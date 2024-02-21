Robby Greenfield IV, Umoja'nın Kuruluşu: Geleneksel Finans ve Web3'ü On Yıllık Uzmanla Birleştirmek

"Girişimin Arkasında" serisinin aydınlatıcı oturumuna hoş geldiniz. Bugün, blockchain teknolojisi ile finansal inovasyonun kesiştiği noktada çığır açan bir platform olan Umoja'nın vizyon sahibi kurucusu Robby Greenfield IV'ü ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.





Finansal mühendislik, ürün yönetimi alanlarında zengin bir geçmişe sahip olan ve Goldman Sachs, Amazon ve ConsenSys gibi devler arasında olağanüstü bir yolculuğa çıkan Robby, zengin bir deneyim ve içgörü getiriyor. Finansal hizmetleri demokratikleştirme tutkusundan doğan Umoja, kripto dünyasında bir yenilik işareti olarak öne çıkıyor. Robby ilham verici yolculuğunu, Umoja'nın doğuşunu ve kripto para piyasasında riskten korunmanın geleceğini nasıl şekillendirdiğini paylaşırken bize katılın.

Kripto Hedging'de Devrim Yaratıyor: Umoja Tasfiye Korkusu Olmadan Piyasa Kaybı Sigortasını Nasıl Garanti Ediyor?

Ishan Pandey: Merhaba Robby, sizi "Başlangıçın Arkasında" serimize davet etmekten mutluluk duyuyorum. Geçmişinizle ilgili içgörülerinizi ve önceki girişimlerdeki katılımınızı ve ayrıca Umoja'yı kurmanız için size neyin ilham verdiğini paylaşabilir misiniz?

Robby Greenfield IV: Kesinlikle! Serinin bir parçası olduğum için mutluyum. On yılı aşkın süredir finans mühendisi ve ürün yöneticisiyim ve kripto yolculuğuma 2011 yılında başladım. Kariyerime Goldman Sachs'ta başladım ve o zamandan beri Cisco Systems, Amazon ve ConsenSys'te çalıştım. ConsenSys'te onların Sosyal Etki Başkanıydım ve ABD Dışişleri Bakanlığı, UNOP'lar, Oxfam International, Harvard ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla çalışarak küresel olarak 17 gelişmekte olan pazarda bir düzineden fazla dApps ve blockchain girişimini görevlendirdim. .





Umoja aslında ConsenSys'ten ilk olarak ConsenSys Social Impact olarak ortaya çıktı ve WhatsApp, NFC Kartları ve özellikli telefonlarla uyumlu dijital cüzdanlar sunarak banka hesabı olmayanlar için dijital insani yardımın zincir üzerinde sağlanmasına odaklandı. 6 ülkede onbinlerce yararlanıcıya 3 milyon doların üzerinde ödeme yaptıktan sonra, birçok müşterilerimizin ve rakiplerimizin, kuruluşlarının uluslararası yapısı nedeniyle döviz riskinden korunma konusunda büyük zorluklar yaşadığını fark ettikten sonra riskten korunma yöntemine yöneldik. Fiat'ı bildiğimiz ve tüm RWA'ların zincirleme geleceğini ve ekibimizin onlarca yıllık Web3 ve TradFi deneyimine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu fırsatı yakalamak ve riskten korunma protokolünü oluşturmak mantıklıydı.

Ishan Pandey: Umoja, riskten korunma çözümleri aracılığıyla kripto pazarının benzersiz zorluklarını nasıl ele alıyor?

Robby Greenfield IV: Umoja, herkesin kripto kayıplarını tasfiye korkusu olmadan bir hedge fonu gibi korumasını sağlıyor. Basitçe söylemek gerekirse, kazancınızı sıfır teknik bilgiyle güvence altına alan bir pazar kaybı sigortası planına benzer. Bunu, kaldıraçlı, kalıcı vadeli işlemlerin algoritmik ticareti yoluyla kopyalanan sentetik seçenekler yaratarak yapıyoruz. Bu şekilde, LP'lere ihtiyacımız yok ve opsiyon benzeri teşhiri, kriptodaki neredeyse tüm diğer opsiyon protokolleri ve borsalarından daha esnek ve uygun fiyatlı bir şekilde sunabiliyoruz; tüm bunlar, perakende yatırımcılar tarafından kullanımını ve anlaşılmasını kolaylaştırıyor.

Ishan Pandey: Umoja'nın otomatik riskten korunma çözümü, özellikle diğer opsiyon borsalarıyla karşılaştırıldığında piyasada nasıl öne çıkıyor?

Robby Greenfield IV:





Herhangi bir LP likiditesine ihtiyacımız yok; ön maliyetlerde 30 kata kadar daha uygun maliyetliyiz. Kullanımı çok daha esnektir (herhangi bir zamanda hedge işleminden vazgeçebiliriz). Kullanımı en basit olan biziz. Biz daha özelleştirilebiliriz; Uniswap LP pozisyonları veya sabitlenmemiş türevler için buna benzer DeFi-niş korumalar oluşturabiliyoruz.



Bu özellikle opsiyon piyasalarının likit olmadığı ETH/BTC dışı piyasalar için geçerlidir. Yarattığımız şey, yalnızca azalan bir varlıktan getiri sağlayan bir şey olmaktan ziyade, DeFi'nin ilk risk ilkesidir - tokenleştirilmiş yatırım stratejilerini güçlü olumsuz korumayla mümkün kılar.

Ishan Pandey: Umoja'nın hedge süresi ve saldırı opsiyonları açısından diğer opsiyon borsalarına göre nasıl daha fazla esneklik sağladığını açıklayabilir misiniz? Kullanıcı deneyimini nasıl geliştirir?

Robby Greenfield IV: Geleneksel bir seçeneği satın aldığınızda - ister TradFi'de ister Kripto'da olsun, bunu standartlaştırılmış bir kullanım oranı ve vadede (örneğin, 1 Ayda %5) satın almanız gerekir. Bunun nedeni, kripto opsiyon piyasalarının TradFi opsiyon piyasalarından çok daha likit olmaması ve opsiyonların kullanım oranları ve vadeler gibi özelliklere sahip olması nedeniyle likiditenin ayrı, standartlaştırılmış bantlarda yoğunlaştırılması gerekmesidir. Çok fazla esneklik, daha fazla likidite azlığına neden olacaktır ve bu nedenle, geleneksel piyasadaki kripto seçenekleriyle ihtarınızı ve koşullarınızı aşırı özelleştirmek şu anda mümkün değildir. Ek olarak, geleneksel kripto opsiyonları çok daha yüksek karşı taraf riskiyle karşı karşıyadır çünkü bu pozisyondan çıkabilmeniz için birisinin sizin tam seçeneğinizi istemesi gerekir.





Bunun aksine, Umoja, opsiyonların değerini algo ticareti sürekli vadeli işlemler yoluyla kopyaladığından, karşı taraf riskimiz çok daha düşüktür. Hiç kimsenin Umoja hedger'larından bir opsiyon satın almasına gerek yok çünkü onlar ilk etapta bir opsiyon satın almadılar. Karşı taraf, dayanak varlığın gelecekteki piyasasıdır. Örneğin, BTC'nin vadeli piyasasının aylık işlem hacmi Ocak 2024 1,29 trilyon dolardı aynı ay için aylık opsiyon işlem hacmi ise 43,34 milyar dolar . Bu, Umoja'nın sentetik seçeneklerinin neredeyse 30 kat daha fazla likit olduğu anlamına geliyor. Ek olarak, ihtarları ve koşulları aşırı derecede özelleştirebiliriz çünkü bu, yine geleneksel opsiyon piyasasının standartlaştırılmış likidite kısıtlamalarına bağlı olmayan sentetik bir opsiyondur.





UX'imiz kripto türevlerinde en iyisidir. Uniswap'ten ilham alarak, piyasa kayıplarınızı tam anlamıyla 20 saniyeden daha kısa sürede koruyabilirsiniz. Opsiyon deneyimini basitleştirerek, onları daha özelleştirilebilir hale getirerek ve bunları yararlı bir bağlama bağlayarak (birinin parasını koruyarak ve kazançlarınızı güvence altına alarak) herhangi bir tüccar veya perakende yatırımcının başka bir yere gitmesi mantıklı değildir.

Ishan Pandey: Kullanıcıların doğru fonu nasıl seçebilecekleri, ücret ödeyebilecekleri, teminat sağlayabilecekleri ve Hedge Tokenları nasıl alabilecekleri sürecini bize anlatabilir misiniz? Bu süreç kullanıcıların platformla etkileşimini nasıl kolaylaştırıyor?

Robby Greenfield IV: Umoja'da riskten korunma 5 basit adımdan oluşuyor:





Korumak istediğiniz tokenı seçin. Bu jetonun ne kadarını korumak istediğinizi seçin. Korumak istediğiniz tarihe kadar olan tarihi seçin. Korumanızın başlayacağı fiyatı seçin. %10 teminat koyun ve Umoja'ya küçük bir ücret ödeyin.



Bu kadar. Hedger'lar hiçbir zaman tasfiye edilmez ve yüksek karşı taraf riskine maruz kalmadan istedikleri zaman hedge'den vazgeçebilirler. Ancak hedger'lar, tam teminatlarını korumak istiyorlarsa hedge işlemlerinin uzunluğuna ve piyasadaki oynaklığa bağlı olarak zaman zaman teminatlarını tamamlamaları gerekebilir. Eğer bunu yapmamaya karar verirlerse, kapsamları zamanla giderek azalacaktır.

Ishan Pandey: İlk Crypto Hedge Fund ve Chainlink ile ortaklığınızın önemini ve Avalanche, Gogopool ve Benqi ile beklemedeki ortaklıkları tartışabilir misiniz?





Robby Greenfield IV: Her ne kadar konuyu çok fazla dağıtmak istemesem de DeFi'de bazı heyecan verici gelişmelerin geldiğini söyleyelim. Riskten korunma gömülü, likit staking tokenleri aracılığıyla 'Sıfır Kayıp' staking, protokolden yararlanan kripto hedge fonları ve fiyat beslemeleri yoluyla LP pozisyonu riskten korunma bu gelişmelerden bazılarıdır.

Ishan Pandey: Blockchain ve sosyal etki konusundaki geçmişiniz göz önüne alındığında, Umoja'nın finansal katılıma katkısını nasıl görüyorsunuz?





Robby Greenfield IV: Perakende tüccarları son ayı piyasasında 1,8 trilyon dolar kaybetti; bunun başlıca nedeni kendilerini koruyamamaları ve balinaların ve hedge fonlarının olumsuz taraflarını satın almalarıydı. Pew Araştırma Merkezi'nin 2021 ve 2022'deki anketlerine göre, siyahi, İspanyol ve Asyalı ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %20'si, beyaz yetişkinlerin ise %13'ü kripto para birimi satın aldı, takas etti veya kullandı. Bu, ayı piyasalarının farklı ırklardan olan toplulukları orantısız bir şekilde etkilediği anlamına gelir ve bu topluluklar için bir yola sahip olmak ve açıkçası herkesin kendisini kayıplardan, kullanımı kolay bir şekilde koruması önemli bir kamu yararıdır.

Ishan Pandey: Sizce yaygın riskten korunma kripto ekosistemini nasıl olumlu yönde etkileyebilir?





Robby Greenfield IV: İnsanların yerel bir varlığın olumsuz riskini üstlenmeyi seçebilecekleri bir dünya yaratacak. Riskten korunan ETH'yi (uETH) premium olarak tutmayı veya normal ETH'yi tutmayı (ve zararları üstlenmeyi) seçebilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse bu, DeFi'yi ve kriptoyu genel olarak finansal açıdan daha sorumlu hale getiriyor. Artık ipotek veya WAGMI ile iflas etme arasındaki ikilem üzerine bahse girmek yok.





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