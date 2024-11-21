Huawei Silikonuna Şüpheyle Yaklaşan Uzmanlar Ormanı Ağaçlardan Kaçırıyor Olabilir

1. Donanımı unutun; asıl para yazılımda

Aylardır, manşetler Huawei'nin gelişmiş 7nm çipler üretmedeki sınırlamalarına odaklanmıştı, Apple ise son teknoloji 3nm teknolojisiyle öne çıkıyordu. Ancak, donanıma bu odaklanma, tarihten kritik bir dersi göz ardı ediyor: yazılım, donanım değil, kârı yönlendirir.





Bill Gates, Microsoft imparatorluğunu IBM'e dış kaynaklı donanım inşa ederek değil, yazılım işine hakim olarak kurdu. Bugün, Microsoft'un yazılım işi IBM'in tarihi birleşik donanım ve yazılım projelerini gölgede bırakıyor.





Huawei'nin HarmonyOS NEXT'i , bir milyardan fazla kurulumla dünyanın üçüncü büyük mobil işletim sistemi olduğu iddia edilen önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Şu anda çoğunlukla Çin'de mevcut olsa da, sistemin diğer pazarlara, özellikle de Küresel Güney'e yayılma potansiyeli var. HarmonyOS, ABD merkezli teknolojiye olan bağımlılığı azaltmak isteyen ülkelere hitap edebilir. Büyük bir kullanıcı tabanı genellikle zamanla önemli gelir akışlarına dönüşür.





Ayrıca Huawei, işletim sistemini HarmonyOS PC adı altında kişisel bilgisayarlara genişletmek için çalışıyor ve hedeflenen sürüm 2025'in 3. çeyreğinde . Bu girişim yalnızca Çin'de, özellikle de hükümet sistemlerinde ivme kazansa bile, Microsoft Windows ve Apple macOS'un hakimiyetini azaltabilir ve karlı gelir akışlarını kesebilir.

2. Bilgi Birikimi ve Mühendislik İş Gücü

Donanım çip teknolojisinin aksine, yazılım işletim sistemi araçları ve uzmanlığı Android işletim sisteminin açık kaynaklı kullanılabilirliğiyle başlayarak yaygın olarak erişilebilirdir. Bu, gerekli bilgi birikiminin ya kolayca erişilebilir ya da edinilmesinin kolay olduğu anlamına gelir.





Çin ayrıca, bildirildiğine göre ABD'nin dört katı büyüklüğünde olan büyük bir yetenekli mühendislik iş gücüne sahip ve bu da Huawei'ye yeni işletim sistemini geliştirmek için rekabetçi bir maliyetle bol miktarda yetenek sağlıyor. Yeterli zaman ve kaynakla Huawei'nin HarmonyOS projesinde başarılı olma olasılığı yüksek.

3. Pazarlama mı, Gerçeklik mi?

Raporlar, HarmonyOS'un bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bir medya raporuna göre, Çin'in kendi WeChat uygulamasının platforma taşınması bile zorluklarla karşılaştı. Bu tamamen şaşırtıcı değil, çünkü istikrarlı bir işletim sistemi oluşturmak oldukça karmaşık ve zorlu bir görev.





Steve Jobs bile iPhone sunumunun bazı bölümlerini erken geliştirme aşamalarında sahnelediği için ünlüdür. Apple'ın ürünü rafine edip mükemmelleştirmesi için zaman ve mühendislik çabası gerekti.





Huawei de benzer bir yörüngeyle karşı karşıya. Projeye yeterli yetenek, fon ve sabırla katılırsa, HarmonyOS Microsoft ve Apple'ın yazılım hakimiyetine ciddi bir alternatif haline gelebilir.

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[8] Analist, Huawei'nin Apple'a karşı mücadelesinde çiplerin hala bir zayıflık olduğunu söylüyor

[9] HuaweiYeni nesil Huawei PC'leri Windows'u bırakıp HarmonyOS'a geçecek: Başkan

[10] Huawei HarmonyOS PC'nin 2025'in 3. çeyreğine kadar erteleneceği söyleniyor





[11] HarmonyOS PC kullanıcı arayüzü tasarımının Huawei Developer web sitesinde ortaya çıktığı iddia ediliyor

[12] STEM Mezunlarının Küresel Dağılımı: Hangi Ülkeler Önde?

[13] Steve Jobs, iPhone'u Tanıtırken Nasıl Sahtekarlık Yaptı