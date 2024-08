Robby Greenfield IV sobre a fundação do Umoja: unindo finanças tradicionais e Web3 com uma década de especialistas

Bem-vindo à nossa sessão esclarecedora da série "Behind the Startup". Hoje, temos o prazer de receber Robby Greenfield IV, o visionário fundador do Umoja, uma plataforma pioneira na interseção da tecnologia blockchain e da inovação financeira.





Com uma rica experiência em engenharia financeira, gerenciamento de produtos e uma jornada notável por gigantes como Goldman Sachs, Amazon e ConsenSys, Robby traz uma riqueza de experiência e insights. Umoja, nascido da paixão por democratizar os serviços financeiros, destaca-se como um farol de inovação no mundo criptográfico. Junte-se a nós enquanto Robby compartilha sua jornada inspiradora, a gênese do Umoja e como ele está moldando o futuro do hedge no mercado de criptomoedas.

Revolucionando o hedge de criptografia: como o Umoja garante seguro contra perdas de mercado sem medo de liquidação

Ishan Pandey: Olá, Robby, é um prazer recebê-lo em nossa série "Behind the Startup". Você pode compartilhar informações sobre sua experiência e seu envolvimento em empreendimentos anteriores e também o que o inspirou a fundar o Umoja?

Robby Greenfield IV: Com certeza! Fico feliz em fazer parte da série. Sou engenheiro financeiro e gerente de produtos há mais de uma década e comecei minha jornada na criptografia em 2011. Comecei minha carreira na Goldman Sachs e, desde então, trabalhei na Cisco Systems, Amazon e ConsenSys. Na ConsenSys, fui chefe de impacto social e implantei mais de uma dúzia de iniciativas de dApps e blockchain em 17 mercados emergentes em todo o mundo, tendo trabalhado com empresas como o Departamento de Estado dos EUA, o UNOPs, a Oxfam International, Harvard e o Banco Mundial. .





Na verdade, o Umoja se originou do ConsenSys originalmente como ConsenSys Social Impact, focado em permitir ajuda humanitária digital on-chain para pessoas com poucos recursos bancários, oferecendo carteiras digitais compatíveis com WhatsApp, cartões NFC e feature phones. Depois de desembolsar mais de 3 milhões de dólares para dezenas de milhares de beneficiários em 6 países, migramos para a cobertura depois de percebermos que muitos dos nossos clientes e concorrentes enfrentavam grandes dificuldades com a cobertura cambial devido à natureza internacional das suas organizações. Dado que sabemos que o decreto e todos os RWAs entrarão em cadeia, e o fato de que nossa equipe tem décadas de experiência em Web3 e TradFi, fazia sentido aproveitar esta oportunidade e protocolizar o hedge.

Ishan Pandey: Como o Umoja aborda os desafios únicos do mercado de criptografia por meio de suas soluções de hedge?

Robby Greenfield IV: Umoja permite que qualquer pessoa proteja suas perdas criptográficas como um fundo de hedge, sem medo de liquidação. Simplificando - é como um plano de seguro contra perdas de mercado para garantir seus ganhos sem nenhum conhecimento técnico. Fazemos isso criando opções sintéticas replicadas por meio da negociação algorítmica de futuros alavancados e perpétuos. Dessa forma, não precisamos de LPs e podemos oferecer exposição semelhante a opções de forma mais flexível e acessível do que quase todos os outros protocolos de opções e trocas em criptografia - ao mesmo tempo que facilitamos o uso e a compreensão pelos investidores de varejo.

Ishan Pandey: Como a solução de hedge automatizada da Umoja se destaca no mercado, especialmente em comparação com outras bolsas de opções?

Não exigimos nenhuma liquidez de LP, somos até 30x mais acessíveis em custos iniciais. Somos muito mais flexíveis de usar (podemos cancelar a qualquer momento uma cobertura). Somos os mais simples de usar. Somos mais personalizáveis - capazes de criar hedges de nicho DeFi como esse para posições LP Uniswap ou derivativos desvinculados.



Isto é particularmente verdadeiro para os mercados não ETH/BTC, onde os mercados de opções são muito ilíquidos. O que estamos a criar é a primeira primitiva de risco do DeFi – permitindo estratégias de investimento tokenizadas com forte proteção contra perdas – em vez de apenas algo que gera rendimento sobre um ativo em declínio.

Ishan Pandey: Você pode explicar como o Umoja oferece mais flexibilidade em termos de duração de hedges e opções de exercício do que qualquer outra bolsa de opções? Como isso melhora a experiência do usuário?

Robby Greenfield IV: Quando você compra uma opção tradicional - seja na TradFi ou na Crypto, você deve comprá-la a uma taxa de exercício e prazo padronizados (por exemplo, 5% em 1 mês). Isto ocorre porque os mercados de opções criptográficas são muito mais ilíquidos do que os mercados de opções TradFi, e porque as opções têm atributos como taxas de exercício e termos, a liquidez tem de ser concentrada em bandas separadas e padronizadas. Muita flexibilidade causará ainda mais iliquidez - e, portanto, atualmente não é possível hiperpersonalizar seu strike e termos com opções de criptografia no mercado tradicional. Além disso, as opções tradicionais de criptografia enfrentam um risco de contraparte muito maior, pois é necessário que haja alguém que queira a sua opção exata para que você possa sair dessa posição.





Em contrapartida, como o Umoja replica o valor das opções por meio de negociação algorítmica de futuros perpétuos, nosso risco de contraparte é muito menor. Ninguém precisa comprar uma opção dos hedgers do Umoja, porque eles nem compraram uma. A contraparte é o mercado futuro do ativo subjacente. Por exemplo, o volume mensal de negociação do mercado futuro de BTC para Janeiro de 2024 foi de US$ 1,29 trilhão , enquanto seu volume mensal de negociação de opções no mesmo mês foi US$ 43,34 bilhões . Isso significa que as opções sintéticas do Umoja são quase 30 vezes mais líquidas. Além disso, podemos hiperpersonalizar os strikes e os termos porque - mais uma vez - é uma opção sintética que não está sujeita às restrições de liquidez padronizadas do mercado de opções tradicional.





Nosso UX é o melhor em derivados de criptografia. Inspirado no Uniswap, você pode literalmente proteger suas perdas de mercado em menos de 20 segundos. Ao simplificar a experiência das opções, tornando-as mais personalizáveis e anexando-as a um contexto útil - protegendo o dinheiro e garantindo os seus ganhos - não faz sentido para qualquer comerciante ou investidor de varejo ir a outro lugar.

Ishan Pandey: Você pode nos orientar no processo de como os usuários podem selecionar o fundo certo, pagar uma taxa, fornecer garantias e receber Hedge Tokens? Como esse processo facilita a interação dos usuários com a plataforma?

Robby Greenfield IV: Hedging on Umoja leva 5 passos simples:





Escolha um token que você deseja proteger. Escolha quanto desse token você deseja proteger. Escolha a data até que você queira protegê-la. Escolha um preço pelo qual sua proteção deve começar. Dê 10% de garantia e pague uma pequena taxa ao Umoja.



É isso. Os hedgers nunca são liquidados e podem cancelar o hedge a qualquer momento, sem sofrerem de alto risco de contraparte. Os hedgers podem, no entanto, precisar de complementar as suas garantias de tempos em tempos, dependendo da duração da sua cobertura e da volatilidade do mercado, se quiserem manter a sua cobertura total. Se decidirem não o fazer, a sua cobertura diminuirá gradualmente ao longo do tempo.

Ishan Pandey: Você pode discutir a importância de sua parceria com o primeiro Crypto Hedge Fund e Chainlink, e as parcerias pendentes com Avalanche, Gogopool e Benqi?





Robby Greenfield IV: Embora eu não queira revelar muito – digamos que haja alguns desenvolvimentos interessantes chegando ao DeFi. A aposta de 'perda zero' por meio de tokens de aposta líquida incorporados em hedge, fundos de hedge criptográficos que aproveitam o protocolo e cobertura de posição LP por meio de feeds de preços são alguns desses desenvolvimentos.

Ishan Pandey: Com sua experiência em blockchain e impacto social, como você vê o Umoja contribuindo para a inclusão financeira?





Robby Greenfield IV: Os comerciantes de varejo perderam US$ 1,8 trilhão no último mercado em baixa – principalmente por não serem capazes de se proteger e por comprarem o lado negativo das baleias e dos fundos de hedge. De acordo com pesquisas do Pew Research Center em 2021 e 2022, cerca de 20% dos adultos negros, hispânicos e asiáticos dos EUA compraram, negociaram ou usaram criptomoedas, em comparação com 13% dos adultos brancos. Isto significa que os mercados baixistas afectam desproporcionalmente as comunidades de cor, e ter uma forma de essas comunidades e, francamente, de todos se protegerem das perdas de uma forma que seja fácil de usar, é um bem público essencial.

Ishan Pandey: Na sua opinião, como a cobertura generalizada pode impactar positivamente o ecossistema criptográfico?





Robby Greenfield IV: Isso criará um mundo onde as pessoas poderão optar por assumir o risco de queda de um ativo nativo. Você pode optar por manter ETH coberto (uETH) com prêmio ou ETH normal (e assumir perdas). Simplificando, isso torna o DeFi e a criptografia em geral mais responsáveis financeiramente. Chega de apostar na hipoteca ou na dicotomia entre WAGMI e falir.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR