıcı dostluğunu geliştirerek daha yüksek kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranlarına yol açar.





Önemli olmasına rağmen Önemli Web Verileri, Google'ın sıralama kriterlerindeki birçok faktörden yalnızca biridir. Bu metriklerde mükemmellik elde etmek bir sitenin arama sıralamasını iyileştirebilir, ancak en üst sıralarda yer almayı garanti etmez. Çok yönlü bir SEO stratejisi bunları diğer faktörlerin yanı sıra dikkate almalıdır.





Mayıs 2021'de Google, Önemli Web Verilerinin resmi bir sıralama faktörü olacağını duyurdu. Bu güncelleme, daha iyi puanlara sahip web sitelerinin daha iyi sıralamalara sahip olabileceği ve düşük puanlara sahip olanların ise cezalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.





Özetle, Google'ın Önemli Web Verileri'ne odaklanması, arama sonuçlarında kullanıcı deneyimini optimize etme hedefini yansıtmaktadır. Bu alanlarda iyi performans gösteren web siteleri muhtemelen daha iyi kullanıcı deneyimleri sunacak, Google'ın hedeflerine uygun hale gelecek ve potansiyel olarak daha yüksek arama sıralamalarını güvence altına alacaktır.

CWV metriklerinin yaşam döngüsü

Metriklerin yaşam döngüsü, web performansına odaklanan işletmeler için çok önemli bir kavramdır. Bu yaşam döngüsü aşamalar halinde ilerleyerek, işletmelere metriklerin deneysel olmaktan kararlı hale gelmesine uyum sağlamaları için zaman tanır. Bu süreç, öngörülebilirlik ve istikrar için paydaş geri bildiriminin ve kademeli, iyi iletilmiş değişikliklerin önemini vurguladığı için etkili iş planlaması ve web sitesi optimizasyon stratejileri için anahtardır.





Yaşam döngüsü aşamalarını kavramak, ölçüm araçlarının anlaşılmasına ve gelen güncellemelere hazır olunmasına yardımcı olur.





Önemli Web Verileri'nin üç yaşam döngüsü aşaması vardır:





Deneysel aşama

Burada yeni metrikler geliştiriliyor ve test ediliyor. Bu aşama, mevcut ölçümleri iyileştirerek web performansı sorunlarını etkili bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sorunları tespit etmek ve muhtemelen metriğin ilk tanımını ayarlamak için geniş bir topluluktan geri bildirim toplamayı da içerir.





Bekleyen aşama

Gelecek vaat eden ölçümler, ilk geri bildirimlere göre daha da hassaslaştırılır. En az altı ay boyunca bu aşamada kalırlar ve ekosisteme uyum sağlamaları için zaman tanınır. Bu metriklerin kullanımı arttıkça geliştiricilerden ve diğer paydaşlardan gelen girdiler bu aşamada çok önemlidir.





Kararlı sahne

Metrikler etkili olduklarını kanıtlayıp Beklemedeki aşamayı geçtikten sonra Kararlı aşamaya girerler. Burada sonlandırılırlar ve hata düzeltmeleri ve ara sıra yapılan güncellemeler de dahil olmak üzere sürekli destek alırlar. Bu ölçümlerde yapılacak herhangi bir değişiklik, resmi belgeler aracılığıyla kapsamlı bir şekilde iletilir.





Google'ın değerlendirme kriterleri

Google'ın web sitesi performansını nasıl değerlendirdiğini anlamak, sitenizin görünürlüğünü ve kullanıcı deneyimini etkileyen standartları karşılamasını sağlamak açısından çok önemlidir. Çevrimiçi varlığınızı geliştirecek bilgiler sunarak Google'ın değerlendirme kriterlerini inceleyeceğiz.





Google, web sitesi performansını ölçmek için belirlenmiş eşik değerlerine sahip belirli metrikler kullanır. Çoğu ölçüm için Google, mobil ve masaüstü cihazlara bölünmüş sayfa yüklemelerinin yüzde 75'lik dilimine odaklanılmasını önerir. Bu, her kategorideki sayfa ziyaretlerinizin en az %75'i için performans hedeflerini hedeflemeniz anlamına gelir.





Bu yaklaşım, kullanıcılarınızın çoğunluğunun sitenizde iyi bir deneyim yaşamasını sağlar. Sayfa yükleme hızı, etkileşim ve düzen kararlılığı gibi faktörleri dikkate alır.





Önemli Web Verileri uyumluluğunu kontrol eden araçlar, bir sitenin geçip geçmediğini belirlemek için bu 75. yüzdelik dilim kriterini kullanır. Önemli Web Verileri metriklerinde bu standartların karşılanması, mobil veya masaüstü bilgisayarlarda çoğu kullanıcı için iyi performans sağlar.





Saha/Laboratuvar verilerini ayırt etme

Saha ve laboratuvar verilerinin nüanslarını kavramak, web sitesi performansını optimize etmeyi ve sonuçta daha iyi iş sonuçları elde etmeyi amaçlayan herkes için çok önemlidir. Her veri türünün güçlü yönlerini ve sınırlamalarını bilmek, tüm kullanıcı senaryolarında iyi performans gösteren bir web sitesi geliştirmenin anahtarıdır.

Laboratuvar verileri

Laboratuvar verileri kontrollü bir ortamda toplanır ve bu da onu hata ayıklama için ideal kılar. Performans sorunlarının belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olabilecek tutarlı test koşulları sağlar. Ancak kontrollü yapısı nedeniyle her zaman gerçek dünyadaki kullanıcı deneyimlerini temsil etmeyebilir.





Avantajları:

Hata ayıklama sorunları için idealdir.

Tutarlı test koşulları, hedefe yönelik problem çözümüne olanak tanır.





Dezavantajları:

Gerçek dünyadaki darboğazları yansıtmayabilir.

Kullanıcı deneyimlerinin tamamını yakalama konusunda sınırlıdır.

Lighthouse ve WebPageTest gibi araçlar laboratuvar verilerini toplamak için yaygın olarak kullanılır.

Saha Verileri

Saha verileri, gerçek kullanıcılardan doğal ortamlarında toplanır ve farklı koşullar altında gerçek kullanıcı deneyimlerine ilişkin bilgiler sunar. Web sitenizin gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olur ancak laboratuvar verileriyle karşılaştırıldığında sınırlı ölçümler sunabilir.





Avantajları:

Kullanıcı deneyimlerinin gerçek bir yansımasını sağlar.

Farklı cihazlar ve ağ koşulları arasındaki performansı anlamak için kullanışlıdır.





Dezavantajları:

Sınırlı ölçüm kümesi.

Belirli hata ayıklama amaçları için daha az ayrıntılı.





Etkili web sitesi optimizasyonu için laboratuvar ve saha verilerini dengelemek çok önemlidir. Laboratuvar verileri, belirli sorunların kontrollü bir ortamda tanımlanmasına ve çözülmesine yardımcı olur. Saha verileri ise gerçek kullanıcıların değişen koşullar altında web sitenizle nasıl etkileşime girdiğine dair bilgiler sunar. Geliştiriciler, testin gerçek kullanıcı deneyimlerini yansıttığından emin olmak amacıyla, cihaz türü ve ağ bağlantıları gibi test parametrelerini yönlendirmek için saha verilerini kullanmalıdır. Bu yaklaşım, gerçek dünya senaryolarında kullanıcılarınızın çoğunluğu için iyi performans gösteren bir web sitesi oluşturmanıza yardımcı olur.

Temel ölçümlerin her birinin üzerinden geçmek

Web performans ölçümleri, bir web sitesinin etkinliğini ve kullanıcı deneyimini değerlendirmek için kullanılan önemli araçlardır. Bu metrikler genel olarak üç türe ayrılır: kararlı, beklemede ve deneysel. Her kategori, bir web sitesinin performansının farklı açılardan kapsamlı bir şekilde anlaşılmasında hayati bir rol oynar.

Kararlı ölçümler

En Büyük İçerikli Boya (LCP)

LCP, kullanıcının bakış açısından bir web sayfasının yüklenme hızına odaklanan hayati bir performans ölçümüdür. Bir sayfadaki resim veya metin bloğu gibi en büyük içerik öğesinin, kullanıcı sayfada gezindikten sonra tamamen yüklenip görünür hale gelmesi için geçen süreyi ölçer.





İyi bir LCP puanının önemi, kullanıcı deneyimi üzerindeki doğrudan etkisinde yatmaktadır. Kullanıcılar genellikle web sayfalarının hızlı yüklenmesini bekler ve yavaş bir LCP, hayal kırıklığına yol açarak kullanıcıların sayfadan ayrılmasına neden olabilir.





Pazarlamacılar ve işletme sahipleri için etkili bir LCP (2,5 saniye veya daha hızlıyı hedefleyen) için optimizasyon yapmak çok önemlidir. Daha hızlı bir LCP, ziyaretçilerin elde tutulmasına, hemen çıkma oranlarının azaltılmasına ve satış, potansiyel müşteri yaratma veya bilgi paylaşımı gibi iş hedeflerine ulaşmada web sitesinin genel performansının artırılmasına yardımcı olur.

İlk Giriş Gecikmesi (FID)

FID, kullanıcının bir web sitesiyle ilk etkileşiminden (bir bağlantıya tıklamak veya bir düğmeye dokunmak gibi) sitenin bu etkileşime yanıt verdiği ana kadar geçen süreyi ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Bu ölçüm, bir web sitesinin yanıt verebilirliğini değerlendirmek için gereklidir. Daha düşük bir FID, sitenin hızlı tepki verdiği ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığı anlamına gelir. Siteler, yanıt verebilirliği sağlamak için 100 milisaniye veya daha az bir FID'yi hedeflemelidir.





İstikrarlı bir Core Web Vital olan FID, kullanıcıların yanıt vermeyen sayfalarla ilgili deneyimini ölçer. Sayfanın kullanılabilir olmasını sağlamak çok önemlidir. Özellikle Mart 2024'te FID'nin yerini Core Web Vital olarak Next Paint ile Etkileşim (INP) alacak.

Kümülatif Düzen Kayması (CLS)

CLS, bir web sitesinin görsel istikrarını ölçen istikrarlı bir Önemli Web Verileri ölçümüdür. Bir sayfanın yükleme işlemi sırasında ve sonrasında beklenmeyen düzen değişikliklerinin boyutunu hesaplar. Optimum kullanıcı deneyimi için amaç, CLS'yi mümkün olduğu kadar düşük, ideal olarak 0,1 veya daha düşük tutmaktır.





Bir web sayfasının düzenindeki değişiklikler genellikle öğelerin eşzamansız yüklenmesi veya sayfaya yapılan dinamik eklemeler nedeniyle meydana gelir. Bu değişiklikler kullanıcı deneyimini bozabilir ve potansiyel olarak yanlışlıkla yapılan tıklamalara ve siteyle etkileşimde zorluklara yol açabilir. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için istikrarlı bir düzen özellikle çok önemlidir.





CLS'nin önemi kullanıcı deneyiminin ötesine uzanır. Kullanıcıların kararsız web siteleriyle etkileşimde bulunma veya bu web sitelerinde alışveriş yapma olasılığı daha düşük olduğundan, dönüşüm oranlarını doğrudan etkiler. Ayrıca Google, CLS'yi SEO için Önemli Web Verileri'ne dahil ettiğinden, zayıf bir CLS puanı, bir web sitesinin arama motoru görünürlüğünü olumsuz yönde etkileyebilir.

İlk İçerikli Boya (FCP)

FCP, bir kullanıcının sayfanıza gitmesinden metin, resim veya başka bir öğe gibi ilk içerik parçasının ekranda görünmesine kadar geçen süreyi ölçen önemli bir web performansı ölçümüdür. Sayfanın yüklenme hızının erken bir göstergesi olarak görev yapar ve kullanıcılara sayfanın yüklendiğine dair ilk sinyali sağlar.





Hızlı bir FCP, ziyaretçilere sayfanın yanıt verdiğine dair güvence verir, bu da hemen çıkma oranlarını azaltabilir ve kullanıcı memnuniyetini artırabilir. SEO açısından bakıldığında Google, arama sıralamalarına yönelik kullanıcı deneyimi ölçümleri arasına FCP'yi dahil eder. Daha iyi FCP puanları, daha yüksek arama motoru sıralamalarına yol açarak sitenize daha fazla organik trafik getirebilir. İçeriği hızlı bir şekilde yükleyen bir web sitesinin, ziyaretçileri elde tutmada ve çevrimiçi iş hedeflerine ulaşmada başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Toplam Engelleme Süresi (TBT)

TBT, bir web sitesinin yükleme duyarlılığını ölçmek, özellikle sayfanın tamamen etkileşimli hale gelmeden önce etkileşimsiz olduğu süreyi ölçmek için kullanılan bir laboratuvar ölçümüdür. Düşük bir TBT, web sitesindeki kullanıcı deneyimini iyileştirdiğinden kullanılabilirlik açısından çok önemlidir.





Bu ölçüm, İlk İçerikli Boya'dan (FCP), ana iş parçacığının engellendiği Etkileşimli Süreye (TTI) kadar geçen toplam süreyi ölçer ve zamanında giriş yanıtını engeller. Bu, fiziksel bir mağazada yaşanan gecikmelere benzer; bir web sitesi tıklama veya kaydırma gibi etkileşimlere yavaş yanıt verdiğinde kullanıcıların çevrimiçi olarak hissedebilecekleri hayal kırıklığını yansıtır.

Bekleyen metrikler

Sonraki Boyayla Etkileşim (INP)

Next Paint ile Etkileşim (INP), Mart 2024'te Temel Web Vital olarak İlk Giriş Gecikmesinin (FID) yerini alacak şekilde ayarlandı. INP, yanıt verme ve etkileşime odaklanarak kullanıcının bir web sayfasıyla etkileşiminden tarayıcının görünür şekilde yanıt vermesine kadar geçen süreyi ölçer. sayfanın.





INP'nin önemi kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinde yatmaktadır. Daha düşük bir INP puanı, daha duyarlı bir site anlamına gelir ve kullanıcı etkileşimini artırır. Bu özellikle dinamik ve karmaşık web sayfaları için önemlidir. İyi bir INP puanıyla gösterilen iyileştirilmiş yanıt verme hızı, işletmenin büyümesi için çok önemli olan daha iyi dönüşüm oranlarına ve müşteri memnuniyetine yol açabilir.





INP için optimizasyon, bir web sitesini daha kullanıcı dostu hale getirmenin, kullanıcı etkileşimlerine daha sorunsuz ve daha hızlı yanıt vermenin ve çevrimiçi bir işletmenin başarısına katkıda bulunmanın anahtarıdır.





Deneysel ölçümler

İlk Bayta Kadar Geçen Süre (TTFB)

TTFB, bir kullanıcının tarayıcısının, bir sayfa talep ettikten sonra sunucunuzdaki ilk veri baytını ne kadar hızlı aldığını ölçen bir web performansı ölçümüdür. Bu zamanlama, kullanıcı bir bağlantıya tıkladığında veya bir URL yazdığında başlar ve veriler gelmeye başladığında sona erer.





TTFB, hem sitenizin hızının ilk algılanması hem de genel kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Daha düşük bir TTFB, hızlı yüklenen bir site hissi yaratmaya yardımcı olarak kullanıcı memnuniyetini artırır. Bu hızlı yanıtın, kullanıcıların siteden erken ayrılmasıyla sonuçlanma olasılığı daha düşük ve onları daha uzun oturumlar boyunca meşgul tutma olasılıkları daha yüksektir. TTFB, Google'ın sıralama algoritmasında doğrudan bir faktör olmasa da, SEO için önemli olan genel site hızına katkıda bulunur.





TTFB'yi iyileştirmek, sunucu yanıt sürelerine ve ağ verimliliğine odaklanmayı gerektirir. Bu yönlerin optimize edilmesi, kullanıcıya daha hızlı veri iletimi sağlar; bu, olumlu bir deneyim ve sitenize olan katılımın sürdürülmesi için çok önemlidir. Çoğu web sitesi için, 0,8 saniye veya daha kısa bir TTFB'yi hedeflemek, duyarlı ve verimli bir kullanıcı etkileşimi sağlamak için idealdir.





Eski Metrikler

Etkileşime Geçiş Süresi (TTI)

Time to Interactive (TTI), aykırı ağ istekleri ve uzun görevlerin neden olduğu değişkenlik nedeniyle Lighthouse 10'dan kaldırıldı. Bu değişiklik, odak noktası kullanıcı deneyiminin daha güvenilir ve tutarlı ölçümlerine doğru kaydığı için web performans ölçümlerinin sürekli gelişimini yansıtıyor.





En Büyük İçerikli Boya (LCP), Toplam Engelleme Süresi (TBT) ve Sonraki Boyayla Etkileşim (INP) gibi metriklere geçiş, web sayfalarındaki kullanıcı deneyimini daha doğru şekilde temsil eden metriklere yönelik bir eğilimi işaret ediyor. Bu yeni ölçümler, kullanıcıların bir web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğuna ve bir web sitesini nasıl deneyimlediğine ilişkin daha istikrarlı ve kesin bir değerlendirme sağlama yetenekleri nedeniyle tercih edilmektedir.





Lighthouse 10 gibi temel performans araçlarından TTI'nin kaldırılmasıyla, web performansı topluluğunun doğruluk ve tutarlılık arasında daha iyi bir denge sunan ölçümlere değer verdiğinin açık bir göstergesi var. 2024 ve sonrası itibarıyla TTI, bu yeni ve daha temsili metriklerle karşılaştırıldığında daha az alakalı kabul ediliyor.

Web sitesi performansını ölçmek için araçlar

Anadea'da müşterilerin web siteleri üzerinde çalışırken kullandığımız en iyi araçları paylaşmama izin verin.

Web Vitals Chrome uzantısı, tek tıklamayla CWV temel metriklerini ölçmenin basit bir yolunu sunar. Chrome'un ölçüm yöntemleriyle ve Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu, Sayfa Hızı Analizleri ve Arama Konsolu gibi diğer Google araçlarında kullanılanlarla uyumlu olarak yükleme, etkileşim ve düzen değiştirme metrikleri hakkında anında geri bildirim sağlar.





Uzantı yüklendikten sonra tarayıcınızda bir ortam rozeti görüntüler. Bu rozetin performans durumunu gösteren üç görsel durumu vardır:





Devre dışı (gri)

Geçiyor (yeşil)

Bir veya daha fazla ölçüm başarısız oluyor (kırmızı)





Değerlendirmek istediğiniz web sitesine gitmeniz yeterlidir; rozet, mevcut Önemli Web Verileri durumunu gösterecektir.





Rozete tıklayarak detaylı bir rapora ulaşabilirsiniz.





Bu rapor, Chrome UX Raporu (CrUX) API'si aracılığıyla yerel Önemli Web Verileri verilerinizi sahadaki gerçek kullanıcı verileriyle birleştirir. Bu özellik, bağlamsal bilgiler sağlayarak bireysel deneyimlerinizi aynı sayfadaki diğer masaüstü kullanıcılarınınkilerle karşılaştırmanıza yardımcı olur ve web sitesinin performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar.

PageSpeed Insights (PSI), bir web sayfasının hem mobil hem de masaüstü cihazlardaki kullanıcı deneyimini analiz etmeye yönelik bir Google ürünüdür. İyileştirmeler için öneriler sunar ve bir sayfa hakkında hem laboratuvar hem de saha verileri sağlar.





PSI, performans ölçümü için sayfa yükleme koşullarını simüle eder. Mobil cihazlar için mobil ağdaki orta seviye bir cihazı (Moto G4) kullanır ve masaüstü cihazlar için kablolu bağlantıya sahip bir masaüstünü taklit eder. Ağ koşulları da dahil olmak üzere test ortamı bir Google veri merkezine dayanır ve konum gibi ayrıntıları Lighthouse Report'un ortam bloğunda görüntüleyebilirsiniz.





PSI'yı kullanmak basittir: PSI web sitesini ziyaret edin, test etmek istediğiniz sayfanın URL'sini giriş alanına yapıştırın ve 'Analiz'e tıklayın. PSI daha sonra mobil ve masaüstü için Önemli Web Verileri istatistiklerini sağlayarak kullanıcı deneyimi kalitesini İyi, İyileştirme Gerekiyor veya Zayıf olarak sınıflandırır. 90 veya üzeri puanlar iyi, 50 ila 89 arası iyileştirme gerektiriyor ve 50'nin altı kötü olarak değerlendiriliyor.









PSI'nın bir web sayfasıyla kullanılmasına ilişkin bir örnek, masaüstü ve mobil cihazlar için farklı sonuçlar göstermektedir. Masaüstü performansı iyi olabilir ancak mobil performans, cihaz özellikleri ve ağ koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, masaüstünde iyi yüklenen yüksek çözünürlüklü görseller, boyutları nedeniyle mobil cihazlarda En Büyük İçerikli Boya (LCP) puanının düşük olmasına neden olabilir. İlk görüntüyü mobil ekranlar için optimize etmek, LCP ve First Contentful Paint (FCP) puanlarını iyileştirebilir.





Örneğin, anadea.info'nun masaüstü sayfasını girin:





Analiz, sayfa performansının masaüstü kullanıcıları için oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Ancak PSI ayrıca iyileştirilmesi gereken bazı alanları da vurguluyor:

Mobil kontrollerin masaüstü kontrollerden farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini unutmayın. Pek çok kullanıcı internete bilgisayarları yerine mobil cihazlarından eriştiği için mobil optimizasyonu ciddiye almak çok önemlidir.

Mobil cihazlardaki 'Performans' puanı, farklı internet hızları nedeniyle (kablolu internet ve mobil internet) genellikle masaüstündeki kadar iyi değildir. Bunu geliştirmek için, düşük performansa neyin sebep olduğuna bakmamız gerekiyor.





İki önemli ölçüm, Toplam Engelleme Süresi (TBT) ve En Büyük İçerikli Boyama'dır (LCP). Bu iki ölçüm tek başına performans puanının %55'ini oluşturur.





Bu nasıl düzeltilir? LCP hakkında zaten bildiğimiz gibi, bir kullanıcı sayfayı açtığında sayfadaki en büyük içerik öğesinin (resim veya metin bloğu gibi) tam olarak görünür hale gelmesinin ne kadar süreceğini ölçer. Bu sayfada LCP bir görüntüdür ve muhtemelen küçük mobil ekranlar için gereksiz olan yüksek bir çözünürlüğe (PC'ler için) sahiptir. Çözüm, mobil ekranlar için daha küçük ve daha iyi optimize edilmiş bir ilk resim eklemek olacaktır: Bu, LCP'yi iyileştirecek ve muhtemelen FCP puanını da artıracaktır.





Daha sonra Toplam Engelleme Süresi (TBT) ağır veya gereksiz komut dosyalarından etkilenebilir. PSI teşhisi, kullanılmayan komut dosyaları ve üçüncü taraf komut dosyası müdahaleleri gibi sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir. Bunları ele almak TBT puanlarını artırabilir.





Google'ın 'Performans' puanını nasıl hesapladığını merak ediyorsanız aşağıdaki resme bakın.

Hesaplamada, toplu olarak puanın %80'ine kadar etki edebilen TBT, LCP ve Kümülatif Düzen Kayması (CLS) gibi metriklere önemli ağırlık veriliyor. Buradan, bu ölçümleri izlemenin ve optimize etmenin, bir sitenin hem mobil hem de masaüstü sürümlerinde iyi performansı korumak için çok önemli olduğu sonucuna varabiliriz.

Sonuç olarak





Sonuç olarak, Önemli Web Verileri işletmenizin çevrimiçi başarısı için çok önemlidir. Web sitenizin kullanıcılar için hızlı, duyarlı ve eğlenceli olmasını sağlarlar. Bu yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi arama sıralamalarına ve daha yüksek dönüşümlere ulaşmanıza da yardımcı olur.



